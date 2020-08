Biografia • Fare la modella per sport

Il vero nome della top model americana Marisa Miller è Marisa Bertetta.

Nata a Santa Cruz (California, USA) il giorno 6 agosto 1978 la sua immagine di modella è nota soprattutto per essere apparsa nei cataloghi di Victoria's Secret e nella "Swimsuit Edition" (costumi da bagno e soprattutto bikini) della rivista "Sports Illustrated".

La carriera professionale nel magico mondo della moda ha inizio nel 1998, quando Marisa Miller posa in topless per la rivista "Perfect 10".

Nel 2000 sposa Jim Miller, dal quale si separa dopo soli due anni; mantiene tuttavia il suo cognome.

La svolta importante e decisiva arriva tuttavia nel 2001 grazie a un importante fotografo, il peruviano Mario Testino, che la nota sulla spiaggia di Manhattan Beach, in California. Marisa, come ogni californiano che si rispetti, ama il surf, ma ama praticare anche la boxe.

Marisa compare successivamente su importanti copertine in tutto il mondo tra cui ricordiamo le italiane Vogue Italia, Amica, ma anche Cosmopolitan UK, Shape, Self, Fitness, Razor. Le pubblicità a cui presta la propria immagine sono numerose e importanti, come quelle di Andrew Marc, Calzedonia, Tommy Hillfiger e Victoria's Secret.

Marisa può vantare tantissime e costanti apparizioni nella già citata "Swimsuit Edition" di Sports Illustrated (praticamente ogni anno a partire dal 2002).

La sua carriera di modella fa un grande balzo verso l'alto quando tra il 2007 e il 2008 firma un contratto per l'agenzia Elite Model Management e fa la sua prima comparsa nel famoso "Victoria's Secret Fashion Show", la sfilata di moda che negli Stati Uniti è considerata da molti la più importante, quanto meno per il suo valore mediatico.

Il 15 aprile 2006 sposato il produttore di Hollywood Griffin Guess, che dal 2008 diviene inoltre suo manager.

Nel 2007 fa il giro del mondo una sua foto in cui compare nuda, coperta solo da un iPod; poco tempo dopo, nel mese di febbraio 2008 la Miller appare sulla copertina di "Sports Illustrated": spesso accade che alle ragazze che finiscono sulla copertina di quest'ultima rivista, arrivino numerose proposte di partecipazioni a trasmissioni tv statunitensi, così la notorietà non può far altro che aumentare.

Nel 2008 lascia Elite Model Management in favore di Cartel Management, l'agenzia del secondo marito Griffin Guess, sposato nel 2006. Nel 2011 firma per unirsi al cast di R.I.P.D. il film della Universal con Ryan Reynolds e Jeff Bridges.

Il 13 dicembre 2012 Marisa Miller dà alla luce il suo primo figlio Gavin Lee. Appassionata di sport, Marisa pratica il surf e la boxe.