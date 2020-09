Biografia • Interpretare le fusioni

David Garrett è il nome d'arte di David Bongartz, violinista e compositore tedesco-statunitense, nato ad Aquisgrana (Germania) il giorno 4 settembre 1980. Il padre Georg Peter Bongartz è un avvocato tedesco mentre la madre, Dove Garrett, è una ballerina statunitense. David, come si intuisce, ha scelto il cognome della madre come nome d'arte, con ogni probabilità per far "suonare" il suo nome più internazionale.

Il piccolo David ha appena quattro anni quando il fratello maggiore riceve in dono un violino dal padre. E' David però a dimostrare maggiormente interesse (e talento) per lo strumento, che impara in fretta a suonare. Un anno più tardi partecipa a una competizione musicale e vince il suo primo riconoscimento.

Già a dieci anni di età il piccolo David collabora con la Filarmonica di Amburgo; nel 1994, a soli quattordici anni, firma un accordo con la Deutsche Grammophon per l'incisione di diverse opere come solista.

Entra di diritto nel Guinness dei primati dell'anno 2008 per aver eseguito "il volo del calabrone" in 1 minuto e 6 secondi (si tratta di un pezzo classico noto per la rapidità in cui le note si susseguono e per il quale sono necessarie grande tecnica e precisione).

Dotato di una bella presenza, negli anni in cui compie i suoi studi musicali girando anche il mondo per unirsi a diverse orchestre di musica classica, si mantiene lavorando anche come modello.

Nella sua carriera ha registrato diversi dischi, ma la sua predilezione è quella della fusione della musica classica con il rock. Note sono state le sue interpretazioni violinistiche dei brani "Nothing Else Matters" dei Metallica, e "Smells Like Teen Spirit" dei Nirvana.

David Garrett ha dichiarato definitivamente la sua missione di voler unire il genere classico con quello rock con il suo album "Rock Symphonies" (del 2010), fondendo ad esempio le Quattro Stagioni di Vivaldi, con il brano "Vertigo" degli U2.

Garrett ha la grande fortuna di suonare un preziosissimo violino Stradivari; come musicista ha avuto modo ri ricevere grandi apprezzamenti dai direttori d'orchestra Daniel Barenboim e Zubin Mehta.

Nell'ambito della kermesse canora di Sanremo 2012 David Garrett suona musiche dei Nirvana sulle cui note danza la ballerina e artista Simona Atzori.

---

Discografia essenziale (in studio):

Free (2007)

Virtuoso (2007)

Encore (2008)

David Garrett (2009)

Classic Romance (2009)

Rock Symphonies (2010)

Legacy (2011)