Elisa Isoardi
Biografia • Frizzante esuberanza catodica
Elisa Isoardi nasce a Cuneo il giorno 27 dicembre 1982. Cresciuta a Caraglio (Cuneo), nel 1998 - a soli 15 anni - si trasferisce a Roma per studiare: in un collegio di suore studia la mattina ragioneria e il pomeriggio recitazione.
Appassionata inoltre di ciclismo, compiuta la maggiore età partecipa a diversi concorsi di bellezza che la portano al concorso più importante, quello di Miss Italia 2000. Qui si impone conquistando la fascia di Miss Cinema.
Dopo aver lavorato come modella viaggiando tra Grecia e Inghilterra, da Miss Italia in poi arrivano diverse opportunità per lavorare in televisione. Conseguito il diploma di maturità, nel 2005 conduce la trasmissione di successo "Italia che vai" con Guido Barlozzetti su Rai Uno. Nel 2007 conduce il Festival di Castrocaro insieme a Massimo Giletti.
Dal 15 dicembre 2007 inizia a condurre la trasmissione pomeridiana di Rai Uno "Effetto Sabato".
Nell'estate del 2008 è la conduttrice di "Sabato & Domenica Estate", in onda dalle 6:50 alle 9:30 con Attilio Romita (sostituendo Sonia Grey e Franco Di Mare).
Il 19 luglio 2008 conduce una puntata zero di una nuova trasmissione sempre su Rai Uno intitolata "Parenti Talenti".
Dal 15 dicembre 2008 sostituisce Antonella Clerici alla conduzione del collaudatissimo programma di Rai Uno "La prova del cuoco". In un primo momento l'avvicendamento sarebbe dovuto durare fino al termine della stagione televivisiva (giugno 2009), ma ad aprile il direttore di Rai Uno Fabrizio Del Noce conferma Elisa Isoardi definitivamente alla guida del programma (scatenando il polemico disappunto di Antonella Clerici).
A febbraio del 2009 presta la sua immagine per alcune telepromozioni all'interno del Festival di Sanremo 2009. Poi nel mese di giugno le viene affidata la conduzione dell'Oscar del vino (Premio Internazionale del Vino), subentrando ancora una volta ad Antonella Clerici, la quale ha condotto la manifestazione dal 2002 al 2008.
All'inizio del 2015 rende nota in prima persona la sua relazione con il leader politico Matteo Salvini, segretario della Lega Nord. La relazione sarebbe terminata nell'estate del 2017, dopo alcune foto apparse nelle notizie di gossip, che vedono Elisa baciare un avvocato sull'isola di Ibiza.
Frasi di Elisa Isoardi
Se lavori con chi ha fiducia nelle tue capacità rendi di più.
Non credo di poter diventare una soubrette. Comunque mai dire mai.
Sono una che ama il lavoro alla follia, intanto mi godo le famiglie del mio pubblico.
Non andate contro natura. Ricordate che l'anoressia è una malattia molto seria, da cui poi è difficile uscire. Perciò lasciate perdere gli stereotipi di magrezze eccessive e alimentatevi sempre in modo sano e bilanciato.
Dare il buongiorno agli Italiani significa svegliarsi in forma che a sua volta vuol dire dormire bene che prima ancora mi porta a ricordare quanto sia importante mangiare in modo sano. Questa è la mia filosofia del benessere.
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Foto e immagini di Elisa Isoardi
Commenti
Nota bene
Biografieonline non ha contatti diretti con Elisa Isoardi. Tuttavia pubblicando il messaggio come commento al testo biografico, c'è la possibilità che giunga a destinazione, magari riportato da qualche persona dello staff di Elisa Isoardi.
Vorrei colloquiare con te. Sono un ammiratore. Mail: -------
Savigliano
Ciao elisa, sono un insegnante dell'itg eula ai tempi in cui tu lo frequentavi e ora in pensione. Volevo solo comunicarti che è mancata suor ausilia della sacra famiglia. Probabilmente l'hai conosciuta nel tuo periodo a savigliano. Suor ausilia è sempre stata un faro per moltissimi studenti.
Colgo cmq l'occasione per salutarti... a savigliano hai un vagone di fan. Auguri per l'inizio delle tue nuove avventure in tv. Ti seguiremo con affetto. Ciaooo
Buongiorno Elisa. Intanto in bocca al lupo per la completa guarigione dall’occhio.. Spero che il mio libro “il concerto di San Martino” possa allietarle un po’ le giornate nella splendida Castelmagno. Attendo con piacere una sua recensione. Buona giornata a Lei e alla sua mamma. P. S. Il libro glielo avevo dato l’estate scorsa a Castelmagno.
