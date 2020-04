Biografia • Affascinanti crudeltà

Evelyn Arthur Waugh nasce a Londra il 28 ottobre 1903. Dopo una laurea a Oxford e un breve periodo come insegnante in scuole private dedica tutte la sue attività alla letteratura. Negli anni '30 compie diversi viaggi che lo portano in Europa, Africa, Oriente e Messico. Partecipa alla Seconda guerra mondiale con la Royal Navy inglese in Medio-oriente.

Nel 1930 si converte al cattolicesimo. Evelyn Waugh affida la sua rigorosa ricerca morale a una serie di romanzi che lo renderanno celebre.

Grazie alla sua prosa netta ed elegante raggiunge effetti di ironica e crudele comicità. La sua acre satira della società moderna, l'analisi del materialismo, della fondamentale mancanza di valori della società, si esprime in forme di volta in volta grottesche, fantastiche o macabre. Sempre brillante, il suo stile si distingue anche per il carattere amaro della sua arguzia e della sua fantasia.

Il suo primo best-seller è "Declino e caduta", pubblicato nel 1928. Waugh esprime con toni diversi le ossessioni e la violenza del tempo, usando ironia mondana e crudele sarcasmo. I suoi lavori, quali "Corpi vili" (Vile bodies), e "Una manciata di polvere" (A Handful of Dust), sono rappresentazioni di una società brillante, grottesca, sulle soglie del crollo.

La scelta di una crudeltà sofisticata e piena di fascino tocca il suo punto più alto in "Scoop", lavoro satirico che prende di mira i giornali del tempo, così come in "Male nero" (Black Mischief), romanzo ambientato in Abissinia durante la guerra, in cui l'eroe si fa un ottimo stufato utilizzando i resti della sua amante, e che mangia in piena innocenza. Evelyn Waugh spinge questo tipo di sarcasmo fino al limite, fino dove è possibile per quegli anni.

Tra gli altri suoi romanzi ricordiamo "Ritorno a Brideshead" (Brideshead revisited, 1945), "L'unico amato" (The loved one, 1948) e la trilogia antimilitarista "Spada e onore" che comprende i titoli "Uomini alle armi" (Men at arms, 1952), "Ufficiali e gentiluomini" (Officers and gentlemen, 1955), "Resa incondizionata" (Unconditional surrender, 1961).

Waugh ha scritto inoltre racconti, tre biografie e il primo volume di un'autobiografia incompiuta. Anche i suoi racconti di viaggio e i suoi numerosi diari hanno trovato pubblicazione ufficiale.

Evelyn Arthur Waugh muore a Taunton il giorno 10 aprile 1966 a causa di un attacco cardiaco. La sua salma riposa a Combe Florey, nella regione del Somerset.

Titoli originali delle opere principali:

- Decline and Fall (1928)

- Vile Bodies (1930)

- Black Mischief (1932)

- A Handful of Dust (1934)

- Scoop (1938)

- Put Out More Flags (1942)

- Brideshead Revisited (The Sacred and Profane Memories of Captain Charles Ryder) (1945)

- The Loved One (1947)

- Helena (1950)

- Love Among the Ruins. A Romance of the Near Future (1953)

- Men at Arms (1952)

- Officers and Gentlemen (1955)

- Unconditional Surrender (1961)

- The Ordeal of Gilbert Pinfold (1957)