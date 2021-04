Biografia

Massimiliano Fedriga nasce a Verona il 2 luglio del 1980. E' un politico italiano la cui carriera è legata alle tematiche sociali e alla buona amministrazione del territorio, in particolar modo di quello della regione Friuli-Venezia Giulia di cui diviene presidente il 3 maggio 2018. Dal 9 aprile 2021 è capo eletto della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome. Vediamo di seguito quali sono i momenti salienti della vita di Fedriga.

Massimiliano Fedriga

Massimiliano Fedriga: gli studi di marketing

La famiglia è di origine bresciana, ma il giovane Massimiliano trascorre la sua infanzia e adolescenza nella città scaligera, dove è nato. A Verona conclude gli studi superiori ottenendo il diploma presso il Liceo Scientifico Galileo Galilei. Prosegue la propria formazione accademica trasferendosi a Trieste, dove frequenta la facoltà di Scienze della Comunicazione dell'università locale.

Grande appassionato del tema, soprattutto per quel che riguarda i risvolti di business, dopo aver conseguito la laurea con ottimi voti, Massimiliano Fedriga frequenta e ottiene un Master in gestione e analisi della comunicazione. Inizia a esercitare la professione di consulente in quest'ambito.

La passione politica

Parallelamente concretizza l'interesse per la politica nato già da quando era molto giovane.

Massimiliano, iscritto al partito della Lega Nord fin dal 1995, ne diventa ben presto membro dell'organo del Consiglio Nazionale. L'ambito d'azione è quello della Regione in cui compie il proprio percorso di formazione, ossia il Friuli-Venezia Giulia; diventa anche segretario provinciale della Lega Nord a partire dal 2003.

L'avventura da parlamentare

Massimiliano Fedriga viene eletto alla Camera dei Deputati nell'aprile del 2008. Le capacità comunicative affinate anche durante la formazione, lo portano ben presto a diventare capogruppo per la Commissione permanente di lavoro e politiche sociali. Tre anni più tardi, a partire dal 9 gennaio 2012, diventa vice capogruppo del partito; tuttavia la volontà di Massimiliano è quella di giocare un ruolo importante sul territorio che ha imparato ad amare.

La prima metà degli anni 2010

Ecco dunque che nel 2011 si candida alle amministrative per diventare sindaco di Trieste: nonostante il centro-destra tenda a presentarsi spesso unito a questo tipo di appuntamenti elettorali, in quell'occasione la Lega Nord non entra nella lista del Popolo della Libertà. Fedriga racimola ben pochi consensi, di conseguenza.

A partire dal maggio del 2012 viene nominato Presidente della commissione lavoro del Parlamento del Nord. In tutto il periodo in cui il partito leghista è retto da Roberto Maroni, succeduto a Umberto Bossi, Fedriga rimane legato a tematiche di tipo sociale come il lavoro e la previdenza.

Alle elezioni del 2013 viene rieletto alla Camera dei Deputati; diventa membro del consiglio direttivo del gruppo e ottiene la delega all'Aula. Nel frattempo continua l'ascesa del giovane politico, che viene nominato capogruppo del partito a Roma; solo tre mesi più tardi è anche segretario nazionale per il Friuli-Venezia Giulia.

Massimiliano Fedriga: la consacrazione come Presidente di Regione

Lo stile di Massimiliano Fedriga appare quasi sempre pacato, tuttavia esistono delle tematiche per le quali l'anima provocatoria del partito di appartenenza, si ritrova molto forte in lui. È il caso dell'episodio avvenuto il 15 ottobre 2015, quando il parlamentare provoca la sospensione dei lavori dell'aula di Montecitorio e viene allontanato dalla Presidenza per due settimane: la causa sono le continue ed eccessive rimostranze durante l'iter legislativo sullo ius soli (sul tema del diritto di cittadinanza).

Alle lezioni generali del 2018, che provocano veri scossoni nello scenario politico italiano, viene rieletto per la terza volta come deputato della Lega, per la circoscrizione Friuli-Venezia Giulia. Il partito nel frattempo ha abbandonato la denominazione Nord anche per concentrare l'attenzione sul nome del leader Matteo Salvini. Il turno delle amministrative che interessano la sua regione si avvicina: a marzo del 2018 Massimiliano Fedriga viene ufficialmente candidato alla Presidenza della Regione della coalizione.

Un mese più tardi viene eletto al primo turno con una buona percentuale di voti, dimettendosi perciò prima ancora dell'inizio ufficiale della legislatura dal proprio ruolo di deputato, a causa dell'incompatibilità delle due cariche.

Gli anni 2020

Dopo la fine del mandato di Stefano Bonaccini, Presidente dell'Emilia Romagna, il 9 aprile 2021 Fedriga viene eletto all'unanimità alla carica di Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. La capacità di comunicare senza prevaricare eccessivamente l'avversario e il lavoro come amministratore gli valgono la stima dei colleghi.

Massimiliano Fedriga: vita privata

Forte di valori molto tradizionali e conservatori, Massimiliano Fedriga è sposato e ha due figli.