Paolo Del Debbio
Biografia
Volto noto della tv italiana, Paolo del Debbio è un giornalista pubblicista, conduttore televisivo e professore universitario. Si contraddistingue nel panorama del piccolo schermo grazie alla professionalità e schiettezza con cui affronta all'interno delle sue trasmissioni, delicati temi sociali e di attualità. Ha condotto negli anni numerosi programmi di successo sia in versione day-time che prime-time.
Paolo del Debbio nasce il 2 febbraio 1958 nella città toscana di Lucca. Fin da adolescente mostra la sua passione per il mondo del giornalismo e dell'informazione. Per coltivare la sua passione si trasferisce a Roma dopo aver finito il liceo e proseguire gli studi. Consegue il diploma di Baccalaureato in Filosofia presso la Pontificia Università della Santa Croce a Roma; successivamente presso la Pontificia Università Urbaniana consegue la Licenza in Filosofia.
Si sposa nel 1988 con Gina Nieri, manager e direttrice degli affari istituzionali di Mediaset. Dall'unione del loro matrimonio, poi finito, nascono le due figlie Sara Del Debbio e Maddalena Del Debbio.
Paolo Del Debbio e le prime esperienze professionali
Uno dei suoi primi impegni professionali dopo la laurea, è stato il ruolo di Segretario Esecutivo presso l'Institut International Jacques Maritain, il suo incarico era quello di seguire la ricerca e la programmazione culturale dell'istituto. Quasi in contemporanea agli impegni in Fininvest, dal 1989 al 1994 è membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Rosselli di Torino.
Nella città piemontese Paolo Del Debbio pensa e fonda l'Istituto di Economia dei Media, dove mantiene negli anni un ruolo di coordinamento e riferimento. Nel 1992 è sua l'idea del Codice di Autoregolamentazione Tv e Minori, sottoscritto in seguito dalle televisioni commerciali e da numerose associazioni di tutela minorile.
Entra a far parte del gruppo Fininvest nel 1988, dove per la società Fininvest Comunicazioni esercita il ruolo di Coordinatore centro Studi. Successivamente ricopre l'incarico come assistente di Fedele Confalonieri allora Amministratore delegato del gruppo.
Contemporaneamente ai suoi impegni televisivi e alle stesure dei suoi saggi, Paolo Del Debbio insegna Etica ed Economia all'Università IULM di Milano, del quale è anche fondatore.
Gli anni 2000: la carriera di Paolo Del Debbio nel giornalismo e in tv
Nel 2001 si iscrive all'Ordine dei Giornalisti Pubblicisti e inizia a scrivere per Il Giornale.
Debutta sul piccolo schermo nel 2001 alla conduzione del programma trasmesso in day time Secondo voi, un programma di approfondimento giornalistico andato in onda fino al 2010 sulle reti Mediaset, Rete4 e Canale5. Dal 2009 affianca per tre edizioni Federica Panicucci nella conduzione della trasmissione Mattino Cinque.
Gli anni 2010
Il grande successo e la popolarità per Paolo Del Debbio arrivano però nel 2012 con la messa in onda del talk politico Quinta colonna; in questo programma scritto dal collega giornalista Salvo Sottile, Del Debbio rimane alla conduzione fino al maggio 2018.
In questi anni partecipa ad un altro progetto ideato da Mario Giordano, intitolato Dalla vostra parte: si tratta di un programma di approfondimento politico che lo vede impegnato tra il 2015 e il 2016.
Nel 2016 conduce per sole quattro puntate Perché si perché no, una trasmissione di approfondimento sul Referendum costituzionale previsto alla fine dello stesso anno. Dal 2019 conduce su Rete4 in prima serata il talk d'informazione Dritto e rovescio.
La carriera politica di Paolo Del Debbio
Per tre anni, dal 1994 al 1997 è Direttore dell'Ufficio Studi nazionale del partito fondato da Berlusconi; del Debbio proprio per il Partito Forza Italia ha scritto il primo programma politico. Nel 1995 si presenta con il Popolo delle Libertà come candidato presidente alle elezioni regionali in Toscana.
Nel 2001 abbandona la politica, dopo aver ricoperto con la giunta milanese presieduta dal sindaco Gabriele Albertini, il ruolo di Assessore alle periferia e sicurezza della città di Milano. Del Debbio ricopre inoltre l'incarico di Presidente del Comitato per la Programmazione della Regione Lombardia dal 1997 al 2001.
Saggi e libri di Paolo Del Debbio
Sono numerose le pubblicazioni monografiche e i contribuiti in volumi collettivi; di spicco il saggio "Global. Perché la globalizzazione ci fa bene", edito da Mondadori nel 2002 ed "Elogio dello Stato a pendolo. Stato e mercato nel XXI secolo", pubblicato dalla casa editrice Rubbettino nel 2011.
Frasi di Paolo Del Debbio
Mi hanno di dato di volta in volta del berlusconiano, del renziano, del grillino, del leghista. Se ti accusano di tutto e del suo contrario, vuol dire che non sanno più come attaccarti.
Chi ha meno soldi vive proprio dove arrivano gli immigrati - tanti o pochi che siano. Queste cose non sono conosciute dal politico medio, che a destra come a sinistra, conosce le persone che vivono in una certa parte delle città. Mentre quegli altri italiani, e sono 20-25 milioni di elettori, vivono in un cono d'ombra: non hanno voce né strumenti per farsi sentire.
Come diceva il grande Luigi Einaudi, il mercato risponde alla domanda (e a chi è in grado di proporla), non ai bisogni. Se un povero passa davanti al fornaio, il fornaio non gli darà alcun pane: o, se lo fa, lo fa in quanto persona, in quanto buon cattolico, buon ebreo, non in quanto fornaio.
In epoca degasperiana, ci fu anche un qualche interventismo, ma era a tempo, legato alla ricostruzione. La filosofia era: rianimiamo il mercato, e poi lo stato va via. E invece poi, con Fanfani e il centrosinistra, col cavolo che lo stato se ne andò via. Purtroppo rimase.
Ho sempre avuto un buon rapporto con Berlusconi. Un po' meno con Forza Italia, dove c'è stata qua e là l'accusa che io portassi acqua al mulino di altri. Ma io non ho nulla contro di loro, né contro nessun altro. Quando sono in tv, ho l'atteggiamento mentale di un astenuto che dice: "Vi ascolto tutti, e vediamo chi mi convince".
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Foto e immagini di Paolo Del Debbio
Video Paolo Del Debbio
Commenti
Nota bene
Biografieonline non ha contatti diretti con Paolo Del Debbio. Tuttavia pubblicando il messaggio come commento al testo biografico, c'è la possibilità che giunga a destinazione, magari riportato da qualche persona dello staff di Paolo Del Debbio.
Lavoro sottopagato
Buona sera dott del debbio
Volevo metterla al corrente che nei supermercati conad assumono continuamente tirocinanti per 6 mesi a 500euro al mese per 32 ore settimanali
Terminati i 6 mesi arrivederci e grazie
Si assicurano il personale continuamente senza alcun costo con la scusa del tirocinio tenendoli anche 6 ore alla cassa
Non le sembra sfruttamento questo?
Facendo un piccolo conto si lavora per meno di 4 euro all’ ora. Siccome lei è sempre dalla parte di chi subisce le ingiustizie ho voluto un po sfogarmi perche direttamente coinvolto. Scusandomi per il disturbo le auguro una buona serata e complimenti per la sua bella trasmissione.
Buona notte
Buona notte Paolo, vado a dormire, quando in studio porti sempre gli stessi, dalla Fusani alla Gualmini, da Davi a Librandri, non ne posso più...
Ci guadagno col sonno...
