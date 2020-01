Biografia

Elodie Di Patrizi nasce il 3 maggio del 1990 a Roma da una famiglia di origini francesi. Intraprende la carriera di modella ma la abbandona ben presto per dedicarsi al canto. Nel 2008 prende parte ai provini di "X Factor" ma viene eliminata nelle fasi iniziali. Successivamente si trasferisce in Puglia, a Lecce, e inizia a esibirsi in un locale in spiaggia a Gallipoli.

Nel 2015 partecipa ai casting per "Amici di Maria De Filippi", dopo che ci aveva già provato nel 2009. Mentre la prima volta le era andata male, la seconda è quella buona. Elodie riesce così ad entrare nella scuola del talent show in onda su Real Time e Canale 5.

L'esperienza ad Amici

Nella prima puntata dedicata alla formazione della classe, conquista immediatamente il banco di canto, mentre nel secondo speciale in onda il sabato pomeriggio è caposquadra e, in quanto tale, riesce a portare alla vittoria il proprio team. In seguito si esibisce sulle note del brano "I put a spell on you", conquistando il voto più alto di Rudy Zerbi. Al momento della formazione della classe è sempre una delle prime scelte compiute dagli allievi.

Nel corso del programma si fa notare, oltre che per i capelli color fucsia, a causa degli scambi di opinione e delle discussioni con Alex Braga, che la invita a dare il meglio di sé e a esprimere al 100% le proprie potenzialità. Vincitrice, il 23 gennaio del 2016, di una sfida contro la compagna Iolanda, si confronta la settimana successiva con Sergio Sylvestre, cantando il pezzo di Franco Battiato "La stagione dell'amore".

Poco dopo affronta i La Rua con l'inedito "Un'altra vita", assegnato da Fabrizio Moro. E' Elodie a conquistare i favori del cantante, e così la ragazza romana può incidere il brano come il suo primo inedito. Dopo avere sconfitto una cantante esterna nello speciale del 13 febbraio, alla fine di marzo, Elodie Di Patrizi si aggiudica la maglia verde, con il sì unanime di tutti i professori in commissione. Entra, quindi, nella squadra bianca, che vede come direttori artistici Elisa ed Emma Marrone.

L'edizione serale

Nella prima puntata dell'edizione serale del talent show canta "La cura" di Franco Battiato, insieme con Emma ed Elisa, commuovendo il pubblico. Nella seconda puntata propone "Un'altra vita". Dopo avere cantato ad "Amici" insieme con Loredana Berté, una delle giurate della trasmissione, il brano "E la luna bussò", Elodie si esibisce anche al fianco del suo compagno di squadra Lele - con il quale per altro ha una storia d'amore - con il pezzo "Nothing compares 2 U" (scritto da Prince e portato al successo da Sinead O'Connor).

La carriera di cantante di Elodie

Successivamente porta in tv il suo inedito "Tutto questo" e firma un contratto discografico con la Universal Music Italia. Nel frattempo esce sul mercato l'EP "Un'altra vita", prodotto da Luca Mattioni ed Emma Marrone, che arriva al secondo posto nella classifica di vendita degli album in Italia. Superando le 25mila copie vendute, viene certificato disco d'oro dalla Fimi.

Ad "Amici" Elodie arriva in finale al secondo posto, dietro a Sergio Sylvestre, ma si consola con il premio della critica. Dopo "Un'altra vita", singolo trasmesso dalle radio a partire dal 20 maggio, la giovane interprete pubblica il singolo "Amore avrai", composto da Emma Marrone, grazie al quale in occasione della seconda puntata del "Coca-Cola Summer Festival" vince il Premio di puntata - Canzone dell'estate.

Elodie Di Patrizi nel 2016

Nell'estate del 2016 la cantante di origini francesi prende parte a Un'altra vita Instore tour, invitata a diverse manifestazioni canore. Il 28 agosto è ospite a Castiglione della Pescaia di Loredana Berté, sul palco per il suo Amiche sì Tour 2016: le due cantano insieme "Stiamo come stiamo".

Il 13 settembre a Roccaraso Elodie Di Patrizi canta nel corso dell'opening act dell'Adesso Tour di Emma Marrone, ripetendosi anche per le date di Milano il 16 e il 17 settembre, di Roma il 23 e il 24 settembre, di Perugia il 26 settembre, di Bari il 30 settembre e il 1° ottobre e di Torino il 22 ottobre.

Nel frattempo è una delle ospiti di Amiche in Arena, il concerto di beneficenza organizzato all'Arena di Verona da Fiorella Mannoia e Loredana Berté, e con quest'ultima duetta in "Stiamo come stiamo". Canta, inoltre, "Io di te non ho paura" insieme con Emma Marrone e "Amici non ne ho" e "Quello che le donne non dicono" con tutte le artiste intervenute alla manifestazione.

I brani vengono raccolti, poi, in un album live che viene pubblicato a novembre. Nello stesso periodo Elodie è ospite del "Maurizio Costanzo Show", in onda su Rete4. Nel corso della trasmissione canta "Gli uomini non cambiano", celebre brano di Mia Martini. Presenta inoltre il suo album, da cui nel frattempo è stato estratto il terzo singolo, intitolato "L'imperfezione della vita".

Propone quest'ultimo anche il 26 novembre allo "Zecchino d'oro". In questa occasione, per altro, si esibisce sulle note di "Quarantaquattro gatti" insieme con Giovanni Caccamo. Successivamente è protagonista come modella del numero di novembre della rivista "The fashionable lampoon". Alla fine dell'anno, Elodie Di Patrizi viene scelta tra i ventidue concorrenti del Festival di Sanremo del 2017. A Sanremo canta il brano "Tutta colpa mia" e sfida, tra gli altri, il suo ex collega di "Amici" Sergio Sylvestre.

E' legata sentimentalmente a Lele Esposito, anche lui cantante: ed è proprio Lele a risultare il vincitore del Festival di Sanremo 2017, nella categoria nuove proposte.

Nel maggio dell'anno seguente esce il singolo "Nero Bali", che vede la partecipazione vocale anche di Michele Bravi e Gué Pequeno. Il brano diventa uno dei tormentoni estivi e si guadagna un disco d'oro.