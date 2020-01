Biografia

Amedeo Sebastiani, in arte Amadeus, nasce a Ravenna il 4 settembre 1962. Cresce a Verona, città nella quale i genitori, originari di Palermo si trasferiscono per motivi di lavoro. Dopo aver conseguito il diploma di geometra, decide di seguire quella che è la sua vocazione: essendo appassionato di musica inizia a fare il disc jockey nella sua città, riscuotendo un buon successo.

Amadeus, gli esordi radiofonici e televisivi

Viene notato da Claudio Cecchetto, da sempre a caccia di nuovi talenti; è grazie a lui che Amadeus, acquista la popolarità sempre sperata. Ma il suo sogno nel cassetto è quello di lavorare come presentatore e conduttore televisivo.

Lavora per tanti anni in radio, iniziando proprio a Radio Deejay nel 1986, fondata da Cecchetto; Amadeus diventa anche un bravissimo presentatore non solamente radiofonico ma anche televisivo. L'esordio in tv arriva nel 1988 partecipando a"1, 2, 3 Jovanotti" condotto dal collega DJ Lorenzo Cherubini, allora stella nascente della musica. In seguito Amadeus conduce i programmi musicali DeeJay Television e Deejay Beach su Italia 1, al fianco degli amici di lunga data Jovanotti, Fiorello, e Leonardo Pieraccioni.

La conduzione televisiva di Amadeus si distingue per la simpatia, i modi sempre garbati, ma anche per l'umiltà e l'educazione con le quali si propone ogni giorno a chi lo segue. I suoi desideri si realizzano con grande lavoro e impegno.

Programmi che ha condotto

Amadeus ha condotto programmi sia per la Rai che Mediaset. Dopo i già citati programmi è chiamato per condurre il Festivalbar, trasmissione musicale di punta delle estati degli anni '90. Accanto a lui, per diverse edizioni c'è Federica Panicucci. Il programma riscuote enorme successo soprattutto tra i giovani.

A Mediaset è stato al timone di diverse trasmissioni per poi tornare in Rai con "Domenica" nell'edizione 1999/2000. Passa ancora una volta alla rete concorrente per condurre altri programmi e negli anni a seguire poi di nuovo alla Rai, dove rimane stabile dal 2009.

Sono tanti i successi ottenuti durante le sue conduzioni su Rai Uno, due esempi importanti: "I soliti ignoti" e "Ora o mai più".

Amadeus, vita privata

Nella sua vita privata si contano due matrimoni e due figli. Dal primo matrimonio, celebrato con Marisa di Martino - durato dal 1993 al 2007, è nata nel 1998 Alice. Dal secondo matrimonio invece è nato nel 2009 José Alberto. Una curiosità è che il nome José è stato messo in onore dell'allenatore Mourinho, all'epoca alla guida della squadra del cuore di Amadeus: l'Inter.

La seconda moglie di Amadeus - e madre di José Alberto - è la ballerina Giovanna Civitillo, conosciuta durante la conduzione del programma "L'Eredità", su Rai Uno. Amadeus e Giovanna si sono sposati per la seconda volta con rito cattolico a 10 anni di distanza dal rito civile.

Amadeus con la moglie Giovanna

Il sogno di Amadeus

Una delle aspirazioni di Amadeus è quella di condurre il Festival di Sanremo. In un'intervista ha però affermato che se ciò non dovesse accadere, si sentirebbe comunque molto fortunato per i traguardi raggiunti e per le soddisfazioni che questo lavoro e l'affetto del pubblico gli danno da tanti anni, seguendolo nei suoi programmi e apprezzandolo anche come persona, non solamente come artista. All'inizio del mese di agosto 2019 viene comunicato che sarà proprio lui a condurre l'edizione di Sanremo N° 70 nel 2020.

Ad affiancarlo sul palco dell'Ariston chiama diverse figure femminili, tra cui: Diletta Leotta, Francesca Sofia Novello, Georgina Rodriguez e Antonella Clerici, che torna dopo dieci anni.