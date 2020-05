Biografia • Zouzou

Laetitia Casta, nasce l'11 maggio 1978 a Pont-Audemer in Normandia, il nome completo è Laetitia Marie Laurie, ma pochi sanno che amici e conoscenti è per tutti Zouzou.

La famiglia è originaria della Corsica, ma alcune sue radici risiedono anche in Italia. Il nonno paterno, guardia forestale, venne infatti trasferito in Normandia da Lumio. Il nonno materno era scarpaio a Maresca, in Toscana. Laetitia ha poi un fratello maggiore di nome Jean-Baptiste e una sorella minore che si chiama Marie-Ange.

La sua vertiginosa carriera di modella nasce per caso. Laetitia è una ragazza semplice e in qualche modo introversa, poco avvezza all'esibizione di sè.

Mai avrebbe pensato, in cuor suo, che sarebbe diventata una della bellezze più apprezzate e pagate del pianeta. Invece, nel 1993, proprio mentre è in vacanza a Lumio prima vince un concorso di bellezza a cui partecipa quasi per gioco e poi, qualche giorno dopo, viene notata sulla spiaggia da un talent-scout della prestigiosa agenzia Madison.

Da allora, grazie ad un uso sapiente della sua immagine, che ha sempre giocato su di un mix di ingenuità e sensualità, ha posato per oltre ottanta copertine di riviste.

Laetitia però non si accontenta di fare solo la modella, la "bella statuina" che sorride al fotografo per finire sulle pagine patinate delle riviste di tutto il mondo, ma pretende di più dalla sua carriera. Naturalmente, la bella modella pensa al cinema, suo segreto sogno nel cassetto. Laetitia aspetta una storia coinvolgente, un personaggio che sia in grado di valorizzarne la grande interiorità, rischiosamente offuscata dallo splendore della sua immagine pubblica.

In questo senso, gli esordi davanti alla macchina da presa sono meno elevati delle sue aspettative, anche se ha l'opportunità di cominciare decisamente alla grande, ossia partecipando ad una grossa produzione internazionale, quel "Asterix e Obelix contro Cesare", girato nel 1999, in cui ha la parte di Falbala.

Grande è lo stupore di vedere una bellezza così apparentemente irraggiungibile in un film comico tratto da un fumetto ma Laetitia è così, lontana anni luce dell'idea di "diva" (nel senso più deleterio del termine). La riprova arriva nel 2001, quando il regista Raul Ruiz la invecchia nel film che viene presentato a Cannes, "Les Ames fortes". Sembra finalmente che si stia realizzando il suo sogno, quello di diventare un'attrice di spessore. Il film ha un'ottima accoglienza ma il vero trionfo lo coglie sul piccolo schermo quando l'anno dopo va in onda la miniserie la "Bicicletta blu", in cui la modella francese ha un ruolo assai intenso e difficile.

Laetitia Casta

Altro suo indiscusso successo televisivo è stata la partecipazione come valletta al Festival di Sanremo, in cui il suo italiano stentato e la sua trasparente timidezza hanno suscitato profonda tenerezza in tutti gli spettatori (negli annali rimarrà poi il suo ballo sul palco dell'Ariston con il premio Nobel Renato Dulbecco, anch'egli uno dei mattatori di quell'edizione sanremese).

A parte però queste sue rare incursioni nel mondo della Tv, si può dire che ormai Laetitia sia un'attrice affermata. Di recente, un altro regista importante, Patrice Leconte l'ha voluta per "Rue des plaisirs", nel quale interpreta il difficile ruolo di una prostituta, a testimonianza della credibilità che si è ormai guadagnata.

Un fatto particolare e curioso l'ha coinvolta di recente: nel 2000 i sindaci di Francia l'hanno scelta come "Marianna" del Duemila, ossia come modella per busto che simboleggi la Repubblica Francese. Lo stesso onore era già toccato in passato solo a Brigitte Bardot (1969), Mireille Mathieu (1978) e Catherine Deneuve. Inoltre, sempre di recente, è diventata mamma di Sahteene, la sua prima e per ora unica figlia. Il padre è il fotografo Stephane Sednaoui da cui però si è in seguito separata.

Legata sentimentalmente con l'attore italiano Stefano Accorsi, dalla coppia nasce Orlando nel settembre 2006. Nello stesso anno recita per la prima volta accanto al compagno nel film "La jeune fille et le loups", di Gilles Legrand (pellicola non distribuita in Italia). Nel 2009 Laetitia dà alla luce la terzogenita, Atena.

Dopo la separazione dal marito italiano alla fine del 2013, trova un nuovo compagno; e nel 2014 torna in Italia per affiancare Fabio Fazio alla conduzione dell'edizione del Festival di Sanremo 2014, 15 anni dopo la sua prima esperienza analoga.