Quando il troppo stroppia
Piero Sansonetti, che ogni sera non manca con un certo sussiego di autodefinirsi, (al TG4, poi), "un vecchio comunista", non perde tuttavia occasione di spendere elogi nei confronti di Silvio Berlusconi e della sua candidatura al Quirinale, arrivando all'impensabile quando, in laude del Cavaliere, afferma che "quale candidato offrirebbe maggiori garanzie di lui, che ha subìto ben 100 -dico cento - processi e ogni volta ne è uscito prosciolto? "' Ma dico: stiamo dando i numeri? Il covid ci ha sconvolto non solo la vita, ma anche il cervello se auspichiamo che un imputato in ben 100 processi è l'unico a meritare la poltrona di Capo dello Stato? Forse l'unico a poter competere con lui, ma ormai è morto, sarebbe Giulio Andreotti. Confesso tuttavia che certe argomentazioni, (scherzi a parte, e speriamo sia solo uno scherzo) mi lasciano sgomenta, soprattutto se portate avanti da chi si definisce "vecchio comunista", Vorrei replicare, citando i nomi più in auge e dal momento che sono tuttora operativi, ma anche più gettonati, che sia Draghi che Mattarella, almeno così ci risulta, non hanno avuto alcun bisogno di subìre processi e di uscirne assolti a riprova della propria onestà o comunque delle doti che comunemente si dovrebbero richiedere ad un Presidente della Repubblica, non importa se italiana, purchè degno di rappresentarci: senso civico, fedina penale sbrilluccicante, statura morale altissima, capacità di rapportarsi con gli stati membri dell'UE e non solo, buona padronanza della lingua inglese, fedeltà alla Costituzione e, al di là di ciò che ognuno di noi ne possa pensare, non essere inguaiato con la magistratura. Senza contare che l'85enne Silvio Berlusconi, nel corso dell'eventuale settennato al Quirinale, raggiungerebbe l'encomiabile età di 92 anni... Chapeau certamente, a chi può permettersi di arrivare a tale traguardo con assoluta noncuranza - derivante evidentemente non solo da fattori genetici quanto da possibilità economiche che non tutti hanno, di avvalersi delle cure migliori in caso di malattia, da parte dei migliori specialisti e nel più totale comfort così da arrivare più o meno incolumi a tarda età, Ma, salute di ferro o meno, anche il fattore età non mi convince, al di là del plauso generale che Berlusconi solo oggi sta riscuotendo, Lasciando perciò da parte il Bunga Bunga per citare solo uno, forse quello più ridicolo, degli episodi che l'hanno teoricamente visto al banco degli imputati colpevole o innocente che fosse, non sarebbe il caso che quest'arzillo vecchietto cedesse il passo a qualcuno più giovane? Sicuri che, tranne lui, non ci sia altro/a candidato/a idoneo - e degno - a rappresentare gli italiani? E quanti di noi sarebbero così entusiasti della sua elezione? Grazie
Apprezzo molto le diversità di opinioni nella sua trasmissione, questa è democrazia (attualmente le trasmissioni sono a senso unico e cioè poco democratiche). purtroppo certi suoi ospiti sono molto invadenti fino a rischiare la maleducazione. non hanno alcun rispetto per colui che parla ma soprattutto per gli spettatori televisivi, i quali non possono sentirlo in maniera chiara.
Dritto e rovescio del 12 gennaio
Buongiorno, ho trovato interessantissimo e a mio avviso degno di approfondimento l'intervento del Professore universitario di Torino, Ugo Mattei. Spero di risentirlo presto nella Sua trasmissione. Cordiali saluti.
L'intervento del Prof. Mattei di cui accennavo era quello iniziale, dove ha parlato del vaccino come soluzione imposta da interessi economici, ai quali l'Italia non può sottrarsi a causa dell'elevato debito (e non solo l'Italia, come ha aggiunto Lei). Cordiali saluti
Italia: Paese di Machiavelli o Paese dei campanelli?
Vero o falso che sia, nelle regioni italiane che da oggi passano in zona gialla, non cambia poi molto lo stato delle cose. Meglio sarebbe dire "anno nuovo, vita vecchia". Infatti si può continuare ad andare al bar, al ristorante, al supermercato, perfino al cinema ed a teatro... dov'è il cambio di passo? il cambio di passo consiste nel fatto che ora "dovremmo" usare TUTTI le mascherine anche all'aperto, ma nella nella mia caotica ed anarchica città, Roma, non vedo nulla di simile. Comincio dalle mascherine che, è stato detto e ripetuto, dovrebbero essere le famose FFP2 a prezzo calmierato. Ecco, quando esco (presto) la mattina, io non vedo quasi nessuno indossarle, oppure, al massimo, vedo persone che portano le chirurgiche ma nel modo in cui NON andrebbero portate. calate cioè sotto il naso. Anche se questo è stato più volte detto e ripetuto: è proprio dal naso che entra il virus. Ovviamente, a rendere la vita facile per queste persone, nessuna vettura della municipale che effettui controlli e soprattutto appioppi multe. Qualche vettura della municipale, a far luogo dalle ore 10 passa, ma nessuno ferma le persone con la mascherina calata oppure - e questo discorso vale soprattutto per i turisti - coloro i quali se ne infischiano non portandola affatto. Mettendo a repentaglio la salute di tutti noi, dal momento che l'unica cosa certa di questo virus è che la rapidità della variante omicron viaggia alla velocità della luce mietendo vittime che finiscono nei reparti degli ospedali, congestionandoli. Ma il governo non fa una grinza al riguardo. Come pure non fa una grinza circa i tamponi. Ma non era stato detto che i tamponi, tranne far uscire di senno i farmacisti oberati di richieste, sarebbero stati eliminati in quanto strumento NON sicuro per accertare il virus in corpo o meno, dal momento che oggi magari non c'è, ma domani mattina invece c'è? ? E arriviamo alle regole del green pass di cui, tranne chi si è vaccinato, nessuno ha capito nulla. Ciò che emerge con chiarezza è che, anche in zona gialla ci si può spostare nell'ambito del proprio Comune oppure, addirittura, tra Regioni (anche da bianca a gialla?). Ricapitolando: chi si è vaccinato con 2 o 3 dosi, ha diritto al green pass, chi si è vaccinato con due ed è in attesa di fare il booster come me, ha, credo, diritto al green pass ma forse non al super green-pass o perlomeno non prima di aver completato il ciclo con la terza dose. Chi si è vaccinato con una sola dose senza fare il richiamo, da quanto ho capito, può fare più o meno la stessa vita di chi si è vaccinato con 2 o 3 dosi. Chi è venuto a contatto con un positivo (ma come si fa a saperlo? ce l'ha forse scritto sulla fronte?) prima doveva osservare la quarantena, ma da oggi pare che la quarantena sia stata abolita,. Chi è guarito dal covid va sicuro (ma ne siamo sicuri?) forse non deve fare il vaccino o forse è meglio di sì. E passiamo al fronte scuola, dove le cose non vanno certo meglio, anzi. Si riparla, come ai bei tempi di Conte, della DAD, ma poi c'è chi si oppone all'isolamento dei bambini che pure, in questo momento, sono le vittime preferite dalla variante omicron, suscitando polemiche, proteste, opinioni e commenti da parte di genitori, dirigenti scolastici e insegnanti. Che, tuttavia, potrebbero essere positivi anche loro contagiando così i bambini... Dr. Del Debbio, lei certo la verità in tasca non ce l'ha, soprattutto di fronte a tanti quesiti, ma qui sorge spontanea più di un'ulteriore domanda: ma quanta strada abbiamo fatto, in 2 anni? io direi zero, dal momento che in Italia sta accadendo di nuovo ciò che non sarebbe dovuto accadere: i contagi salgono, le vittime pure, gli ospedali rischiano di trovarsi tra poco al collasso. Non sarebbe stato molto più semplice, anzichè introdurre la genialata dei mini-lock down, circoscritti ai no vax e che poi date le minime restrizioni introdotte col contagocce della, prudenza oppure dell'incapacità del governo di sbattere il classico pugno sul tavolo considerata la gravità della situazione pandemica che sta facendo risalire la famosa curva mentre noi seguitiamo a ruotare ancora sul medesimo perno, estendere a tutta l'Italia l'OBBLIGO della vaccinazione???