Bungiorno Elisa con piacere leggo che sta meglio spero che guarisca presto e che quanto prima possiamo vederla in tv in tutto il suo splendore e simpatia, lei e' una persona speciale bella anche dentro, e' una persona molto intelligente, fantastica e sa farsi amare da tantissime persone meritandolo. Quando e' uscita dall'isola purtroppo per la sfortuna che ha avuto all'occhio non immagina il dispiacere che ho provato come credo in tantissimi ed ero certo che avrebbe vinto sicuramente.
Nell' augurarle tutto il bene possibile ed una vita meravigliosa con tantissime belle soddisfazioni salute e serenità' a lei ed i suoi cari, un megasalutone buona guarigione CIAOOO PIERO !!!
Buongiorno Elisa, sono la bodyguard che ha fatto servizio in hotel prima di partire x L'isola. Mi dispiace per l'infortunio, spero nulla di grave, avrei piacere di approfondire la nostra conoscenza, per me lei è L'UNICA vincitrice, complimenti per tutto... spero a presto
Infinitamente donna... piena di fascino e femminilità
Ciao Elisa, io sono uno dei tuoi tantissimi fans, però sono io... Io Mauro, che ammetto di non seguirti da sempre, io che col tempo mi sono sempre più "innamorato" di Te, io che alla prova del cuoco dicevo tra me e me: Però, questa Elisa Isoardi è veramente molto brava oltre che essere spudoratamente BELLA! Io, che a ballando con le stelle ho avuto la conferma su tutto: Brava, Seria, Professionale, Intelligente, Simpatica e... INFINITAMENTE DONNA... PIENA DI FASCINO E FEMMINILITÀ... Da allora ti seguo su tutti i social, sei il mio primo pensiero quando li apro... le tuo foto, le tue storie (anche quelle con la simpaticissima Zia Gabriella) sono di una bellezza disarmante! Anche mia moglie sa di questo mio "Grande Amore" per te... 🥰 E ci giochiamo su... Ultimamente abbiamo visto la tua bellissima intervista a Verissimo dalla Toffanin... Lì è emesso ancora di più che grande donna sei, piena di valori... Donna sicura di sé ma al tempo stesso dolce e sensibile... Adesso quello che io dopo comune mortale vorrei chiederti è una cosa: se un giorno verrai n Sicilia intanto dalle mie parti (sono di Marsala.. Che sicuramente conoscerai) spero di conoscerti di persona che è il mio più grande sogno... Al momento l'unica cosa che posso fare è quella di chiederti di mandarmi un video dove mi mandi un bacio e saluti personalmente me: Mauro da Marsala, il tuo grande ammiratore!!! Per me sarebbe davvero un regalo meraviglioso che conserverei per sempre con me... Se questo messaggio lo stai leggendo tu personalmente ti prego di farmelo e inoltrarmelo qui alla mia mail, altrimenti se lo sta leggendo chi per lei prego vivamente di fargli leggere questo mio desiderio... SAREI VERAMENTE L'IOMO PIÙ FELICE DEL MONDO... ASPETTO CON ANSIA... CIAO ELISA... 😘😘😘😘😘😘😘😘😘
Ciao Elisa, sono un ragazzo simpatico e semplice. Mi piacerebbe conoscerti se anche tu ti fa piacere.
Se vuoi lasciami un tuo contatto
Ciao Elisa sei bellissima e mi piaci tanto anzi ti amo tanto
Sei una donna dolce con un anima profonda mi piacerebbe conoscerti complimenti
Dear Elisa Isoardi,
Hi, I am Antonio Teobaldo from Port Charlotte, Florida as USA. I would like ask you If Can I have your autograph sign up with the photo send me ? or not ? let me know please respond email address is ------- Thank You... Sincerely, Antonio Teobaldo
Ciao Elisa, grazie delle emozioni che tu e Todaro ci avete regalato. Sono un operatore socio sanitario e vi ringrazio perche al ritorno dal lavoro non vedevo l'ora di vedervi... e cosi riuscivate a farmi dimenticare le preoccupazioni di questo momento storico cosi difficile per l'intera umanità. Siete stati una vera forza,.. cosi veri e cosi umani... oltre che bellissimi. Ci avete regalato una televisione pulita che abbiamo bisogno di respirare. Siete fantastici e meritate tanto successo. Non vediamo l'ora di rivedervi in tv. Con tutto il mio affetto. Cristina e Claudio
Bella simpatica capace umile brava gradevolissima. Ottima conduttrice anche di La prova del cuoco, degnissima sostituta di A. Clerici che non essendosi comportata bene, rientrando con una trasmissione simile, non merita secondo me di essere vista ancora. Personalmente a mezzogiorno cambio canale: ormai la sua carriera l'aveva fatta. Largo ai giovani, specialmente se bravi come Elisa. Ora anche brava ballerina con armonia, carattere, voglia di fare e con che grinta!!!
