Biografia

Rishi Sunak nasce a Southampton, Inghilterra, il 12 maggio 1980. Politico britannico, nel secondo governo britannico guidato da Boris Johnson - dal 2020 al 2022 - è stato Cancelliere dello Scacchiere (Chancellor of the Exchequer): si tratta di un antico titolo britannico con cui ci si riferisce al Ministro delle Finanze. Nell'autunno del 2022, dopo le dimissioni di Liz Truss da capo del partito Tory, Rishi Sunak è diventato il nuovo leader politico e di conseguenza nuovo Primo Ministro.

Scopriamo di più su di lui in questa breve biografia.

Rishi Sunak

Rishi Sunak: infanzia e studi

È figlio di genitori indù, emigrati dall'Africa orientale. Il padre, Yashvir Sunak, medico generico, è nato in Kenya; la madre, Usha, farmacista, è originaria della Tanzania. I nonni di Rishi Sunak erano nati in India, nel Punjab; essi emigrarono dall'Africa orientale con i loro figli nel Regno Unito negli anni '60.

Rishi è il maggiore di tre fratelli: Sanjay è psicologo e Raakhi, la sorella, lavora come responsabile per l'impegno e la strategia delle Nazioni Unite contro il COVID-19 presso l'Ufficio per gli esteri, il Commonwealth e lo sviluppo.

In Inghilterra RIshi Sunak studia presso il Winchester College; per mantenersi gli studi, durante le vacanze, lavora come cameriere in una curry house della sua città natale. In seguito studia filosofia ed economia presso il Lincoln College di Oxford; consegue dapprima la laurea nel 2001, poi un MBA (Master in Business Administration) presso l'università privata americana Stanford University, come studente Fulbright (programma di scambio internazionale).

L'attività in campo economico e finanziario

Dopo la laurea, lavora prima per Goldman Sachs (tra le più grandi banche d'affari del mondo) e poi come partner presso la società di gestione di hedge fund (fondo speculativo) The Children's Investment Fund Management diventandone partner nel settembre 2006.

Lascia quest'ultima nel novembre 2009 per unirsi ad ex colleghi della nuova società di hedge fund Theleme Partners, lanciata nell'ottobre 2010 con un capitale iniziale di 700 milioni di dollari.

Rishi Sunak è stato anche direttore della società di investimenti Catamaran Ventures, di proprietà di suo suocero, l'uomo d'affari indiano NR Narayana Murthy.

Rishi Sunak in politica

All'età di 34 anni, nel mese di ottobre 2014, Sunak viene selezionato come candidato conservatore (Tory) per Richmond (Yorks). Il seggio era stato precedentemente ricoperto da William Hague, ex leader del partito, ministro degli esteri e primo segretario di Stato, che ha scelto di dimettersi. Tale seggio è uno dei seggi conservatori più sicuri nel Regno Unito ed è detenuto dal partito da oltre 100 anni.

Sempre nel 2014 Rishi Sunak è a capo di "Black and Minority Ethnic" (BME), unità di ricerca del think tank (gruppo di esperti analisti economici) di centro-destra "Policy Exchange"; per esso co-scrive un rapporto sulle comunità BME nel Regno Unito.

Viene eletto deputato per il collegio elettorale alle elezioni generali del 2015 con il 36,2% dei voti.

Durante il biennio 2015-2017 è membro della commissione ristretta per l'ambiente, l'alimentazione e gli affari rurali.

La seconda metà degli anni 2010

Rishi Sunak viene rieletto deputato alle elezioni generali del 2017, con una maggioranza aumentata al 40,5%.

Ricopre la carica di sottosegretario parlamentare per il governo locale tra gennaio 2018 e luglio 2019, nel secondo governo di Theresa May.

Nel referendum del giugno 2016 sulla Brexit, Sunak sostiene l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea (UE) .

Nello stesso anno scrive un rapporto per il Center for Policy Studies (un think tank thatcheriano) a sostegno dell'istituzione di porti franchi dopo la Brexit; l'anno seguente - 2017 - scrive un rapporto in cui sostiene la creazione di un mercato obbligazionario al dettaglio per piccole e medie imprese.

Nel 2019, dopo le dimissioni di Theresa May, Sunak sostiene Boris Johnson nelle elezioni per la leadership del Partito conservatore.

Dopo l'elezione e la nomina di Johnson a Primo Ministro, Sunak diviene Primo Segretario al Tesoro, in sostituzione di Sajid Javid, nominato Cancelliere dello Scacchiere.