Cose che rivoltano lo stomaco
Rivogliamo Mario Giordano!!! I vaccini ai paesi poveri? se li comprino al posto delle armi! ! In Africa ne hanno a bizzeffe vedi Congo (dove hanno ucciso il nostro povero ambasciatore), Nigeria, Etiopia, Sudan, per non parlare dell'Egitto al quale gliele vendiamo noi!!! che schifo! e la LIbia? che abbiamo aiutato in tutti i modi e che tortura e non aiuta i suoi profughi e noi fessi aiutiamo tutti e l'Europa se ne frega e non accoglie nessuno. Dimenticavo l'India che profana la nostra religione e deruba i fondi di Madre Teresa! Mi fanno tutti schifo. E dulcis in fundo tra i profughi arrivano sempre donne incinta, significa che nove mesi fa si stavano "divertendo" mentre io a 68 anni devo ancora pulire le scale poichè prendo € 621,00 di pensione!
Buongiorno.
mi chiamo montecchi maurizio.
sono vacinato e in possesso di green pass
il modo di applicazione di questo mi fa vergognare del possesso
il sentire segretari di partito, senza fare nomi, Letta, che equipara i non vacinati agli evasori fiscali mi da la nausea in quanto mentre le tasse sono. un. obbligo almeno non mi risulta che siano facoltative o al piu un obbligo morale (volendo estremizzare) come il vacino.
il metodo di criminalizzare non cessa mai.
il green pass cosi come e' applicato avrebbe una giustificazione solo in presenza di obbligo vacinale, diversamente e' meschino e vile. vedi firma di liberatoria. ecc.
m. montecchi..
complimenti x la trasmissione
Cominci a fare onestamente il giornalista degli italiani. O cambi mestiere
Paolo Del Debbio, nonostante ce la mette tutta, non inganna nessuno, o quasi. Si metta in gioco facendo giornalismo vero. Giornalismo onesto, fedele al deontologico credo dell'imparziale investigazione che SVELA i complotti. Non reciti -come alcuni politic-i la ricerca della verità che poi occulta credendosi un mago dell'illusione manipolativa. Cambi mestiere. O si metta a fare veramente il giornlista italiano che difende il bene comune e informa svelando il marcio dietro le scomode verità politiche e collusive con l'informazione
Ottima intervista sul quotidiano Verità, veramente ficcante e scomoda.
Lei non è grillino, leghista, fascista e solo un opportunista.
Da voce alla gente, guidando la discussione sul registro della polemica. Lo si vede dagli ospiti che invita, sempre quelli, che si sa già cosa pensano di ogni argomento e soprattutto uomini che fanno "spettacolo" non informazione, narcisisti come lei.
Io sono popolo, e quando vedo la sua trasmissione mi sento usato e basta. Alla fine la mia conoscenza di qualunque tema lei tratta è quella di 2 ore prima.
E poi, non faccia l'Enrico Berlinguer.
L'unica sua preoccupazione è fare audience, come tutti i suoi colleghi "giornalisti ".
Lo faccia ma non si imbrodi con questa bufala della vicinanza al popolo. Il popolo per lei è carne da macello per il suo portafoglio
Buonasera Dott. Del Debbio,
sono uno dei tanti seguaci della sua trasmissione, sono di Pontedera (PI).
Mi piacerebbe molto assistere ad un confronto sul tema della pandemia-vaccini, tra Lei, i suoi ospiti
ed il Dott. Alessandro Meluzzi. Egli è un personaggio televisivo di indubbia bravura e che stimo molto, ma da quando
ha esternato una certa presa di posizione (controcorrente) riguardo appunto ai vaccini ed ovvimente al greenpass
è scomparso letteralmente dalla TV dei classici dibattiti che animano le nostre serate.
Spero che riterrà interessante quanto Le ho richiesto, cordiali saluti.
Giacomo Borsò
Libro dentro la malattia per chi non ha potuto raccontarla e per chi non ci crede
Spett. le Direttore segnalo l'uscita del mio libro dal titolo: "Coronavirus Covid-19 mi ha tramortito, ecco come l'ho vinto", venduto da Amazon, in cui ho dato voce a coloro che non hanno potuto parlare della loro malattia letale e a chi non crede alla gravità di questa malattia che io ho sperimentato..
Chiedo un piccolissimo spazio o cenno a questa mia esperienza comunicativa e vi ringrazio comunque anche solo per avermi dedicato un minuto.
Un vostro affezionato spettatore.
Vito Spoleto
Salve volevo parlare con Paolo Del Debbio di persona sono di Barga provincia di Lucca il n cellulare 371 -------. Mi potete chiamare a tutte le ore sono pensionato. Ho da chiederli cose molto. Serie grazie mille x la risposta cordiali saluti Mauro Bertucci
Buona sera vorrei parlarle di un fatto capitato. Da novembre fatta la domanda per cittá metropolitana di torinoaspetto convocazione con chiamata come riserva. ma con la legge di ora uscita indovini chi é stato messo primo in lista? persone seguite da centri sociali. io ho scoperto tutto oggi quando la metropolitana sapeva tutto dall inizio. vorrei chiarimenti perché gente con fedina sporca ha più diritto di lavorare di me..
Mascherine non detraibili
Gentile dottor Del Debbio, puo' aiutarmi a capire perche' le mascherine, tanto necessarie e che compriamo da febbraio 2020, non possiamo scaricarle dai redditi personali,
In quanto sullo scontrino risulta parafarmaco e quindi scartato.
Perche' le aziende produttrici non usano un codice unico come se fosse un farmaco, vista la necessita'?
Sono una paziente oncologica in cura e quindi le usero' ancora.
Le chiedo scusa del disturbo, ma spero possa fare qualcosa, anche se giovedi' prossimo ci sara' l'ultima puntata di questa stagione.
Grazie per tutto quello che fa.
Le auguro una serenissima estate.
anna carpentieri
Attento SAMAN
Egregio Direttore, ho appena sentito la sua introduzione a Dritto e Rovescio.. NON BISOGNA DIMENTICARE MAI SAMAN, e Voi lo fate, e La ringrazio. Il giorno che si scoprirà la salma, SAMAN rinascerà con tutta Mediaset insieme in una trasmissione speciale sul luogo dell'attentato. Perchè di questo si tratta, non è feminicidio: mà un'attentato allo libertà, come accaduto per esempio in Sicilia 30 anni fà. Adesso Flavio Briatore ha detto le parole giusto: fà un'effetto terribile. E io aggiungo con o senza tritolo. In quell'anno la gente si è ribellata ed è scesa in strada. Qui nessuno.
Ogni anno una ricorrenza a reti unificate, perchè il silenzio è dolo. E noi lo sappiamo in primis, purtroppo. Noi non siamo superiori a nessuno, però possiamo scegliere di essere un'pò meno cretini. A me mi dispiace che la communità pachistana di Novellara batte il chiodo sull'ignoranza della famiglia. Non è vero, perchè era tutto premeditato. Un cretino non pianifica un'attentato con un piano fuga. Non parliamo di imbecilli, questo è livello da agenti segreti o deviati. Tutto il contrario dunque.
Grazie per la Sua sensibilità per come affronta il tema.
D. Angelone
Buonasera, Del Debbio, La seguo sempre con interesse. Tocca dei problemi veri. Ma Librandi non si puo sentire. Capisco tutte le opinioni, tutte le ragioni, ma Librandi proprio no!!! Augurissimi per il programma complimenti.
LIDIA VIRZI
Stresa
Buonasera,
Mi chiedo perché questi forchettoni non siano in possesso solo di chi fa manutenzione. Sarebbe stata una tragedia evitabile con questo piccolo accorgimento. Non voglio nemmeno pensare che ci siano altri gestori criminali che si comportano allo stesso modo.
