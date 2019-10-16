Riccardo Rossi
Biografia
Riccardo Rossi nasce a Roma il 24 ottobre 1962. Debutta al cinema nel 1984 con il film "College", di Castellano e Pipolo. Seguono "Mamma Ebe" (1985, di Carlo Lizzani), "Grandi magazzini" (1986, di Castellano e Pipolo), "Italian Fast Food" (1986, di Lodovico Gasparini), "Quelli del casco" (1987, di Luciano Salce).
Interpreta il ruolo di Mazzocchi nel telefilm "I ragazzi della Terza C (1986/1987).
Negli anni '90 recita in "Americano Rosso" (di Alessandro D'Alatri, 1990), "Agosto" (di Massimo Spano, 1992), "Volevamo essere gli U2" (di Andrea Barzini, 1992), "Piccolo grande amore" (Carlo Vanzina, 1993), "Un mese al lago" (John Irvin, 1994), "Cronaca di un amore violato" (Giacomo Battiato, 1994), "S.P.Q.R. 2000 e ½ anni fa" (Carlo Vanzina, 1994), "Un delitto esemplare" (Pier Belloni, 1995), "Uomini senza donne" (Angelo Longoni, 1995), "L'ultimo capodanno" (Marco Risi, 1998), "Dio c'è" (Alfredo Arciero, 1998), "Il padrone parla francese" (Jérôme Lévy, 1999).
In TV è comparso nelle pubblicità dell'acqua Ferrarelle e dei Baci Perugina, a "Non è la Rai" in cui interpretava Cenerentola, Forum e Buona Domenica.
Ha condotto inoltre "Assolo" (2002), trasmissione dedicata ai comici su La7, e i collegamenti esterni a "Quelli che il calcio" su Rai Due (2006/2007).
Ha preso anche parte al programma "Nessundorma" (2004) di Raidue in qualità di conduttore al fianco di Paola Cortellesi.
È ospite straordinario del programma radiofonico RAI "Gli spostati", nella stagione 2008/2009, con il "Gazzettino di Rossi".
Ricca è la sua carriera anche nelle fiction tv: oltre al già citato telefilm "I ragazzi della III C", ricordiamo "A cena col vampiro" (1988), "Il vizio
di vivere" (di Dino Risi, 1988), "Il vigile Urbano" (Rai Uno, di Castellano e Pipolo, 1990), "Don Matteo" (2001 e 2003), "Tutti pazzi per amore" (2008).
Per il teatro ha scritto e interpretato i monologhi "Pagine Rossi" e il seguito "La più bella serata della vostra vita". Da questi spettacoli è stato tratto il libro "Pagine Rossi - Manuale di sopravvivenza urbana" (2004, Arnoldo Mondadori Editore). Poi porta a teatro il suo nuovo spettacolo dal titolo "Per fortuna che c'è Riccardo" (2005) e "Se stasera sono qui" (2006).
Altri film successivi sono "Il grande botto" (2000, di Leone Pompucci), "Nemmeno in un sogno" (2001, di Gianluca Greco), "Passo a due" (2005, di Andrea Barzini), "Notte prima degli esami oggi" (2006, di Fausto Brizzi), "Scusa ma ti chiamo amore" (2007, di Federico Moccia), "Tutto l'amore del mondo" (2010, di Riccardo Grandi), "Nessuno mi può giudicare" (di Massimiliano Bruno, 2011).
Dal 2010 fa parte della giuria del programma televisivo "Cuochi e Fiamme", condotto da Simone Rugiati su LA7d, assieme a Chiara Maci (food blogger) e Fiammetta Fadda (critica gastronomica). Nel 2011 Riccardo Rossi conduce su "Dove TV" il programma "Conosco un posticino", sulle attrattive turistiche e gastronomiche delle varie regioni d'Italia.
Frasi di Riccardo Rossi
Se i telefilm andassero in onda con i sottotitoli l'audience sarebbe minore, non solo perché la gente non conosce l'inglese, ma anche perché il sottotitolo richiede un impegno maggiore: guardare l'immagine e leggere i sottotitoli mentre il doppiaggio permette di concentrarsi esclusivamente sull'immagine.
Doppiare un film è un fatto di mercato: una pellicola doppiata ha una maggior penetrazione, una miglior fruizione.
Per adesso vedere i film in versione originale è ancora piuttosto elitario.
Visita sul sito Aforismi.meglio.it tutte le frasi di Riccardo Rossi
Foto e immagini di Riccardo Rossi
Commenti
Nota bene
Biografieonline non ha contatti diretti con Riccardo Rossi. Tuttavia pubblicando il messaggio come commento al testo biografico, c'è la possibilità che giunga a destinazione, magari riportato da qualche persona dello staff di Riccardo Rossi.
Ieri sera sono stata alla Sala Umberto a vedere W LE DONNE...
Mi è piaciuto moltissimo... e mi sono divertita...
Belle scenografie, delicato un po'nostalgico... un'ora e mezza di relax e divertimento.
Complimenti e grazie😊😊😊😊😊
credo che sia un portento! Sto seguendo su SKY il suo "Conosco un posticino" ed è veramente stupendo, mi fa ridere, mi fa innamorare dei luoghi dove ci conduce tanto da andarli poi a ricercare.... poi lo fa con una leggerezza ....veramente...mi piace da matti ciao ciao
Commenti Facebook
Argomenti e biografie correlate
Grandi Magazzini U2 Carlo Vanzina Marco Risi Cenerentola Paola Cortellesi Dino Risi Arnoldo Mondadori Federico Moccia Cuochi Simone Rugiati Chiara Maci Cinema TV
Caricamento in corso...
Persone famose nate nel 1962
Caricamento in corso...