Evelyn Waugh
Biografia • Affascinanti crudeltà
Evelyn Arthur Waugh nasce a Londra il 28 ottobre 1903. Dopo una laurea a Oxford e un breve periodo come insegnante in scuole private dedica tutte la sue attività alla letteratura. Negli anni '30 compie diversi viaggi che lo portano in Europa, Africa, Oriente e Messico. Partecipa alla Seconda guerra mondiale con la Royal Navy inglese in Medio-oriente.
Nel 1930 si converte al cattolicesimo. Evelyn Waugh affida la sua rigorosa ricerca morale a una serie di romanzi che lo renderanno celebre.
Grazie alla sua prosa netta ed elegante raggiunge effetti di ironica e crudele comicità. La sua acre satira della società moderna, l'analisi del materialismo, della fondamentale mancanza di valori della società, si esprime in forme di volta in volta grottesche, fantastiche o macabre. Sempre brillante, il suo stile si distingue anche per il carattere amaro della sua arguzia e della sua fantasia.
Il suo primo best-seller è "Declino e caduta", pubblicato nel 1928. Waugh esprime con toni diversi le ossessioni e la violenza del tempo, usando ironia mondana e crudele sarcasmo. I suoi lavori, quali "Corpi vili" (Vile bodies), e "Una manciata di polvere" (A Handful of Dust), sono rappresentazioni di una società brillante, grottesca, sulle soglie del crollo.
La scelta di una crudeltà sofisticata e piena di fascino tocca il suo punto più alto in "Scoop", lavoro satirico che prende di mira i giornali del tempo, così come in "Male nero" (Black Mischief), romanzo ambientato in Abissinia durante la guerra, in cui l'eroe si fa un ottimo stufato utilizzando i resti della sua amante, e che mangia in piena innocenza. Evelyn Waugh spinge questo tipo di sarcasmo fino al limite, fino dove è possibile per quegli anni.
Tra gli altri suoi romanzi ricordiamo "Ritorno a Brideshead" (Brideshead revisited, 1945), "L'unico amato" (The loved one, 1948) e la trilogia antimilitarista "Spada e onore" che comprende i titoli "Uomini alle armi" (Men at arms, 1952), "Ufficiali e gentiluomini" (Officers and gentlemen, 1955), "Resa incondizionata" (Unconditional surrender, 1961).
Waugh ha scritto inoltre racconti, tre biografie e il primo volume di un'autobiografia incompiuta. Anche i suoi racconti di viaggio e i suoi numerosi diari hanno trovato pubblicazione ufficiale.
Evelyn Arthur Waugh muore a Taunton il giorno 10 aprile 1966 a causa di un attacco cardiaco. La sua salma riposa a Combe Florey, nella regione del Somerset.
Titoli originali delle opere principali:
- Decline and Fall (1928)
- Vile Bodies (1930)
- Black Mischief (1932)
- A Handful of Dust (1934)
- Scoop (1938)
- Put Out More Flags (1942)
- Brideshead Revisited (The Sacred and Profane Memories of Captain Charles Ryder) (1945)
- The Loved One (1947)
- Helena (1950)
- Love Among the Ruins. A Romance of the Near Future (1953)
- Men at Arms (1952)
- Officers and Gentlemen (1955)
- Unconditional Surrender (1961)
- The Ordeal of Gilbert Pinfold (1957)
Frasi di Evelyn Waugh
La giustizia è la capacità di considerare ogni caso come un problema interamente nuovo.
Le notizie sono quella cosa che un tale che non si interessa un gran ché di nulla vuole leggere. Ed è notizia fin tanto che lui la legge. Dopo, è morta.
Non credo che un autore serio abbia mai esitato a usare un'espressione perché è già stata adoperata. Sono i pubblicitari che si sfiancano per affibbiare epiteti incongrui agli oggetti ordinari.
Noi abbiamo cura dei nostri cari non per la loro abilità di farci divertire, ma per la nostra di far divertire loro.
La verità è quella che Oxford è una semplice e molto bella città, in cui è conveniente segregare un certo numero dei giovani della nazione, mentre stanno crescendo.
Le buone maniere sono soprattutto un bisogno di chi è brutto. I belli possono permettersi qualunque cosa.
Invece di suddividere le persone per sesso avrebbero dovuto distinguere fra due classi: quelli statici e quelli dinamici.
Quasi ogni crimine è dovuto al desiderio represso di un'espressione artistica.
Visita sul sito Aforismi.meglio.it tutte le frasi di Evelyn Waugh
Foto e immagini di Evelyn Waugh
Video Evelyn Waugh
Commenti
Non ci sono messaggi o commenti per Evelyn Waugh.
Commenti Facebook
Argomenti e biografie correlate
Seconda Guerra Mondiale Arguzia Ossessioni Letteratura
Persone famose nate lo stesso giorno di Evelyn Waugh
Caricamento in corso...
Caricamento in corso...
Persone famose nate nel 1903
Caricamento in corso...
Persone famose morte nel 1966
Caricamento in corso...