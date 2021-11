Biografia

Armando Incarnato nasce a Napoli il 6 febbraio del 1977. Dalla carriera come imprenditore e gestore di diversi saloni di parrucchieri, fino alla notorietà televisiva acquisita con il programma Uomini e Donne, Armando si fa notare per la personalità spiccata e la forza con cui dà voce alle proprie opinioni.

Spesso al centro di numerose polemiche nella sezione della trasmissione di Canale 5 dedicata al trono over, Incarnato è un personaggio da scoprire. Approfondiamo di seguito le tappe salienti della sua vita privata e professionale.

Armando Incarnato

Giovinezza ed esordi di carriera

Nella città partenopea trascorre i primi anni della sua vita, che è segnata nell'infanzia dal divorzio dei genitori. Per rimanere con il padre, Armando Incarnato lo segue nei suoi spostamenti; fa ritorno poi a Napoli quando consegue il diploma.

Nel momento in cui i suoi coetanei decidono quale percorso intraprendere dopo gli studi superiori, Armando opta inizialmente per iscriversi all'Università Federico II di Napoli, dove frequenta per qualche mese la facoltà di Giurisprudenza. Comprende tuttavia dopo poco che il percorso accademico non fa per lui; decide così di tentare diverse carriere, mantenendosi con i lavori più disparati.

Negli anni di gioventù infatti lavora come barman, come corriere e anche nel settore della grande distribuzione, diventando il responsabile di un reparto di supermercati. La svolta arriva nel momento in cui decide di dare ascolto alle proprie inclinazioni imprenditoriali. Inizia con l'apertura di un salone per parrucchieri la sua avventura nel settore, che è destinata a dargli grandi soddisfazioni.

Sono numerosi infatti i saloni che Armando Incarnato arriva a gestire tramite la propria ditta individuale Exclusive Luxury Hair.

La svolta nella vita sentimentale

Come del resto accade molto spesso, il percorso professionale e quello personale si influenzano a vicenda. Ecco dunque che nel momento in cui termina una lunga relazione con la propria compagna Daniela, nonché madre della figlia Michelle Incarnato, Armando inizia a ripensare alla propria vita nel suo complesso.

Dalla conoscenza con un'altra donna comprende che l'amore con Daniela è definitivamente giunto al termine e affronta numerosi cambiamenti in pochi mesi. Sceglie di dare una svolta completa alla propria vita trasferendosi a Roma con l'obiettivo di tentare la carriera televisiva, puntando sulla bella presenza ma soprattutto sulla sua personalità molto spiccata.

Prende parte così ai provini per partecipare alla trasmissione Uomini e Donne, l'appuntamento ormai consueto per il pubblico di Canale 5 nei pomeriggi settimanali. Si propone come cavaliere al trono over e viene ben presto scelto dalla redazione, che ne intuisce il potenziale per il programma. Il legame di Armando Incarnato con Uomini e Donne è piuttosto lungo e atipico per gli standard della trasmissione.

Armando Incarnato protagonista di Uomini e Donne

Nella prima stagione in cui partecipa alla trasmissione, quella compresa tra il 2018 e il 2019, si fa notare per il look molto curato e l'aspetto mediterraneo. Frequenta dapprima Ursula Bennardo, poi Noel Formica; ma nessuna donna conquista il cuore di Armando. Quello per cui invece si fa notare molto, è la volontà di entrare in polemica con altri protagonisti del programma, nonché con gli opinionisti.

Nella stagione successiva si ritrova coinvolto in una situazione complicata, che giova particolarmente agli ascolti della programma. Le persone coinvolte sono lui, l'ex fiamma Noel Formica, Stefano Torrese e Pamela Barretta.

Nella stagione 2020/2021 torna nuovamente tra i protagonisti del trono over frequentando diverse donne, ma non impegnandosi definitivamente con nessuna. Dalla persistenza con cui rimane nel programma di Maria De Filippi si denota sicuramente la confidenza che ormai Armando ha nei confronti della telecamera. Ciò si ritrova anche nella sua scelta di provare altre strade in campo televisivo.

Riesce grazie alla propria determinazione a ottenere un ruolo come comparsa nella quarta stagione della serie Gomorra; viene confermato anche nella stagione successiva. Nel frattempo rimane al centro delle polemiche che muovono Uomini e Donne, in quanto emerge una sua simpatia nei confronti della storica protagonista del Trono Over, Gemma Galgani, di molti anni più grande di lui.

Alcune curiosità su Armando Incarnato

Particolarmente superstizioso e legato al folklore tipico della sua città natale, Armando non ha mai fatto mistero di credere apertamente nei malocchi, i quali secondo lui sarebbero responsabili di numerosi malesseri a livello psico-fisico di cui ha sofferto nel corso della propria vita.

Armando Incarnato è un grande amante dei tatuaggi: in posizione preminente, sul petto, ne ha uno che testimonia il suo amore per la figlia Michelle.