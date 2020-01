Biografia • Ci sono reality e reality

Raffaella Fico nasce il 29 gennaio del 1988 a Cercola, in provincia di Napoli. Diplomata al liceo socio-psicopedagogico nel 2007, nello stesso anno si aggiudica la ventesima edizione di "Miss Gran Prix", concorso di bellezza che per primo le permette di sfoggiare il suo fisico mozzafiato. La ribalta mediatica, però, giunge solo nel 2008, con la partecipazione all'ottava edizione del "Grande Fratello". La sua presenza nel reality show di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi si rivela un successo, nonostante l'eliminazione dal programma avvenuta nel corso della decima puntata: nella casa più famosa d'Italia, infatti, Raffaella ha modo di mettere in mostra la sua semplicità e la sua bellezza, che il mondo dello spettacolo apprezzano fin da subito.

Quindi, dopo aver preso parte al film "Sguardi diversi", diretto da Maria Manna, nell'estate del 2008 viene chiamata da "Lucignolo" come inviata. La sua presenza nel rotocalco rosa di "Studio Aperto", in realtà, viene piuttosto discussa dalla critica, ma molto apprezzata dal pubblico di Italia 1. Un'ondata di successo imprevista travolge la show-girl campana nel mese di settembre del 2008, quando in un'intervista concessa al settimanale "Chi" la Fico annuncia di mettere la propria verginità all'asta per un milione di euro. "Se qualcuno paga un milione di euro - spiega lei - potrò realizzare i miei sogni, pagare un corso di recitazione e comprare una casa a Roma. Certo, sarà imbarazzante".

L'intervista suscita un mix di sdegno e incredulità, ma contribuisce a far sì che Raffaella Fico appaia sempre di più sulle copertine dei giornali di gossip e nei programmi televisivi di infotainment. Dopo aver posato per il calendario del settimanale "Max", trova un'altra opportunità sul piccolo schermo: viene, infatti, chiamata a fare da valletta nel programma comico "Colorado Cafè", in onda in prima serata su Italia 1, visto da tre milioni di spettatori ogni settimana.

Diventata ormai un volto fisso della rete giovane Mediaset, nell'estate del 2009 viene chiamata a presentare "Real Tv" (programma del quale manterrà la conduzione anche nel 2010 e nel 2011), mentre la testata web "Be! Magazine" la incorona come la ragazza under 21 più bella al mondo. Insignita del "Premio Unicef" in qualità di attrice rivelazione per la sua partecipazione a "Nuvole, soltanto nuvole", cortometraggio diretto da Pino Sondelli, Raffaella Fico riceve anche il Premio "Associazione Danzare per la vita", per aver prestato la propria immagine come modella nelle campagne contro la pedofilia di "Bambini Ancora Onlus" e "Lila".

Dal punto di vista lavorativo, sono mesi di grandi soddisfazioni per la Fico, che in autunno viene scelta per affiancare Enrico Papi in "Il colore dei soldi" e "Prendere o lasciare", quiz tv che tuttavia non incontrano il successo sperato. Il binomio Papi-Fico viene poi riproposto nella primavera del 2010, in un altro quiz, "CentoxCento". Pochi mesi dopo, Raffaella diventa inviata di "Mitici80", programma di Italia 1 dedicato agli anni Ottanta, nel quale la show girl napoletana ha il compito di intervistare ragazze e ragazzi sul tema del sesso.

Gli impegni sul piccolo schermo in questi mesi si susseguono senza sosta: e così, poche settimane dopo "Animal Real Tv", condotto da settembre su Sky con le altre ex gieffine Veronica Ciardi e Melita Toniolo, Raffaella torna in compagnia di Enrico Papi, prima donna nel quiz di Italia 1 "Tasformat".

Prosegue anche il suo rapporto con la comicità: dopo "Colorado", è la volta del "Saturday Night Live from Milano", sempre su Italia 1.

Nel mese di febbraio 2011, poi, la Fico viene chiamata dall'"Isola dei Famosi": è una delle concorrenti vip del reality show condotto per l'ultima volta da Simona Ventura, ma viene eliminata nella settima puntata. La presenza nel programma di Raidue, tuttavia, le permette di essere ospitata più volte in trasmissioni della tv pubblica: "Pomeriggio sul 2", "Se a casa di Paola" e "Quelli che il calcio". Passata da un reality a un altro, Raffaella è la prima ex concorrente del "Grande Fratello" a prendere parte all'"Isola dei Famosi".

La ragazza è - ormai - un personaggio popolarissimo, non solo per il lavoro ma anche per il gossip: dopo una breve relazione avuta con il campione di calcio portoghese Cristiano Ronaldo, inizia a frequentare un altro talento del pallone, l'italiano Mario Balotelli: per questo motivo si alterna tra l'Italia, dove lavora, e l'Inghilterra, dove Balotelli gioca (nel Manchester City).

Dopo aver recitato nel film "Matrimonio a Parigi", diretto da Claudio Risi e uscito nelle sale italiane il 21 ottobre 2011, Raffaella prende parte come concorrente al reality di Canale 5 "Baila!", condotto da Barbara D'Urso: in coppia con Gianmarco Pozzecco, ex giocatore di basket della Nazionale azzurra, la Fico giunge quarta, ma in generale l'esperienza del programma si rivela molto sfortunata, sia per le polemiche con Milly Carlucci (sono evidenti le somiglianze con la sua trasmissione "Ballando con le stelle"), sia per gli ascolti molto scarsi, che impongono una chiusura anticipata di "Baila!".

Più ironica e fortunata, invece, è la sua partecipazione come guest-star nella prima e nella seconda puntata della seconda serie della sit-com "Così fan tutte", con Debora Villa e Alessia Marcuzzi e diretta da Gianluca Fumagalli, in onda su Italia 1 in seconda serata.

Nel mese di luglio del 2012, poi, Raffaella Fico annuncia di essere incinta di Mario Balotelli il giorno successivo alla finale degli Europei di calcio disputatisi in Polonia e Ucraina, nel corso dei quali il suo compagno ha messo a segno tre reti. Diventa mamma il 6 dicembre dando alla luce la figlia Pia.

Nel settembre 2013 Raffaella Fico inizia una relazione con Gianluca Tozzi, figlio del cantautore Umberto Tozzi: i due si lasciano alla fine dell'estate 2015, non prima di produrre assieme la canzone "Rush" (prodotta da Gianluca) con cui Raffaella debutta come cantante.

Nel 2017 annuncia che sposerà il suo nuovo compagno Alessandro Moggi, procuratore sportivo figlio di Luciano Moggi.