Sunak è rieletto alle elezioni generali del 2019 con una maggioranza del 47,2%. Durante la campagna elettorale, rappresenta i conservatori sia nei dibattiti elettorali della BBC che di ITV.

Gli anni 2020

Sunak è considerato un lealista di Johnson. Viene nominato Segretario capo al Tesoro il 24 luglio 2019; lavora così sotto il Cancelliere Sajid Javid, fino al 13 febbraio 2020. Avviene poi un rimpasto di governo nel cui contesto Rishi Sunak viene promosso Cancelliere dello Scacchiere, al posto del suo capo Javid, dimessosi lo stesso giorno.

La nomina di Sunak coincide con l'inizio della pandemia di COVID-19 nel Regno Unito.

Il primo bilancio di Sunak è dell'11 marzo 2020. Esso include un annuncio di 30 miliardi di sterline di spesa aggiuntiva di cui 12 miliardi di sterline stanziati per mitigare l'impatto economico della pandemia.

Poco dopo, Sunak annuncia altri 330 miliardi di sterline in aiuti di emergenza per le imprese, più un programma di sussidi salariali per i dipendenti. Si tratta della prima volta di un governo britannico nel sostenere in modo così importante i lavoratori dipendenti.

A luglio, Sunak annunciato un piano per ulteriori 30 miliardi di sterline di spesa: esso include un taglio all'IVA per il settore dell'ospitalità e un bonus per la conservazione del posto di lavoro per i datori di lavoro.

Rishi Sunak in campo politico ed economico è celebre per il suo conservatorismo fiscale: si oppone a una spesa pubblica eccessiva per sostenere l'economia durante la pandemia di Covid-19 e difende il congelamento delle pensioni per tenere sotto controllo le finanze del Regno Unito.

Si oppone poi all'idea di introdurre una carbon tax per ridurre le emissioni di CO2, affermando che colpirebbe le famiglie a basso reddito.

Rishi Sunak Primo Ministro britannico

Il 5 luglio 2022 Sunak si dimette dalla carica di Cancelliere. Tale scelta avviene in contemporanea alle dimissioni del Ministro della Sanità Javid; ciò indebolisce l'autorità del Primo Ministro Boris Johnson, ritenuto ormai troppo impopolare per vincere un'altra elezione nazionale.

A cascata si dimettono 59 tra Segretari di Stato, Ministri e Segretari Parlamentari, in meno di 48 ore. Si innesca così una crisi di governo che culmina il 7 luglio 2022 con le dimissioni di Johnson. L'8 luglio 2022 Sunak annuncia la sua candidatura per sostituire Johnson alle elezioni per la leadership del Partito conservatore. Il 5 settembre perde la corsa contro Liz Truss.

Ma il governo di Truss dura solo 45 giorni: è Sunak a succederle come nuovo Primo Ministro.

Vita privata

Ad agosto 2009 sposa Akshata Murthy, incontrata mentre entrambe erano studenti alla Stanford University; Akshata è figlia di Narayana Murthy, miliardario indiano e tra i fondatori di Infosys. Akshata è direttrice della società di investimenti del padre, Catamaran Ventures, e gestisce un proprio marchio di moda.

Vivono a Northallerton, nel North Yorkshire, e possiedono anche una casa a Kensington e un appartamento a Santa Monica, in California.

Sunak è astemio ed è molto amico di James Forsyth, redattore politico di The Spectator, che conosce dai tempi della scuola al Winchester College. Sunak è stato testimone al suo matrimonio con la giornalista Allegra Stratton, e sono padrini l'uno dei figli dell'altro.

È tifoso del Southampton FC, la squadra di calcio della sua città natale.

Sul Corriere della Sera, Ippolito ha scritto (23 ottobre 2022):

Sunak resta un personaggio discusso, in quanto visto come un plutocrate lontano dal sentire del popolo: dopo una carriera stellare nell’alta finanza, vive in una incredibile magione circondata da un lago privato, che gli è valsa l’appellativo di «maharajah dello Yorkshire». È sposato con una ricchissima ereditiera indiana che, si era scoperto, non pagava le tasse in Gran Bretagna grazie a un sistema (legale) di elusione fiscale: la loro fortuna è stimata a quasi 800 milioni di sterline, ossia il doppio di re Carlo e della consorte Camilla. Troppo ricco per fare il premier, si è chiesto qualcuno?