Le mie più sincere condoglianze e pregherò per le vittime e i loro cari.
Sto vedendo la tua trasmissione del 06/5/21
Sto seguendo la tua trasmissione e vedo che nessuno parla di voli che da Istanbul a Bologna Pino di indiani in data 08 aprile il volo che mi ha contagiato con il codice per colpa loro. La Fusani e quell'altro co***one che gli tiene la mano con la R a granella che pensa di sapere tutto. Ebbene non sanno un ca**o di cosa sia il tracciamento e la Lorenzin sta dicendo mazzate. Ma Doot. Del Debbio perché ospita gente ignorante cafona e non rispettosa di NOI ITALIANI CHE CI FACCIAMO UN C**O DA 1 ANNO E MEZZO PER FAR ANDAR BENE LE COSE ORA PER 2 INDIANI DI M***A LA SINISTRA È SCHIERATA CON LORO. Perché questo. ? perché pensano che gli daranno i voti. Ma non pensano che i giornali non si vendono se nessuno li compra. E poi tutto sto casino in trasmissione che nessuno fa parlare é una cozzaglia che non si capisce. E far parlare la gente che non solo non é informata ma fa la saccentd é ridivolo e offensivo per chi guarda la sua trasmissione che è bella ma rovinata a volte dalla scelta degli ospiti. La Lorenzin si deve vergognare d chiedere scusa ai gestori terme e la cittadinanza di Abano Terme. Dovremmo imparare da loro a stare al mondo. Io che mi sono operata il 27 agosto 2020nposso confermare che Abano non era certo la città termale che conoscevo. SPETTRALE A FINE AGOSTO NESSUNA PRENOTAZIONE PER I MESI DOPO. E IO ERO AL POLICLINICO UN OSPEDALE DA FAR INVIDIA AL MEGLIO DI QUELLI DI BOLOGNA DOVE ABITO. Per cui Dott. Del Debbio la prego, per la prossima volta selezionate meglio gli ospiti. Gente cosi non fa odience fa schifo. Non vive la realtà della gente comune e fa pensare che sti pupazzi non gliene frega un ca**o di noi italiani ma solo della loro immagine a Rete4 Grazie saluti
Vorrei solo rispondere al signor Roberto di Torino e dirgli che fa bene a vergognarsi, ma non per il nostro Paese, ma di se stesso, perché è ignobile parlare così di una categoria che sta pagando in modo tragico le conseguenze di questa pandemia e soprattutto dell'incapacità di chi ci governa e di un ministro della salute che di speranza ha solo il cognome, ma la sta togliendo agli italiani
Opinione sul turismo italiano
Salve mi chiamo Roberto di Torino e guardo spesso le vostre trasmissioni che apprezzo molto
Pero sulla trasmissione che riguarda gli albergatori italiani vorrei esprimere il mio giudizio in quanto molte persone che sento spesso della vita comune di tutti i giorno sono stanche di sentire lamentele da parte di albergatori che qui in italia hanno sempre avuto i prezzi più cari degli altri paesi e hanno sempre speculato su tutto e adesso si lamentano
Ma provate andare a vedere se volete prenotare sulle varie applicazioni quanto sono ladri e che prezzi per posti che non meritano in confronto ad altri paesi nel mondo
Ma ci sono coste migliori delle nostre nel mondo con prezzi imbattibile e accoglienze migliori di queste che abbiamo noi italiani
Perché non viene fatta una trasmissione su questo invece sempre di parlare che stanno male e che invece per anni hanno rubato soldi a turisti e personale mal pagati... ma basta...
Io da anni non vado più in ferie da queste persone e non ci andrò più perché sono ladri
E non mi dispiace per niente che critico il mio paese
Anzi mi vergogno
Saluti e congratulazioni per la trasmissione
Conderazioni
Ciao Paolo, mi permetto di darti del " Tu" perché siamo quasi coetanei. È da tempo che volevo contattarti in privato ma non sapevo come fare. Con i social non vado molto d'accordo mi sono iscritta a istragam dove ti seguo, ho cercato, di inviarti qualche messaggio ma nn so neppure se lo hai letto (il mio nome su istragam è romagnoliemly).
Comunque mi presento mi chiamo Amelia Vitiello sono di Torre del Greco /Napoli ho 67 anni appena... mio malgrado in pensione. Il mio lavoro era funzionario Ispettorato del Lavoro di Napoli. Ho due figli un maschio di 38 anni avvocato penalista e una femmina di 35. Almomento nn ho nessun legame affettivo.
Voglio complimentarmi con Te per il tuo perbenismo e intelligenza che ti contraddistingue, mi piacerebbe tanto appena possibile partecipare al tuo programma televisivo, ma sopratutto essere in contatto con te.
Spero che Tu mi risponda, ti mando i miei saluti affettuosi.
Amelia Vitiello
D ' accordissimo con la signora Paola Rossi e d' accordissimo anche nel "tranquillizzare " la signora Murgia che dovrebbe sapere, credo, che ci sono tanti "bei" dittatori in giacca e cravatta
Buon Pomeriggio dott. Del Debbio
Ho letto che il giorno di Pasqua 40 persone che avevano la prenotazione per la vaccinazione presso il centro di Tor Vergara a Roma hanno trovato chiuso: il motivo era forse perché era un giorno festivo?
Ho fatto una considerazione: se siamo in stato d’emergenza da più di un anno non dovrebbe essere tutto aperto e funzionante al meglio? Se in quel centro era sorto un qualsiasi problema perché quelle persone non sono state contattate e mandate in altro centro?
Allora non c’è tutta questa emergenza ed é perfettamente inutile prorogare “lo stato d’emergenza ogni 3 mesi”
(sembra quasi sicuro che allo scadere del 30 aprile tale stato verrà prorogato fino al 31 luglio). Altri paesi stanno preparandosi alla prossima estate con vaccinazioni a tappeto stanno preparandosi agli Europei di calcio con stadi aperti al pubblico (con limitazioni al numero di spettatori) e qui si continua con “la via dei colori” ogni settimana!
É pensabile che i turisti stranieri verranno in vacanza in uno paese in stato d’emergenza permanente,
dove é stato detto chiaramente dal CTS che é ancora troppo presto per valutare la possibilità di un numero limitato di spettatori allo Stadio Olimpico di Roma per le partite del Campionato Europeo? Non c’è nessuna volontà di far ripartire il paese!
Infine volevo dire allla sig. ra Murgia di stare tranquilla perché i Dittatori non sono riconoscibili dall’abito che indossano ci sono anche Dittatori in giacca e cravatta.
Cordiali Saluti
Paola Rossi
Fornitore audio e luci per spettacoli teatrali
Salve, sono marina, potreste per cortesia parlare anche di noi, dimenticati da tutti?
non siamo alla frutta, siamo alla disperazione. franceschini è bravo con i decreti ma i soldi non arrivano. aiutateci.
Informazione
Ciao Paolo del debbio sono Dario da Pescara sono io un volontario di protezione civile nazionale io e mio figlio un appunto e nessuno ne parla rispetto per le persone anziane ed i dottore ed infermieri cui stanno in campo però noi della protezione civile siamo in prima linea a contatto con la popolazione stiamo ancora aspettando i vaccini cui saremmo stati dopo i dottore degli ospedali anche noi fare i vaccini stiamo ancora in attesa e questo nessuno ne parla di questo ed e vergognoso tutto ciò non siamo degli eroi e non veniamo pagati ma ci sono delle persone in famiglia soggetti a rischio se uno incontra il virus e lo riporta a casa con tutte le precauzioni sempre mettono avanti operatori del ospedale e forza pubblica polizia ed esercito noi siamo sempre ultimi questo voglio dire vedi te in trasmissione di parlare con qualcuno di questo
Dritto e rovescio
Ciao Paolo, sei stato un grande quando hai zittito Vauro.