Elisa, sei una grande conduttrice televisiva, una grande artista ma soprattutto sei una grande persona con un grande cuore.
Ciao, Cristian
Felice di poterti scrivere perché sei una persona stupenda genuina vera e molto brava come conduttrice e nel ballo, auguri per la caviglia, continua così non cambiare mai ! Un bacio. FABIO... un tuo fans.
Carissima elisa hai pensato di fare un ballo dove le stampelle ti servono per tutelarti ma fanno anche da coreografia al ballo che faresti?
Pensateci.
Sarebbe uno spettacolo nello spettacolo tenuto conto della bravura delbtuo prof.
In bocca al lupo
raffaella papa
Ciao Elisa, sono Alessandro, grande amico di Ulderico! 1 Ti ricordi in Corso Italia le cene che hai organizzato? Eravamo con Ulderico e la madre ed io. Adesso ti contatto perché voglio sollecitare una risposta ad una mail IMPORTANTISSIMA che ho indirizzato al tuo ex SALVINI. Si tratta della nostra SALUTE. Dobbiamo far ragionare questo GOVERNO ed obbligarlo a prendersi le sue responsabilità in termini di SALUTE. Ci stanno obbligando ad indossare le MASCHERINE coprendo il naso. E' una BOIATA PAZZESCA!!!
Dobbiamo ribellarci ed utilizzare un'arma che è NON VIOLENTA come l'interrogazione parlamentare. Ma la deve proporre un membro del Parlamento! ! Ho mandato la mail che ti allego a SALVINI, MELONI e CUNIAL, ma, per adesso, NESSUNA RISPOSTA. Sarebbe un'occasione per affermare la verità e porre i bastoni tra le ruote di questo governo fascista! !
Ti allego la mail:
. mi sono ROTTO di portare la mascherina sul naso ho appena postato la seguente richiesta ai seg. Parlamentari: On. Meloni e On. Cunial, Sen. Salvini. Carissima Sara,
mi chiamo Alessandro De Benedittis.
Sono Responsabile della Formazione degli iscritti a Vox Italia, a nome degli iscritti ti pongo un IMPORTANTISSIMO QUESITO che riguarda la vita quotidiana di TUTTI noi:
Il Governo e, per esso, TUTTI gli enti che gestiscono gli spostamenti sul territorio di persone e anche lo stazionamento in luoghi sia pubblici che, addirittura PRIVATI, sono sati istruiti all'uso delle mascherine. Ebbene, nell'uso delle stesse si precisa che si DEVE coprire anche il NASO. Questo ultimo punto presuppone che il naso sia causa di contagio, effettivamente può esserlo ma a una CONDIZIONE: che sia riconosciuta la pericolosità del vapore che noi emettiamo con la respirazione e che tecnicamente si definisce AEROSOL. Se esiste l'AEROSOL si pone il seguente quesito: stante la pervasività e non contrastabilità dell'AEROSOL da parte delle barriere che sono state poste ovunque (barriere in plexiglass, mascherine in plexiglass, distanziamento sociale di uno o più metri...) voglio sapere, tramite una INTERROGAZIONE PARLAMENTARE, se l'aerosol ESISTE. Infatti: se ESISTE..., TUTTE le barriere esistenti hanno UN SOLO scopo: proteggere dal DROPLET (quello emesso dalla conversazione) e dalle goccioline di saliva emesse in occasione di STARNUTI e colpi di tosse. Non sono in grado di proteggerci dall'AEROSOL. Quindi, ai fini della prevenzione sono valide soltanto nei casi in cui si sia in presenza di SINTOMATICI con colpi di tosse, starnuti, ecc... Oppure vi sia conversazione, ma in tal caso bisogna tenere conto della distanza alla quale può arrivare il droplet. Nei casi residui, cioè quelli nei quali non sono presenti le cause appena dette: Sintomaticità, conversazione, il GOVERNO DEVE essere chiaro: l'AEROSOL esiste? Se la risposta è SI allora si deve coprire ANCHE il naso. Se NON esiste, allora NON si deve coprire anche il naso. Ma se la risposta è SI. Ci deve spiegare l'utilità delle barriere in plexiglas nei casi nei quali NON ci sia conversazione, ne sintomaticità in ASSENZA di mascherina. Cioè NESSUN caso. QUINDI: alle case dei supermercati, alle casse in genere, negli uffici che ricevono il pubblico, ecc... In questi casi, ed in presenza di mascherina che copre la bocca ma NON il naso si pone il quesito: a cosa servono le barriere? Risposta: A NULLA. Se la mascherina copre ANCHE il naso: A NULLA.
