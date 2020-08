Biografia • Rinascimento Siciliano

Pronunciare il suo nome vuole dire pronunciare il nome della città di Palermo: solo con altri suoni. Negli anni del suo mandato il primo cittadino Leoluca Orlando ha cercato di ridare credito e speranza ai cittadini palermitani operando sul terreno concreto del tessuto sociale e del territorio, combattendo l'illegalità e il degrado di alcuni quartieri, operando sul piano della solidarietà e puntando su concetti moderni come quelli dell'efficienza amministrativa e del funzionamento della macchina comunale.

Nato il giorno 1 agosto 1947 Orlando ha studiato per alcuni anni in Germania e in Inghilterra. Avvocato cassazionista e professore di diritto pubblico regionale presso la facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Palermo, è autore di numerosi articoli e monografie scientifiche di diritto pubblico.

Ma il campo d'attività dove Leoluca Orlando si è sempre distinto è naturalmente quello politico. Consigliere giuridico del Presidente della Regione Piersanti Mattarella dal 1978 al 1980, consigliere comunale dal 1980 al 1993, è stato eletto sindaco per la prima volta il 16 luglio 1985. Durante il suo mandato si è aperta nella difficile città siciliana quella che è stata ribattezzata "La primavera di Palermo", per indicare il senso di rinnovamento profondo, morale ma anche istituzionale che ha contrassegnato il suo operato.

In seguito è fondatore e coordinatore nazionale dell'ormai scomparso "Movimento per la democrazia - la Rete", partito che si distingueva per il suo ruolo di "sponda" nella politica italiana contro la corruzione ed il malaffare; eletto deputato nel 1992 ha rinunziato al mandato parlamentare a seguito della sua rielezione a sindaco di Palermo, nella consultazione amministrativa del 21 novembre 1993, al primo turno, con 293 mila voti (75,2 per cento). E' di questo periodo la denuncia di Orlando del "Pamm", l'intreccio tra vari soggetti del malaffare (la sigla rappresenta l'acronimo dei termini "politica, affari, mafia e massoneria"), responsabile oltre che di stragi e delitti, anche di pregiudicare gravemente lo svolgimento di un processo sociale democratico in Italia, e ancora più in Sicilia, e capace anche di influire in altre regioni italiane e straniere.

Dopo queste dure battaglie sul campo Leoluca Orlando nel 1994 decide di affrontare la sfida europea. Viene eletto deputato europeo riportando 149.976 preferenze. Nel luglio del 1994 al Parlamento di Strasburgo viene chiamato a far parte della commissione per le Libertà pubbliche e gli Affari interni, e della commissione Agricoltura, pesca e sviluppo rurale. E' stato inoltre nominato presidente regionale dell'ANCI, l'associazione che si occupa dei problemi dei comuni.

Il suo cuore com'è intuibile ha sempre battuto in modo particolare per la città di Palermo. Nel 1997 si è presentato nuovamente sfidando il consenso popolare per l'ennesima volta. E la gente lo ha premiato: alle elezioni amministrative del ha incassato 207.448 preferenze.

L'anno dopo ha inaugurato la riapertura del Teatro Massimo dopo venti anni di "piccoli interventi di restauro", un eufemismo che celava in realtà l'eterno stato di precarietà, e quindi anche di inattività, di quel vero patrimonio della città che è rappresentato dal suo teatro storico.

Il 18 Dicembre del 2000 Orlando si è dimesso per presentarsi candidato alla Presidenza della Regione Sicilia. Un appuntamento mancato per l'amatissimo sindaco siciliano, il quale, nonostante i quasi un milione di voti ricevuti, non è riuscito ad entrare in Regione. E' poi Deputato all'Assemblea Regionale Siciliana per Sicilia 2010, anno in cui nascerà l'area di libero scambio nel Mediterraneo.

Nel 2006, insieme ad Antonio Di Pietro, si presenta alle elezioni con il partito "Italia dei valori", appoggiando il centrosinistra. Romano Prodi, nuovo Presidente del Consiglio, nomina Leoluca Orlando Ministro per gli Italiani nel mondo.

Componente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Leoluca Orlando ha svolto attività di consulenza per conto dell'OCSE e in favore di Paesi dell'area del Mediterraneo. Sposato, è padre di due figlie.

Nel 2012 torna a ricoprire la carica di sindaco di Palermo dopo le elezioni amministrative del mese di maggio. Viene riconfermato al primo turno delle elezioni amministrative che si svolgono nel giugno del 2017.