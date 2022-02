Biografia

Volodymyr Zelensky nasce in Ucraina il 25 gennaio 1978, nella città di Kryvyj Rih. Nel suo Paese la fama arriva inizialmente come attore e comico. Nel 2019 la notorietà diviene internazionale, per aver vinto le elezioni politiche che lo portano alla Presidenza dell'Ucraina. Nel febbraio del 2022 il suo volto entra in tutte le case del mondo, grazie alla televisioni, in seguito all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia di Vladimir Putin.

Volodymyr Zelensky

Scopriamo in questa breve biografia la carriera e il pensiero politico di Volodymyr Zelensky.

Formazione e studi

Nasce e cresce in una famiglia di origini ebree, madrelingua russa. Si laurea in giurisprudenza all'Università Economica Nazionale di Kyiv, poi persegue la carriera di attore.

Fonda una propria casa di produzione (Kvartal 95), che produce film, cartoni animati e serie tv. Tra le serie più note c'è Servitore del Popolo: in essa lo stesso Zelensky interpreta un professore del liceo che viene inaspettatamente eletto presidente dell'Ucraina. Parte della sceneggiatura, come sappiamo, diverrà realtà.

Nel marzo 2018 alcuni dipendenti della casa di produzione fondano un partito politico il cui nome combacia con quello della serie Servitore del Popolo; la scelta del nome vuole evidentemente cavalcare l'onda della popolarità ai fini elettorali.

L'ultimo giorno del 2018 Zelensky annuncia la sua candidatura per le elezioni presidenziali.

Zelensky presidente dell'Ucraina

Si arriva così al mese di marzo 2019. La campagna elettorale di Zelensky - che non ha precedenti esperienze politiche - si fonda su due pilastri:

la propria popolarità di comico;

le sue posizioni politiche contro la corruzione.

Al primo turno è il candidato più votato; al ballottaggio, il 21 aprile 2019, sconfigge il presidente uscente Petro Poroshenko. Con il 73% dei consensi Volodymyr Zelensky diviene il 7° Presidente dell'Ucraina (nazione indipendente dal 1991).

Governo e idee politiche

Zelensky si identifica come populista; le sue posizioni sono a favore dell'Europa.

Subito dopo l'elezione, come previsto dalla legge del Paese, scioglie il parlamento e indice nuove elezioni. Nel mese di luglio del 2019, come è prevedibile, il suo partito vince le elezioni in modo ampio.

Da presidente punta sulla digitalizzazione dell'amministrazione; tra gli obiettivi sociali e politici c'è la conciliazione tra le aree russofone e quelle a maggioranza ucraina del Paese.

Vita privata

Nel 2003 sposa Olena Kiyashko, sua coetanea (nata il 6 febbraio 1978). Dopo il matrimonio il suo nome è indicato come Olena Zelenska. Architetto e scrittrice, è lei che cura l'immagine del marito presidente. La coppia si è conosciuta negli anni del liceo; Olena è stata tra gli autori degli sketch di Volodymyr, durante gli anni della sua professione di comico.

Zelensky con la moglie Olena

Dalla coppia nascono due figli: Aleksandra (15 luglio 2004) e Kiril (nata nel 2013).

Gli anni 2020

Durante la sua amministrazione, Zelensky deve affrontare due grandi questioni:

la Pandemia di COVID-19 con la conseguente crisi economica;

la crisi tra Ucraina e Russia, cominciata nel 2013

Dopo l'elezione, Zelensky da una parte tenta di stabilire relazioni diplomatiche con il presidente russo Putin, e dall'altra punta a far entrare la sua Nazione tra i membri della NATO. Quest'ultima posizione è inconciliabile con le mire politiche dello "zar" russo.

Nel 2021 le tensioni si acuiscono tanto che nel mese di febbraio 2022 la Russia con il suo imponente esercito invade su larga scala il territorio ucraino; gli eventi lasciano il mondo sgomento e inquietato dall'ipotesi di una Terza Guerra Mondiale.