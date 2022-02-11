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Elisa Isoardi

Elisa Isoardi

Elisa Isoardi

Biografia Frizzante esuberanza catodica

Elisa Isoardi nasce a Cuneo il giorno 27 dicembre 1982. Cresciuta a Caraglio (Cuneo), nel 1998 - a soli 15 anni - si trasferisce a Roma per studiare: in un collegio di suore studia la mattina ragioneria e il pomeriggio recitazione.

Appassionata inoltre di ciclismo, compiuta la maggiore età partecipa a diversi concorsi di bellezza che la portano al concorso più importante, quello di Miss Italia 2000. Qui si impone conquistando la fascia di Miss Cinema.

Dopo aver lavorato come modella viaggiando tra Grecia e Inghilterra, da Miss Italia in poi arrivano diverse opportunità per lavorare in televisione. Conseguito il diploma di maturità, nel 2005 conduce la trasmissione di successo "Italia che vai" con Guido Barlozzetti su Rai Uno. Nel 2007 conduce il Festival di Castrocaro insieme a Massimo Giletti.

Dal 15 dicembre 2007 inizia a condurre la trasmissione pomeridiana di Rai Uno "Effetto Sabato".

Nell'estate del 2008 è la conduttrice di "Sabato & Domenica Estate", in onda dalle 6:50 alle 9:30 con Attilio Romita (sostituendo Sonia Grey e Franco Di Mare).

Il 19 luglio 2008 conduce una puntata zero di una nuova trasmissione sempre su Rai Uno intitolata "Parenti Talenti".

Dal 15 dicembre 2008 sostituisce Antonella Clerici alla conduzione del collaudatissimo programma di Rai Uno "La prova del cuoco". In un primo momento l'avvicendamento sarebbe dovuto durare fino al termine della stagione televivisiva (giugno 2009), ma ad aprile il direttore di Rai Uno Fabrizio Del Noce conferma Elisa Isoardi definitivamente alla guida del programma (scatenando il polemico disappunto di Antonella Clerici).

A febbraio del 2009 presta la sua immagine per alcune telepromozioni all'interno del Festival di Sanremo 2009. Poi nel mese di giugno le viene affidata la conduzione dell'Oscar del vino (Premio Internazionale del Vino), subentrando ancora una volta ad Antonella Clerici, la quale ha condotto la manifestazione dal 2002 al 2008.

All'inizio del 2015 rende nota in prima persona la sua relazione con il leader politico Matteo Salvini, segretario della Lega Nord. La relazione sarebbe terminata nell'estate del 2017, dopo alcune foto apparse nelle notizie di gossip, che vedono Elisa baciare un avvocato sull'isola di Ibiza.

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Biografieonline non ha contatti diretti con Elisa Isoardi. Tuttavia pubblicando il messaggio come commento al testo biografico, c'è la possibilità che giunga a destinazione, magari riportato da qualche persona dello staff di Elisa Isoardi.

Venerdì 11 febbraio 2022 12:34:08

Richiesta di foto con dedica


Ciao Elisa, sei bellissima, ti seguo sempre in TV, volevo chiederti se fosse possibile poter ricevere una tua foto con dedica! spero di si e che mi risponderai! a presto risentirci Gianluca

Da: Gianluca
Lunedì 15 novembre 2021 16:21:42

Vorrei colloquiare con te. Sono un ammiratore. Mail: -------

Da: Carlo
Giovedì 27 maggio 2021 20:52:43

Savigliano


Ciao elisa, sono un insegnante dell'itg eula ai tempi in cui tu lo frequentavi e ora in pensione. Volevo solo comunicarti che è mancata suor ausilia della sacra famiglia. Probabilmente l'hai conosciuta nel tuo periodo a savigliano. Suor ausilia è sempre stata un faro per moltissimi studenti.
Colgo cmq l'occasione per salutarti... a savigliano hai un vagone di fan. Auguri per l'inizio delle tue nuove avventure in tv. Ti seguiremo con affetto. Ciaooo

Da: Rinaldo Cigna
Giovedì 22 aprile 2021 08:29:17

Buongiorno Elisa. Intanto in bocca al lupo per la completa guarigione dall’occhio.. Spero che il mio libro “il concerto di San Martino” possa allietarle un po’ le giornate nella splendida Castelmagno. Attendo con piacere una sua recensione. Buona giornata a Lei e alla sua mamma. P. S. Il libro glielo avevo dato l’estate scorsa a Castelmagno.