La risposta è ESTREMAMENTE IMPORTANTE soprattutto per la condizione in cui versano i bambini nelle scuole.
Attendo una sua risposta e nel frattempo pongo lo stesso quesito alla (Onorevole Meloni e all'Onorevole Salvini Sen. Salvini).
Cordiali saluti
Alessandro De Benedittis.
Spero che tu possa avere un ascendente su SALVINI!!! Ne va della salute di tutti!!!
Grazie e... un salutone!!!
CARA ELISA SEI PROPRIO BELLA TI HO VISTO COME MAMMA TI GIUDICO BELLA. Un corpo neraviglioso. Pero sara invidiata da quel mondo dove sei..
Te lo dico personalmente perche in altro settore amministrativo ho lavorato tanti anni. C e sempre pronto il pugnale dietro le spalle.
Fregatene se ci riesci. Ciao e tanti auguri.
Pago il canone rai e per quel che vale per me la prova del cuoco dovrebbe continuare con Elisa, se la rai DEVE far tornare per forza la Clerici... io du certo non la guarderò più... w la televisione pubblica 🤬🤬
Cara Elisa non permettere che la Clerici prenda il tuo posto. Tu sei la migliore con Claudio Lippi. Sarebbe una ingiustizia
Ciaoo! Mi piaci 👍ma non mi piace come ti vesti... Il vestito deve partecipare a migliorare i "difetti".
No ballerine
No pantaloni vita bassa
No cintura in vita
Si scollature perché hai un bel seno
No gambe larghe con piede piatto
E... Cambia parrucchiere!
E.. scrivimi! Tifo per te, un abbraccio 😘
Buon pranzo.. Oggi Elisa...
E favolossa.. Vedo che non si tocca la camicetta.
Complimenti per l acconciatura.
Un ammiratore ammirato dalla sua semplicita💋
Buongiorno Elisa... Lei e meravigliosa...
Però quando ha il decolte che si nota... Lei continua a chiudere la camicetta... Mi chiedo perché non si abbotona il bottone sul suo meraviglioso decolte cosi risolve il problema
Cordiali saluti
Vorrei farle i miei complimenti per come ha risposto al giornalista del fatto Quotidiano, ha dimostrato una volta di più (ma si sapeva) che una donna bella spesso è anche intelligente e di classe.
Cara Elisa... spero tu possa continuare la prova del cuoco. ero una fans della Clerici ma devo riconoscere che mi entusiasma di più la tua conduzione... e battiti contutta la tua energia e solarità per ottenere il tuo spazio... e per esser più precisa non sono giovane... ho 57 anni... quindi...
Faccio i complimenti per le dichiarazioni di Claudio Lippi sull'arrivo degli stranieri in vacanza in Italia, senza prima pensare alla situazione grave che sta vivendo il settore turistico. Faccio ancora i complimenti! !
Bisogna seguire la sua scelta, bisogna lasciare Salvini come ha fatto Lei.
Brava, congratulazioni per come conduce il programma la prova del cuoco.
Spettatore canone Rai
Gent. ma Elisa scrivo per chiedere un grosso grosso piacere: mio figlio l'anno scorso ha aperto una gelateria LA VALLE a Rastignano di Pianoro (Bo) ed ora io desidererei che avesse ricette di gelati fatti in modo naturale ricette un pò particolari che attirino molti clienti ma i gelatieri sono molto gelosi delle loro ricette e anche diffidenti. Ti chiedo, dato che sei nell'ambiente e sicuramente conoscerai dei gelatieri o persone che a loro volta li conoscono e possono avere come ho scritto ricette di gelati e granite. Spero nel tuo buon cuore e che il cielo tutto ti aiuti nella vita. Ti chiedo questo con le lacrime agli occhi. Te ne prego. Il gelatiere potreebbe contattatarmi anche via- e-mail. Grazie infinite. Ci conto.
