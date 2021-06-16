Alessandra Sardoni
Biografia
Alessandra Sardoni nasce a Roma il 5 maggio 1964. Volto giornalistico tra i più amati dell'emittente tv La7. Ha acquisito fama negli anni grazie agli Speciali organizzati e condotti dal direttore Enrico Mentana: celebri sono le cosiddette maratone condotte dall'eclettico direttore del Telegiornale. Oltre a essere un'apprezzata giornalista che si occupa di cronaca parlamentare, Alessandra Sardoni si presta all'ironia del direttore, raccontando al contempo in modo molto approfondito e preciso i dettagli di avvenimenti e retroscena della politica italiana. Scopriamo di più su questa punta di diamante del giornalismo nazionale.
Alessandra Sardoni: gli esordi di carriera
Sin da piccola mostra grandissimo interesse per lo studio, affinando in particolar modo la sua capacità di scrittura. Il naturale proseguimento di questo suo precoce interesse è l'iscrizione alla facoltà di Filosofia del linguaggio. Qui ha l'occasione di studiare con un professore d'eccezione, il linguista e futuro Ministro della Pubblica Istruzione Tullio De Mauro. Dopo essersi laureata a pieni voti, Alessandra Sardoni inizia la propria carriera giornalistica. Lavora inizialmente per la redazione napoletana del quotidiano La Repubblica.
Si avvicina ben presto anche alla televisione, grazie alle prime collaborazioni con Mediaset. Proprio il piccolo schermo è destinato a riservarle grandi soddisfazioni, che sono frutto anche di un duro lavoro. Continua a lavorare in televisione, prevalentemente dietro le quinte, per l'edizione del telegiornale di Video Music, VM Giornale. A partire dal 1994 Sardoni viene inserita tra i cronisti parlamentari, occupandosi sempre più di politica. Continua a prestare servizio per Videomusic, passando poi a TMC e infine all'emittente La7. Grazie alla nascita della rete, sostenuta dall'editore Urbano Cairo, Alessandra Sardoni trova il contesto perfetto per acquisire un ruolo di punta.
Alessandra Sardoni conduttrice e scrittrice
La rete è da subito molto focalizzata sui temi dell'approfondimento politico. Questa direzione editoriale contribuisce a fare emergere Alessandra com uno degli inviati di punta del telegiornale. Inoltre, per le stagioni estive del 2007 e 2008 le viene affidata la conduzione di Otto e Mezzo (assieme a Pietrangelo Buttafuoco). Nel frattempo Alessandra Sardoni si dedica anche alla scrittura di due libri. Il primo, Il fantasma del leader: D'Alema e gli altri capi mancati del centrosinistra, viene pubblicato da Marsilio Editori nel 2009. A questa prima pubblicazione fa seguito un altro libro di approfondimento, che traccia un quadro molto preciso di uno scenario politico, completamente cambiato in soli otto anni. Pubblicato da Rizzoli nel 2017, I responsabili: il potere italiano e la pretesa dell'innocenza è un titolo che viene da subito inserito tra i migliori lavori di saggistica.
La7 sceglie di affidare ad Alessandra Sardoni in pianta stabile la conduzione del programma mattutino Omnibus. Si tratta di un contenitore dove si approfondiscono argomenti di attualità e si intervistano ogni giorno ospiti di alto calibro. La sua conduzione si alterna con il collega Andrea Pancani, che la sostituisce per gran parte dell'estate. In occasione di eventi importanti, che Alessandra segue come inviata, viene sostituita anche da Gaia Tortora (figlia di Enzo Tortora), altra giornalista di punta della rete.
Nell'estate del 2014, Sardoni viene chiamata anche alla conduzione del programma In onda, dov'è affiancata da Salvo Sottile, conduttore e giornalista molto apprezzato.
I riconoscimenti di pregio
Le sue passioni la portano a coltivare l'amore per la carta stampata. Ecco perché, nonostante l'attività televisiva la tenga molto impegnata, sceglie di collaborare saltuariamente con il quotidiano Il Foglio. Il biennio 2013-2014 le riserva una grandissima soddisfazione: Alessandra Sardoni viene infatti nominata Presidente dell'Associazione della stampa parlamentare. Si tratta della prima volta che a una donna viene assegnata questa carica, ma non certo dell'ultima occasione nella quale il suo lavoro viene riconosciuto ed apprezzato.
Nell'estate del 2015 rientra tra i vincitori dell'ambito Premiolino: si tratta del più antico e prestigioso premio per i professionisti del giornalismo italiano. Questo conferimento segna un altro momento importante nella carriera della giornalista romana.
