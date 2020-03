Biografia • Matematica femminile

Anna Johnson era la figlia di immigrati svedesi che arrivarono negli Stati Uniti circa dieci anni prima che lei nascesse. Quando aveva nove anni la sua famiglia si spostò a Akron, Iowa, dove Anna frequentò una scuola privata. Nel 1899 entrò all'Università del Sud Dakota dove ella si dimostrò una promessa in matematica. Il professore di matematica, Alexander Pell, riconobbe il suo talento e la persuase che avrebbe potuto fare carriera in quella materia. Anna Johnson ricevette una laurea A.B. nel 1903.

Dopo aver vinto una borsa di studio per le sue lauree superiori all'Università dell'Iowa, le fu assegnata la laurea per la tesi L'estensione della teoria delle Galassie a equazioni differenziali lineari nel 1904. Una seconda laurea superiore le fu assegnata nel 1905 da Radcliffe e Johnson rimase lì per studiare sotto Bocher e Osgood.

Anna Johnson ricevette la borsa di studio Alice Freeman Palmer dal Wellesley College per studiare un anno all'Università di Gottingen. Qui assistette alle conferenze di Hilbert, Klein, Minkowski, Herglotz e Schwarzschild. Lavorò al suo dottorato a Gottingen. Mentre si trovava lì, Alexander Pell, il suo ex professore di matematica, giunse a Gottingen in modo da poter sposare Anna.

Dopo essere ritornata negli Stati Uniti, dove suo marito era ormai preside della facoltà di ingegneria, ella insegnò la teoria delle funzioni e delle equazioni differenziali. Nel 1908 Anna Pell ritornò a Gottingen dove completò il lavoro per il suo dottorato ma, dopo un disaccordo con Hilbert, si spostò a Chicago, dove suo marito adesso faceva parte dello staff dell'Università, senza la laurea assegnata.

A Chicago divenne una studentessa di Eliakin Moore e ricevette il Ph.D. nel 1909, essendo la sua tesi Sistemi Biortogonali di funzioni con applicazioni alla teoria della equazioni integrali la prima scritta originalmente a Gottingen. Dal 1911 Anna Pell insegnò al Mount Holyoke College e poi al Bryn Mawr dal 1918. Suo marito, che era più vecchio di venticinque anni, morì nel 1920.

Nel 1924 Anna Johnson Pell Wheeler divenne direttrice della cattedra di matematica quando Scott si ritirò, diventando un esperta professoressa nel 1925. Dopo un matrimonio più breve con Arthur Wheeler, il suo secondo marito morì nel 1932; durante questo periodo vissero a Princeton e ella insegnò solo part-time.

Passato questo periodo Anna Wheeler ritornò a tempo pieno a lavorare a Bryn Mawr dove Emmy Noether collaborò con lei nel 1933. Tuttavia Emmy Noether morì nel 1935. Il periodo dal 1920 al 1935 certamente deve essere stato pieno di tristezza per Anna Wheeler durante i cui anni le morirono il padre, la madre, i due mariti, gli amici vicini e la collega Emmy Noether. Rimase a Bryn Mawr fino al suo ritiro nel 1948.

La direzione del lavoro di Anna Wheeler fu influenzata molto da Hilbert. Sotto la sua guida lavorò alle equazioni integrali studiando gli spazi lineari dimensionali infiniti. Questo lavoro fu svolto nei giorni in cui l'analisi funzionale era ancora agli inizi e molto del suo lavoro fu sminuito di importanza quando divenne una parte della più generale teoria.

Probabilmente l'onorificenza più importante che ricevette fu diventare la prima donna a tenere la conferenza "Colloquium Lectures" alla Società Matematica Americana riunitasi nel 1927.

Anna Johnson Pell Wheeler morì il 26 marzo 1966, all'età di 82 anni.