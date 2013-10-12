Erich Priebke
Biografia • Impunità infinite
Il Capitano delle SS Erich Priebke nasce nella città di Hennigsdorf il 29 luglio 1913.
Durante la seconda guerra mondiale in Italia, dove partecipò alla pianificazione ed alla realizzazione della strage delle Fosse Ardeatine.
A vent'anni aderisce al Partito Nazista dei Lavoratori Tedeschi. Priebke si segnala come membro estremista e fanatico e le sue caratteristiche arrivano all'attenzione di Heinrich Himmler, che lo fa entrare nel corpo delle SS. Himmler lo aiuterà inoltre nella sua carriera militare fino a portarlo al grado di capitano.
Nel corso della Seconda Guerra Mondiale Priebke è in Italia dove insieme ad altri militari tedeschi partecipa al cordinamento
delle tattiche e le strategie che Hitler avrebbe voluto adottare nella penisola.
Nel 1942 Priebke diviene capo della sezione di Brescia della Gestapo: qui si distinguerà per l'aggressività e l'insensibilità del suo rapporto con gli italiani.
Si trasferisce a Roma nel 1943 sotto il comando di Herbert Kappler, che in seguito Priebke considererà come un maestro. Dopo l'attentato che i GAP (Gruppi d'azione patriottica) compiono ai danni di una compagnia del battaglione "Bozen" in via Rasella, il 23 marzo 1944, Kappler coinvolge Erich Priebke nell'organizzazione delle esecuzioni di 335 ostaggi da fucilare (in risposta ai 33 tedeschi morti) alle Fosse Ardeatine.
In seguito alla sconfitta della Germania Priebke fugge in Argentina, attraverso una rete di contatti creati e gestiti da padre Krunoslav Draganovic e con la collaborazione attiva del Vaticano; la rete, chiamata anche "Ratline", che permise la fuga nei paesi latinoamericani di criminali come Adolf Eichmann, Klaus Barbie ed altri. San Carlos de Bariloche, paesino molto vicino alle Ande sarebbe stata la base di molti.
Priebke riesce quindi a evitare il Processo di Norimberga; i servizi segreti israeliani per molto tempo gli daranno la caccia, ma Priebke rimarrà a lungo nell'ombra.
Solo molti anni dopo, nel 1994, Priebke viene rintracciato da un membro del "Centro Simon Wiesenthal" che lo riconosce e ne segnala la presenza alle autorità argentine, le quali credevano il tedesco morto ormai da tempo.
A seguito di una battaglia legale lunga e molto complessa, che ha visto anche acute fasi di dubbio circa la possibilità di esito positivo (il 23 agosto 1995 la Camera Federale d'Appello di General Roca respinse la domanda d'estradizione) viene estradato in Italia dalla giustizia argentina; nel novembre 1995 il governo italiano chiede ed ottiene il rinvio a giudizio di Priebke per crimini di guerra.
Viene accusato di aver realizzato l'eccidio delle fosse Ardeatine: è dichiarato colpevole di omicidio plurimo dal Tribunale militare. Tuttavia Priebke non viene condannato a causa della prescrizione del reato e per la concessione delle attenuanti. La sentenza suscita numerose critiche, che provengono sia dall'Italia che dall'estero e dal mondo ebraico.
La Corte di Cassazione annulla poi la sentenza, rendendo così obbligatorie nuove udienze - e quindi nuove accuse - per Erich Priebke. In un primo momento viene condannato a quindici anni di carcere, che poi vengono ridotti a dieci per motivi di età e di salute.
Nel marzo del 1998 la Corte d'Appello militare condanna Priebke all'ergastolo, insieme all'altro ex ufficiale delle SS Karl Haas. La Corte di Cassazione nel novembre 1998 conferma la sentenza, tuttavia questa verrà poi condonata agli arresti domiciliari a causa dell'età avanzata di Priebke. Muore a Roma all'età di 100 anni il giorno 11 ottobre 2013.
