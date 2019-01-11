Biagio Izzo
Biografia
Biagio Izzo nasce il 13 novembre del 1962 a Napoli. Indirizzatosi verso la carriera di comico, con Ciro Maggio da giovane forma il duo Bibì & Cocò e conquista un certo successo nell'ambiente campano anche grazie alla realizzazione di musicassette che propongono brani comici di genere demenziale.
Mentre ottiene con Maggio le prime comparsate su emittenti televisive locali, si mantiene esibendosi in occasione di matrimoni e cerimonie. Nel 1987 esordisce al cinema recitando nel film cult con Nino D'Angelo "Quel ragazzo della curva B", per la regia di Romano Scandariato.
Torna sul grande schermo dieci anni più tardi, nel 1998, con Vincenzo Salemme, che lo dirige nella commedia "L'amico del cuore", al fianco di Carlo Buccirosso, mentre Ninì Grassia è il regista di "Annarè". L'anno successivo è di nuovo al cinema con "Besame mucho", per la regia di Maurizio Ponzi, e ancora con Salemme in "Amore a prima vista".
Gli anni 2000: tra cinema, teatro e televisione
Dopo avere recitato per Silvia Saraceno ne "L'uomo della fortuna", nel 2000 Biagio Izzo è nel cast di "Body Guards - Guardie del corpo", commedia di Neri Parenti con Christian De Sica e Massimo Boldi; con lo stesso Parenti recita in "Merry Christmas", cinepanettone dell'anno successivo.
Sempre nel 2001 Izzo è tra i protagonisti della commedia dark "Blek Giek", di Enrico Caria, con Massimo De Santis, Taiyo Yamanouchi e Lillo e Greg, in cui veste i panni di Scellone, un pusher di eroina che prova a rapinare senza successo una farmacia venendo colpito da un attacco di cuore.
Nel 2002 appare in "Volesse il cielo!", di Vincenzo Salemme, e in "Amore con la S maiuscola", di Paolo Costella, prima di ritrovare la premiata coppia Boldi - De Sica in "Natale sul Nilo", cinepanettone di Neri Parenti ambientato in Egitto. Nel 2003 è di nuovo tra i protagonisti della commedia natalizia di Parenti, "Natale in India", mentre l'anno seguente per Carlo Vanzina recita in "Le barzellette", al fianco di Gigi Proietti, e "In questo mondo di ladri", con Carlo Buccirosso e Ricky Tognazzi; a teatro, invece, recita in "Tutto per Eva solo per Eva", commedia diretta da Pino Insegno che vede sul palco anche Giorgio Carosi.
Nel 2005 ritrova dietro la macchina da presa Salemme per "Cose da pazzi"; due anni più tardi, dopo aver preso parte al film tv di Pier Francesco Pingitore "Domani è un'altra truffa?" e aver portato sul palcoscenico "C'è un uomo nudo in casa", lavora con Massimo Boldi nella commedia "Matrimonio alle Bahamas", per la regia di Claudio Risi e a un altro film per la televisione di Pingitore, "Di che peccato sei?".
Sempre nel 2007, Biagio Izzo propone a teatro "Due comici in paradiso", e in tv presenta con Caterina Balivo il programma "Stasera mi butto" (la coppia sarà riproposta sul piccolo schermo l'anno seguente con "Miss Italia nel mondo"). Poco dopo Izzo appare in "Ci sta un francese, un inglese e un napoletano", di Eduardo Tartaglia: è il 2008, un anno molto prolifico dal punto di vista lavorativo che vede l'attore al cinema anche in "Un'estate al mare", di Carlo Vanzina, "Piacere Michele Imperatore", di Bruno Memoli, e soprattutto "L'allenatore nel pallone 2", di Sergio Martino, sequel del film cult con Lino Banfi nei panni dell'allenatore di calcio Oronzo Canà.
Non solo cinema, ma anche televisione, visto che l'artista napoletano fa parte della trasmissione di Raiuno "Volami nel cuore", e teatro, con "Il re di New York". Nel 2009 sempre a teatro Biagio Izzo recita in "Una pillola per piacere", mentre al cinema è al fianco di Leonardo Pieraccioni in "Io & Marylin" e per Carlo Vanzina partecipa a "Un'estate ai Caraibi"; l'anno seguente appare ne "La valigia sul letto", di Eduardo Tartaglia, e in "Alta infedeltà", per la regia di Claudio Insegno, mentre in televisione è nel cast de "Il più grande (italiano di tutti i tempi)", programma presentato da Francesco Facchinetti su Raidue.
Biagio Izzo negli anni 2010
Nel 2011 Izzo è in "Box Office 3D - Il film dei film", commedia diretta da Ezio Greggio che parodia numerosi successi cinematografici, e ritrova Massimo Boldi in "Matrimonio a Parigi", film di Claudio Risi il cui cast include anche Diana Del Bufalo e Rocco Siffredi. Nel 2012 in tv è accanto a Paola Perego in "Attenti a quei due - La sfida", in onda su Raiuno, e a Maurizio Mattioli e Massimo Boldi nel film per il piccolo schermo "Natale a 4 zampe", mentre al cinema recita in "Una donna per la vita", di Maurizio Casagrande, con Maurizio Mattioli, Simona Marchini, Neri Marcorè, Alena Seredova, Stefano Sarcinelli, Margareth Madè e Giobbe Covatta.