Da: Paolo Armellini
Martedì 20 aprile 2021 12:02:06

Bungiorno Elisa con piacere leggo che sta meglio spero che guarisca presto e che quanto prima possiamo vederla in tv in tutto il suo splendore e simpatia, lei e' una persona speciale bella anche dentro, e' una persona molto intelligente, fantastica e sa farsi amare da tantissime persone meritandolo. Quando e' uscita dall'isola purtroppo per la sfortuna che ha avuto all'occhio non immagina il dispiacere che ho provato come credo in tantissimi ed ero certo che avrebbe vinto sicuramente.
Nell' augurarle tutto il bene possibile ed una vita meravigliosa con tantissime belle soddisfazioni salute e serenità' a lei ed i suoi cari, un megasalutone buona guarigione CIAOOO PIERO !!!

Da: Piero
Domenica 18 aprile 2021 18:51:45

Buongiorno Elisa, sono la bodyguard che ha fatto servizio in hotel prima di partire x L'isola. Mi dispiace per l'infortunio, spero nulla di grave, avrei piacere di approfondire la nostra conoscenza, per me lei è L'UNICA vincitrice, complimenti per tutto... spero a presto

Da: Angela
Sabato 30 gennaio 2021 00:00:24

Infinitamente donna... piena di fascino e femminilità


Ciao Elisa, io sono uno dei tuoi tantissimi fans, però sono io... Io Mauro, che ammetto di non seguirti da sempre, io che col tempo mi sono sempre più "innamorato" di Te, io che alla prova del cuoco dicevo tra me e me: Però, questa Elisa Isoardi è veramente molto brava oltre che essere spudoratamente BELLA! Io, che a ballando con le stelle ho avuto la conferma su tutto: Brava, Seria, Professionale, Intelligente, Simpatica e... INFINITAMENTE DONNA... PIENA DI FASCINO E FEMMINILITÀ... Da allora ti seguo su tutti i social, sei il mio primo pensiero quando li apro... le tuo foto, le tue storie (anche quelle con la simpaticissima Zia Gabriella) sono di una bellezza disarmante! Anche mia moglie sa di questo mio "Grande Amore" per te... 🥰 E ci giochiamo su... Ultimamente abbiamo visto la tua bellissima intervista a Verissimo dalla Toffanin... Lì è emesso ancora di più che grande donna sei, piena di valori... Donna sicura di sé ma al tempo stesso dolce e sensibile... Adesso quello che io dopo comune mortale vorrei chiederti è una cosa: se un giorno verrai n Sicilia intanto dalle mie parti (sono di Marsala.. Che sicuramente conoscerai) spero di conoscerti di persona che è il mio più grande sogno... Al momento l'unica cosa che posso fare è quella di chiederti di mandarmi un video dove mi mandi un bacio e saluti personalmente me: Mauro da Marsala, il tuo grande ammiratore!!! Per me sarebbe davvero un regalo meraviglioso che conserverei per sempre con me... Se questo messaggio lo stai leggendo tu personalmente ti prego di farmelo e inoltrarmelo qui alla mia mail, altrimenti se lo sta leggendo chi per lei prego vivamente di fargli leggere questo mio desiderio... SAREI VERAMENTE L'IOMO PIÙ FELICE DEL MONDO... ASPETTO CON ANSIA... CIAO ELISA... 😘😘😘😘😘😘😘😘😘

Da: Mauro Piccolo
Martedì 26 gennaio 2021 17:10:20

Ciao Elisa, sono un ragazzo simpatico e semplice. Mi piacerebbe conoscerti se anche tu ti fa piacere.
Se vuoi lasciami un tuo contatto

Da: Stefano
Martedì 26 gennaio 2021 08:35:54

Ciao Elisa sei bellissima e mi piaci tanto anzi ti amo tanto

Da: Alberto
Sabato 23 gennaio 2021 17:53:31

Sei una donna dolce con un anima profonda mi piacerebbe conoscerti complimenti

Da: Paolo
Lunedì 23 novembre 2020 23:02:23

Dear Elisa Isoardi,

Hi, I am Antonio Teobaldo from Port Charlotte, Florida as USA. I would like ask you If Can I have your autograph sign up with the photo send me ? or not ? let me know please respond email address is ------- Thank You... Sincerely, Antonio Teobaldo

