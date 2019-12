Biografia

Robyn Rihanna Fenty nasce a Saint Michael (Barbados) il giorno 20 febbraio 1988. Ha solo 16 anni quando viene notata da Evan Rogers, produttore musicale, già scopritore di altri talenti come Christina Aguilera. Registra dei pezzi che arrivano al rapper e produttore Jay-Z, il quale la segnala alla Def Jam Records. La casa discografica fa firmare a Rihanna un contratto per sei album.

Tra il 2005 e il 2009 registra ben quattro album "Music of the Sun" (2005), "A Girl like Me" (2006), "Good Girl Gone Bad" (2007), "Rated R" (2009).

In questo periodo piazza cinque singoli alla posizione numero 1 della prestigiosa classifica "Billboard Hot 100": i brani sono "SOS", "Umbrella", "Take a Bow", "Disturbia" e "Live Your Life".

Con l'uscita del singolo "Disturbia" Rihanna è diventata una delle pochissime artiste al mondo ad aver avuto due singoli presenti contemporaneamente nella top 3 americana (insieme a "Take a Bow").

Rihanna è inoltre la prima artista del suo paese a vincere un Grammy Award.

Dopo una relazione con l'attore Josh Hartnett, è stata fidanzata con il cantante Chris Brown (con Rihanna interprete del duetto "Cinderella Under My Umbrella", remix di "Umbrella"). Nel 2009 destano scandalo le fotografie del viso di Rihanna martoriato dalle percosse del fidanzato. La relazione tra i due termina.

Rihanna negli anni 2010

In questi anni pubblica nuovi dischi: "Loud" (2010), "Talk That Talk" (2011), "Unapologetic" (2012), "Anti" (2016). Nel novembre 2011 Rihanna debutta come stilista per Giorgio Armani. Debutta anche come attrice partecipando al film "Battleship", del 2012.

Dopo alcuni camei e partecipazioni saltuarie, torna a recitare nel film di fantascienza di Luc Besson "Valerian e la città dei mille pianeti" nel 2017.