L'anno successivo, appare nella commedia di Paolo Ruffini "Fuga di cervelli". Il 31 dicembre del 2014 è uno degli ospiti di "Capodanno con Gigi D'Alessio", la trasmissione dedicata al Capodanno in onda su Canale 5 con protagonista il cantante campano.
Dopo avere lavorato con Claudio Insegno in "All'improvviso un uomo" ed "Effetti indesiderati", nel 2015 Biagio Izzo torna a far coppia con Massimo Boldi in "Matrimonio al sud", in cui compare anche Debora Villa. In televisione, invece, è uno dei concorrenti di "Si può fare!", programma condotto su Raiuno da Carlo Conti, in cui viene eletto vincitore.
È presente su YouTube con un suo canale ufficiale.
Frasi di Biagio Izzo
Il contatto con il pubblico lo puoi avere anche con le serate. Il teatro però è proprio una forma di scuola. Nelle serata di piazza può capitare una persona che casualmente passa di lì allora si ferma a guardarti, mentre in teatro lo spettatore ti sceglie e paga il biglietto. Per questo il teatro è una forma di spettacolo: la più difficile in assoluto, è proprio l’arte dei poveri, perché si fatica tanto, si guadagna pochissimo, difficilmente si diventa famosi e per farlo ci vuole grande amore.
Nel cuore di ogni comico c’è una vena drammatica, solo che non ne abbiamo la misura, allora diventiamo patetici quando entriamo nel drammatico ed esageriamo. Questa cosa poi si corregge negli anni con l’esperienza. Perché una parte di noi, quella drammatica, è incontrollabile ad inizio carriera.
In teatro non puoi barare, vengono subito a galla i difetti.
Ho una mia compagnia da quasi dieci anni. Dico sempre che il mio mestiere è il teatro, poi faccio qualche film, un po’ di televisione ma il mio vero mestiere è il teatro. E’ proprio il mio habitat naturale, è un luogo che ti permette di sperimentare.
Amo molto fare cinema, ci si diverte, si tenta di sperimentare. E’ una disciplina diversa dal teatro e dalla televisione. Mi piace fare un po’ di tutto, mettermi in discussione, fare esperienze ed il cinema mi ha dato questa possibilità. Poi se i registi continuano a chiamarmi certamente non sono io che li minaccio: evidentemente va bene il mio modo di essere, di fare comicità.
Della mia esperienza a "Buona domenica" devo dire grazie a Gigi D'Alessio. Maurizio Costanzo chiese una volta a Gigi “Ma chi è questo Biagio Izzo?” e D'Alessio rispose “Lui è il Gigi D'Alessio della comicità” e da questa affermazione di Gigi poi Maurizio mi chiamò per partecipare a Buona domenica.
Non dimenticherò mai un episodio a Napoli: ero con un grande attore di teatro - di cui non voglio fare il nome e che stimo tantissimo. Arrivò un gruppo di persone a chiedermi un autografo e a fare delle fotografie, davano addirittura a lui la macchina fotografica per fotografarci, e lui mi guardò e disse: "Vedi questa è la televisione...".
Vincenzo Salemme mi ha fatto entrare dalla porta principale del cinema italiano e quella è stata la mia grande occasione, perché poi altri mi videro e mi chiamarono, come per esempio Aurelio De Laurentiis; devo quindi a Salemme la partenza della mia carriera, ed ancora oggi lo ringrazio.
Anni fa in tv guardavo un'intervista a Leonardo Pieraccioni e l’intervistatore chiedeva a Leonardo quale film volesse fare in futuro e lui rispose che il suo desiderio era di fare un film con un attore napoletano. Ed io pensai, magari fossi io quella persona! Ma allo stesso tempo pensai anche che in realtà la persona giusta era Vincenzo Salemme. Quando poi, qualche tempo fa, Leonardo chiamò Vincenzo per spiegargli il soggetto che aveva in mente, Vincenzo gli disse "Ma questo personaggio è Biagio Izzo, non sono io". E lì Leonardo decise di chiamarmi. E' realtà. A volte il pubblico pensa che fra noi attori ci sia tanta invidia e tanta gelosia, ma c’è anche molta amicizia, stima e rispetto. In questo mondo ci sono persone come Salemme, Brignano, De Sica, Boldi, Proietti, persone a cui voglio bene e che in ogni momento ti possono aiutare.
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Biografieonline non ha contatti diretti con Biagio Izzo. Tuttavia pubblicando il messaggio come commento al testo biografico, c'è la possibilità che giunga a destinazione, magari riportato da qualche persona dello staff di Biagio Izzo.
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