Da: Antonio Teobaldo
Domenica 22 novembre 2020 15:29:27

Ciao Elisa, grazie delle emozioni che tu e Todaro ci avete regalato. Sono un operatore socio sanitario e vi ringrazio perche al ritorno dal lavoro non vedevo l'ora di vedervi... e cosi riuscivate a farmi dimenticare le preoccupazioni di questo momento storico cosi difficile per l'intera umanità. Siete stati una vera forza,.. cosi veri e cosi umani... oltre che bellissimi. Ci avete regalato una televisione pulita che abbiamo bisogno di respirare. Siete fantastici e meritate tanto successo. Non vediamo l'ora di rivedervi in tv. Con tutto il mio affetto. Cristina e Claudio

Da: Cristina Orlandi
Mercoledì 18 novembre 2020 10:02:55

Bella simpatica capace umile brava gradevolissima. Ottima conduttrice anche di La prova del cuoco, degnissima sostituta di A. Clerici che non essendosi comportata bene, rientrando con una trasmissione simile, non merita secondo me di essere vista ancora. Personalmente a mezzogiorno cambio canale: ormai la sua carriera l'aveva fatta. Largo ai giovani, specialmente se bravi come Elisa. Ora anche brava ballerina con armonia, carattere, voglia di fare e con che grinta!!!

Da: Maria Rosaria Andrighetto
Lunedì 9 novembre 2020 14:56:11

Elisa, sei una grande conduttrice televisiva, una grande artista ma soprattutto sei una grande persona con un grande cuore.
Ciao, Cristian

Da: Cristian
Martedì 27 ottobre 2020 20:21:53

Felice di poterti scrivere perché sei una persona stupenda genuina vera e molto brava come conduttrice e nel ballo, auguri per la caviglia, continua così non cambiare mai ! Un bacio. FABIO... un tuo fans.

Da: Fabio
Giovedì 22 ottobre 2020 14:33:39

Carissima elisa hai pensato di fare un ballo dove le stampelle ti servono per tutelarti ma fanno anche da coreografia al ballo che faresti?
Pensateci.
Sarebbe uno spettacolo nello spettacolo tenuto conto della bravura delbtuo prof.
In bocca al lupo
raffaella papa

