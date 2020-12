Biografia

Elisa Di Francisca nasce il 13 dicembre del 1982 a Jesi, in provincia di Ancona, figlia di Giacomo e Ombretta e sorella di Michele e Martina. Proprio con Martina sale in pedana e si avvicina alla scherma, dopo avere praticato danza per qualche anno. Elisa ha la fortuna di iniziare a tirare di scherma con i maestri del fioretto, Ezio Triccoli, Stefano Cerioni e Giulio Tommassini, delle istituzioni nel settore. Diventata campionessa italiana nella categoria Ragazze nel 1995, ottiene l'argento nei campionati italiani Allievi l'anno successivo. Nel 2000 giunge seconda ai campionati Giovani, e terza agli Assoluti.

Diplomatasi al liceo socio-psico-pedagogico, partecipa ai campionati italiani Assoluti nel 2001 (decima nel torneo individuale, quarta in quello a squadre), nel 2002 (ventiseiesima nel torneo individuale, nona in quello a squadre) e nel 2003 (seconda nel torneo individuale, terza in quello a squadre); esordisce con la Nazionale italiana a ventidue anni, nel 2004, conquistando l'oro a squadre nel fioretto ai Mondiali di New York: nello stesso anno prende parte anche agli Europei di Copenhagen, in Danimarca, dove ottiene il bronzo nella gara a squadre e si classifica quinta nella gara individuale. Agli Assoluti, invece, non va oltre il quinto posto individuale, mentre nel torneo a squadre ottiene una medaglia di bronzo.

L'anno successivo Elisa Di Francisca partecipa alle Universiadi di Izmir, guadagnandosi l'oro a squadre (nella gara individuale, invece, si classifica settima), e vince per la prima volta in Coppa del Mondo, a L'Avana, mentre ai Mondiali di Lipsia non riesce ad andare oltre al quinto posto. Nel 2006 i Mondiali di scherma si tengono a Torino, ma la schermitrice fiorettista marchigiana si ferma al settimo posto; va meglio, invece, agli Europei, dove conclude seconda.

Svanita l'opportunità di qualificarsi alle Olimpiadi di Pechino del 2008, giunge seconda in Coppa del Mondo a Dallas, e, nel 2009, ottiene l'oro a squadre sia ai Mondiali che agli Europei, al fianco di Arianna Errigo, Ilaria Salvatori e Valentina Vezzali. L'esplosione definitiva di Elisa Di Francisca arriva nel 2010, anno in cui conquista sei podi in Coppa del Mondo (un oro, due argenti e tre bronzi) e conquista il suo primo successo in un Gran Prix a Marsiglia, contro la sudcoreana Nam. Diventata campionessa italiana dopo aver sconfitto in finale la concittadina Vezzali, agli Europei di Siracusa arriva sul podio, fermandosi al bronzo, ma si rifà immediatamente ai Mondiali di Parigi, diventando campionessa iridata.

I successi si susseguono uno dopo l'altro: nel 2011 la Di Francisca vince la Coppa del Mondo e la medaglia d'oro agli Europei di Sheffield, oltre all'argento (sia individuale che a squadre) ai Mondiali di Catania. Il 2012 è l'anno d'oro dell'atleta jesina: dopo essere stata insignita, in aprile, del Collare d'oro al merito sportivo e avere trionfato agli Europei di Legnano, vince la medaglia d'oro anche alle Olimpiadi di Londra, battendo l'altra azzurra Arianna Errigo in finale. Il podio, per altro, è completato da Valentina Vezzali, che nella finalina per il terzo posto ha sconfitto la sudcoreana Nam. Ma non è finita qui, perché dalla pedana londinese arriva anche l'oro nel torneo a squadre, vinto con la collaborazione di Ilaria Salvatori, Arianna Errigo e Valentina Vezzali.

Dopo i fasti inglesi, Elisa Di Francisca cambia allenatore, e passa da Stefano Cerioni (che nel frattempo ha avuto dissapori con la federazione italiana ed è andato ad allenare in Russia) a Giovanna Trillini, ex olimpionica, anche lei jesina. Nel frattempo, aumentano le sue apparizioni televisive (sul piccolo schermo era già comparsa in precedenza nel game show di Raiuno "I soliti ignoti - Identità nascoste"): tra le varie ospitate in tv, viene chiamata anche a far parte della giuria di "Miss Italia". A ottobre, trascorre due settimane in Kenya, nell'ambito di una spedizione umanitaria con Intervita Onlus che viene documentata nel blog intitolato "La mia Africa" ospitato dal sito Internet della "Gazzetta dello Sport".

Nel 2013 Elisa torna in televisione come ospite della prima puntata dello show di Raiuno "Riusciranno i nostri eroi", e viene scelta come proclamatrice di Max Gazzè al Festival di Sanremo. In campo sportivo, si aggiudica la medaglia d'oro agli Europei di Zagabria battendo in finale la russa Yakovleva: al trionfo individuale si aggiunge il successo a squadre, in compagnia di Carolina Erba, Benedetta Durando e Arianna Errigo. Dopo essersi appesa al collo l'oro conquistato ai Giochi del Mediterraneo di Mersi, ad agosto prende parte ai Mondiali di Budapest: nella rassegna ungherese ottiene il bronzo nel torneo individuale e l'oro nel torneo a squadre, al fianco di Erba, Vezzali ed Errigo.

A ottobre del 2013 Elisa entra nella rosa dei concorrenti di "Ballando con le stelle", il programma condotto da Milly Carlucci su Raiuno. In coppia con Raimondo Todaro, è lei a vincere l'edizione stagionale del celebre programma tv.

Alle Olimpiadi di Rio 2016, allenata dalla ex campionessa Giovanna Trillini, conquista la medaglia d'argento.