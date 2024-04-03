Ezio Mauro
Biografia • Informazione netta
Il panorama giornalistico italiano può ancora contare sulla presenza di professionisti che svolgono questo mestiere da anni con impegno e passione sempre costanti. Tra le "penne" più conosciute e apprezzate in Italia vi è sicuramente quella di Ezio Mauro, direttore responsabile del quotidiano "La Repubblica" dal 1996, quando è subentrato al fondatore del quotidiano Eugenio Scalfari.
Prima di allora, dal 1992 al 1996, Ezio Mauro ha diretto un altro grande quotidiano, "La Stampa". Nato a Dronero (Cuneo) il 24 ottobre 1948, il giornalista comincia la sua gavetta presso la redazione della "Gazzetta del Popolo" di Torino nel 1972. Qui Ezio Mauro si occupa in particolare dei gravissimi avvenimenti di cronaca degli "anni di piombo". Gli articoli da lui scritti riguardanti alcuni brigatisti rossi in particolare (come Patrizio Peci) provocano qualche reazione, ma per fortuna non vi sono conseguenze irreparabili.
Durante gli anni a "La Stampa" è inviato e corrispondente dagli Stati Uniti. Dal 1988, entra a far parte della redazione giornalistica de "La Repubblica", è inviato come corrispondente dalla città di Mosca. Per tre anni racconta alle pagine del quotidiano di Scalfari le trasformazioni dell'Unione Sovietica che esce dalla Perestrojka. Nel 1990 ritorna tra i redattori della "Stampa" di Torino, e viene nominato direttore nel 1992.
Durante la sua carriera ha ottenuto due importanti riconoscimenti: il "Premio Ischia Internazionale di Giornalismo" nel 1994 (dedicato ai giornalisti che si distinguono per il rispetto della deontologia e la professionalità), e nel 1997 il "Premio Internazionale Alfio Russo".
Ezio Mauro, oltre ad essere un bravo giornalista, è anche un ottimo scrittore. Nel 2011 ha pubblicato, edito da Laterza, il libro intitolato "La felicità della democrazia. Un dialogo", insieme a Gustavo Zagrebelsky, presidente della Corte Costituzionale e docente universitario presso l'Università di Torino. I due autori hanno realizzato un interessante confronto sul tema della democrazia, paragonandolo alla felicità: al pari di quest'ultima, infatti, la democrazia va conquistata a costo di impegno e sacrificio.
Sono noti gli interventi televisivi di Ezio Mauro, nei quali prende posizione aperta contro il berlusconismo come stile di vita. D'altronde la sua ideologia politica è netta e chiara da sempre.
La Repubblica, da lui diretta, è il secondo quotidiano più letto in Italia (al 2012). Dal taglio vivace e provocatorio, questo giornale - anche nella sua versione online- continua a conquistare nuovi lettori.
Frasi di Ezio Mauro
L'equivoco è nei concetti. La democrazia non ha bisogno di qualcuno che agisca "per il popolo" in quanto il popolo è sovrano.
Se il popolo è sovrano, agire per il popolo sta nel mandato dei rappresentanti, non nella loro discrezionalità.
[...] L'insidia di un altro concetto, quello della cosiddetta "democrazia compassionevole", che sostituisce la benevolenza individuale e dei gruppi sociali alle strutture dello Stato-benessere, la carità al welfare e ai diritti. Com'è evidente, la beneficenza non ha bisogno della democrazia. Ma in democrazia, la solidarietà sociale ha bisogno di qualcosa di più della beneficenza. Insomma, la forma democratica pretende una sostanza democratica.