Da: Raffaelina Papa
Mercoledì 21 ottobre 2020 13:02:06

Ciao Elisa, sono Alessandro, grande amico di Ulderico! 1 Ti ricordi in Corso Italia le cene che hai organizzato? Eravamo con Ulderico e la madre ed io. Adesso ti contatto perché voglio sollecitare una risposta ad una mail IMPORTANTISSIMA che ho indirizzato al tuo ex SALVINI. Si tratta della nostra SALUTE. Dobbiamo far ragionare questo GOVERNO ed obbligarlo a prendersi le sue responsabilità in termini di SALUTE. Ci stanno obbligando ad indossare le MASCHERINE coprendo il naso. E' una BOIATA PAZZESCA!!!
Dobbiamo ribellarci ed utilizzare un'arma che è NON VIOLENTA come l'interrogazione parlamentare. Ma la deve proporre un membro del Parlamento! ! Ho mandato la mail che ti allego a SALVINI, MELONI e CUNIAL, ma, per adesso, NESSUNA RISPOSTA. Sarebbe un'occasione per affermare la verità e porre i bastoni tra le ruote di questo governo fascista! !
Ti allego la mail:
. mi sono ROTTO di portare la mascherina sul naso ho appena postato la seguente richiesta ai seg. Parlamentari: On. Meloni e On. Cunial, Sen. Salvini. Carissima Sara,
mi chiamo Alessandro De Benedittis.
Sono Responsabile della Formazione degli iscritti a Vox Italia, a nome degli iscritti ti pongo un IMPORTANTISSIMO QUESITO che riguarda la vita quotidiana di TUTTI noi:
Il Governo e, per esso, TUTTI gli enti che gestiscono gli spostamenti sul territorio di persone e anche lo stazionamento in luoghi sia pubblici che, addirittura PRIVATI, sono sati istruiti all'uso delle mascherine. Ebbene, nell'uso delle stesse si precisa che si DEVE coprire anche il NASO. Questo ultimo punto presuppone che il naso sia causa di contagio, effettivamente può esserlo ma a una CONDIZIONE: che sia riconosciuta la pericolosità del vapore che noi emettiamo con la respirazione e che tecnicamente si definisce AEROSOL. Se esiste l'AEROSOL si pone il seguente quesito: stante la pervasività e non contrastabilità dell'AEROSOL da parte delle barriere che sono state poste ovunque (barriere in plexiglass, mascherine in plexiglass, distanziamento sociale di uno o più metri...) voglio sapere, tramite una INTERROGAZIONE PARLAMENTARE, se l'aerosol ESISTE. Infatti: se ESISTE..., TUTTE le barriere esistenti hanno UN SOLO scopo: proteggere dal DROPLET (quello emesso dalla conversazione) e dalle goccioline di saliva emesse in occasione di STARNUTI e colpi di tosse. Non sono in grado di proteggerci dall'AEROSOL. Quindi, ai fini della prevenzione sono valide soltanto nei casi in cui si sia in presenza di SINTOMATICI con colpi di tosse, starnuti, ecc... Oppure vi sia conversazione, ma in tal caso bisogna tenere conto della distanza alla quale può arrivare il droplet. Nei casi residui, cioè quelli nei quali non sono presenti le cause appena dette: Sintomaticità, conversazione, il GOVERNO DEVE essere chiaro: l'AEROSOL esiste? Se la risposta è SI allora si deve coprire ANCHE il naso. Se NON esiste, allora NON si deve coprire anche il naso. Ma se la risposta è SI. Ci deve spiegare l'utilità delle barriere in plexiglas nei casi nei quali NON ci sia conversazione, ne sintomaticità in ASSENZA di mascherina. Cioè NESSUN caso. QUINDI: alle case dei supermercati, alle casse in genere, negli uffici che ricevono il pubblico, ecc... In questi casi, ed in presenza di mascherina che copre la bocca ma NON il naso si pone il quesito: a cosa servono le barriere? Risposta: A NULLA. Se la mascherina copre ANCHE il naso: A NULLA.
La risposta è ESTREMAMENTE IMPORTANTE soprattutto per la condizione in cui versano i bambini nelle scuole.
Attendo una sua risposta e nel frattempo pongo lo stesso quesito alla (Onorevole Meloni e all'Onorevole Salvini Sen. Salvini).
Cordiali saluti
Alessandro De Benedittis.
Spero che tu possa avere un ascendente su SALVINI!!! Ne va della salute di tutti!!!
Grazie e... un salutone!!!

Da: Alessandro De Benedittis C/O Formaper
Martedì 22 settembre 2020 13:34:16

CARA ELISA SEI PROPRIO BELLA TI HO VISTO COME MAMMA TI GIUDICO BELLA. Un corpo neraviglioso. Pero sara invidiata da quel mondo dove sei..
Te lo dico personalmente perche in altro settore amministrativo ho lavorato tanti anni. C e sempre pronto il pugnale dietro le spalle.
Fregatene se ci riesci. Ciao e tanti auguri.

Da: Loretta
Giovedì 25 giugno 2020 13:57:51

Pago il canone rai e per quel che vale per me la prova del cuoco dovrebbe continuare con Elisa, se la rai DEVE far tornare per forza la Clerici... io du certo non la guarderò più... w la televisione pubblica 🤬🤬

Da: Silvana Guccione
Sabato 13 giugno 2020 09:29:50

Cara Elisa non permettere che la Clerici prenda il tuo posto. Tu sei la migliore con Claudio Lippi. Sarebbe una ingiustizia

Da: Anna Pacchetti
Venerdì 12 giugno 2020 13:24:47

Ciaoo! Mi piaci 👍ma non mi piace come ti vesti... Il vestito deve partecipare a migliorare i "difetti".
No ballerine
No pantaloni vita bassa
No cintura in vita
Si scollature perché hai un bel seno
No gambe larghe con piede piatto
E... Cambia parrucchiere!
E.. scrivimi! Tifo per te, un abbraccio 😘

Da: Daniela
Martedì 9 giugno 2020 12:30:43

Buon pranzo.. Oggi Elisa...
E favolossa.. Vedo che non si tocca la camicetta.
Complimenti per l acconciatura.
Un ammiratore ammirato dalla sua semplicita💋

Da: Giuseppe D'Ambrosio
Lunedì 8 giugno 2020 12:31:50

Buongiorno Elisa... Lei e meravigliosa...
Però quando ha il decolte che si nota... Lei continua a chiudere la camicetta... Mi chiedo perché non si abbotona il bottone sul suo meraviglioso decolte cosi risolve il problema
Cordiali saluti

Da: Giuseppe
Lunedì 8 giugno 2020 09:32:39

Vorrei farle i miei complimenti per come ha risposto al giornalista del fatto Quotidiano, ha dimostrato una volta di più (ma si sapeva) che una donna bella spesso è anche intelligente e di classe.

