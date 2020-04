Biografia

Betty Mae Page, conosciuta semplicemente come Bettie Page, nasce a Nashville il 22 aprile 1923.

Modella, è ricordata soprattutto per essere stata un'icona degli anni '50 come una delle prime e più note pin-up, le procaci ed ammiccanti ragazze fotografate in costume da bagno, le cui immagini durante la Seconda guerra mondiale iniziarono a diffondersi su molte riviste settimanali negli USA.

Oltre a posare per fotografie di moda è apparsa anche in immagini di genere erotico che le hanno dato molta popolarità.

Molte modelle si sono ispirate a Bettie Page - come ad esempio Dita Von Teese - venendo apprezzate per la loro bellezza classica e la somiglianza con la Page.

"The notorius Bettie Page" è un film biografico del 2005 ispirato alla sua vita. L'anno successivo il film è stato trasposto in una pièce per il teatro.

Bettie Page è scomparsa a 85 anni, dopo una lunga malattia, il giorno 11 dicembre 2008 a Los Angeles.