Vita privata e curiosità
Per quanto riguarda la sua vita privata, Alessandra Sardoni mantiene un certo riserbo in linea generale, anche se in alcune occasioni riesce a "lasciarsi andare". Non si conosce alcun dettaglio sulla sua situazione sentimentale. Alessandra è invece più aperta per quel che concerne le proprie passioni: è una grande amante della danza, tanto che ha fondato anche un circolo privato, dove riunisce altri appassionati. Inoltre, ama organizzare cene domestiche nelle quali intrattiene gli amici.
Alle scuole superiori ha frequentato lo stesso istituto scolastico di un altro ragazzo che dopo tanti anni è diventato suo collega giornalista a La7: Paolo Celata.
Frasi di Alessandra Sardoni
Io cerco di raccontare ciò che i politici fanno e quello che è molto spesso diverso da ciò che dicono.
Per offrire più di quanto dà il digitale e per evitare che i politici mettano in atto con successo la disintermediazione, noi giornalisti dobbiamo dire di più non solo in termini di contenuti, ma, soprattutto, dobbiamo avere la capacità di mettere in fila le cose, accostare gli eventi in maniera tale da poterne fornire una lettura.
Le persone colgono la qualità diversa dell'informazione professionale, riconoscendo che siamo chiari e che ciò che facciamo permette loro di capire quello che succede.
Le ricette che un politico propone le racconto finché sono nuove, finché sono notizie, perché noi giornalisti dobbiamo dare le notizie, non ripetere sempre la stessa cosa.
Riguardo ai giovani: [...] spesso essi s'attendono una specie di adattamento dell'informazione ai loro gusti, ai loro linguaggi. Questo non va bene: non può esserci un mondo dell'informazione adulta che si pone in maniera diversa per parlare ai giovani. È vero che si deve parlare a pubblici diversi, ma ciò non toglie che si deve dare la stessa notizia, perché i fatti sono quelli.
Andrebbero mescolate le opportunità date dalle nuove tecnologie con un modo di lavorare che ha invece qualcosa di antico, perché il giornalismo, alla fine, è un po' sempre la stessa cosa: il guardare, lo scoprire e il leggere i fatti, la mediazione.
Lavorando in televisione sai sempre che hai una dimensione pubblica e, quindi, anche che parte di ciò produci va sui social. Io cerco di fare in modo che il mio lavoro sia utile in tutte le forme, anche se poi, alla fine, i fatti sono i fatti e il mestiere è sempre lo stesso: capire le notizie e saperle raccontare in modo chiaro.
Sommersi dalle dichiarazioni, noi giornalisti, sia in televisione sia sulla carta stampata, ci troviamo a fare i conti con ritmi sempre più serrati, che rendono difficile, anche a causa della contrazione delle risorse umane, trovare il tempo per essere ben preparati sui dossier.
Penso che ci sia bisogno di un giornalismo in grado di raccordare i fatti, perché la disintermediazione non funziona e c'è la consapevolezza che così non si va avanti.
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Foto e immagini di Alessandra Sardoni
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Commenti
Nota bene
Biografieonline non ha contatti diretti con Alessandra Sardoni. Tuttavia pubblicando il messaggio come commento al testo biografico, c'è la possibilità che giunga a destinazione, magari riportato da qualche persona dello staff di Alessandra Sardoni.
Si può fare di più!
La stimo molto; però, le Sue domande a Draghi mi hanno deluso; avevano il sapore della polemica (tipica del FQ) e sono state dribblate con disinvolta razionalità; ho l’impressione che abbia persa un’occasione, con tutti gli importanti argomenti sui quali intrattenersi.
Peccato; sarà per un’altra volta!
Osservazione sul metodo di conduzione del Talk Show su La 7
Mi permetto redarguirla per quanto concerne la sua conduzione, del programma televisivo di La 7 Omnibus. Ne ho facoltà, in quanto utente, ritenuto indignato dalla sua maldestra ed ineducata conduzione del suddetto Talk Show. La trasmissione in causa è quella con ospite Dino Giarrusso del movimento5Stelle. Lei ha fatto a mio parere una pessima figura, interrompendo continuamente e impedendo al Senatore Pentastellato, risposte esaustive, compromettendone l'esposizione dei temi in merito alle sue domande. Atteggiamento riservato esclusivamente a Giarrusso a differenza degli altri ospiti presenti. Ciò non le fa onore.
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