Da: Marco Guasco
Venerdì 5 giugno 2020 12:53:39

Cara Elisa... spero tu possa continuare la prova del cuoco. ero una fans della Clerici ma devo riconoscere che mi entusiasma di più la tua conduzione... e battiti contutta la tua energia e solarità per ottenere il tuo spazio... e per esser più precisa non sono giovane... ho 57 anni... quindi...

Da: Cristina
Venerdì 5 giugno 2020 12:50:56

Faccio i complimenti per le dichiarazioni di Claudio Lippi sull'arrivo degli stranieri in vacanza in Italia, senza prima pensare alla situazione grave che sta vivendo il settore turistico. Faccio ancora i complimenti! !

Da: Marilisa
Giovedì 4 giugno 2020 10:04:55

Bisogna seguire la sua scelta, bisogna lasciare Salvini come ha fatto Lei.
Brava, congratulazioni per come conduce il programma la prova del cuoco.
Spettatore canone Rai

Da: Ausilia Regis
Giovedì 28 maggio 2020 11:59:26

Gent. ma Elisa scrivo per chiedere un grosso grosso piacere: mio figlio l'anno scorso ha aperto una gelateria LA VALLE a Rastignano di Pianoro (Bo) ed ora io desidererei che avesse ricette di gelati fatti in modo naturale ricette un pò particolari che attirino molti clienti ma i gelatieri sono molto gelosi delle loro ricette e anche diffidenti. Ti chiedo, dato che sei nell'ambiente e sicuramente conoscerai dei gelatieri o persone che a loro volta li conoscono e possono avere come ho scritto ricette di gelati e granite. Spero nel tuo buon cuore e che il cielo tutto ti aiuti nella vita. Ti chiedo questo con le lacrime agli occhi. Te ne prego. Il gelatiere potreebbe contattatarmi anche via- e-mail. Grazie infinite. Ci conto.
Augusta Nanni - Via -------, 1 - 40067 Rastignano (Bo) tel. 051/-------

Da: Augusta Nanni
Giovedì 12 marzo 2020 12:26:55

Cara elisa vedo come sempre la prova del cuoco ma oggi mi sono impressionata: Bonci è trasfigurato, prima si era troppo grasso, ma ora sembra malato. Fermatelo, nn è bello da vedersi in TV in cucina. Parla una che è magra ma ql che è troppo è troppo

Da: Silvia
Giovedì 5 marzo 2020 22:35:14

Vorrei sapere essendo io un vecchio abbonato, perché la rai le permette di portare il suo cane (bellissimo) in cucina dove si fa da mangiare.. Mi sembra che non sia igienico. Grazie.

Da: Antonio
Lunedì 2 marzo 2020 12:07:54

Buongiorno Elisa,
Non sarebbe meglio e evitare baci e abbracci in trasmissione.. visto il periodo di emergenza sanitaria?

Da: Antonietta
Venerdì 28 febbraio 2020 13:02:11

Gentile Elisa, potrebbe, per favore, suggerire ai cuochi di non dire: vado a mescolare, vado a infornare, vado a impiattare ecc. invece di dire semplicemente: mescolo, inforno, impianto ecc? Questo continuo abuso dell'espressione "andare a... " è quantomeno fastidioso; la televisione di stato dovrebbe curare un po' la forma di ciò che viene detto. Grazie!

Da: Cavinato Ettore
Mercoledì 26 febbraio 2020 13:25:20

Vorrei suggerire a Elisa se possibile invitare per un giorno Anna Moroni
In quanto a me risulta che non sia stata invitata a me piacerebbe con simpatia Luigi ciao Padova.

