Biografia

Michele Bravi nasce il 19 dicembre del 1994 a Città di Castello, in provincia di Perugia. Appassionato di musica sin da bambino, studia pianoforte e chitarra e canta nel coro dei bambini della sua città. Iscrittosi al liceo classico, si diploma e, una volta concluso il percorso di studi, si iscrive ai provini di "X Factor". Viene scelto come concorrente della categoria Under Uomini, destinata ai ragazzi di età compresa tra i diciotto e i ventiquattro anni, guidata da Morgan.

L'esperienza di X Factor

Nel corso della settima edizione della trasmissione si fa apprezzare da Tiziano Ferro, che insieme con Zibba scrive per lui "La vita e la felicità", inedito grazie al quale si aggiudica la finale del talent show di Sky (dicembre 2013).

Il brano cantato da Michele Bravi arriva al primo posto nella classifica Fimi delle canzoni più vendute. Superando le 15mila copie viene certificato disco d'oro il 24 gennaio del 2014. Nel frattempo, è stato pubblicato anche l'EP omonimo, al cui interno oltre al singolo sono presenti alcune tra le cover che Michele Bravi ha proposto durante "X Factor".

Michele Bravi, dopo X Factor

Dopo la pubblicazione del videoclip de "La vita e la felicità", Bravi viene scelto per cantare il pezzo principale della colonna sonora di "Sotto una buona stella", commedia diretta da Carlo Verdone.

Il singolo, che è composto da Federico Zampaglione, viene distribuito a partire dal 13 febbraio del 2014, accompagnato da un videoclip in cui compaiono i protagonisti del film, Paola Cortellesi e lo stesso Carlo Verdone. Nel maggio del 2014 il giovane umbro pubblica "Un giorno in più".

Il primo album

Il singolo anticipa "A passi piccoli", il suo primo album, distribuito dal 10 giugno. Il disco include undici inediti, scritti tra gli altri da Daniele Magro, Gigi D'Alessio, Luca Carboni, Giorgia, Federico Zampaglione, Tiziano Ferro, Emilio Munda e Piero Romitelli.

Dopo avere cambiato etichetta discografica ed essere passato alla Universal Music Group, all'inizio del 2015 Michele Bravi apre un canale Youtube, in cui pubblica con cadenza settimanale video in cui si racconta ai fan andando a comporre quello che definisce un "Viaggio in costruzione".

Nel frattempo lavora al suo secondo EP, che esce il 2 ottobre e che si intitola "I hate music", totalmente in inglese, anticipato dal singolo "The days". Il disco include sette brani, nessuno dei quali in italiano, tutti inediti a parte "The fault in our stars", cover di una canzone di Troye Sivan, celebre youtuber australiano.

Gli impegni successivi

A dicembre del 2015 Michele Bravi torna sul palco di "X Factor", questa volta come ospite, proponendo il singolo "Sweet suicide", mentre nel mese di febbraio seguente avvia l'I Hate Music Tour.

Dopo essere stato candidato ai Nickelodeon Kids' Choice Awards 2016 ed aver cantato al Nickelodeon Slime Fest, Michele Bravi si guadagna la partecipazione al Festival di Sanremo del 2017. E', infatti, uno dei ventidue concorrenti della manifestazione canora presentata da Carlo Conti, dove propne il brano "Il diario degli errori". Nel 2018 partecipa al brano "Nero Bali" con Elodie e Gué Pequeno: uscito a maggio, nel mese di luglio diventa disco d'oro.