Ti seguo sempre, un abbraccio.
Trasmissione del 25/02/2021
Dottore buona sera,
In riferimento alle parole del sindacalista Lorenzo Medici nella trasmissione del 25/02/21: " i dipendenti pubblici lavorano molto" voglio far presente che per richiedere documenti e servizi nelle ASL, nei comuni, nei tribunali, ecc. ecc. occorrono mesi di attesa. Comunque la prossima volta inviti il sindacalista e si faccia dare i carichi di lavoro dei dipendenti che lavorano e non il raggiungimento degli obbiettivi che è un meccanismo per aumentare la busta paga. Un cordiale saluto.
Regole di vita
Caro compaesano sono fiorentino e ti giuro che eri uno dei pochi conduttori che stimavo... sono rimasto allibito vedendo chi hai invitato in studio... prima di mettere i microfoni in mano e chiamare imprenditori chi fa debiti e concordato x 500 milioni... informati caro amico
Nuovo (si fa per dire) Governo
Carissimo dr Del Debbio
Lei e Mario Giordano siete gli unici che dicono la verità anche sul governo attuale.
Come ha mostrato ieri Giordano non ho alcuna fiducia che San Mario Draghi possa risolvere qualche problema.
Quel pazzo di Speranza è ancora al suo posto
Quell'altro inutile essere a nome Arcuri è tuttora saldamente al suo posto.
Qell'altro pazzo di Ricciardi è ancora al suo posto.
Quell'aborto del CTS è tuttora saldamente al suo posto.
Cosa posso pensare???
Abiamo un presidente della Repubblica che andrebbe chiuso in casa di cura per malattie mentale.
Un idiota come Di MAio saldamente al ministero degli esteri.
Una donna (si fa per dire) come la Lamorgese che ancora permette o sbarco di migliaia di nullafacenti e totali clandestini senza alcun diritto di asilo ch non si sa dove
vanno a finire, ma che nel contempo spende centinaia di migliaia di Euro per adattare alle sue esigenze il ministero degli Interni.
Per fortuna mia figlia dr in Astronomia presso la faoltà di Bologna lavora e vive in Germania da 24 anni è ormai cittadina tedesca e lavora con i vari enti spaziali
quali DLR ESA NASA. e spero di poter essere vaccinato per tornare a vivere in Germania. Io ho 76 anni ma al momento, checchè ne dica Zaia, vaccini non se ne
sono visti. Se continua così forse nel 2025 saremo vaccinati.
Scusi lo sfogo aspetto la sua trasmissione di domani con ansia e spero che Mediaset ponga finalmente fine ad una trasmissione come quella condotta dalla
Sig. ra Palombelli (radical chic che più radical chic di così non si può) che agisce quasi come la Gruber quando qualcuno dice cose che Lei non vuole sentire e metta
al bando la Veronichetta che (oltre a scrivere per un giornale infame come il Fatto quotidiano), invita sempre squallidi personaggi di sinistra, giornalai senza arte ne parte che assomigliano molto alle comparsate delle varie trasmissioni della Sette che più faziose di così non è possibile.. Vedasi Floris Formigli Panella e Omnibus.
Cordialissimi saluti e avanti così
Claudio Bertarini
Vaccinazioni Covid-19
Buongiorno Dott. Del Debbio,
sono nata nel 1956, compirò 65 anni il prossimo Luglio, e ho letto ieri Domenica 21 febbraio c. a. sul quotidiano Il Tempo che i nati nel suddetto anno saranno, dal 1 Marzo, tra i primi pazienti a ricevere il vaccino AstraZenica presso lo studio del proprio medico di base.
Questa mattina mi sono informata presso lo studio del mio medico, che si trova a Roma, e ho saputo che la notizia corrisponde a verità peccato che sono previste 30 DOSI DI VACCINO AL MESE ‼️Presso i medici di base si vaccineranno i pazienti dai 18 anni ai 65 con questo numero di vaccini quando finiremo❓😳
Spero di avere capito male e che il numero delle dosi sia molto più alto.
Una domanda ma vogliamo uscire da questa emergenza ❓
Lascio a Lei ogni commento.
Grazie per il suo continuo impegno
Saluti
Paola Rossi
Sfogo di un ristoratore disabile
Buongiorno Sig Del Debbio
sono un ristoratore che segue la Sua trasmissione con attenzione e in questo periodo, oltre che trascurato o meglio ignorato da tutte le istituzioni, mi sento particolarmente disabile perché non sono più in grado di camminare eretto. Ci hanno fatto chiudere e spendere dei soldi per adeguare il locale, poi ci hanno fatto riaprire per 3 mesi e poi di nuovo chiusi in attesa del natale ma quest'anno mi sa che i remagi non sono arrivati. Adesso per concessione dall'alto ci hanno fatto aprire a mezzogiorno, che per noi è assolutamente insufficiente. Da me c'erano 90 posti adesso con il covid 60 e li rispetto. Tra poco ci richiuderanno anche perché oggi sul treno Torino oulx c'era talmente tanta gente che lo hanno dovuto fermare e dividerla su due ma nel farattempo in codeste condizioni ha percorso 40 km.
E poi sino i ristoranti i Giuda che aiutano i contagi! La ringrazio se troverà il tempo per leggere questo mio, probabilmente ultimo, sfogo. Se vuole Le posso inviare anche le foto della situazione del treno.
Si ponga questa domanda metafisica...
Quando, mi chiedo la finirete di intervistare solo chi vi fa il vostro sporco comodo? I suoi ospiti ridicoli compresa la signora Karima... La verita' chiaro!!! Dovete raccontare la verita', non quella che vive la gente di Parioli o milano2 o chi ha la scorta pagata da gente che lavora VERGOGNA
Vaccinazione
Egregio Signor Del Debbio,
Sono un cittadino inglese, detenuto agli arresti domiciliari presso il domicilio di mio figlio qui in Italia. Sono disabile, 55 anni e ho ricevuto l’invito di recarmi a fare il vaccino Covid dal servizio sanitario inglese ma essendo agli arresti in Italia non mi è concesso. Dovrò aspettare (la misericordia) il mio turno che come prevede il direttore Belpietro tra qualche anno (se sarò ancora vivo!
Alla faccia del diritto di curarsi !
La seguo sempre! Complimenti.
Ps. Se avessi avuto lei come insegnante, sarei un plurilaureato.
Caro Paolo, non riesco a capacitarmi di come esponenti del pd possano ancora presentarsi in televisione con quel ghigno e quell'aria arrogante dopo tutti i disastri che hanno combinato! ! Inoltre devo dire che quel poveraccio di Pedulla con la sua difesa a spada tratta dei 5 stelle e di quell'incopetente di Arcuri, mi fa veramente pena! Spero proprio che si possa riuscire a liberare l'Italia il più presto possibile dal flagello pd e m5s che ci hanno rovinato. Cordiali saluti
Vacanze di Carnevale
Ho sapito per caso che in Veneto dal 15 al 17 febbraio tutte le scuole saranno chiuse per le vacanze di Carnevale, nonostante i mesi di lezione persi per via del Covid, soprattutto alle superiori. Credo che la notizia meriti un adeguato commento da parte tua. Grazie
Aiuto stiamo morendo... il mondo abiti da sposa sposo cerimonia e filiera matrimoni
Buon giorno, sono la sig. Gloria Nicastro di uno dei tanti atelier, non scirvo per farmi pubblicità e parlo a nome non solo della mia attività ma di tutti i venditori e creatori di abiti da sposa d'italia, e del settore wedding tutto.
