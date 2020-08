Biografia

Cristina Scuccia nasce il 19 agosto 1988 a Vittoria, un comune in provincia di Ragusa. La sua infanzia e adolescenza scorrono placidamente nel comune di Comiso, con le domeniche in parrocchia e gli studi di Ragioneria. La piccola Cristina è attratta dalla musica e dal canto, non riuscendo a tenere a freno la sua voglia di intonare ed è questo a spingerla verso il suo primo musical nel 2007, all'età di 19 anni.

Nella fattispecie, deve interpretare Suor Rosa nel musical "Il coraggio di amare", non uno dei più famosi al tempo ma dalla grande importanza per le persone religiose. Basti pensare che nacque per onorare il Centenario di Fondazione della Congregazione delle Suore Orsoline della Sacra Famiglia, di cui Suor Rosa fu fondatrice.

Ne consegue che il suo personaggio è uno dei più importanti per il cast: è Cristina Scuccia a doverne vestire i panni. Potremmo anche considerare questo ruolo come una sorta di presagio per il futuro della giovane ragazza perché pochi anni dopo, diventerà una suora proprio appartenente a quello stesso ordine.

Cristina Scuccia, il sogno dello spettacolo e la vocazione religiosa

L'anno successivo si iscrive alla Star Rose Academy a Roma per studiare canto e seguire il sogno dello spettacolo. Peccato che la chiamata del Signore comincia a farsi sentire nel cuore della giovane Cristina. E' così che nel 2009 inizia il suo cammino spirituale con il noviziato in Brasile, fino al 2012, anno in cui prende i voti e diventa Suor Cristina.

La storia però non è così scontata come sembra; la giovane riesce a rompere uno dei tabù più importanti per le novizie: raggiungere la fama senza sacrificare la tonaca.

Quando ho intrapreso il cammino di vita consacrata, inizialmente, non volevo più cantare perché da sempre avevo idealizzato il canto strettamente legato allo spettacolo, dunque qualcosa di estremamente lontano da Dio. Nel periodo del postulandato, prima tappa del cammino di vita consacrata vissuta a Roma, la mia Madre Maestra mi costringeva a cantare perché non voleva che abbandonassi quei doni che il Signore stesso mi aveva donato ma al contrario mi invitava a custodirli e coltivarli. Facevo molta fatica ad unire ciò che da sempre aveva rappresentato il mio sogno, con il desiderio di consacrarmi a Cristo. E' stata solo l'esperienza del noviziato vissuta per due anni in Brasile a "purificare" il mio canto e a renderlo il mezzo per poter parlare di Gesù. In Brasile ho incontrato tante suore e preti che cantano l'Amore di Dio e così, ciò che era stata da sempre la mia passione ma che con la scelta di vita religiosa stavo allontanando da me, si è trasformata in un'esigenza profonda per poter gridare a tutti, cantando, il mio incontro d'Amore con Cristo.

Suor Cristina e la televisione

Partecipa al programma "Dizionario dei sentimenti" sul canale Gold TV ed esordisce al fianco di uno dei suoi docenti al tempo dell'Accademia di spettacolo di Roma: Franco Simone. Il suo percorso musicale non termina qui. Nel 2013 vince un concorso canoro religioso e pubblica nello stesso anno il singolo "Senza la tua voce". Ma è la partecipazione a The Voice of Italy con J-Ax a firmare definitivamente il suo successo, oltre a un contratto discografico con la Universal Music.

Il successo e la musica

La presenza di una suora canterina in televisione diviene motivo di curiosità per il pubblico che comincia a chiedersi se quella suora abbia effettivamente la vocazione o abbia semplicemente voglia di raggiungere notorietà in breve tempo. Suor Cristina Scuccia conferma il suo volere spirituale rinnovando i voti nel luglio 2014. E nello stesso anno si prepara al suo primo album: "Sister Cristina", questo il titolo con cui viene pubblicato il 10 novembre 2014.

La casa discografica anticipa il singolo in maniera irriverente e con una cover che fa sorridere molti, ma si rivelò vincente: Like a virgin, la celebre canzone di Madonna. Il secondo singolo estratto è "Blessed be your name", una ballata struggente e dalle melodie orecchiabili. Il brano si avvale della firma di Matt Redman, famoso cantante pop-cristiano inglese.

Il talento e la gioia di Suor Cristina riescono ad attrarre anche il pubblico fuori dall'Italia, raggiungendo Paesi come la Francia, il Giappone e gli Stati Uniti (questi ultimi trainati dalla stessa Madonna che pubblica il video dell'esibizione live di "Like a Virgin" di Suor Cristina).

Ovviamente il successo estero è, in gran parte, veicolato da una buona promozione dell'etichetta che la porta a calcare palchi molto importanti come il Today Show di New York.

Ad alcuni la storia di Suor Cristina Scuccia potrebbe ricordare un po' le vicende del personaggio di Whoopi Goldberg nel film Sister Act. Proprio nel musical omonimo Suor Cristina entra a far parte dal 2015 fino al 2017.

Il suo secondo album viene pubblicato il 23 marzo del 2018, anticipato dall'omonimo singolo "Felice". In seguito partecipa in tv anche a Ballando con le Stelle (edizione 2019). Continua la sua attività di suora e cantante allo stesso tempo, cogliendo continui consensi grazie alla sua voce limpida e al carattere trasparente.

Il fenomeno di Suor Cristina

Cristina Scuccia è riuscita a raggiungere la piena notorietà grazie a Suor Cristina, questo è innegabile, ma c'è qualcosa di molto più profondo in tutto questo. La suora infatti sa cantare e lo sa fare bene ma è il suo atteggiamento a fare la differenza. Capace di ritornare al suo volontariato con una tranquillità disarmante dopo aver cantato in platee piene di fan, Suor Cristina fa capire concretamente che per lei il successo non è una soddisfazione personale ma un mezzo per diffondere il suo messaggio religioso a un pubblico vasto.

Suor Cristina è presente su Instagram con l'account: @sistercristinaofficial

Le sue sorelle Orsoline l'hanno sempre supportata in questo, vedendo nella sua voce uno strumento di Dio e in quanto tale non deve essere sprecato.

Nel corso degli anni, non c'è mai stato uno scandalo o un comportamento che ha fatto pensare o vacillare la sua fede; un segno in netto contrasto con la società contemporanea, sempre più interessata a valori terreni piuttosto che celesti.

Suor Cristina piace a cristiani e non, per il suo spirito ottimista, per la sua voce squillante e per quella piccola rivoluzione che è riuscita a sconfiggere un tabù in maniera pulita e delicata.