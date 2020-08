Biografia

Robert Samuel Langer Jr. - spesso abbreviato Robert S. Langer - con nasce il 29 agosto del 1948 ad Albany, New York. Studente della Milne School, si laurea in ingegneria chimica alla Cornell University. Nel 1974 ottiene un dottorato al MIT (Massachusetts Institute of Technology), a Cambridge, con una tesi sulla rigenerazione enzimatica dell'ATP.

Successivamente Robert Langer lavora per Judah Folkman, un ricercatore specializzato sul cancro, al Children's Hospital di Boston e alla Harvard Medical School. Inoltre, ha modo di lavorare anche con Henry Brem della Johns Hopkins University Medical School su un sistema per il trattamento del cancro al cervello. Tale sistema è finalizzato a indirizzare la chemioterapia direttamente alla zona in cui è presente la massa tumorale.

All'età di quarantatré anni diventa la persona più giovane di sempre a essere eletta in tutte e tre le accademie scientifiche americane: l'Institute of Medicine, la National Academy of Engineering e la National Academy of Sciences.

Robert Langer negli anni 2000

Nel 2002 riceve il premio Dickson per le scienze e il Charles Stark Draper Prize, che viene considerato l'equivalente del Premio Nobel per gli ingegneri. Nel 2008, poi, si vede assegnare il premio Principe delle Asturie per la ricerca scientifica e il Millennium Technology Prize in Finlandia per lo sviluppo di biomateriali innovativi.

Gli anni 2010

Nel 2011 Robert Langer ottiene il premio Innovation dell'"Economist" nel settore delle bioscienze e il Warren Alpert Foundation Prize, mentre nel 2012 è la volta della Perkin Medal e della Priestley Medal, che costituisce l'onore più alto conferito dalla American Chemical Society.

Nel 2014 lo studioso americano viene selezionato dalla Biotechnology Industry Organization e dalla Chemical Heritage Foundation come il vincitore del Biotechnology Heritage Award per il suo contributo significativo offerto alla crescita della biotecnologia.

L'anno seguente è nominato imprenditore dell'anno dalla Cornell University e riceve il Queen Elizabeth Prize for Engineering, oltre allo Scheele Award. Mentre nel 2016 viene insignito della Benjamin Franklin Medal in Life Science.

Le invenzioni

Il vulcanico ingegnere chimico di fama mondiale, è un probabile candidato al Premio Nobel nei prossimi anni. La sua più importante e recente invenzione (fatta insieme al Dott. Henry Brem) è una sorta di "microchip" chimico, chiamato in gergo wafer. Si tratta di un polimero capace di raggiungere il cervello e rilasciare in modo controllato e localizzato, farmaci per terapie antitumorali.

Professore al MIT, ama coinvolgere i suoi studenti nelle ricerche più audaci. Il wafer ha fruttato al professore il Premio dell'Ufficio Europeo di brevetti.

Di fatto, contando il numero di brevetti da lui depositati , è uno degli inventori più prolifici di sempre: un Leonardo da Vinci della chimica. Sono un migliaio i brevetti e oltre centinaia di milioni le persone che ogni giorno beneficiano delle tecnologie chimiche e farmacologiche da lui studiate o inventate. La sua carriera è diventata inoltre un caso di studio nelle facoltà universitarie di Economia e Management.