Dopo aver lavorato come modella viaggiando tra Grecia e Inghilterra, da Miss Italia in poi arrivano diverse opportunità per lavorare in televisione. Conseguito il diploma di maturità, nel 2005 conduce la trasmissione di successo "Italia che vai" con Guido Barlozzetti su Rai Uno. Nel 2007 conduce il Festival di Castrocaro insieme a Massimo Giletti .

1 di 7

Frasi di Elisa Isoardi

5 fotografie

Foto e immagini di Elisa Isoardi

Video Elisa Isoardi

The Adobe Flash Player is required for video playback.

Get the latest Flash Player or Watch this video on YouTube.

Commenti Facebook

Argomenti e biografie correlate

Massimo Giletti Antonella Clerici Sanremo 2009 Matteo Salvini Conduttrici TV TV

8 biografie

Nati lo stesso giorno di Elisa Isoardi