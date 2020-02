Biografia

Volto noto della tv italiana, Paolo del Debbio è un giornalista pubblicista, conduttore televisivo e professore universitario. Si contraddistingue nel panorama del piccolo schermo grazie alla professionalità e schiettezza con cui affronta all'interno delle sue trasmissioni, delicati temi sociali e di attualità. Ha condotto negli anni numerosi programmi di successo sia in versione day-time che prime-time.

Paolo del Debbio nasce il 2 febbraio 1958 nella città toscana di Lucca. Fin da adolescente mostra la sua passione per il mondo del giornalismo e dell'informazione. Per coltivare la sua passione si trasferisce a Roma dopo aver finito il liceo e proseguire gli studi. Consegue il diploma di Baccalaureato in Filosofia presso la Pontificia Università della Santa Croce a Roma; successivamente presso la Pontificia Università Urbaniana consegue la Licenza in Filosofia.

Si sposa nel 1988 con Gina Nieri, manager e direttrice degli affari istituzionali di Mediaset. Dall'unione del loro matrimonio, poi finito, nascono le due figlie Sara Del Debbio e Maddalena Del Debbio.

Paolo Del Debbio e le prime esperienze professionali

Uno dei suoi primi impegni professionali dopo la laurea, è stato il ruolo di Segretario Esecutivo presso l'Institut International Jacques Maritain, il suo incarico era quello di seguire la ricerca e la programmazione culturale dell'istituto. Quasi in contemporanea agli impegni in Fininvest, dal 1989 al 1994 è membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Rosselli di Torino.

Nella città piemontese Paolo Del Debbio pensa e fonda l'Istituto di Economia dei Media, dove mantiene negli anni un ruolo di coordinamento e riferimento. Nel 1992 è sua l'idea del Codice di Autoregolamentazione Tv e Minori, sottoscritto in seguito dalle televisioni commerciali e da numerose associazioni di tutela minorile.

Entra a far parte del gruppo Fininvest nel 1988, dove per la società Fininvest Comunicazioni esercita il ruolo di Coordinatore centro Studi. Successivamente ricopre l'incarico come assistente di Fedele Confalonieri allora Amministratore delegato del gruppo.

Contemporaneamente ai suoi impegni televisivi e alle stesure dei suoi saggi, Paolo Del Debbio insegna Etica ed Economia all'Università IULM di Milano, del quale è anche fondatore.

Gli anni 2000: la carriera di Paolo Del Debbio nel giornalismo e in tv

Nel 2001 si iscrive all'Ordine dei Giornalisti Pubblicisti e inizia a scrivere per Il Giornale.

Paolo Del Debbio

Debutta sul piccolo schermo nel 2001 alla conduzione del programma trasmesso in day time Secondo voi, un programma di approfondimento giornalistico andato in onda fino al 2010 sulle reti Mediaset, Rete4 e Canale5. Dal 2009 affianca per tre edizioni Federica Panicucci nella conduzione della trasmissione Mattino Cinque.

Gli anni 2010

Il grande successo e la popolarità per Paolo Del Debbio arrivano però nel 2012 con la messa in onda del talk politico Quinta colonna; in questo programma scritto dal collega giornalista Salvo Sottile, Del Debbio rimane alla conduzione fino al maggio 2018.

In questi anni partecipa ad un altro progetto ideato da Mario Giordano, intitolato Dalla vostra parte: si tratta di un programma di approfondimento politico che lo vede impegnato tra il 2015 e il 2016.

Nel 2016 conduce per sole quattro puntate Perché si perché no, una trasmissione di approfondimento sul Referendum costituzionale previsto alla fine dello stesso anno. Dal 2019 conduce su Rete4 in prima serata il talk d'informazione Dritto e rovescio.

La carriera politica di Paolo Del Debbio

Per tre anni, dal 1994 al 1997 è Direttore dell'Ufficio Studi nazionale del partito fondato da Berlusconi; del Debbio proprio per il Partito Forza Italia ha scritto il primo programma politico. Nel 1995 si presenta con il Popolo delle Libertà come candidato presidente alle elezioni regionali in Toscana.

Nel 2001 abbandona la politica, dopo aver ricoperto con la giunta milanese presieduta dal sindaco Gabriele Albertini, il ruolo di Assessore alle periferia e sicurezza della città di Milano. Del Debbio ricopre inoltre l'incarico di Presidente del Comitato per la Programmazione della Regione Lombardia dal 1997 al 2001.

Saggi e libri di Paolo Del Debbio

Sono numerose le pubblicazioni monografiche e i contribuiti in volumi collettivi; di spicco il saggio "Global. Perché la globalizzazione ci fa bene", edito da Mondadori nel 2002 ed "Elogio dello Stato a pendolo. Stato e mercato nel XXI secolo", pubblicato dalla casa editrice Rubbettino nel 2011.