Per rassicurarci, potremmo cominciare col dire che la "cosa-democrazia" diventa rilevante quando la "parola-democrazia" non è più in discussione. Siamo una democrazia giovane ma ormai consolidata e non revocabile. Non si può ragionevolmente credere che oggi qui, in mezzo all'Europa, qualcuno sia capace di attentare al sistema democratico. Dunque si può ragionare senza rischi e senza ambiguità sul funzionamento delle nostre istituzioni e del meccanismo democratico. Potremmo dire che finalmente la società non si accontenta più di avere la democrazia, non le basta contemplarla, come un orizzonte statico di riferimento, immutabile: pretende di misurarla nel suo divenire. C'è per fortuna un'autonomia della società anche rispetto alle regole di funzionamento del sistema che, nel momento in cui vengono riconosciute, sono anche valutate e giudicate. E c'è per fortuna una vitalità della democrazia che si muove e muta insieme con la società che le dà forma. Non si tratta di una fede immobile o, peggio, di un'ideologia. Altrimenti sarebbe inutile misurarla nel tempo.
Negli ultimi giorni pulsioni fasciste clandestine e segnali facinorosi pubblici si sono intrecciati, costringendo la destra politica a renderne conto. Giorgia Meloni ha risolto la questione spiegando che questi atti danneggiano la destra, come se fosse questo il problema, mentre è evidente che la destra è danneggiata dalla sua indulgenza, insidiata dalla sua ambiguità.
Visita sul sito Aforismi.meglio.it tutte le frasi di Ezio Mauro
Foto e immagini di Ezio Mauro
Commenti
Nota bene
Biografieonline non ha contatti diretti con Ezio Mauro. Tuttavia pubblicando il messaggio come commento al testo biografico, c'è la possibilità che giunga a destinazione, magari riportato da qualche persona dello staff di Ezio Mauro.
Stima e incoraggiamento
Caro Ezio,
Mi permetto di darti del tu perché anche io, nel mio settore, Psichiatria, Neuroscienze e Neuropolitica sono uno scrittore e pubblicista.
Ti seguo da anni e raccolgo i tuoi articoli sempre lucidissimi, focalizzati, ben documentati, mai emotivi ma sempre freddamente ancorati alla realtà ed alla storia. L'editoriale di ieri di Repubblica (che leggo dal numero 1): L'eversione populista 2. 0 è un esempio perfetto del tuo lavoro. Un gioiello!
Lo userò nelle mie lezioni universitarie di Neuropolitica e i miei Allievi dovranno studiarlo. Costituisce infatti una sintesi lucidissima su un fenomeno con il quale ci confrontiamo da anni (personalmente cerco di contrastare, essendo fin dall'adolescenza un militante della Sinistra un tempo Marxisista ogni Sperduta ma non certo morta!).
Continua nel tuo lavoro con questo impegno e questa lucidità. Il tuo contributo serve per prevenire, se riusciamo, il Fascismo 2. 0 che mi sembra incombenete.
Cordialità:
Prof. Tullio Scrimali
Medico, Specialista in Psichiatria e Neuropsichiatra infantile, Psicologo, Psicoterapeuta, Musicoterapeuta e Cannabis Scientist (www. tullioscrimali. it)
Docente di Psicologia Clinica presso l’Università di Catania, Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Tecnologie Avanzate (ht t: //unictp-------e890dffc4c81)
Visiting Professor presso il Dipartimento di Psicologia, Asia University, Taichung, Taiwan (ht t: //psy3. asia. edu. tw/files/11-1026-464. php? Lang=en)
Fondatore e Direttore di Centro Clinico ALETEIA di Enna, Acicastello, Palermo e Ragusa (www. centroclinicoaleteia. it)
Fondatore e Direttore della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva ALETEIA di Enna (www. aleteia. it)
Fondatore e Direttore della Scuola di Musicoterapia Musica Ribelle ALETEIA di Enna (www. musicaribellealeteia. it)
Fondatore e Direttore di ALETEIA Institute for Therapeutic Cannabis (www. cannabismedicaaleteia. it)
Fondatore e Direttore di ALETEIA Lab for Applied Neuroscience and Biofeedback (aleteialabforappliedneuroscienceandbiofeedback. it)
Fondatore, Direttore Scientifico ed Amministratore di Herbal Neurocare (www. herbalneurocare. it)
Fondatore e Direttore di ALETEIA Complexity Institute (www. aleteiacomplexityinstitute. it)
C/o ALETEIA, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia - Via Duca D’Aosta 25 (94100) ENNA - Telefono: 0935-25060 e 095-7127747
C/o Centro Clinico ALETEIA - Via Gramsci n. 6 (95021) Acicastello (Catania) – Telefono: +39-095-492945 – fax.: +390957127749
C/o Centro Clinico ALETEIA – Via Mariano Stabile 61, Palermo
C/o Herbal Neurocare, Via Dante n. 1 (94100) Enna
Email: tu-------t
Recensione libro Lo scrittore senza nome - Feltrinelli 2021
Sono un marketer di Perugia e l'agente editoriale per le traduzioni italiane dei libri del Prof. Philip Kotler.