Da: Luigi Turcato Borgoricco Pd
Martedì 25 febbraio 2020 12:35:40

Buon giorno Elisa. Complimenti naturalmente per la trasmissione la prova del cuoco. Sei brava. Ma non parlate solo di lavarsi le mani prima di cucinare (che è giustissimo) io facevo il cuoco. Ma che dire del fatto che sovente vi passate le mani nei capelli e poi il cibo? Il cagnolino in studio in braccio ai cuochi ecc. E POI NESSUNO CHE METTA UN COPRICAPO NEMMENO I COSIDETTI CHEF STELLATI E TUTTI QUELLI ATTORNO AI FORNELLI. Non date un buon esempio. Peccato trasmissione carina ma con lacune da rivedere. Grazie

Da: Giovanni Sgardi
Martedì 21 gennaio 2020 13:21:38

Cara Elisa, scusami se ti faccio un'osservazione,. .. spero che non te la prenda, ma perché vai sempre dentro al banco di lavoro, non puoi stare fuori... ??? Ciao e buon lavoro..

Da: Desiderio Barbato
Venerdì 10 gennaio 2020 16:41:58

Sempre più le persone scoprono di essere intolleranti chi al glutine chi al lattosio chi alla frutta secca.
Non ritenete opportuno affrontare ricette anche per queste persone?
Grazie

Da: Itala
Sabato 28 dicembre 2019 19:05:58

Ciao Elisa, mi chiamo Antonio, ho 54 anni e sono della provincia di Lecce (Ugento). Purtroppo sono sposato, nonché padre di due figli e pertanto non posso fare a meno di dirti che mi sono talmente innamorato di te, da sognarti quasi ogni notte! Mia moglie oramai si è arresa e non fa altro che ripetermi che se sono rose fioriranno! Ma come faccio a far fiorire questo mio desiderio? Ti prego aiutami tu, perché quantomeno mi metto il cuore in pace! Non ti nascondo che sono una bella persona, alta, magra ed amante della vita e delle cose buone della vita! Se puoi, ti prego scrivimi sulla mia mail! Quantomeno mi consolo con un tuo messaggio, scritto dalla donna più bella del mondo! Ti ringrazio tantissimo cara Elisa, spero di non averti annoiata, considerato quanti uomini ci sono al mondo che potrebbero ambire ad essere il marito di una bellezza tale, da mozzare il fiato! Grazie mille cara Elisa, aspetto una tua risposta!

Da: Antonio
Lunedì 23 dicembre 2019 13:35:59

Ciao Elisa,
ti seguiamo tutti i giorni, conduci la trasmissione in modo simpatico e competente facendoci trascorrere un paio d'ore in spensieratezza.
Un appunto... potresti dire a tutti i cuochi partecipanti che L'ARANCIO è L'ALBERO e L'ARANCIA è IL FRUTTO? Come diceva Nanni Moretti "Le parole sono importanti" ed è veramente triste sentire che alcuni piatti vengono insaporiti con il succo dell'albero di arance.
Di nuovo tanti complimenti e tanti auguri di buone feste.
Albino

Da: Albino
Mercoledì 18 dicembre 2019 13:19:50

Ciao Elisa io e mio marito vi seguiamo tutti i giorni. Essendo appassionati di cucina. Siete tutti bravissimi e volevo fare un apprezzamento particolare a Cinzia che è una grande donna sia come chef e come si presenta con il suo bellissimo look pieno di colori. Siete tutti dei grandi. Buon Santo Natale e Buon Anno a tutti. Grazie. Ciao Laura e Melchiore

Da: Laura Ciriello
Lunedì 9 dicembre 2019 20:20:06

Buonasera Elisa.
A mio parere, per ulteriore informazione, dovreste scrivere, come per le ricette, anche il vino consigliato come abbinamento.
Cordiali saluti. Emilio Romanò

Da: Emilio Romanò
Giovedì 5 dicembre 2019 23:17:18

Salve,
mi piacerebbe si spiegasse quali sono le corrette proporzioni degli odori (sedano carota cipolla) nel classico ragù per tagliatelle alla bolognese.
Per qualche porzione... a occhio.
In discorso è più complicato per 10 e oltre porzioni.
Buone cose.

