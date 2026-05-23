Carlo Nordio
Biografia
Carlo Nordio è un politico italiano, ex magistrato e saggista italiano. È celebre per alcune inchieste giudiziarie. Dal 22 ottobre 2022 è divenuto popolare e conosciuto al grande pubblico come ministro della giustizia nel primo governo Meloni.
Formazione e studi
Nasce a Treviso il 6 febbraio 1947. Consegue la laurea in giurisprudenza all'Università degli Studi di Padova nel 1970.
Dopo aver svolto il tirocinio forense, viene nominato pretore a Treviso nel 1974. Due anni dopo, nel 1976, Carlo Nordio viene trasferito a Venezia. Qui svolge funzioni di pubblico ministero presso il tribunale e la procura della Repubblica.
Nel 1987 Nordio è stato nominato procuratore aggiunto presso la procura di Venezia, con delega specifica per i reati delle pubbliche amministrazioni. In questo ruolo si occupa di diverse inchieste giudiziarie di rilievo, tra cui l'inchiesta sulle tangenti alla Lega Nord, l'inchiesta sulla strage di Capaci e l'inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi.
Negli anni '90 pende parte all'inchiesta Mani Pulite, dirigendo le indagini a Venezia; in polemica con il pool di Milano, li accusa di essere mossi da intenti politici.
Sempre nello stesso periodo, tra il 1993 e il 1995, si occupa dell'inchiesta sulle cosiddette cooperative rosse, indagando su oltre 270 persone coinvolte in appalti; sono inclusi i vertici del Partito Democratico della Sinistra, tra cui i segretari Achille Occhetto e Massimo D'Alema.
L'attività politica
Nel 1994 viene eletto senatore per Forza Italia. Due anni più tardi, nel 1996, viene rieletto senatore e ricopre la carica di sottosegretario al Ministero di Grazia e Giustizia nel governo Berlusconi I.
Alle elezioni del 2001 e del 2006 viene eletto deputato, sempre per lo stesso partito. Anche nel 2006 ricopre la carica di sottosegretario al Ministero di Grazia e Giustizia (questa volta nel governo Berlusconi II).
Nel 2008 è deputato per il Popolo della Libertà.
Carlo Nordio negli anni 2010 e 2020
Nel 2010 scrive assieme a Giuliano Pisapia (ex deputato e futuro sindaco di Milano) il libro "In attesa di giustizia. Dialogo sulle riforme possibili".
Viene rieletto deputato anche nel 2013; di nuovo ricopre la carica di sottosegretario al Ministero di Grazia e Giustizia, questa volta nel governo Letta.
Nel 2018 viene eletto deputato per Fratelli d'Italia, partito guidato da Giorgia Meloni. Nel 2022 Nordio viene nominato ministro della giustizia nel governo Meloni.
Vita privata e curiosità
È sposato con Mariapia Manuel.
È un grande tifoso del Venezia Football Club.
Nella sua carriera ha collaborato con riviste giuridiche e quotidiani, tra i quali Il Tempo, Il Gazzettino e Il Messaggero. Sono diversi i libri di Carlo Nordio pubblicati.
Frasi di Carlo Nordio
Non è detto che le scelte legittime siano anche opportune. Il magistrato non deve solo essere ma deve anche apparire imparziale.
La forma mentis del magistrato non è quella dell'amministratore pubblico. [...] L'idea che la politica non riesca a esprimere un nome al proprio interno e che debba ricorrere a un magistrato è un segnale di crisi profonda.
Condivido la crisi della giustizia. Il nostro lavoro è inutile al 90 per cento perché abbiamo procedure bizantine per perseguire montagne di reati. Noi maciniamo acqua e questa è una frustrazione.
Io penso che nessun magistrato dovrebbe mai candidarsi alle elezioni, a maggior ragione non deve farlo un pm che è diventato famoso per inchieste in ambito politico.
La loro diffusione [delle intercettazioni], talvolta selezionata e magari pilotata, costituisce uno strumento micidiale di delegittimazione personale e spesso politica. Si tratta di sostanziali violazioni quasi blasfeme dell'articolo 15 della Costituzione, che fissa appunto la segretezza delle comunicazioni come interfaccia della libertà.
Le intercettazioni sono assolutamente indispensabili nella lotta contro la mafia e il terrorismo, sono elementi fondamentali per comprendere i movimenti delle persone sospettate di reati gravissimi. le intercettazioni per i mafiosi servono a capire con chi parlano e come si muovono.
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