Augusta Nanni - Via -------, 1 - 40067 Rastignano (Bo) tel. 051/-------
Cara elisa vedo come sempre la prova del cuoco ma oggi mi sono impressionata: Bonci è trasfigurato, prima si era troppo grasso, ma ora sembra malato. Fermatelo, nn è bello da vedersi in TV in cucina. Parla una che è magra ma ql che è troppo è troppo
Vorrei sapere essendo io un vecchio abbonato, perché la rai le permette di portare il suo cane (bellissimo) in cucina dove si fa da mangiare.. Mi sembra che non sia igienico. Grazie.
Buongiorno Elisa,
Non sarebbe meglio e evitare baci e abbracci in trasmissione.. visto il periodo di emergenza sanitaria?
Gentile Elisa, potrebbe, per favore, suggerire ai cuochi di non dire: vado a mescolare, vado a infornare, vado a impiattare ecc. invece di dire semplicemente: mescolo, inforno, impianto ecc? Questo continuo abuso dell'espressione "andare a... " è quantomeno fastidioso; la televisione di stato dovrebbe curare un po' la forma di ciò che viene detto. Grazie!
Vorrei suggerire a Elisa se possibile invitare per un giorno Anna Moroni
In quanto a me risulta che non sia stata invitata a me piacerebbe con simpatia Luigi ciao Padova.
Buon giorno Elisa. Complimenti naturalmente per la trasmissione la prova del cuoco. Sei brava. Ma non parlate solo di lavarsi le mani prima di cucinare (che è giustissimo) io facevo il cuoco. Ma che dire del fatto che sovente vi passate le mani nei capelli e poi il cibo? Il cagnolino in studio in braccio ai cuochi ecc. E POI NESSUNO CHE METTA UN COPRICAPO NEMMENO I COSIDETTI CHEF STELLATI E TUTTI QUELLI ATTORNO AI FORNELLI. Non date un buon esempio. Peccato trasmissione carina ma con lacune da rivedere. Grazie
Cara Elisa, scusami se ti faccio un'osservazione,. .. spero che non te la prenda, ma perché vai sempre dentro al banco di lavoro, non puoi stare fuori... ??? Ciao e buon lavoro..
Sempre più le persone scoprono di essere intolleranti chi al glutine chi al lattosio chi alla frutta secca.
Non ritenete opportuno affrontare ricette anche per queste persone?
Grazie
Ciao Elisa, mi chiamo Antonio, ho 54 anni e sono della provincia di Lecce (Ugento). Purtroppo sono sposato, nonché padre di due figli e pertanto non posso fare a meno di dirti che mi sono talmente innamorato di te, da sognarti quasi ogni notte! Mia moglie oramai si è arresa e non fa altro che ripetermi che se sono rose fioriranno! Ma come faccio a far fiorire questo mio desiderio? Ti prego aiutami tu, perché quantomeno mi metto il cuore in pace! Non ti nascondo che sono una bella persona, alta, magra ed amante della vita e delle cose buone della vita! Se puoi, ti prego scrivimi sulla mia mail! Quantomeno mi consolo con un tuo messaggio, scritto dalla donna più bella del mondo! Ti ringrazio tantissimo cara Elisa, spero di non averti annoiata, considerato quanti uomini ci sono al mondo che potrebbero ambire ad essere il marito di una bellezza tale, da mozzare il fiato! Grazie mille cara Elisa, aspetto una tua risposta!
Ciao Elisa,
ti seguiamo tutti i giorni, conduci la trasmissione in modo simpatico e competente facendoci trascorrere un paio d'ore in spensieratezza.
Un appunto... potresti dire a tutti i cuochi partecipanti che L'ARANCIO è L'ALBERO e L'ARANCIA è IL FRUTTO? Come diceva Nanni Moretti "Le parole sono importanti" ed è veramente triste sentire che alcuni piatti vengono insaporiti con il succo dell'albero di arance.
Di nuovo tanti complimenti e tanti auguri di buone feste.
Albino
Ciao Elisa io e mio marito vi seguiamo tutti i giorni. Essendo appassionati di cucina. Siete tutti bravissimi e volevo fare un apprezzamento particolare a Cinzia che è una grande donna sia come chef e come si presenta con il suo bellissimo look pieno di colori. Siete tutti dei grandi. Buon Santo Natale e Buon Anno a tutti. Grazie. Ciao Laura e Melchiore
Buonasera Elisa.
