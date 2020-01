In particolare Strada ha criticato il supporto italiano all'intervento NATO in Afghanistan contro il precedente governo talebano, un atto di guerra contro la popolazione afghana secondo Emergency, in aperta violazione della Costituzione della Repubblica Italiana .

Luigi Strada - noto come Gino - nasce a Sesto San Giovanni (Milano) il giorno 21 aprile 1948. Conseguita nel 1978 la laurea in Medicina presso l'Università Statale di Milano, successivamente si specializza in chirurgia d'urgenza. Durante gli anni della contestazione è uno degli attivisti del "Movimento Studentesco", anche come responsabile nel gruppo di servizio d'ordine della facoltà di Medicina.

1 di 10

Frasi di Gino Strada

4 fotografie

Foto e immagini di Gino Strada

Video Gino Strada

The Adobe Flash Player is required for video playback.

Get the latest Flash Player or Watch this video on YouTube.

Commenti Facebook

Argomenti e biografie correlate

Croce Rossa Presidente Della Repubblica La Repubblica Romano Prodi Silvio Berlusconi Nato Repubblica Italiana Varie Gino Strada nelle opere letterarie Libri in lingua inglese

13 biografie

Nati lo stesso giorno di Gino Strada