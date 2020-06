Biografia • Anni di follie

Raymond Radiguet nasce il 18 giugno del 1903 a Saint-Maur-des-Fossés, non lontano da Parigi, figlio di Maurice, un caricaturista e disegnatore, e di Jeanne Marie Louis Tournier.

Ancora ragazzo, si sposta nella capitale francese, dove frequenta il Liceo Carlo Magno (gli insegnanti lo ritengono un buon allievo, ma per nulla portato per le discipline artistiche): lo abbandona ben presto, però, anche a causa dei risultati scolastici mediocri, per assecondare il suo interesse per il giornalismo e per la letteratura.

Grazie alla ricca biblioteca di famiglia, si appassiona alla lettura, divorando gli scrittori del Seicento e del Settecento: Madame de La Fayette, ma anche Proust e Stendhal, oltre a poeti come Lautréamont, Rimbaud, Mallarmé e Verlaine.

La gioventù e i primi scritti

Nel 1917 Raymond Radiguet incontra Alice, una vicina di casa dei suoi parenti a Saint-Maur: i due avviano una relazione amorosa (Radiguet ha solo quattordici anni), che dura circa un anno; a partire dal 1918, il giovane si allontana progressivamente dalla ragazza. All'età di quindici anni, egli decide di abbandonare definitivamente gli studi e di cimentarsi con il giornalismo, grazie anche all'incontro con il poeta André Salmon, caporedattore del giornale "L'Intransigeant", al quale propone alcuni dei suoi scritti.

Si avvicina quindi al movimento modernista, i cui esponenti di spicco sono Juan Gris, Jean Hugo, Max Jacob e Pablo Picasso, e inizia a frequentare Jean Cocteau, che diventa il suo mentore e con il quale collabora a diverse riviste di avanguardia.

Monsieur Bebé

Conosciuto nei circoli letterari parigini come "Monsieur Bebé", Radiguet intrattiene relazioni con diverse donne: secondo Hemingway, che lo definisce "perversa" (al femminile), lo scrittore francese utilizza la propria sessualità per fare carriera.

La sua presenza nell'ambiente artistico e culturale è favorita, in ogni caso, anche dalla sua eccezionale e precoce cultura, che lo porta a discettare con eguale disinvoltura di simbolismo o del Seicento francese, ma anche dalla sua produzione poetica (i suoi versi, però, verranno pubblicati solo dopo la sua morte).

Il diavolo in corpo

Nel 1923, non ancora ventenne, Raymond Radiguet pubblica il suo primo e più famoso romanzo, "Le diable au corps" ("Il diavolo in corpo"): si tratta della storia di una giovane donna sposata che intrattiene una relazione amorosa con un ragazzo di sedici anni mentre suo marito è lontano da casa, impegnato a combattere sul fronte, e che quindi desta scandalo nel suo paese coinvolto nella Prima Guerra Mondiale.

Radiguet nega che la storia sia in parte autobiografica (come dimostra la sua storia con Alice), ma sono numerosi gli elementi che confermano tale supposizione, non ultimo - appunto - il suo amore viscerale per le donne.

L'opera, che in un primo momento appare con il titolo di "Coeur vert" ("Cuore acerbo"), si fa apprezzare nell'ambiente letterario, oltre che per i temi molto espliciti, anche per i toni e per lo stile unico con il quale è scritta, basandosi sullo psicologismo del XVII e del XVIII secolo, con tratti ironici e talvolta crudeli.

La morte

Raymond Radiguet muore a Parigi il 12 dicembre del 1923 a causa della febbre tifoidea: aveva contratto la malattia in seguito a un viaggio intrapreso in compagnia di Cocteau. Tre giorni prima di morire, aveva confidato al suo mentore: "Nel giro di tre giorni, sarò colpito dai soldati di Dio".

Ai funerali di Radiguet sono presenti, tra gli altri, Brancusi e Picasso: la cerimonia è organizzata da Coco Chanel.

Opere postume

Nel 1924 viene pubblicato postumo il suo secondo romanzo, "Le bal du Comte d'Orgel" ("Il ballo del conte d'Orgel"), nel quale viene trattato nuovamente il tema dell'adulterio. L'opera, che prende dichiaratamente spunto da "La principessa di Clèves" di Madame de La Fayette, si fonda sulla nascita inconsapevole di un sentimento, nell'ambito di una vita mondana in cui i protagonisti non sono in grado di seguire una passione vera. Nel 1925 viene pubblicata la raccolta postuma "Les joues en feu" ("Le gote in fiamme"), nella quale sono riuniti i versi di Radiguet.