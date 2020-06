Biografia • Carattere vincente

Francesa Schiavone nasce a Milano il 23 giugno 1980. Diventa la migliore giocatrice di tennis in Italia per la prima volta il 6 ottobre del 2003, all'età di 23 anni, quando supera la soglia delle top 20 interrompendo il regno di Silvia Farina Elia, che durava dalla metà degli anni Novanta. Nel gennaio del 2006 arriva alla posizione numero 11 della classifica WTA.

Il 7 giugno 2010 entra per la prima volta nelle top ten, al numero 6. Mai nessuna azzurra è salita così in alto nel ranking mondiale. Prima di lei la collega Flavia Pennetta è stata la prima giocatrice italiana a sfondare il muro delle prime dieci, il 17 agosto del 2009, andando ad occupare la decima posizione.

Francesca Schiavone consegue i primi titoli ITF tra il 1998 ed il 2000, anno quest'ultimo in cui è finalista nel WTA di Tashkent. Ma è dal 2001 che cominciato a mettersi in evidenza. I quarti di finale al Roland Garros, la semifinale ad Auckland ed i cinque piazzamenti nei quarti nel circuito Wta la lanciano con merito nelle Top 50.

Nel 2002 arriva per Francesca l'esordio nella nazionale italiana, nella Fed Cup, in occasione delle finali che vedono l'Italia tra le quattro protagoniste alle Canarie. Nello stesso anno gioca gli ottavi di finale agli US Open, arriva al terzo turno agli Australian Open, così come al Roland Garros.

L'anno seguente (è il 2003) consolida i suoi crescenti progressi mettendo a segno una serie di ottimi risultati nel circuito maggiore. Arriva in finale a Canberra, gioca i quarti di finale a Scottsdale, Varsavia e Palermo, gioce le semifinali a Stanford e Los Angeles durante l'estate. Gioca poi i quarti di finale agli US Open e nella Kremlin Cup di Mosca, piazzamento questo che le vale il primato nelle classifiche nazionali. Nel 2004 raggiunge gli ottavi a Parigi e New York, aggiudicandosi il doppio, in coppia con Silvia Farina, a Varsavia.

Francesca Schiavone raggiunge poi la finale dei tornei di Bali, Mosca ed Hasselt e vince, in coppia con l'australiana Alicia Molik, il doppio al torneo di Doha. Nel 2006, oltre alla vittoria in Fed Cup, è finalista a Sydney, Amelia Island e Lussemburgo. L'anno dopo, oltre a disputare la finale di Fed Cup, conquista il suo primo titolo Wta a Bad Gastein. Il 2008 è un anno sotto tono e il livello più alto che Francesca registra è quello della semifinale di Dubai.

Torna a bruciare benzina con energia e nel 2009 tornano i risultati: vince la sua seconda Fed Cup con la maglia azzurra e il secondo titolo Wta in carriera, a Mosca, dopo quello conquistato nel 2007 a Bad Gastein (a Mosca aveva già giocato la finale nel 2003 cedendo alla franco-canadese Mary Pierce).

Nel 2010 vince a Barcellona il suo terzo titolo Wta ma il posto nella grande storia dello sport italiano arriva da lì a poco: Francesca Schiavone vince sulla terra rossa del Roland Garros diventando la prima italiana a trionfare un titolo Slam. La finale francese è la sua quarta finale di Fed Cup negli ultimi cinque anni.

Il 2011 inizia molto bene con l'accesso per la prima volta in carriera ai quarti di finale dell'Australian Open; agli ottavi elimina la russa Svetlana Kuznecova (con il punteggio di 6-4 1-6 16-14) salvando ben sei match point: questo incontro dura 4 ore e 44 minuti ed è il più lungo mai disputato nella storia del singolare femminile del torneo, nonché nella storia di tutti e quattro i tornei del Grande Slam. Nei quarti di finale, contro la numero uno del mondo Caroline Wozniacki, si deve arrendere, tuttavia il risultato le garantisce di raggiungere la posizione n°4 del ranking mondiale, la più alta di un tennista italiano dal 1973 (anno dell'introduzione del computer) eguagliando il record di Adriano Panatta.

Che la sua forza e il suo carattere vincente non siano casuali è un fatto che si dimostra all'inizio di giugno, quando Francesca Schiavone arriva nuovamente a giocare la finale del Roland Garros; purtroppo questa volta deve cedere il titolo alla cinese Li Na.

A quasi 37 anni di età, nel mese di aprile 2017 vince il suo ottavo titolo al torneo di Bogotà, in Colombia, battendo in finale la spagnola Lara Arruabarrena (25 anni) con il punteggio di 6-4, 7-5.