Martina Hamdy
Biografia
Martina Hamdy nasce il 13 gennaio 1994 a Milano, figlia di padre egiziano e madre italiana.
Iscrittasi al liceo artistico, dopo aver ottenuto il diploma continua a studiare all'Università di Milano Bicocca.
Nel frattempo inizia a lavorare come modella.
A diciotto anni esordisce in televisione.
Appassionatasi al mondo dello spettacolo, Martina Hamdy inizia a studiare recitazione al Centro Teatro Attivo.
Martina Hamdy negli anni 2010
Nel 2012 partecipa a "Veline", trasmissione in cui riesce arrivare in finale venendo superata, però, da Alessia Reato e Giulia Calcaterra, che quindi finiscono sul bancone di "Striscia la notizia".
Protagonista di vari spot televisivi, Martina entra a far parte della redazione di Meteo.it, dove conduce le previsioni del tempo in onda sulle reti Mediaset.
Nell'autunno del 2018 Martina Hamdy è una delle concorrenti della terza edizione del "Grande Fratello Vip", insieme - tra gli altri - a Walter Nudo, Andrea Mainardi e Stefano Sala.
Foto e immagini di Martina Hamdy
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Nota bene
Biografieonline non ha contatti diretti con Martina Hamdy. Tuttavia pubblicando il messaggio come commento al testo biografico, c'è la possibilità che giunga a destinazione, magari riportato da qualche persona dello staff di Martina Hamdy.
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