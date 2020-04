Biografia

Roberto Emanuelli nasce a Roma il 26 maggio 1978. Forte di un grande successo con una comunità social con la quale cura giornalmente il proprio legame, Roberto dagli anni 2010 conosce un grande successo di pubblico come scrittore di romanzi, dopo una carriera come imprenditore. Vediamo in questa breve biografia di Roberto Emanuelli cosa rende unico il suo percorso di affermato autore italiano.

Roberto Emanuelli: gli esordi

Nella capitale italiana trascorre i suoi primi anni di infanzia e si dedica a coltivare fin da piccolo i suoi moltissimi interessi. Questi includono il tennis ma soprattutto l'arte: prende infatti lezioni di pianoforte, musica classica e solfeggio. La sua può considerarsi un'infanzia normale fino al momento in cui il padre viene a mancare: Roberto ha solo 14 anni.

Il tragico evento segna in maniera indelebile la sua adolescenza, periodo in cui Roberto inizia a dedicarsi alla scrittura per canalizzare i propri pensieri. Frequenta il Liceo Scientifico Malpighi e successivamente sceglie di iscriversi alla Facoltà di Lettere dell'Università La Sapienza, senza però portare a termine il percorso universitario.

Proprio in questa fase sembra abbandonare le proprie vocazioni e velleità artistiche: attorno ai 25 anni sceglie di dedicarsi esclusivamente al mondo del lavoro, ambiente che gli può dare sicurezza - nonostante alcuni agenti musicali gli abbiano accordato la loro fiducia.

Si dedica a partire dal 2005 a un percorso imprenditoriale: sebbene questo non lo soddisfi appieno, tuttavia gli consente di inseguire la stabilità economica. Questa fase dura fino al 2012, anno di svolta nella vita di Roberto Emanuelli. E' questo il momento che vede il vero inizio della sua carriera come scrittore.

L'esigenza di scrivere e l'autopubblicazione

In seguito alla fine di una storia d'amore importante, nel 2012 Roberto si trova di fronte a importanti difficoltà economiche che lo spingono a dover tornare a casa della madre.

Durante un periodo davvero buio, il futuro scrittore apre un blog in modalità anonima, all'interno del quale scrive di getto. L'anno successivo la cerchia sempre più grande di follower raggiunta da Roberto attraverso la propria finestra on-line lo incoraggia a canalizzare la creatività sufficiente per scrivere.

Arriva dunque il momento di Davanti agli occhi che, dopo il rifiuto da parte di Rizzoli, viene pubblicato nel novembre 2015 su ilmiolibro.it, sito che consente agli aspiranti scrittori di dare una forma concreta alle proprie parole. Attraverso un'abile strategia che lo porta a pubblicare piccoli estratti del romanzo e condividerli con la comunità di lettori formatasi attorno a lui, si innesca un passaparola che si dimostra vincente.

Roberto Emanuelli

Il romanzo d'esordio si posiziona ben presto al vertice della classifica del portale di autopubblicazione e attira così l'attenzione di una piccola casa editrice, Edizioni Efesto, che all'inizio del 2016 lo ripubblica in forma cartacea. La storia di Davanti agli occhi, primo romanzo di Roberto Emanuelli, si converte così in pochissimo tempo in un vero caso editoriale. Di fronte all'evidenza, Rizzoli si vede costretta a tornare sui propri passi proponendo al neo-scrittore un contratto che lo impegna per un nuovo romanzo; contemporaneamente acquisisce i diritti del primo lavoro, inizialmente rifiutato.

Il successo nazionale e il debutto internazionale

Nell'aprile del 2017 viene pubblicato il secondo libro di Roberto Emanuelli, E allora baciami, che si dimostra un ottimo bestseller ma anche un long seller, ossia un volume in grado di continuare a vendere per molto tempo.

Il nome dello scrittore diventa familiare a moltissimi; inizia così ad attirare anche l'attenzione dei critici: si tratta di un successo di pubblico notevole, tanto che nel 2017 il romanzo è nella classifica dei dieci libri più venduti in tutta Italia.

Da: E allora baciami

I libri successivi

Nell'ottobre del 2018, lo scrittore pubblica sempre per Rizzoli il terzo romanzo, intitolato Buonanotte a te, il quale si conferma un enorme successo in termini di vendite.

A questo punto arriva anche il momento per Emanuelli di affacciarsi al pubblico internazionale: nel 2019 E allora baciami viene tradotto e pubblicato in molti paesi di lingua spagnola, nonché in Serbia e Albania. Nell'aprile dello stesso anno Roberto abbandona Rizzoli per De Agostini; qualche mese dopo viene pubblicato Tu ma per sempre, quarto romanzo che conferma il grandissimo successo del prolifico scrittore romano.

Nei suoi romanzi e nelle storie dei suoi protagonisti è facile individuare eventi che hanno a che fare con la sua biografia e la sua storia personale: tali caratteristiche, la delicatezza e la sensibilità personali, sono probabilmente alla base dei suoi successi letterari. E' molto bello inoltre leggere i suoi libri in sequenza perché, anche se le storie non sono direttamente collegate, c'è sempre un filo conduttore nascosto che ai lettori e alle lettrici più affezionate non sfugge.

Roberto Emanuelli: curiosità

Alcune delle frasi più famose di Roberto Emanuelli sono citazioni che vengono considerate pressoché sacre dai fan: sono davvero moltissimi coloro che si sono tatuati dei piccoli pensieri estratti dalle pagine dei suoi libri. In particolare, questo (il tatuaggio) è il destino della frase Siamo solo per pochi, una parafrasi di uno dei capoversi più celebrati dei suoi libri.