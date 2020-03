Biografia • Decenni di urli indemoniati

Divenuto famoso per la sua voce particolare e le sue perfomance da ballerino, tanto che il suo soprannome è "Demone Urlante", Steven Tyler è considerato uno dei più grandi cantanti di tutti i tempi. Nato a Yonkers (Stati Uniti) il 26 Marzo 1948, Steven Tyler (il cui nome per intero è Steven Victor Tallarico) cresce in una famiglia dove la musica è la protagonista. Il padre, originario di un piccolo paese della provincia di Crotone, è un grande musicista. La mamma, dalle origini russe e Cherokee, insegna musica.

Fino all'età di quattro anni, Steven vive ad Harlem con la sua famiglia: in seguito si trasferisce con loro nel Bronx. Fin da piccolo mostra un carattere molto particolare: è un bambino vivace ed irrequieto, sempre pronto a mettersi nei guai e poco incline a frequentare la scuola. Cacciato via da quella che frequenta, viene accolto in un istituto per bambini che manifestano disturbi nel comportamento. Quando i genitori si trasferiscono nuovamente, a Westchester Country, Steven preferisce trascorrere il tempo a contatto con la natura, piuttosto che andare a scuola.

Proprio in questi anni comincia ad interessarsi alla musica, che diventa la sua più grande passione. Con l'amico Ray Tebano mette in piedi un gruppo musicale e suona nei locali, intrattenendo gli ospiti. Nel 1970, con Joe Perry e Tom Hamilton, forma gli "Aerosmith", un gruppo che dopo pochi anni scala le vette delle classifiche mondiali e che è ancora sulla cresta dell'onda dopo tanti decenni.

La famosa band musicale produce quindici album, ma è "Get a trip" (1993) quello che consacra questo gruppo come un mito della musica rock. L'instabilità di Steven Tyler lo porta ad avvicinarsi alla droga. La modella Bebe Buell, la compagna dalla quale Steven ha avuto sua figlia Liv Tyler (futura attrice nota a livello mondiale), gli impedisce di vederla quando è piccola, proprio a causa della sua tossicodipendenza. In seguito, nel 1978, il cantante sposa Cyrinda Fox, dalla quale divorzia nel 1987: da questa unione nasce Mia Tyler.

Il rapporto tra Steven e l'ex moglie è poco felice e si fanno del male a vicenda, senza esclusione di colpi. Ma quando la donna si ammala, Steven depone le armi e la aiuta, sia economicamente che psicologicamente. Nel 1986 Steven apprende di essere il padre di Liv, perché la madre glielo ha sempre nascosto. La scoperta di avere un'altra figlia gli dà la forza di cambiare vita. Da quel giorno il rocker abbandona le droghe, continuando la carriera con successo e passione.

Il rapporto con la figlia Liv è molto forte, e diventa anche una valida collaboratrice: insieme compongono la colonna sonora del famoso film "Armageddon", "I don't want to miss a thing", nel 1998. Tra le altre collaborazioni importanti, nel 2004 partecipa ad un brano del grande Carlos Santana, intitolato "Just feel better". Dal matrimonio con Teresa Barrick, avvenuto nel 1988 e terminato con un divorzio nel 2005, Steven ha avuto altri due figli: Taj e Chelsea.

Per il fisico e le movenze, Steven Tyler è stato spesso paragonato a Mick Jagger, che però non si mostra contento di questa somiglianza. Più volte il collega si è lasciato andare a commenti poco piacevoli sul gruppo degli Aerosmith, di cui Steven è il "frontman".

Nonostante alcuni problemi di salute (pare che Steven abbia annunciato, nel 2005, di essere ammalato di epatite C), il gruppo è riuscito a restare unito. Tyler è di sicuro un'icona della musica rock, un personaggio carismatico che è riuscito ad arrivare ai vertici delle classifiche mondiali conquistando intere generazioni di appassionati di questo genere musicale. Nel 2003 è stata pubblicata una sua autobiografia, dal titolo "Walk This Way: The Autobiography of Aerosmith" (non uscita in Italia). Il libro, intriso di droga, sesso e naturalmente rock'n'roll, ripercorre le vicende fondamentali del cantante, la sua vita al di fuori delle luci della ribalta.

Dal 2006 la rockstar è legata alla modella trentottenne Erin Brady: secondo alcune indiscrezioni, la coppia avrebbe deciso di convolare a nozze. Data e luogo del matrimonio non sono ancora stati annunciati. L'ultimo tour degli Aerosmith risale al 2010, ed una tappa ha toccato anche l'Italia.