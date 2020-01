Biografia • Idoli e icone

Adam Mitchel Lambert nasce il 29 gennaio del 1982 a Indianapolis, nell'Indiana, figlio di Leila, una interior design, e di Eber, un program manager di Novatel Wireless. Trasferitosi con il resto della famiglia in California, cresce a nord-est di San Diego, a Rancho Penasquitos, dove studia presso la Mesa Verde Middle School prima di iscriversi alla Mount Carmel High School.

Durante l'adolescenza si avvicina alla musica, esibendosi con MC Jazz, un gruppo jazz, e al teatro: sin dall'età di dodici anni lavora sul palcoscenico, prendendo parte a diverse produzioni. Collabora con il Metropolitan Educational Theatre Network, apparendo in produzioni come "You're a good man" e "Fiddler of the roof", ma anche in "Hello Dolly!", "The music man", "Chess" e "Peter Pan".

Dopo l'adolescenza

A diciannove anni prende parte a un tour con la Anita Mann Productions che lo tiene lontano dagli Stati Uniti per più di dieci mesi: in Europa partecipa al musical "Hair". Tornato in America, interpreta Giosuè nel musical "I dieci comandamenti", dove si esibisce cantando il brano "Is anybody listening?" e ha l'opportunità di recitare al fianco di Val Kilmer al Kodak Theatre.

American Idol

A partire dal mese di gennaio del 2009 Adam Lambert è uno dei concorrenti dell'ottava stagione del talent show "American Idol", dopo avere superato i provini svoltisi a San Francisco grazie all'interpretazione di "Bohemian Rhapsody" dei Queen e di "Rock with you" di Michael Jackson.

Giunto alle audizioni finali, viene inserito nel gruppo 2 e chiamato a cantare, tra l'altro, "Black or white" di Michael Jackson, "(I can't get no) satisfaction" dei Rolling Stones e "Cryin'" degli Aerosmith. Adam Lambert viene apprezzato sia dai giudici (Kara DioGuardi, Simon Cowell, Randy Jackson e Paula Abdul), sia dal pubblico.

La sua fama aumenta esponenzialmente quando alcuni giornali di gossip pubblicano alcune foto che lo immortalano mentre bacia un altro uomo: è l'occasione per Adam per dichiarare la propria omosessualità pubblicamente.

Lambert, pur arrivando in finale nel programma, arriva solo secondo, dietro a Kris Allen. Nonostante la sconfitta, intraprende definitivamente la carriera di cantante.

Il primo disco

Ha l'opportunità, infatti, di incidere il suo primo album, che si avvale della collaborazione di produttori importanti come Max Martin, Greg Wells, Sam Sparro, Linda Perry e Ryan Tedder: per un certo periodo, tra l'altro, si parla di Lambert come possibile nuovo cantante dei Queen.

Dopo avere partecipato a un tour in compagnia di altri ex concorrenti di "American Idol" esibendosi in più di 50 città negli Stati Uniti e in Canada, Adam si mette al lavoro in sala di registrazione per portare a termine il disco, che viene pubblicato il 23 novembre del 2009 e che si intitola "For your entertainment", anticipato dal singolo "Time for miracles", che rappresenta il tema principale della colonna sonora del film "2012".

Lambert presenta "For your entertainment" in occasione degli American Music Awards 2009, durante i quali suscita scandalo perché sul palco simula un rapporto orale con un ballerino e bacia il suo tastierista: le immagini, però, vengono censurate dalla televisione americana.

In seguito pubblica il secondo singolo, "Whataya want from me", scritto da P!nk, e il terzo singolo, "If I had you".

Gli anni 2010

Dopo essersi esibito, tra l'altro, agli Mtv Europe Music Awards 2011 insieme con i Queen, nel maggio del 2012 Lambert pubblica il suo secondo disco, dal nome "Trespassing": il disco vende 77mila copie solo nella prima settimana, e propone tre singoli ("Better than I know myself", "Never close our eyes" e "Trespassing").

Dopo essere apparso in un episodio del telefilm "Pretty little liars", nell'estate del 2013 il cantante entra nel cast della serie televisiva "Glee".

Nel 2014 è protagonista di diverse apparizioni in televisione, compreso un ritorno ad "American Idol". Dopo avere fatto il giudice per una puntata del reality show di Logo TV "RuPaul's Drag Race", annuncia l'avvio di un tour insieme con Brian May e Roger Taylor in tutto il Nord America: tour che prende il via il 19 giugno a Chicago. Ben presto, l'evento valica i confini continentali: Adam Lambert e i Queen suonano anche in Giappone, in occasione del Summer Sonic Festival, e in Australia, a Perth, Sydney, Melbourne e Brisbane, ma anche in Nuova Zelanda.

L'iniziativa si rivela un successo eccezionale sia per la critica che dal punto di vista commerciale. Nel frattempo, a maggio Lambert ha dato alle stampe "The very best of Adam Lambert", con tutte le sue più importanti hit e altre cover.