A mio parere, per ulteriore informazione, dovreste scrivere, come per le ricette, anche il vino consigliato come abbinamento.
Cordiali saluti. Emilio Romanò
Salve,
mi piacerebbe si spiegasse quali sono le corrette proporzioni degli odori (sedano carota cipolla) nel classico ragù per tagliatelle alla bolognese.
Per qualche porzione... a occhio.
In discorso è più complicato per 10 e oltre porzioni.
Buone cose.
Mi spiace ma Elisa ti manca la simpatia... è innata purtroppo, infatti vince al confronto Lippi.
Non guardare i collaboratori... ma solo in video
Cerca di essere più naturale... meno didascalica
Ciao
Buongiorno Elisa,
sono da anni affezionata alla trasmissione la "Prova del Cuoco". Non condivido alcune scelte fatte quest'anno alla trasmissione... ma su una cosa proprio non sono d'accordo, la presenza del Signor Marco "Penalita" in trasmissione.
Scusami, con affetto e simpatia
Antonella
Buongiorno Elisa, complimenti per la tua conduzione. Sei molto brava, simpatica e spontanea. Ti scrivo perché oggi sono rimasta molto male a vedere che nel tuo programma avete utilizzato il carré di agnello. Trovo molto diseducativo la preparazione di un piatto con carne di cuccioli. Ci indignamo di Yulin che mangiano i cani e poi in tv passa il messaggio che l'agnellino si può e si deve mangiare. La RAI è una rete importante che fa informazione. Buon lavoro!
Ciao Elisa sono una nonna di 72 anni. Ti seguo sempre alla prova del cuoco e credimi ho sempre pregato l anno scorso per te nei tuoi momenti di difficoltà appena preso il posto dell onnipresente antonella. Sei stata brava caparbia e forte a sopportare critiche ingiuste
Ed ora che hai il vento in poppa son molto molto felice per. te. to meriti ogni successo supportata anche dal grande Lippi. Bacio anna pacchetti
Non è un bel vedere gironzolare la conduttrice intorno alle pentole e ai piatti con i capelli al vento, nelle cucine dei ristoranti le Asl impongono Sanzioni sull'abbigliamento degli addetti alle cucine.
Per non parlare del cagnolino, poverino è bellissimo ma non è quello il suo posto una coccolla al cane e una mano ai piatti non va bene!!! Il servizio pubblico dovrebbe dare l'esempio...
NO, NO, NO, Non voglio il ritorno della Clerici, RESTA TU!!!
(laura dalla Svizzera)
Buon giorno elisa mi scusa fin da ora per il commento che sto per scrivere, è un parere personale non sul programma ma su i tre giudici, che vedo non accattivanti sia visivamente che nel loro modo di presentarsi, la donna sembra un fumetto venuto male, il ragazzo protagonista per forza ed il terzo insignificante, probabilmente ferrati e professionali, ma non salta fuori perché purtroppo l'immagine è grottesca, perdona mi assumo la responsabilità dell'opinione, stefano
Ciao Elisa, mi piace molto la prova del cuoco fin dalle prime edizioni l'ho sempre seguite. Ora volevo dare un consiglio da donna a TE come conduttrice.. Ultimamente ti vesti come una extracomunitaria povera, ma perché che ti succede? Forse starai passando un brutto periodo... Perché non me lo spiego.. non ti si può guardare.. pantacollant con tronchetto di pelle, top intimo nero con camicia ghepardata lunga lasciata aperta... Ti prego riprenditi la classe di una volta. Se vuoi ti posso consigliare gratuitamente andiamo a fare shopping insieme. Spero di non averti offesa ma di averti fatto riflettere.. Un saluto.
Patrizia
Buongiorno sig ra Isoardi, vorrei esprimere il mio parere per quello che conta riguardo alla giuria: il giudice con la barba:non trovo sia corretto che dia un voto più alto in base alla regione di provenienza, se del sud tendenzialmente è avvantaggiato anche di fronte ad una ricetta eseguita allo stesso livello dell altro concorrente.
La Sig ra col turbante dovrebbe fare la dietologa, quindi lo strutto no. Il burro no e limita i voti anche di fronte a ricette ben eseguite. Invito la giudice a non sentirsi il riferimento mondiale della cucina, le ricette devono essere giudicate per come sono eseguite non per le opinioni personali della giudice... se dovessi giudicarla io per I turbanti che porta in capo pensando di essere carina.. hai voglia a star basso
Saluti cordiali Piero Grandi Bologna
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