Biografia • Lupo di mare

Nato a Rimini il 4 Settembre del 1934, Cino Ricci comincia la sua esperienza nel campo della nautica accompagnando i turisti in Romagna e sulle barche con i pescatori a Cervia, durante il secondo conflitto bellico mondiale. Poi continua navigando su barche a vela da pesca e da diporto, cimentandosi in gare sia in Inghilterra che in Francia.

Grazie alla sua notevole abilità ed esperienza, Cino Ricci entra a far parte della fondazione del Centro Velico Caprera d'altura, e si dedica alla formazione specifica degli istruttori. Ottenuta la qualifica di "skipper" in regate sia nazionali che estere, conquista numerosi successi individuali e di squadra: eccelle infatti alla guida di barche di ogni tipologia e dimensione.

Nominato responsabile della squadra e skipper del Consorzio neo costituito "Azzurra", Ricci guida l'Italia nel 1983 a Newport, negli Stati Uniti, portandola alla conquista dei primi posti nell'ambito della velistica internazionale.

Condivide la grande passione per la vela con l'avvocato Gianni Agnelli. A poco tempo di distanza dalla positiva esperienza australiana, avvenuta nel 1987, decide di dimettersi dall'incarico, diventando commentatore televisivo per conto di diverse emittenti: Fininvest, Rai, Telemontecarlo.

L'interesse di Cino Ricci nei confronti dell'attività nautica è ancora molto forte: viene chiamato infatti come consulente per vari progetti riguardanti lo sviluppo degli approdi turistici e la portualità dei paesi dell'Emilia Romagna, e non solo.

Nel 1989 Cino Ricci ha creato una scuola di Vela Nazionale in Jugoslavia. Inoltre organizza eventi e rassegne nell'ambito della veristica: basta accennare al "Giro di Sardegna a Vela" e al "Giro d'Italia a Vela", due delle maggiori kermesse italiane dedicate agli appassionati di tale disciplina sportiva. Cino Ricci segue personalmente le singole tappe delle regate, in quanto esperto della navigazione e consulente per conto del Ministero dei Trasporti e Navigazione. In particolare, si occupa di garantire la sicurezza degli approdi e dei porti. Partecipa come relatore in specifiche Convention dedicate al tema della nautica ed appare anche spesso come Testimonial.

Il velista scrive e collabora per diverse rubriche televisive e testate giornalistiche. Cura personalmente un sito web, www.cinoricci.it, sul quale è possibile trovare notizie ed informazioni sugli eventi velistici e gli appuntamenti dedicati a coloro che praticano questo sport affascinante.

Sono frequenti gli interventi dello skipper circa gli avvenimenti riguardanti il mondo della navigazione.

La passione per il mare e la vela anima Cino Ricci fin da giovane: è uno che ha il mare nelle ossa, e quindi conosce molto bene quali sono i pericoli insiti nella navigazione. Insomma, è un vecchio lupo di mare che non si smentisce mai.