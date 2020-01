Membro dell'Accademia Europea e dell'American Academy of Arts and Sciences, tra i vari riconoscimenti ricevuti in carriera vi sono la medaglia d'oro del CNRS (1993) e una laurea honoris causa dell'Università Johann Wolfgang Goethe di Francoforte (1996).

1 di 4

Frasi di Pierre Bourdieu

3 fotografie

Foto e immagini di Pierre Bourdieu

Video Pierre Bourdieu

The Adobe Flash Player is required for video playback.

Get the latest Flash Player or Watch this video on YouTube.

Non ci sono messaggi o commenti per Pierre Bourdieu.

Commenti Facebook

Argomenti e biografie correlate

Marxismo Comprensione Lech Walesa Wolfgang Goethe Scienze Pierre Bourdieu nelle opere letterarie Libri in lingua inglese

8 biografie

Nati lo stesso giorno di Pierre Bourdieu