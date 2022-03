Biografia

Chris Rock è un attore, comico, cabarettista e regista statunitense. Il suo vero nome è Christopher Julius Rock III.

Formazione ed esordi

Nasce ad Andrews, nello stato del South Carolina, il 7 febbraio 1965. La madre è Rosalie Tingman, insegnante e assistente sociale per disabili mentali; il padre, Julius, ha lavorato come autotrasportatore e fattorino nella consegna di giornali. Poco dopo la nascita di Chris la famiglia si trasferisce a Crown Heights, nel quartiere Brooklyn di New York City.

Il padre muore nel 1988 in seguito ad un intervento chirurgico dovuto ad un'ulcera. Della famiglia di Chris fanno parte anche i fratelli Tony e Kenny; il fratello Charles è morto nel 2006 a causa dell'alcolismo.

La carriera di Chris Rock inizia dal cabaret, quando si esibisce al Catch a Rising Star di New York. Come egli stesso ha modo di dichiarare, il suo stile comico è influenzato da quello del nonno paterno, Allen Rock, predicatore.

Chris Rock

Chris riesce a interpretare alcuni piccoli ruoli al cinema, come nel film "I'm Gonna Git You Sucka", e nella serie TV "Miami Vice". A notarlo negli anni '80 è Eddie Murphy con cui Chris Rock allaccia un sincero rapporto d'amicizia. E' così che il giovane attore riesce ad ottenere una parte in uno dei film cult di Murphy, "Beverly Hills Cop II".

Chris Rock e il successo negli anni '90

Nel 1990 Chris Rock diventa un membro del cast della popolare trasmissione tv Saturday Night Live. In questo periodo collabora con Chris Farley, Adam Sandler, Rob Schneider e David Spade.

Tra i personaggi più noti interpretati da Chris Rock c'è Nat-X, un militare afroamericano ospite del "Lato Oscuro".

Pubblica il suo primo disco di monologhi live, dal titolo "Born Suspect", nel 1991.

Il successo cinematografico internazionale arriva con l'interpretazione di un ruolo drammatico: è un tossicodipendente nel film "New Jack City" (1991, regia di Mario Van Peebles), con Wesley Snipes e Ice T.

Nel 1997 partecipa al film "Mai dire ninja". L'anno seguente è il detective Lee Butter nel film Arma letale 4 (di Richard Donner, con Mel Gibson).

Gli anni 2000 e successivi

Dopo aver recitato in diversi altri film torna a conoscere un nuovo grande successo nel 2006, quando viene trasmessa la fortunata serie "Tutti odiano Chris"; qui Chris Rock racconta la sua vita in chiave comica.

Dal 2000 inizia anche a essere chiamato come doppiatore.

Chris Rock è stato inoltre presentatore di alcune edizioni dei Premi Oscar: nel 2005, nel 2016 e nel 2022. In quest'ultima edizione si è reso protagonista di uno spiacevole episodio: nel dialogare sul palco con Will Smith (vincitore tra l'altro nell'occasione del Premio come Miglior attore), fa un'infelice battuta su Jada Pinkett, moglie di Smith, e sulla sua calvizie - dovuta alla malattia dell'alopecia; Will Smith gli rifila uno schiaffo in diretta. Sul momento si pensa ad una gag scritta, in realtà non c'era nulla di programmato.