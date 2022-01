Biografia

Kristen Stewart è un'attrice americana. Nasce il 9 aprile 1990 a Los Angeles in una famiglia da cui assorbe la vocazione allo spettacolo: la madre è Jules Mann, sceneggiatrice e regista australiana; il padre è John Stewart, produttore televisivo statunitense.

Kristen Stewart

Infanzia e formazione

Pur essendo nata in California, Kristen trascorre l’infanzia in Colorado e in Pennsylvania. Insieme al fratello maggiore Cameron respira sin da subito l’aria familiare intrisa di amore e passione per il cinema, e per lo spettacolo in generale.

La sua famiglia si compone anche dei due fratelli adottivi, Taylor e Dana.

La carriera di Kristen inizia prestissimo, quando ha solo otto anni, dopo che un agente la nota in una sua esibizione a scuola: si tratta di una recita di Natale.

Gli esordi in tv e al cinema

L’esordio sul piccolo schermo arriva presto: a soli 9 anni Kristen Stewart partecipa come comparsa nel film per la tv "Il bambino venuto dal mare" (The Thirteenth Year, 1999), diretto da Duwayne Dunham.

Nell’anno successivo, il 2000, l’attrice californiana debutta al cinema; il film in questione è “I Flinstones in Viva Rock Vegas”.

Nei due anni seguenti recita al fianco di Glenn Close nella pellicola intitolata “La sicurezza degli oggetti” (2001) e al fianco di Jodie Foster nel thriller “Panic Room” (2002). In quest'ultimo film, diretto da David Fincher, Kristen interpreta l'importante ruolo della figlia, Sarah Altman.

Un anno più tardi partecipa alle riprese del film “Oscure presenze a Cold Creek”, con Sharon Stone.

Kristen Stewart nella seconda metà degli anni 2000

Tra i generi preferiti dall’attrice americana, considerata da molti una bambina prodigio del cinema statunitense, ci sono il brivido e l’avventura.

E infatti nel 2005 recita nel film "Zathura - Un’avventura spaziale", con Tim Robbins.

Arriva poi un ruolo in un film intenso e impegnato: "Into the Wild - Nelle terre selvagge", del regista Sean Penn (2007); qui Kristen recita la parte di una ragazza innamorata del vagabondo protagonista.

Sempre nello stesso anno Kristen Stewart veste i panni della figlia di Meg Ryan, ammalata di tumore, nel toccante film intitolato "Il bacio che aspettavo".

Nel 2008 la talentuosa attrice recitato in tre pellicole: "Jumper" (con Hayden Christensen), "Disastro a Hollywood" e "The Yellow Handkerchief".

La saga di Twilight

E proprio il 2008 è l’anno di svolta per la giovane e talentuosa attrice americana. Grazie al suo ruolo in "Into the Wild" viene scelta per interpretare la protagonista di Twilight, la trasposizione cinematografica della saga letteraria best-seller realizzata da Stephenie Meyer.

Il pubblico a livello internazionale conosce (e riconosce) per la prima volta Kristen Stewart nei panni della protagonista Bella Swan, la giovane 17enne che, dopo essersi trasferita con la famiglia nella cittadina di Forks, conosce Edward Cullen (interpretato da Robert Pattinson) e se ne innamora perdutamente.

Bella non sa che Edward è un vampiro, e quando lo scopre la saga rappresenta il trionfo dell’amore, sempre e comunque, anche tra una donna ed un essere immortale.

I film della saga sono cinque:

Kristen Stewart e Robert Pattinson diventano così star acclamate, soprattutto da un pubblico di giovanissimi, affascinati dalla saga d’amore.

I due hanno anche vissuto una storia sentimentale nella realtà, facendo oltremodo sognare i tanti fan che li seguivano ad ogni passo.

Robert Pattinson e Kristen Stewart

Gli anni 2010

Negli anni successivi non è facile per l’attrice scrollarsi di dosso il personaggio di Bella e calarsi in altri ruoli cinematografici. Ci prova nel 2010, interpretando una icona trasgressiva del rock nel film biografico intitolato “The Runaways”, insieme a Dakota Fanning.

Kristen Stewart è molto interessata anche al cinema d’autore: partecipa nel 2016 a "Personal Shopper", del francese Olivier Assayas, e a "Café Society", di Woody Allen, film che nel medesimo anno apre il Festival di Cannes.

Kristen Stewart con Jesse Eisenberg e Woody Allen sul set di Cafe Society

L’attrice recita anche in altre pellicole di rilievo. Ne elenchiamo alcune:

"Biancaneve e il cacciatore" (2012)

"Still Alice" (2014)

"Billy Lynn - Un giorno da eroe" (2016)

il reboot di "Charlie’s Angels" (2019)

Gli anni 2020

Tra i film di questo periodo ci sono "Underwater" e "Non ti presento ai miei", entrambe del 2020.

Di grande rilievo è il ruolo di protagonista nel biopic di Pablo Larrain "Spencer", (2021) in cui Kristen Stewart interpreta la bellissima Lady D (Diana Spencer).

La vita privata

Nel 2004 l’attrice ha conosciuto sul set del film per la tv "Speak - Le parole non dette", il collega Michael Angarano, con il quale ha avuto una relazione.

Dopo la rottura con Robert Pattinson, Kristen è stata fidanzata a lungo con l’attrice e cantante francese Soko.

Negli anni 2020 è felicemente fidanzata con Dylan Meyer, di professione sceneggiatrice.