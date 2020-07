Biografia • Poeta del fumetto

Abbiamo riso, ci siamo commossi, abbiamo amato e ci siamo ritrovati pieni di sorpresa e di stupore di fronte alle sue strisce. Fumetti capaci, con un vero salto logico nello stesso tempo perfettamente naturale, di portarci nella dimensione della fanciullezza, in cui tutto è credibile e niente ci sorprende. Si dice spesso che i bambini siano creature facili alla meraviglia, ma forse è vero il contrario. Quanto è arduo, a ben pensarci, sbalordire un bambino, sempre pronto a credere anche alle cose più inverosimili! Il miracolo di Bill Watterson è stato quello di donarci nuovamente lo stesso sguardo infantile, capace di farci credere che una tigre sia in grado di parlare o che un bambino possa essere così straordinariamente intelligente e perspicace, come e più di un adulto.

Il suo miracolo ha un nome e si chiama "Calvin & Hobbes", una delle strisce a fumetti più geniali e piene di meraviglia che siano mai apparse. Calvin è un bambino di sei anni, pestifero e un po' saccente, tenero e pieno di immaginazione. Hobbes è una tigre parlante e senziente ma solo...quando i grandi non ci sono. E' insomma, nella fantasia di Calvin, il suo compagno di giochi e il fidato consigliere (molto più assennato di lui), ma che in realtà è solo un peluche di pezza. Il gioco di specchi inventato da Watterson permette questa sorprendente e spiazzante immedesimazione. Un artificio retorico che ci fa essere sempre in palpitante condivisione delle avventure di Calvin con la tigre. Per poi ripiombare nella realtà (triste, perché in fondo venata di fanciullesca solitudine, anche se piena di orgogliosa autonomia) quando l'apparizione di qualche estraneo spezza l'incantesimo.

William Watterson nasce il 5 luglio 1958 a Washington. Il padre lavora come procuratore e la madre fa parte del Consiglio Municipale. Quando compie sei anni tutta la famiglia si trasferisce in Ohio. Fin da piccolo Bill è affascinato dal cartooning ed inizia presto a disegnare. I suoi primi fumetti vengono pubblicati sui giornalini scolastici delle superiori, poi in quelli del college. Studia al Kenyon College in Gambier (1976-1980), dove consegue la laurea in Scienze politiche.

In questo periodo comincia, su consiglio di un amico, una produzione a sfondo politico per un grande quotidiano di Cincinnati, di cui si sono purtroppo perse le tracce. Nel giro di poco tempo l'editore lo licenzia.

Disilluso Watterson tenta la strada delle strisce comiche. Gli anni che seguono non sono molto felici: le strade sembrano tutte chiuse e il suo lavoro è poco apprezzato. Così, grazie ai suoi genitori, finisce a lavorare in un negozio trasandato, sottomesso ai capricci del solito capetto di turno. Un modo come un altro, per il temperamento di Bill, per forgiarsi il carattere. Qui sviluppa la sua mancanza di preoccupazioni, il suo ottimismo che costituisce l'energia dei suoi fumetti.

Il 18 novembre 1985, dopo ben sei lavori rifiutati, crea "Calvin & Hobbes". Il successo è immediato ed è il frutto di un passaparola che si è sviluppato in crescendo fino a farne un vero e proprio fenomeno. Nel 1986, ossia l'anno dopo l'apparizione della prima striscia, vince il Reuben Award come "Miglior fumettista dell'anno".

E' notevole comunque constatare come Watterson abbia sempre rifiutato la commercializzazione selvaggia delle sue creature; similmente ad altri fumettisti (potremmo ricordare, tra gli altri, gli americani Eisner e Simm) ha costantemente rivendicato il valore artistico dei fumetti. Coerente fino in fondo con le sue idee, all'inizio del 1996 ha concluso "Calvin & Hobbes", preferendo abbandonarlo all'apice del successo piuttosto che continuarlo stancamente. Buona parte di questa decisione è stata dettata dalle continue pressioni di giornali ed editori che richiedevano una maggiore assiduità di pubblicazione.

Oggi questo poeta dei fumetti si dedica alla pittura e alla musica, vive ad Hudson, in Ohio, circondato dai suoi gatti e passa il tempo con la moglie Melissa, da cui per ironia della sorte non ha mai avuto figli.