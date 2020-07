Biografia

Margot Elise Robbie nasce il 2 luglio del 1990 a Dalby, in Australia, nella regione del Queensland. E' figlia di una fisioterapista e di un proprietario di una fattoria. Ancora bambina, si trasferisce a Gold Coast insieme con i suoi due fratelli, sua sorella e la madre, che nel frattempo si è separata dal marito. E' qui che trascorre l'infanzia, passando la maggior parte del tempo in compagnia dei nonni e crescendo in un'azienda agricola.

Intenzionata a diventare famosa sin da bambina, frequenta una scuola in cui ci sono molti ragazzi benestanti. Aspira a diventare ricca come loro. A partire dai quindici anni di età, Margot Robbie comincia a manifestare un certo interesse nei confronti del cinema, dopo aver visto in televisione una sua coetanea impegnata a recitare una scena che lei ritiene avrebbe potuto interpretare meglio.

Gli studi e le aspirazioni

Nel 2007 si diploma presso il Somerset College della sua città e decide di studiare legge. Tuttavia ben presto capisce di non essere interessata alla carriera forense e mette da parte gli studi. Quindi, per guadagnarsi da vivere si dedica a vari lavoretti, anche con l'intenzione di mettere da parte un gruzzolo che le consenta di trasferirsi a Hollywood. La sua intenzione è di andare a vivere nella citta californiana per un po'.

Nel frattempo, comunque, compie un viaggio più breve e si trasferisce a Melbourne, con l'obiettivo di avvicinarsi più facilmente a una carriera nella recitazione.

L'esordio come attrice

Viene ingaggiata per il film di Aash Aaron "Vigilante", per poi recitare in "I.C.U.", dove ha già un ruolo importante. Nel 2008 compare nella serie tv "Elephant Princess" e compare in diversi spot pubblicitari, per poi ottenere una parte nella celebre soap opera "Neighbours".

Il suo personaggio, quello di Donna Freedman, in un primo momento occupa uno spazio marginale nello sviluppo della trama, ma in seguito diviene uno dei più importanti della serie.

Dopo aver preso parte ad altri spot nel 2009, lavora allo show "Talkin' 'bout your generation"; nel 2010, invece, annuncia il suo abbandono a "Neighbours", frutto della decisione di dedicarsi alla carriera hollywoodiana.

Margot Robbie negli anni 2010

Trasferitasi negli Stati Uniti, giunge a Los Angeles per prendere parte ai casting per la nuova serie di "Charlie's Angels". Viene invece scelta dai produttori della Sony Pictures Television per interpretare il personaggio di Laura Cameron in "Pan Am", drama in onda sulla Abc. La serie, tuttavia, ottiene recensioni negative, e viene cancellata dopo una sola stagione, anche a causa degli ascolti deludenti.

Nella primavera del 2012 Margot Robbie è al fianco di Rachel McAdams e Domhnall Gleeson in "Questione di tempo". Si tratta di una commedia romantica diretta da Richard Curtis. Il film viene distribuito nell'autunno dello stesso anno in tutto il mondo.

Il successo internazionale

Nel 2013 veste i panni di Naomi Lapaglia nel film di Martin Scorsese "The Wolf of Wall Street", interpretando la seconda moglie del personaggio impersonato da Leonardo DiCaprio, Jordan Belfort (il film narra la vera storia di ques'ultimo). La pellicola si rivela un clamoroso successo commerciale, e Margot Robbie ha modo di farsi conoscere in tutto il mondo, con la critica che ne apprezza la capacità di riprodurre l'accento di Brooklyn a dispetto della sua provenienza.

Per questo ruolo viene candidata per la migliore performance femminile agli Mtv Movie Awards e, sempre per la stessa categoria, riceve una nomination agli Empire Awards.

Il trasferimento in Europa

A partire dal mese di maggio del 2014 Margot Robbie si trasferisce a Londra, dove va a vivere con il suo compagno Tom Ackerley. Questi è un aiuto regista britannico che Margot ha incontrato sul set di "Suite Francese". Il film, diretto da Saul Dibb, trasferisce sul grande schermo il romanzo omonimo scritto dalla francese Irène Némirovsky.

Sposa Tom Ackerley il 19 dicembre 2016, in una cerimonia segreta organizzata in Australia, a Byron Bay.

La seconda metà degli anni 2010

Tornando ai film, nel 2015 Margot Robbie è protagonista di "Focus - Niente è come sembra", in cui è accanto a Will Smith. La sua performance nella commedia le consente di ottenere una candidatura ai Bafta come migliore stella emergente. Nel film l'attrice australiana interpreta la compagna di Nicky Spurgeon, il truffatore impersonato da Will Smith. Margot mette in mostra un notevole talento comico ampiamente riconosciuto dalla critica (si aggiudica, inoltre, una nomination agli Mtv Movie Award per la migliore scena di bacio).

Prende parte poi a "Neighbours 30th: The Stars Reunite", documentario realizzato in occasione del trentesimo compleanno della soap australiana che viene distribuito anche in Gran Bretagna. In seguito ottiene il ruolo di protagonista del film drammatico "Z for Zachariah". Il film vede nel cast anche Chiwetel Ejiofor e Chris Pine. Girata in Nuova Zelanda, la pellicola esordisce in anteprima al Sundance Film Festival.

Dopo aver regalato un cameo, nei panni di sé stessa, a "La grande scommessa", film candidato agli Oscar, Margot Robbie torna al cinema nel 2016 con "Whiskey Tango Foxtrot". Nel film - che è l'adattamento per il grande schermo di "The Taliban Shuffle", le memorie di guerra di Kim Barker - lavora con Tina Fey. Presta il volto a una giornalista britannica di nome Tanya Vanderpoel.

Poco dopo viene ingaggiata per il film "The legend of Tarzan". Nel film, ispirato ai racconti di Edgar Rice Burroughs, recita al fianco di Alexander Skarsgard, interpretando Jane.

Sempre nel 2016 veste i panni della folle amante di Joker (Jared Leto) in "Suicide Squad". Nel blockbuster diretto da David Ayer, Margot Robbie è un'ex psichiatra di nome Harley Quinn. Interpreterà il personaggio di nuovo negli altri titoli, tratti dai fumetti della DC Comics.