Biografia • Regione e sentimento

Piero Marrazzo nasce a Roma il 29 luglio 1958. Figlio di Giuseppe (Giò) Marrazzo, noto giornalista, autore di inchieste su mafia e camorra, ma anche sui giovani, sulle tossicodipendenze, sulle categorie sociali, anche Piero decide di seguire la carriera professionale di giornalista.

Nel 1985 quando Piero ha 26 anni perde il padre e dopo pochi mesi anche la madre, Luigia Spina, di origini italo-americane.

Conseguita la laurea in Giurisprudenza, Piero Marrazzo dopo poco tempo inizia a lavorare per la Rai, lasciando l'attività politica giovanile delle file socialiste riformiste che fino a quel momento aveva portato avanti. In Rai trascorre vent'anni ricoprendo vari ruoli: da conduttore e inviato per il Tg2, a responsabile della testata regionale della Toscana. Chiamato da Giovanni Minoli ha condotto la "Cronaca in diretta", "Drugstories" e gli speciali "Format".

Per otto anni conduce la fortunata trasmissione "Mi manda RaiTre".

Nel novembre 2004 entra in politica accettando di candidarsi per la carica di presidente della regione Lazio, con L'Unione (coalizione di centrosinistra), in occasione delle elezioni regionali dell'aprile 2005. Piero Marrazzo vince con il 50,7% dei voti succedendo a Francesco Storace.

Sposato con la giornalista (di Rai Tre) Roberta Serdoz, ha tre figlie: Giulia, Diletta e Chiara. E' stato ambasciatore per l'Unicef.

Alla fine del mese di ottobre del 2009 si diffonde la notizia che Marrazzo sarebbe stato ricattato da quattro persone, tutte appartenenti all'arma dei Carabinieri, in possesso di un video che ritrae il presidente della regione in compagnia di una prostituta transessuale (il fatto sarebbe avvenuto nel luglio precedente, in un appartamento privato).

In seguito al risvolto mediatico causato dalla vicenda, Piero Marrazzo ammette l'incontro con la prostituta; prima si autosospende dalla carica di Presidente della Regione Lazio, lasciando al suo vice Esterino Montino i poteri della carica, poi si dimette abbandonando per sempre il mondo della politica.

A distanza di nove anni torna in tv nel mese di novembre 2013 per condurre "Razza Umana", talk show in onda su Rai 2.