Al momento nei vari "Sit In " d'Italia hanno dato voce solo alle" wedding"... organizzatrici di matrimoni... lavori giovani ! !, infatti le realtà piu' longeve vantano malapena una decina di anni di attività,
non sapendo cosa rispondere perchè non conoscevano bene neanche loro cosa ci fosse dietro i nostri lavori hanno parlato che sono fermi "... "aiutateci a far sognare"
... sognare non ha costo, ma noi non vendiamo sogni...
abbiamo spese giornaliere, specie ora che siamo aperti e non lavoriamo, affitti, luce, telefoni riscaldamento, commercialisti, consulenti, tari, e siamo a corrispettivi zero! ! dal gennaio 2021 siamo al 80-90% sino al 100% di incassi mancati
neanche con promozioni e sconti... nessuno ferma un' abito se non sa la data del matrimonio!
I dipendenti in cassa... ed i pochi aiuti sono serviti per pagare le tredicesime i contributi di dicembre bollette e pochi mesi di affitto per evitare sfratti.
Noi come dobbiamo vivere?
Siamo realtà quasi tutte tramandate da nonne a madri e da madri in figlie e con magazzini storici di tessuti e pizzi prestigiosi
e collezioni che sono arrivate alla fine del 2019 per la stagione 2020 e sono state invendute e si sommano a quelle di fine 2020 sulla stagione 2021
siamo tutti pieni di merce e rischiamo tutti il fallimento,
i nostri fornitori di materie prime o case di abiti che sono i nostri grossisti sono messi tutti come noi e ci ricattano dicendo che se non paghiamo ci indurranno al decreto ingiuntivo.
Vorremmo che qualcuno prendesse in mano la nostra voce
in periodo di pandemia e' legale cio'?
Ci stiamo ammalando, se non di covid ne andrà la nostra testa e il nostro cuore...
Come possiamo far fronte ai nostri inpegni che in altri momenti sarebbero "normali "
pagamenti stagionali soliti, se i nostri clienti non possono sposarsi o meglio non possono festeggiare in quanto non vi sono regole per i ricevimenti?
Ogni partita IVA nel nostro settore con magazzino ha scoperti dai 100/ 150 mila euro... questa e' l'esposizione annua stagionale del nostro settore sposa, sposo e cerimonia
Nel mio piccolo ho scritto un VADEMECUM comportamentale per poter basarsi alla ripartenza dei festeggiamenti, iniziando addirittura dal momento della preparazione degli sposi presso le proprie abitazioni sino al momento del ricevimento... ispirandomi all'asilo di mio nipote,
... ho scirtto MATRIMONIO IN BOLLA lo troverete su facebook su LE G DI EMOZIONI SPOSI
Semplice, scritto da una persona che vanta 30 di professione, e il contatto dei giovani ogni giorno, anch'essi chiedono a gran voce di dar loro voce, regole e faranno ripartire la nostra filiera che non e' solo fatta di abiti ma di:
fotografi, bomboniere, orafi, fiorai, truccatori, estetisti, catering, vetrinisti, sarte, modelliste, ricamatrici, stiliste, venditrici, segretarie, vino, cibo, pasticcerie, musicisti, baby parking,
animatori cantanti orchestrali, corali, giardinieri, proprietari di ville, castelli, cascine, tecnici luci,
e poi altri ancora... sembra poco... AIUTATECI non so come ma vi prego di contattarmi
siamo pronti a dar voce... stiamo perdendo il nostro lavoro MADE IN ITALY le nostre usanze la nostra storia
Si salveranno solo le grandi distribuzioni che hanno le spalle coperte, holding ed importatori dalla Cina
sono stata intervistata da rai tre piemonte, anche questa intervista la troverete sulla nostra pagina facebook
c'e' la possibilità anche di riunire oltre altri professionisti anche sposi che vogliono dare voce a questo problema
Gloria Nicastro 392-------
Cliché razzista: il signore che invita la giornalista a "tornarsene" a casa è un sempliciotto
A casa sua...
Italiani, brava gente! Il Signore che invita la giornalista a "tornarsene" a casa è un genio ed un sempliciotto. Visceralmente, ma non lo sa, ma non è solo, è un razzista "portatore sano". Non si rende conto che le sue affermazioni sono un clichè razzista da manuale. 30 anni fa nell'italianissima Milano, soldato specializzato, sono stato tenuto in attesa per ore mentre il comandante chiamava reparto dopo reparto pronunciando con accento piemontese il mio cognome, aggiungendo "napoletano" (ma io ero Campano, tutt'altro che Napoletano). Tutti i vari "capufficio" mi rifutarono, finchè un maresciallo "terrone" mi accettò. Inutile dirlo: tutti si chiedevano perchè non postessi fare il militare a casa mia. Si vergogni! (Ma so che non lo farà).
Genitori gay
Si parla tanto del diritto delle madri e dei padri gay, ma non si considera minimamente il diritto dei figli che, una volta raggiunta l’età della ragione, potrebbero non accettare di avere una famiglia gay.
Gentile dr. Del Debbio io capisco tutto, le opinioni di tutti, ma il sedicente Pedullà non si può veramente sentire. Non ha capacità critiche e un portavoce non autorizzato da nessuno. Capisco che faccia spettacolo ma è una vera tragedia. Basta. Cmq la seguirò sempre con affetto e convinzione
Poteri: voi quello di decidere la nostra vita, noi di accettare nostro malgrado
Per prof. Paolo Del Debbio
A Fratelli d’Italia Sig. a Giorgia Meloni, alla Lega Sig. Matteo Salvini,
a Forza Italia Sig. Silvio Berlusconi
da Alberto Vincenzo Vaccari
Siamo tutti uomini seppur con lavori e poteri diversi, voi quello di decidere la nostra vita, noi di accettare nostro malgrado. L’unica cosa che da parte nostra abbiamo è di poter scegliere il nostro destino con il Voto, si chiama Democrazia.
Nella mia vita, da giovane pronto a darsi da fare per una società migliore, a uomo maturo pronto a candidarsi in una lista civica dopo una breve esperienza politica, a uomo di cultura con Leonardo e Dante, a scrittore ed esperto d’arte con partecipazioni televisive, ho sempre pensato di vivere in un paese libero e democratico, da tempo sono invece convinto che non sia così.
A tutti gli effetti, l’Italia non è un paese democratico, incarna in maniera subdola una forma dittatoriale, non di una singola persona o partito ma, bensì, di una dittatura di sistema, in una Costituzione che sancisce la Sovranità al Popolo ma che in realtà permette il contrario. L’intera storia della Repubblica Italiana ne è testimone. Dai Presidenti della Repubblica, prima carica dello stato, non eletti dal popolo, ai numerosi Presidenti di Governi pure non eletti, a partiti o movimenti che si propongono in un modo e fanno il contrario; in pratica il popolo vota i propri rappresentanti convinto di dare un mandato in un senso e invece si ritrova il contrario, si chiama “fregatura”.
Oggi l’Italia ha un’occasione unica, irripetibile...
DARE IL VOTO AL POPOLO PER COSTRUIRE UNA VERA DEMOCRAZIA
L’appello del Presidente della Repubblica è l’ennesimo “inciucio di palazzo” per quanto prestigio abbia il Candidato a Presidente del Governo, e per qualsiasi motivazione drammatica ci possa essere, solo il permettere al popolo d’essere arbitro del proprio destino può essere giusto, anche se si dovesse morire per rinascere.
Il Presidente incaricato può essere la persona giusta ma, a un solo patto, che è in tutte le democrazie del mondo, scelga una parte e si candidi.
In questo momento il popolo italiano è toccato sul vivo come mai, senza nemmeno le primarie libertà causa Covid, proprio per questo ha il sacrosanto diritto di non vedersi violare l’unica possibilità che ha di dire da chi vuole essere governato.
Guardando alla storia della nostra Repubblica, che ci fa capire molte cose, faccio tre nomi: Moro, Craxi, Berlusconi, tutti e tre eliminati e non dal voto. A Berlusconi dico: sei stato tolto dal “Palazzo”, vuoi ora andare contro gli italiani per il “Palazzo”?
