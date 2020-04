Biografia • Armi letali

Il regista e produttore cinematografico Richard Donald Schwartzberg, noto come Richard Donner nasce a New York, nel Bronx, il 24 aprile 1930.

Si avvicina al mondo dello spettacolo con l'idea di intraprendere la carriera di attore, ma presto si sposta sulla strada della regia iniziando a girare spot pubblicitari.

Verso la fine degli anni '50 si avvicina alla televisione e dirige alcuni episodi di serie televisive, tra le quali la serie western con Steve McQueen "Wanted: Dead or Alive". Nella sua carriera lavorerà ad oltre 25 serie, tra le quali "Get Smart", "Selvaggio West", "Gilligan's Island", "L'uomo da sei milioni di dollari", "Kojak". Suo è un celebre episodio di "Ai confini della realtà", intitolato "Nightmare at 20,000 Feet". Inoltre a lui si deve il serial "Danger Island" e il programma per bambini "The Banana Splits".

Il suo primo film è "Il leggendario X 15" (1961, con Charles Bronson): il film drammatico militare, a basso budget, non ottiene successo e Donner torna a lavorare in tv.

Nel tempo Donner dimostra di sapersi adattare a qualsiasi tipo di regia o ambiente: sia esso un ospedale o una trincea, per regie lente, veloci o dal taglio innovativo.

Nel 1963 dirige due episodi della serie "The Fugitive". Negli anni a seguire, e fino ai primi anni '70, avrà a che fare con serie tv sempre di maggior successo come ad esempio "The F.B.I." e "Jericho".

Dopo anni di esperienza alle spalle, la gloria giunge quando Donner chiama attori del calibro di Marlon Brando, Gene Hackman e Christopher Reeve per il suo film-consacrazione. E' il 1978 quando gira "Superman", ispirato alla storia del celeberrimo fumetto di Jerry Siegel e Joe Shuster.

Nel 1980 firma "I ragazzi del Max's Bar"; due anni dopo partecipa alla realizzazione del secondo capitolo "Superman 2". Il 1985 è l'anno di "Ladyhawke"; sempre nello stesso periodo in collaborazione con Steven Spielberg e Christopher Columbus, firma il film "I Goonies".

E' invece il 1987 quando partorisce l'idea del primo "Arma letale", con Danny Glover e Mel Gibson, scritto da Shane Black. La coppia torna con Donner per i sequel "Arma letale 2" (due anni dopo) e "Arma letale 3" (nel 1992), dove i protagonisti vengono affiancati da Joe Pesci. Sei anni dopo tornano tutti assieme per l'ultimo capitolo "Arma letale 4".

Come produttore si è poi dedicato a blockbuster come "X-Men" oltre che ad alcune serie televisive.

Torna ufficialmente nel mondo dello spettacolo come regista nel 2003, lavorando al film "Timeline" tratto dal libro di Michael Crichton.

Del 2006 è invece "Solo 2 ore", con Bruce Willis.