Da: Salvatore
Martedì 3 dicembre 2019 13:06:36

Mi spiace ma Elisa ti manca la simpatia... è innata purtroppo, infatti vince al confronto Lippi.
Non guardare i collaboratori... ma solo in video
Cerca di essere più naturale... meno didascalica
Ciao

Da: Celine
Martedì 3 dicembre 2019 12:30:50

Buongiorno Elisa,
sono da anni affezionata alla trasmissione la "Prova del Cuoco". Non condivido alcune scelte fatte quest'anno alla trasmissione... ma su una cosa proprio non sono d'accordo, la presenza del Signor Marco "Penalita" in trasmissione.
Scusami, con affetto e simpatia
Antonella

Da: Antonella
Martedì 26 novembre 2019 13:20:23

Buongiorno Elisa, complimenti per la tua conduzione. Sei molto brava, simpatica e spontanea. Ti scrivo perché oggi sono rimasta molto male a vedere che nel tuo programma avete utilizzato il carré di agnello. Trovo molto diseducativo la preparazione di un piatto con carne di cuccioli. Ci indignamo di Yulin che mangiano i cani e poi in tv passa il messaggio che l'agnellino si può e si deve mangiare. La RAI è una rete importante che fa informazione. Buon lavoro!

Da: Maria Grazia
Domenica 24 novembre 2019 19:28:46

Ciao Elisa sono una nonna di 72 anni. Ti seguo sempre alla prova del cuoco e credimi ho sempre pregato l anno scorso per te nei tuoi momenti di difficoltà appena preso il posto dell onnipresente antonella. Sei stata brava caparbia e forte a sopportare critiche ingiuste
Ed ora che hai il vento in poppa son molto molto felice per. te. to meriti ogni successo supportata anche dal grande Lippi. Bacio anna pacchetti

Da: Anna Pacchetti
Giovedì 14 novembre 2019 16:34:49

Non è un bel vedere gironzolare la conduttrice intorno alle pentole e ai piatti con i capelli al vento, nelle cucine dei ristoranti le Asl impongono Sanzioni sull'abbigliamento degli addetti alle cucine.
Per non parlare del cagnolino, poverino è bellissimo ma non è quello il suo posto una coccolla al cane e una mano ai piatti non va bene!!! Il servizio pubblico dovrebbe dare l'esempio...

Da: Giovanni Lucchetti
Mercoledì 13 novembre 2019 19:49:33

NO, NO, NO, Non voglio il ritorno della Clerici, RESTA TU!!!
(laura dalla Svizzera)

Da: Laura
Mercoledì 13 novembre 2019 13:19:12

Buon giorno elisa mi scusa fin da ora per il commento che sto per scrivere, è un parere personale non sul programma ma su i tre giudici, che vedo non accattivanti sia visivamente che nel loro modo di presentarsi, la donna sembra un fumetto venuto male, il ragazzo protagonista per forza ed il terzo insignificante, probabilmente ferrati e professionali, ma non salta fuori perché purtroppo l'immagine è grottesca, perdona mi assumo la responsabilità dell'opinione, stefano

Da: Stefano
Venerdì 8 novembre 2019 13:31:36

Ciao Elisa, mi piace molto la prova del cuoco fin dalle prime edizioni l'ho sempre seguite. Ora volevo dare un consiglio da donna a TE come conduttrice.. Ultimamente ti vesti come una extracomunitaria povera, ma perché che ti succede? Forse starai passando un brutto periodo... Perché non me lo spiego.. non ti si può guardare.. pantacollant con tronchetto di pelle, top intimo nero con camicia ghepardata lunga lasciata aperta... Ti prego riprenditi la classe di una volta. Se vuoi ti posso consigliare gratuitamente andiamo a fare shopping insieme. Spero di non averti offesa ma di averti fatto riflettere.. Un saluto.
Patrizia

Da: Patrizia
Mercoledì 30 ottobre 2019 13:12:20

Buongiorno sig ra Isoardi, vorrei esprimere il mio parere per quello che conta riguardo alla giuria: il giudice con la barba:non trovo sia corretto che dia un voto più alto in base alla regione di provenienza, se del sud tendenzialmente è avvantaggiato anche di fronte ad una ricetta eseguita allo stesso livello dell altro concorrente.
La Sig ra col turbante dovrebbe fare la dietologa, quindi lo strutto no. Il burro no e limita i voti anche di fronte a ricette ben eseguite. Invito la giudice a non sentirsi il riferimento mondiale della cucina, le ricette devono essere giudicate per come sono eseguite non per le opinioni personali della giudice... se dovessi giudicarla io per I turbanti che porta in capo pensando di essere carina.. hai voglia a star basso