PERTANTO
Mi permetto da uomo libero, di fare un appello al Centro Destra, sperando rimanga Unito per il bene di tutti, non cadete nella trappola d’avallare un Governo non eletto dagli italiani, il treno passa una sola volta, se volete bene al Vostro e Nostro Paese è l’ora del Voto. Le ragioni sono le stesse che ha detto nel suo appello il Presidente della Repubblica: per un governo coeso che ha chiari obiettivi, investito dalla maggioranza degli italiani; per non ritrovarsi a decidere l’ennesimo Presidente della Repubblica da un parlamento delegittimato dal suo stesso fallimento; per non presentarsi all’Europa e al Mondo come una nazione di sessanta milioni d’abitanti “finto democratica”; per avere l’autorevolezza di ricevere “soldi o prestiti dall’Europa” come un paese Vero e Democratico. Per tutto questo c’è solo una cosa da fare in fretta: andare al voto.
ALBERTO VINCENZO VACCARI
Consulente di enti, musei, tribunali, mostre d’antiquariato, associazioni.
Restauratore accreditato alla soprintendenza ai Beni Storici e Artistici del Veneto.
Docente di storia degli stili e metodologie del restauro del mobile all’Istituto Andrea Palladio di Verona. Conferenziere in numerose città italiane, da Roma a Milano, Torino, Venezia, ecc.
Professore in Corsi di Formazione Europei.
Autore del libro “Dentro il Mobile”, considerato un “classico della storia del mobile italiano”, pubblicato in prima edizione da Neri Pozza nel 1992, successivamente distribuito a fascicoli dalla rivista “Cose Antiche” e “Brava Casa”, è stato nel 2005 ripubblicato dalla casa editrice Zanichelli in una “seconda edizione”, riveduta, ampliata ed aggiornata. Assieme al fratello prof. Renzo Vaccari, già collaboratore di “Dentro il Mobile”, è autore del libro “Il Mobile Classico della Pianura Veronese”, edito nel 2001 da “Il Prato” di Padova. Inoltre ha scritto un saggio su “Chi slegherà Maddalena”.
Relatore al convegno internazionale di studio “Interni Medievali”, organizzato dall’Università di Udine nel 1995.
Relatore nel 2004 alla “IV settimana del restauro e della cultura”, organizzata con il patrocinio dell’Università La Sapienza e del Museo della Scienza e dell’informazione scientifica di Roma.
Esperto d’arte in trasmissioni televisive: “ Mi manda Lubrano del 16 ottobre 1996” RAI 3;
ogni martedì da novembre 1997 a marzo 1998 come esperto d’arte nella trasmissione Candido condotta da Antonio Lubrano su TMC.
Nel settembre 2002 collabora con la trasmissione “RAI 1 mattina sabato e domenica”, inviato come esperto al mercatino dell’antiquariato di Lucca;
da ottobre 2005 all’aprile 2006 esce come esperto d’antiquariato nella trasmissione di RAI 2 Mattina in famiglia condotta da Timperi, Azzariti, Lubrano, Volpe;
Nel 2007, Domenica 17 giugno, il Giornale gli dedica un’intera pagina “TIPI ITALIANI”.
Nel 2020 Domenica 20 settembre, esce sul giornale l’Arena di Verona e su Italia Oggi un articolo dalla prima pagina e poi a tutta pagina sull’interno dal titolo “Addio al Mobile ora mi occupo di Leonardo e.. Dante”
Oggi è l’ideatore e Art Director del progetto “Celebrando Leonardo 2019 500 anni dalla morte e Celebrando Dante 2021 700 anni dalla morte”, con Vanna Maria Annichini e l’ASSOCIAZIONE CULTURALE MANI D’ORO Grezzana di Verona
TRASMISSIONI RAI UNO MATTINA CON ALBERTO VINCENZO VACCARI
Bastava non aprire a giugno, bastava la sospensione delle tasse per 12 mesi
Dottore Del Debbio buon pomeriggio, mi chiamo Roberto, e le scrivo dalla Sicilia. Sono un suo ammiratore, lei e il migliore direttore che ho visto in tv, non ha peli sulla lingua, dice pane pane vino vino. Le scrivo la mia seconda lettera. Oggi le scrivo dicendole che veramente uno schifo, tra vaccini che non arrivano, fra crisi di governo e sempre peggio, se prima ero convinto che eravamo in mani di nessuno, oggi e' una certezza. Mi dispiace tanto aver votato allora questo governo, ho dato il mio voto a gente incompetente a persone che non avevano mai avuto a che fare con il lavoro, dal tronte si usciva prima dal governo Monti, dove la dittatrice Merkel lo ha seduto li, e dopo dal governo Renzi. Dove Monte, ci ha massacrati con tasse tasse tasse, dove il governo Renzi a parte le 80 euro non ha dato, mi sono fidato dei grillini, dove ad oggi hanno fatto piu' casino di tutti, dal reddito di cittadinanza alla crisi di governo. Onestamente non conoscevo ne Azzolina, ne Sileri, ne Conte, ne Di maio, ma conosco x vie tv Rocco Casalino, un ragazzo sconosciuto che ha fatto il grande fratello, ed il resto dei grillini erano, chi casalinghe, chi disoccupati, ma si rende conto chi ci ha governato fino a ora? Ma che schifo gente che prima non aveva un futuro, da oggi ce la, sono squitizato di tutto cio'. Di quanto se ne fregano, hanno creato una crisi di governo in un momento come questo, sotto pandemia, e solo uno schifo. Sa cosa ce Dottore, che tutto questo mi da fastidio, questi signori pensano solo a sistemarsi le loro cose sopratutto i loro conti correnti, mentre un paese intero sta soffrendo la fame, ma questi signori in questo anno di pandemia, apri chiudi, si sono mai dimezzato lo stipendio, ho ancora meglio si sono mai sospesi lo stipendio, mi sa tanto di no. Invece lo dovevano fare, cosi capivano cosa vuol dire non entrare stipendio a casa cosa significava, forse ad oggi non eravamo cosi' in questa valle di lacrime. A me dispiace che nella sua trasmissione intervenga il Sigor Pedullà, la Signora Fusani x non parlare della Karima, percaso anche questi prendono il reddito, oppure ce qualcosa sotto. La Karima lo sappiamo perche' ha lei le anno concesso grazie alle lacrime della Bellanova lo sbarco dei clandestini a motore, a migliaia, senza fine, che la sua trasmissione ha fatto vedere tutto lo schifo che fanno questi extracomunitari hanno fatto la legge infinita di entrare, mi domdo e dico visto che la Karima e la Bellanova hanno voluto questo, perche' non se li pprtano a casa loro? Ma che vergogna, si dottore lei lo sa meglio di me che e solo vergognoso tutto questo. Ma Pedulla e la Fusani cosa hanno a difesa del governo, e inutile che porta carpetta con dati, le faccio esempio, dove dice che anzicche essere 100 mila sono trentamila quelli che non anno ricevuto la cassa integrazione, cosa vuol dire o 100 o 1 sono in difetto anche perche' Il signor Tritico quando non arrivava niente a nessuno lui si e triplicato lo stipendio senza che noi popolo non gli abbiamo mai dato la nostra approvazione, come noi popolo non abbiamo mai dato a gli altri parlamentari lo stesso sta bene del loro oneroso stipendio. Dottore queste persone non capiranno mai la situazione del paese perche i loro conti correnti sono sempre verdi e mai in rosso. Io mi affido a lei che e un grande della tv a far capire ai Pedulla alla Fusani che ce poco da difendere perche' chi difende queste persono, mangiano anche loro e sono peggio di loro. Ora le faccio una domanda era il momento di fare una crisi di governo con tutto quello che ce da fare, capisco che ci sono tanti soldi in palio x loro no x noi, noi li paghiamo solo ma sta gente cosa ha in testa, ma sono fuori di testa tanto e vero che tutto ferno da un mese infatti da oggi quasi tutti in zona gialla, cosi' ci mandano al macello non e giusto non e corretto, continuano ancora a giocare con noi, ha visto le pecore ieri a un cambio di colore come e uscita tutta la gente, ma che capre ma che pecore, ha raggione