Ho letto con grande interesse l'ultimo libro di Ezio Mauro e volevo complimentarmi con lui per l'eccellente lavoro, che cattura l'attenzione del lettore fino all'ultima pagina,
Credo che il libro meriti una diffusione ampia in tutto il mondo e, avendo contatti con alcuni dei maggiori editori americani ed inglesi, sono disponibile a collaborare con l'autore e l'editore (se ha acquistato i diritti anche per questa lingua) per la traduzione in Inglese.
Alberto Mossone
In tempi di guerra
Signor Dottor Ezio Mauro
sono emozionato, leggo la repubblica fin dal liceo, non c'era ancora internet. Mi ricordo benissimo quando era direttore de La Repubblica, seguivo con Attenzione quello che diceva lei sempre la riunione con i suoi collaboratori. ho pensato di scriverle, questa mattina 21--03-2022, alla fine del suo editoriale.
La repubblica delle Idee, bellissima iniziativa.
Umilmente chiedo se fosse possibile per me incontrarla!
Grazie in anticipo per l'attenzione, di fronte a lei rimarrei... non saprei !!! : -)
direttore Ezio mauro, Fondatore Eugenio Scalfari, bravissimo da sempre, ancora adesso
Cordialissimi auguri per Tutto, anche se non ci conosciamo
Con stima
Alberto Ricci
Putin deve essere combattuto dal suo popolo
La responsabilita' di quanto succede va alla fine ricondotta al popolo russo che ha scelto Putin. E quindi e' il popolo russo che deve pagare. La giusta risposta europea deve aggiungere alle sanzioni economiche l'espulsione dall'europa di tutti i russi che vivono in europa. Devono tornare in Russia e destituire Putin.
Ma il Mauro la terza media ce l'ha?
Caro Mauro,
a nome delle Piazze del Sapere vorrei invitarti a presentare il tuo ultimo libro "Uomo bianco" alla Feltrinelli di Caserta - in una data per te utile. a presto
P. iorio 338-------
Mi piace sentirlo parlare dei temi attuali, quotidiani, del nostro Paese, anche quando rappresentano realtà atroci e scomode. Condivido le sue preoccupazioni, così come le analisi politiche sui possibili sviluppi dell'attuale momento storico, sulla crisi della democrazia, sul silenzio degli intellettuali. Non sono una intellettuale, ma solo una persona che spera di aver conservato sufficiente capacità critica nel saper discernere, tra chi ha di fronte, il raccontaballe dall'onesto, quello in malafede da quello che soffre realmente. Da quando ho iniziato a leggere il suo recente libro "L'uomo bianco", mi è venuto il desiderio di regalargli un quadro in ceramica che ho realizzato quest'anno. Ma non so dove poterlo raggiungere per portarglielo. Dategli il mio recapito e-mail, spero che possa fargli piacere. La ceramica è una delle passioni che coltivo, da qualche anno, frequentando la Scuola di Albisola Superiore, con il Maestro Alberto Toby.
Un ringraziamento sentito, da parte mia, al giornalista coraggioso che esprime il suo critico dissenso in un'epoca in cui il popolo si è fatto "gregge", invece che essere fatto di cittadini.
Commenti Facebook
Argomenti e biografie correlate
La Repubblica Eugenio Scalfari Anni di Piombo Gustavo Zagrebelsky Berlusconismo Giornalisti Letteratura
Caricamento in corso...
Persone famose nate nel 1948
Caricamento in corso...
La Caduta