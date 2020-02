Negli anni '90 realizza grandi opere come la "Volta Celeste" ad Arcore (Milano) insieme ad altre sculture come fontane e colonne simbolo, l'"Agorà" all'Università di Chieti, il "Monumento della Via Emilia" a Parma, la "Porta della Sapienza" a Pisa, l'"Ara del Sole" ad Ingurtosu in Sardegna, il "Teatro della Germinazione" nel Parco Nazionale d'Abruzzo.

3 fotografie

Foto e immagini di Pietro Cascella

Video Pietro Cascella

The Adobe Flash Player is required for video playback.

Get the latest Flash Player or Watch this video on YouTube.

Non ci sono messaggi o commenti per Pietro Cascella.

Commenti Facebook

Argomenti e biografie correlate

Auschwitz Giuseppe Mazzini Arte Pietro Cascella nelle opere letterarie

13 biografie

Nati lo stesso giorno di Pietro Cascella