Saluti cordiali Piero Grandi Bologna

Da: Piero
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Alberto Gilardino

Allenatore ed ex calciatore italiano
α 5 luglio 1982
Alberto Contador

Alberto Contador

Atleta spagnolo, ciclismo
α 6 dicembre 1982
Alex Belli

Alex Belli

Modello e attore italiano
α 22 dicembre 1982
Andrea Delogu

Andrea Delogu

Conduttrice televisiva e radiofonica italiana
α 23 maggio 1982
Andy Roddick

Andy Roddick

Tennista statunitense
α 30 agosto 1982
Anne Hathaway

Anne Hathaway

Attrice statunitense
α 12 novembre 1982
Antonio Cassano

Antonio Cassano

Calciatore italiano
α 12 luglio 1982
Brigitta Bulgari

Brigitta Bulgari

Ex attrice pornografica e disc jockey ungherese
α 29 settembre 1982
Claudio Cerasa

Claudio Cerasa

Giornalista italiano
α 7 maggio 1982
Clemente Russo

Clemente Russo

Pugile e personaggio tv italiano
α 27 luglio 1982
Eleonora Pedron

Eleonora Pedron

Showgirl, attrice ed ex modella italiana
α 13 luglio 1982
Elisa Di Francisca

Elisa Di Francisca

Schermitrice italiana
α 13 dicembre 1982
Filippo Magnini

Filippo Magnini

Atleta italiano, nuoto
α 2 febbraio 1982
Flavia Pennetta

Flavia Pennetta

Tennista italiana
α 25 febbraio 1982
Francesca Lodo

Francesca Lodo

Showgirl, attrice e modella italiana
α 1 agosto 1982
Francesco Gabbani

Francesco Gabbani

Cantante italiano
α 9 settembre 1982
Francesco Oppini

Francesco Oppini

Personaggio tv italiano
α 6 aprile 1982
Giordana Angi

Giordana Angi

Cantautrice italiana
α 12 gennaio 1982
Giorgia Palmas

Giorgia Palmas

Conduttrice televisiva, showgirl e attrice italiana
α 5 marzo 1982
Giuseppe Provenzano

Giuseppe Provenzano

Politico italiano
α 23 luglio 1982
Ian Thorpe

Ian Thorpe

Atleta australiano, nuotatore
α 13 ottobre 1982
Jessica Biel

Jessica Biel

Attrice statunitense
α 3 marzo 1982
Juliana Moreira

Juliana Moreira

Showgirl brasiliana
α 15 aprile 1982
Kate Middleton

Kate Middleton

Reale inglese
α 9 gennaio 1982
Kirsten Dunst

Kirsten Dunst

Attrice statunitense
α 30 aprile 1982
Laura Barriales

Laura Barriales

Modella, showgirl, conduttrice tv e attrice spagnola
α 18 settembre 1982
Laura Chiatti

Laura Chiatti

Attrice italiana
α 15 luglio 1982
Laura D'Amore

Laura D'Amore

Modella, hostess e influencer italiana
α 14 febbraio 1982
Lola Ponce

Lola Ponce

Cantante argentina
α 25 giugno 1982
Lucia Azzolina

Lucia Azzolina

Docente e politica italiana
α 25 agosto 1982
Marco Melandri

Marco Melandri

Pilota motociclistico italiano
α 7 agosto 1982
Marco Di Meco

Marco Di Meco

Compositore, flautista e poeta italiano
α 5 febbraio 1982
Paolo Giordano

Paolo Giordano

Scrittore e fisico italiano
α 19 dicembre 1982
Roberto Vicaretti

Roberto Vicaretti

Giornalista e conduttore tv italiano
α 22 gennaio 1982
Samuel Peron

Samuel Peron

Ballerino italiano
α 21 aprile 1982
Silvio Muccino

Silvio Muccino

Attore, sceneggiatore e regista italiano
α 14 aprile 1982
Thiago Motta

Thiago Motta

Allenatore ed ex calciatore brasiliano naturalizzato italiano
α 28 agosto 1982
Valentina Cenni

Valentina Cenni

Artista e attrice italiana
α 14 marzo 1982
Veronica Gentili

Veronica Gentili

Attrice, giornalista e conduttrice tv italiana
α 9 luglio 1982
William del Galles

William del Galles

Principe del Regno Unito
α 21 giugno 1982

Chi l'ha detto?

Impariamo il profondo segreto della felicità quando impariamo a focalizzare i nostri istinti, i nostri interessi e la nostra attenzione verso qualcosa al di fuori di noi stessi.

Ethel Percy Andrus

Aforismi

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