Frasi di Erich Priebke
Al di là del significato dei singoli eventi della vita, un uomo che si avvia alla fine del suo percorso deve tirare le somme. Forse la cosa più difficile è proprio accettare con serenità il proprio destino. Io credo, dopo tanti travagli, di aver capito il significato del mio: lottare fino alla fine per tenere alto il mio onore di uomo, l'orgoglio di appartenere al mio popolo, il popolo tedesco che con i suoi pregi e i suoi difetti non posso e non voglio cessare di amare.
A mie spese ho dovuto imparare che dietro la maschera della legalità democratica spesso si celano gli interessi e gli intrighi di lobby potenti, che calpestano il diritto e manipolano l'informazione pur di raggiungere i loro torbidi scopi.
Su tutte le sentenze che mi riguardano non si è mai processato l'uomo Priebke, innocente o colpevole che fosse, ma l'ideologia che si voleva a tutti i costi che egli incarnasse. Si è giudicato non secondo i canoni del diritto ma all'unico scopo di inscenare un processo mediatico che avrebbe imposto all'attenzione dell'opinione pubblica il solito pacchetto emozionale, confezionato per suggestionare le masse con la figura di un mostro a uso e consumo dei giochi di potere dei potenti.
Il caso Priebke doveva essere l'ennesima occasione per riaffermare e giustificare i principi su cui si fondano le suggestioni politiche e sociali del mondo attuale. Un mondo programmato nella conferenza di Yalta, autolegittimato con i processi farsa di Tokio, Norimberga e gli altri, inscenati via via contro chi non voleva allinearsi alle logiche del nuovo corso. Doveva essere l'ultima occasione per usare il soldato tedesco come simbolo del male, contrapposto a tutto ciò che in termini sempre più categorici viene imposto ai popoli della terra come il bene: il nuovo ordine mondiale, quello globalizzato da un ristretto gruppo di plutocrati cosmopoliti e dai politicanti al loro servizio.
Probabilmente le generazioni attuali, quelle che non hanno fatto la guerra non possono capire. Noi abbiamo dovuto sparare alle Ardeatine; non lo abbiamo fatto per un sentimento di odio. L'abbiamo dovuto fare in seguito ad un ordine irrifiutabile venuto direttamente da Hitler. Ciò che posso dire è che la rappresaglia era ed è ancora oggi una pratica legale in guerra. Non ubbidire sarebbe stato impossibile, come è dimostrato dalle vicende terribili di Hiroshima, di Dresda e di tutti i molteplici massacri e rappresaglie avvenuti nella seconda guerra mondiale, dove al contrario di quanto successe alle Ardeatine, si uccisero molto spesso indiscriminatamente anche donne e bambini.
Se le manette, la deportazione di un vecchio, il carcere, la lontananza dalla mia sposa malata, sono oggi la croce della mia vita, l'incredibile lato positivo di questa esperienza è stato trovare tanti amici sinceri; è stato scoprire un tesoro. Fratelli che da tutte le parti del mondo si sono prodigati nell'aiutarmi. Il mio impegno di novantenne che anche dietro le sbarre non si è mai arreso, è quello di un uomo che anche se terribilmente stanco, cerca di stare in piedi per lasciare in eredità ad altri il significato vero della sua vita.
La mia coscienza di uomo si sente libera. Per nessuno motivo vorrei essere al posto dei miei persecutori, senza vincoli nello spazio ma prigionieri nell'animo. Mi hanno tolto la libertà, mai, però, mi toglieranno la dignità.
Le invenzioni di alcuni falsi testimoni sulle mie responsabilità in atti malvagi, torture e cose del genere sono un male veramente gratuito e quindi per me più doloroso. È propria questa cosa che più di ogni altra, ancora oggi mi fa soffrire. La ingiustizia della condanna all'ergastolo, rientra tutto sommato nella logica della vendetta, meccanismo questo che anche se aberrante è comprensibile alla mia mente. Le menzogne diffamanti però manipolano l'immagine della persona snaturandola agli occhi dei suoi simili, dei suoi amici e parenti, sono un'onta insopportabile, un male veramente raffinato contro il quale non mi stancherò mai di lottare.
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Foto e immagini di Erich Priebke
Commenti
Sentiti auguri di BUON COMPLEANNO a un Grande Capitano delle SS ...
Che DIO la benedica e protegga !!!
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