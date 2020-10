Biografia • Esperienza prestata al Paese

Nata il 22 ottobre 1948 a Napoli, Paola Severino Di Benedetto è una giurista italiana diventata ministro della Giustizia del governo Monti il 16 novembre del 2011: è la prima donna a ricoprire tale carica.

Dopo aver conseguito con la votazione di 110 e lode la laurea in Giurisprudenza all'Università "La Sapienza" di Roma, Severino frequenta presso lo stesso ateneo la Scuola di specializzazione in diritto penale e criminologia; allieva di Giovanni Maria Flick (futuro ministro della Giustizia per il primo governo Prodi e presidente della Corte Costituzionale), vince in seguito un concorso per il posto di assistente ordinario in diritto penale, sempre all'Università di Roma, dove rimane dal giugno del 1975 al febbraio del 1987: in questo periodo vince anche una borsa di studio del Cnr, che le permette di soggiornare presso l'Istituto Max Planck di Friburgo nel 1983.

Nel 1987 ottiene la carica di professore associato, che le vale la cattedra di diritto penale commerciale all'Università di Perugia, facoltà di Economia e Commercio. Entrata a far parte delle redazioni che producono l'Enciclopedia giuridica della Treccani e la rivista specializzata "Banca, borsa e titolo di credito", ottiene dal 1987 la possibilità di insegnare alla Luiss presso la cattedra di diritto penale afferente alla facoltà di Giurisprudenza. Nel 1989, poi, insegna anche diritto penale commerciale, sempre per la stessa facoltà.

Divenuta titolare della cattedra di diritto penale alla Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma, nel 1990 conquista anche la supplenza di diritto penale commerciale all'Università di Perugia. Professore ordinario dal 1995, nel 1998 diventa titolare della cattedra di diritto penale alla Luiss, dove dal 2003 al 2006 è anche preside della facoltà di giurisprudenza. Nel frattempo, dal 1997 al 2001, ha anche rivestito il ruolo di vice presidente del Consiglio della Magistratura Militare.

Nel mese di maggio del 2006 Paola Severino diventa vice rettore della Luiss, dove in precedenza era stata anche coordinatrice della Scuola di Specializzazione per le professioni legali.

Relatrice in numerosi incontri scientifici e convegni, esperta di diritto penale e diritto penale commerciale, è consulente di diverse associazioni di categoria e società, oltre che direttore alla Luiss del Master in diritto penale di impresa. Nel corso della sua carriera Paola Severino, avvocato dal 1977, ha rappresentato tra l'altro l'Unione delle comunità ebraiche italiane in occasione del processo nei confronti dell'ex capitano delle SS nazista Erich Priebke, ma tra i suoi clienti si annoverano anche colossi industriali come Telecom Italia, Enel e Eni.

Inoltre, ha prestato assistenza legale a Romano Prodi in occasione del processo relativo alla vendita della Cirio, a Francesco Gaetano Caltagirone nella vicenda dell'Enimont a Perugia, a Giovanni Acampora (legale della Fininvest) nel processo Imi-Sir, a Cesare Geronzi a proposito del crac della Cirio, a Salvatore Buscemi in occasione del processo riguardante la strage di via D'Amelio (in cui perse la vita il giudice Paolo Borsellino) e a Gaetano Gifuni, ex segretario generale del Quirinale, nell'inchiesta che ha indagato sui fondi per la tenuta di Castelporziano.