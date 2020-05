Biografia • Centravanti da record

Luca Toni Varchetta Delle Cave nasce il 26 maggio 1977 a Pavullo nel Frignano, in provincia di Modena. Il padre Gianfranco è imbianchino, la madre Valeria bidella.

Dopo le prime esperienze nella squadra del Serramazzoni, la sua cittadina, passa al Modena. Luca Toni ricorda così quel periodo: "Andavo a scuola a Pavullo. Quindi un pullman al mattino per la scuola, poi lo riprendevo per tornare a casa e praticamente non mi fermavo neanche, prendevo la borsa e un panino da mangiare in viaggio e ancora in pullman verso Modena. Rientravo a casa per cena. Il calcio era il mio sogno. E i sogni si conquistano con i sacrifici".

La carriera di calciatore professionista inizia in serie C-1 con il Modena nel 1994. Realizza due reti in sette partite. Nella stagione successiva totalizza 5 reti in 25 presenze. Gioca poi con l'Empoli in serie B e con la squadra di Fiorenzuola in C1. L'anno successivo passa nella squadra laziale Lodigiani, dove segna 15 reti in 31 partite.

Nella stagione 1999-2000 milita nel Treviso in serie B: 15 gol in 35 partite. Da qui per Luca Toni si aprono le strade per la serie A; è il Vicenza a ingaggiarlo per la massima categoria. L'esordio in serie A avviene contro il Milan (che vince per 2-0); nella stagione siglerà 9 goal in 31 gare. Passa poi al Brescia, dove rimane due anni durante i quali ha modo di giocare al fianco di uno dei più grandi campioni italiani di sempre, Roberto Baggio, che a Brescia sta terminando la sua carriera. Con la rondinelle lombarde Toni segnerà 15 gol in 44 partite.

Nel 2003 viene acquistato dal Palermo; Toni è uno degli eroi dell'attesissima promozione in serie A dei rosanero: alla fine della stagione è capocannoniere della serie B (2003-2004), con 30 gol in 45 gare. La stagione seguente, in serie A con il Palermo, si riconferma come uno dei più importanti attaccanti italiani siglando 20 gol in 35 partite; il Palermo in due anni passa dalla serie B a disputare la coppa Uefa.

Nel 2005, con grande amarezza dei tifosi siciliani, Luca Toni viene ingaggiato dalla Fiorentina.

L'esordio di Luca Toni con la maglia della nazionale italiana avviene il 18 agosto 2004 nella partita contro l'Islanda, persa purtroppo per 2-0. Segna la sua prima rete azzurra in Italia-Norvegia (2-1) il 4 novembre dello stesso anno. Nel settembre 2005, in una delle gare di qualificazione ai Mondiali di calcio di Germania 2006, Toni segna una favolosa tripletta contro la Bielorussia (Minsk, risultato finale: 4-1 per l'Italia). In una successiva gara amichevole, giocata ad Amsterdam contro l'Olanda, Toni segna un gol per il quale riceve i complimenti di Marco Van Basten, allenatore olandese, nonchè ex attaccante dalle note doti superlative.

Nei primi mesi della stagione 2005-2006 della Serie A Toni ottiene risultati eccezionali: con la Fiorentina segna ben 21 reti nelle 21 gare del girone d'andata.

Il 9 aprile 2006 segna la sua 27ma rete in campionato (contro la capolista Juventus) conquistando il record assoluto di reti segnate in una stagione da un giocatore della Fiorentina, superando così Kurt Hamrin e Gabriel Batistuta, fermi a 26 reti.

Uno dei gesti che lo contraddistingue è quando, dopo ogni gol, esulta ruotando la mano vicino all'orecchio destro, come dovesse avvitare una lampadina, ma che in realtà include implicitamente il messaggio "Avete capito?".

Alto 193 centimetri per 88 chilogrammi, forte di testa, rapidissimo in area di rigore, Luca Toni è stato uno degli attesissimi protagonisti azzurri per i mondiali tedeschi del 2006. Ai quarti di finale segna 2 dei 3 gol che eliminano l'Ucraina. Anche se solo con due gol in totale (curiosamente come il difensore Marco Materazzi) Toni sarà il marcatore con più gol all'attivo della nazionale campione del mondo 2006.

Alla fine del mese di maggio 2007 diviene ufficiale la notizia che vede Luca Toni trasferirsi in Germania al Bayern Monaco. Anche la fidanzata storica Marta Cecchetto, modella, lo segue. Con i tedeschi vince nel 2008 una Coppa di Germania contro il Borussia Dortmund (Toni segna una doppietta decisiva nella finale, totalizzando 39 gol nella sua prima stagione); diventa nello stesso anno anche campione di Germania, nonché capocannoniere della Bundesliga 2007/2008.

Torna in Italia con l'inizio del 2010: la sua nuova squadra è la Roma; il Bayern però l'ha solo ceduto in prestito. Risolto consensualmente il contratto con i tedeschi nel mese di giugno, dal luglio 2010 diventa un giocatore del Genoa. All'inizio del 2011 la Juventus raggiunge un accordo con il Genoa per l'acquisizione di Luca Toni a titolo gratuito fino al 2012. Il 30 gennaio 2012 si trasferisce a Dubai per vestire la maglia della squadra Al Nasr di Walter Zenga. Nella stagione successiva sembra che debba passare alla squadra spagnola del Malaga, poi però torna in Italia, nella sua Fiorentina, per la stagione 2012-2013. L'anno seguente invece gioca con il Verona, con la cui maglia arriva a siglare il gol numero 300 in carriera.

Dopo vent'anni e due figli (Bianca e Leonardo) Luca Toni e Marta Cecchetto si sono sposati il 9 settembre 2017.