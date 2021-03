Biografia

Paolo Celata nasce a Roma il 20 agosto 1965. Divenuto celebre nelle vesti di giornalista inviato delle Maratone Mentana, Celata è un giornalista romano molto apprezzato, che ha saputo guadagnarsi la stima dei colleghi ma anche e soprattutto del pubblico a casa, grazie ai suoi modi gentili e alla mano. Sono famosi i suoi siparietti con il direttore del TG La7 Enrico Mentana, che lo canzona in modo bonario durante gli speciali, a volte anche con la complicità dell'intervistato di turno (si veda un esempio nel video in fondo al testo). Scopriamo di seguito quali sono le tappe salienti del percorso privato e professionale di Paolo Celata.

Paolo Celata

Paolo Celata: gli esordi nel giornalismo tra radio e televisione

Da parte di madre è il pronipote del commediografo Eduardo Scarpetta, famoso non solo a Napoli, città natale, ma anche sul territorio nazionale. Sin da giovane avverte una particolare inclinazione verso il giornalismo e l’impegno politico. Persegue queste passioni anche negli studi, scegliendo di iscriversi all’Università della capitale, dove si laurea in Storia dei partiti politici, conseguendo anche la lode.

Paolo decide poi di specializzarsi in Scienze della comunicazione, all’epoca una facoltà ancora ai suoi esordi nel mondo accademico. L’avvio di carriera avviene, come per molti altri giovani italiani, con uno stage in qualità di autore televisivo svolto presso gli studi di Videa, società di produzione e distribuzione cinematografica. L’attività giornalistica di Celata inizia con la collaborazione alla sezione culturale della Voce Repubblicana. Lavora anche con svariate emittenti radiofoniche della capitale.

Dopo qualche anno gli viene data la possibilità di occuparsi del suo primo interesse, ovvero la politica: segue infatti gli avvenimenti parlamentari e di cronaca per Radio Città Futura. A partire dal 1996 viene assunto dalla neonata testata TMC Sport, di cui diventa ben presto uno dei volti più riconoscibili del telegiornale sportivo. Nell’ottica di quest’attività giornalistica, nella quale riesce a dimostrare tutta la propria passione per lo sport, Celata segue in diretta e in qualità di inviato i Mondiali di calcio di Francia 1998 e gli Europei nei Paesi Bassi del 2000. Cura i contenuti dei programmi settimanali Mondocalcio e TMC Motori, arrivando anche a condurre l’edizione della fascia quotidiana TMC2 Sport.

Paolo Celata: la fama grazie alla Maratona Mentana

Nel momento in cui il gruppo di TMC viene assorbito dalla nascente emittente La7, Paolo Celata entra nella redazione politica del nuovo telegiornale, assieme alla sua collega ed ex compagna di scuola, Alessandra Sardoni (hanno frequentato lo stesso istituto).

Enrico Mentana, eclettica figura protagonista del giornalismo televisivo italiano, approda a La7 nel 2010, portando con sé una carica piuttosto innovativa. Le lunghe - e frequenti - edizioni speciali, ribattezzate nel mondo dei social network Maratona Mentana, diventano un appuntamento atteso da un pubblico crescente, che impara a familiarizzare con il volto di Celata. Rimangono negli annali le partecipazioni dell'inviato ad alcuni siparietti, che accompagnano con un tocco di leggerezza il racconto delle varie crisi politiche italiane.

Paolo Celata e la consacrazione grazie a Propaganda Live

La fama di Paolo Celata aumenta a partire dal 2018, grazie al debutto come ospite fisso alla trasmissione di La7, Propaganda Live, rivisitazione del format Gazebo, precedentemente in onda su Rai Tre. L'autore e conduttore Diego Bianchi, in arte Zoro, e il vignettista Marco Dambrosio, in arte Makkox, coinvolgono Paolo Celata in un format televisivo ormai ben collaudato, svelando grazie all'approccio di giornalismo definito "gonzo" i retroscena delle Maratone Mentana, che umanizzano ancora di più Celata agli occhi del pubblico.

Da questo momento il giornalista romano, prima conosciuto per lo più dagli addetti al settore, diventa una presenza amata dai giovani che seguono il programma di Diego Bianchi. Così Paolo Celata arriva a svelare il proprio amore per la musica e altri dettagli personali, che gradualmente lo rendono parte integrante del cast.

Paolo Celata: vita privata e curiosità

Come sanno i molti ammiratori del giornalista romano, Paolo Celata ha un gatto di nome Obama, del quale è stato perfino creato un profilo sui social network. Il giornalista romano è da sempre molto attento al confronto tra le diverse generazioni, una caratteristica che si è acuita nel momento in cui Paolo si è sposato ed è diventato padre. Il figlio, Adriano Celata, è una presenza importante per il giornalista, che anche grazie al rapporto con lui ha scelto di partecipare a diversi interventi nelle scuole superiori per cercare di sensibilizzare i ragazzi riguardo ai temi della politica, guidandoli nella comprensione dei temi d'attualità e cercando di ascoltarne le sensibilità. A livello spirituale, Paolo è legato al mondo dell'associazionismo cattolico.