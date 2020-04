Biografia • Simpatia carioca

A soli 16 anni, per aiutare economicamente la famiglia, comincia a lavorare nella farmacia della zia. La sua carriera artistica inizia quando viene scelta da Fabio Junior, celebre cantante brasiliano che la coinvolge in un programma televisivo. Subito dopo viene notata da alcune agenzie di modelle e viene ingaggiata per le passerelle brasiliane.

Nel 2005 si trasferisce in Italia per amore dove continua la sua carriera di modella.

Nell'estate 2006 fa un provino per Mediaset e durante il casting emerge per bellezza e simpatia. L'esordio sugli schermi italiani arriva su Canale 5 nella trasmissione di Antonio Ricci "Cultura moderna". Dopo il successo del programma condotto da Teo Mammucari, Juliana Moreira partecipa anche all'edizione autunnale della trasmissione (in onda la domenica), allo spin off in onda nel prime time "Cultura Moderna Slurp" e alla seconda ezione estiva (estate 2007).

Diventa inoltre testimonial per una casa produttrice di biancheria intima e (2008) e per Nintendo Wii insieme a Giorgio Panariello e Marco Simoncelli.

Dal dicembre 2007 è stata promossa conduttrice, insieme a Lydie Pages e il Gabibbo, di tre speciali di Paperissima prendendo in seguito il posto dell'ex miss Italia Edelfa Chiara Masciotta alla guida di "Paperissima Sprint" nella stagione 2008-2009.

Fidanzata con l'inviato di "Striscia la Notizia" Edoardo Stoppa, Juliana pratica le arti marziali. La coppia aspetta un bambino e la data prevista in cui Juliana diventerà mamma è luglio 2011.