Sgarbi quando dice capra capra noi siamo capre e pecore, basta che li lasciano liberi sono contenti x loro va tutto bene. Di tutto questo ho capito una cosa che oggi andare a mangiare al ristorante, fare aperitivo, andare a spasso senza fare ninte e diventata fondamentale e diventata rutin e diventata obligatoria, ma lo dica in trasmissione che se non si va non si muore, perche' non si muore se non si fa questo, ma di covid si muore sicuro. Dottore ha un anno sento dire sempre le stesse cose, ha un anno apri chiudi sono stanco, spero che tra 2 o 3 settimana non si ritorni come prima, rossi. So che lei e di Milano, la in lombardia anno mandato Galleri, forse lo anno mandato, no x la sua incompetenza ma forse x la sua sincerita sui contaggi ovviamente a qualcuno non andava bene la sincerita' e avete cambiato con la Moratti, mi sempra che sia una inprenditrice, e dal nulla come se niente fosse si e accorta che i dati che arrivavano erano sbagliati, neanche un matematico dal nulla capirebbe ma lei si brava, di colpo la lombardia diventa gialla con piu' di 1500 contaggi giornalieri e diventata gialla, spero che tra 2 o 3 settimane non ritorni in rosso anche perche tra giallo e rosso fra apri e chiudi la gente si ammala e muore ma tutto questo lo capiscono o no, x non parlare del Veneto, dove quando quasi tutta italia era rossa, loro erano gialli, con 5 mila contaggi giornalieri e 100 morti al girno. Praticamente Zaia ha fatto immunita' di greggie, bravo Zaia che hai giocato con la vita della gente. Dottore di che stiamo parlando, sto parlando di gente pazza che pensano solo a loro. Io Dottore spero che Mattarella non confermi un governo Conte tris o che ci governi il pd con Zingaretti perche' andremo dritti dritti a fondo. Non voglio farmi governare da un Zingaretti dove a marzo dello scorso anno si e fatto fregare i soldi x le mascherine dove ha dato mandato a persone che con le mascherine non avevano niente a che fare ovviamente qualche buona parte di soldini Zingaretti se le messa in tasca, e qua tutto tace, non vorrei farmi diriggere da Arcuri che va a comprare le siringhe in cina al prezzo piu' alto, mica sono i suoi i soldi, sono soldi dei contribuenti, o dellAzzolina che invece di fare le cose piu' giuste x la scuola va a spendere dei soldi x i banche a rotelle, cosa dovevano fare con i banchi a rotelle, percaso se i ragazzi vedevono il virus che si avvicinava a loro si spostavano senza fare rumore ahahahahah, si Dottore mi viene da ridere e rido x non piangere, le dico con il cuore in mano spero che ci siano le elezioni perche' se rimangono questi signori, dovremmo a presto inparare tutti il cinese perche' se fino ad ora non ci anno venduti ci nanca poco a farlo. Direttore la dica qualcosa a sti signori dica a questa gente a chi viene in trasmissione cioe' grillini, pd, italia viva, che la gente e stanca e si rotta di stu apri e chiudi, hanno buttato via un sacco di miliardi di euro x niente, perche' siamo come eravamo 12 mesi fa, invece sono convinto che bastava non apripre a giugno, bastava la sospensione delle tasse x 12 mesi bastava che si prendevano carico di luce e gas, portare davanti alla porta una busta di spesa, sono convinto che ci costava meno ed oggi eravamo fuori del tutto, invece no ad oggi siamo al punto di partenza, spero che tra 2 o 3 settimane non si chiuda di nuovo na le assicuro che sara cosi. Dottere la saluto scusi x il mio sfogo
Caro Del Debbio, come al solito niente contraddittorio! Ti do il mio numero 339------- potrei parlare io col tuo Briatore, un evasore totale come il tuo padrone, che addirittura asoura al Quirinale! Da premettere che non seguo cialtroni da te chiamati politici, quindi non ho colore, però, di sentirmi dire da un evasore che in Italia siamo imbecilli, lui non lo può dire, per me non è un imprenditore, è un cialtrone, gestore di denaro di dubbia provenienza ! Le scatole cinesi del billionaire, in uno stato serio, ne avrebbe già messo i sigilli, tanto, se è vero che perde milioni, inutile stia aperto! Antonio De Salvatore gli dice: stai a Montecarlo e non metter piede o parola in Italia! VERGOGNATI. Antonio De Salvatore
A leggere i commenti di tutti i personaggi mi viene quasi da piangere a causa della forma e della sostanza dei medesimi. E' possibile che i miei concittadini o concittadine, laureati o meno, non sappiano usare un italiano senza errori addirittura di ortografia ? Inoltre quasi sempre i commentatori espongono loro problemi personali che, a quanto mi risulta, nessuno die biografati sarà in grado di risolvere ! AMEN avv. Pietro di Roma
Mi associo al suo spettatore, che le ha scritto. mi piace la sua trasmissione ma i suoi invitati proprio non si reggono. quando aprono bocca fanno venir solo cattivi pensieri. ognuno è libero di pensare come crede ma c'è un limite in ogni cosa. i suoi ospiti non conoscono tale limite e soprattutto sono anche maleducati sia nei suoi confronti che nei confronti degli spettatori. e costringono a far cambiare canale perchè urla e sovrapposizioni non fanno capire nulla e non sono graditi affatto. questi ospiti sono anche pagati? ? se pagati, si devono pagare a legnate, perchè rovinano una trasmissione che sarebbe interessante. già la vita reale è dura e incivile e non ce ne è bisogno anche in televisione con queste persone suoi ospiti..
Carissimo Del Debbio la seguo da anni ma ultimamente le rivelò che purtroppo non riesco più a seguirla tutta la sua trasmissione da quando invita i suoi ospiti on graditi come Pedula', Fusani e la insopportabile Karima Moual. Come me parecchi si lamentano di questo allora perché non cambi ospiti? Grazie
Dirotto o rovescio
Caro del derbio un programma tanto amato e visto da molti ma da quando e iniziato non si capisce piu nulla tutti parlano sopra glialtri. Sopra tutto quando ce carima in un modo o ne laltro sempre contro chi non la pensa come lei. se il nostro dico il nostro perche e nostro non le piace sene ritorna in marocco.. e mi fermo qui.. buona sera
Karima e Pedullà insopportabili: sono costretto a cambiare canale
Caro Paolo, chiedo in ginocchio la possibilità di non invitare più in trasmissione sia Karima ultra razzista e il presunto giornalista Pedulla, sono entrambi insopportabili e sono costretto a cambiare canale appena entrano loro in scena. Fortunatamente Pedullà arriva prima e vi rimane quasi sino a metà trasmissione costringendomi ad andare a sintonizzarmi su altri canali, poi quando va via ritorno su rete 4, ma quando arriva la razzista pazza urlatrice sono costretto a cambiare nuovamente canale oppure andare a dormire direttamente. Caro Paolo ti seguo da anni in tutte le tue trasmissioni anche quelle che facevi ogni sera, ma una situazione del genere con questi due elementi non può andare avanti. Capisco che hanno un contratto ma tenendoti in trasmissione questi due stai perdendo migliaia di telespettatori.
Scasa il mio sfogo ma ormai hanno travaricato ogni limite.
Ciao
Buona serata e buon lavoro
Ospite nel Suo programma
Buona sera, la seguo da tanto tempo ecc ecc non mi dilungo, perché non ospita nel suo programma un perfetto cittadino qualunque (esempio potrei essere io la prima volta) che abbiano delle idee e delle proposte da fare su almeno un punto dei 6 del recovery found?
In attesa di riscontro la saluto distintamente Negri Maurizio
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