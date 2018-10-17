Martina Hamdy

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Biografia

Martina Hamdy nasce il 13 gennaio 1994 a Milano, figlia di padre egiziano e madre italiana.

Iscrittasi al liceo artistico, dopo aver ottenuto il diploma continua a studiare all'Università di Milano Bicocca.

Nel frattempo inizia a lavorare come modella.

A diciotto anni esordisce in televisione.

Appassionatasi al mondo dello spettacolo, Martina Hamdy inizia a studiare recitazione al Centro Teatro Attivo.

Martina Hamdy negli anni 2010

Nel 2012 partecipa a "Veline", trasmissione in cui riesce arrivare in finale venendo superata, però, da Alessia Reato e Giulia Calcaterra, che quindi finiscono sul bancone di "Striscia la notizia".

Martina Hamdy

L'account di Martina Hamdy su Instagram è @martinahamdy

Protagonista di vari spot televisivi, Martina entra a far parte della redazione di Meteo.it, dove conduce le previsioni del tempo in onda sulle reti Mediaset.

Nell'autunno del 2018 Martina Hamdy è una delle concorrenti della terza edizione del "Grande Fratello Vip", insieme - tra gli altri - a Walter Nudo, Andrea Mainardi e Stefano Sala.

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Mercoledì 17 ottobre 2018 01:20:24

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Da: Kylie

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Molto di ciò che finora è andato sotto il nome di religione conteneva in sé un atteggiamento d'inconscia ostilità verso la vita. La vera religione deve insegnare che la vita è colma di gioie che rallegrano l'occhio di Dio, e che la conoscenza senza l'azione è vuota.
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