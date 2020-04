Biografia • Accompagnando i successi

Gianni Letta nasce ad Avezzano, vicino L'Aquila, il giorno 15 aprile 1935. Ottenuta la laurea in giurisprudenza esercita per pochi anni la professione di avvocato, poi si dedica al giornalismo divenendo corrispondente dall'Aquila per la Rai, l'Ansa e alcuni quotidiani nazionali.

Nel 1958 entra a far parte della redazione del quotidiano romano "Il Tempo". Dapprima redattore al servizio esteri, poi alle province, in seguito caposervizio, redattore capo e segretario di redazione, nel 1971 diviene direttore amministrativo. Successivamente viene nominato amministratore delegato della "Società Editoriale Romana" e della "Tipografica Colonna", editrice e stampatrice del quotidiano.

Letta assume la direzione de "Il Tempo" dal 1973 (dopo la morte del senatore Renato Angiolillo fondatore nel 1944 del giornale), carica che manterrà fino al 1987.

Lascia il giornale per accettare l'offerta di Silvio Berlusconi che lo vuole manager con responsabilità giornalistiche nel Gruppo Fininvest.

Con alle spalle diversi anni di esperienza come capo dell'ufficio stampa della Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro e capo dell'ufficio studi e documentazione dell'Ente Palazzo della Civiltà del Lavoro, quando Berlusconi entra in politica e vince le elezioni del 1994, vuole proprio Gianni Letta per ricoprire il ruolo di sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Sarà nuovamente sottosegretario dal 2001 al 2006 nei governi Berlusconi II e III. Nel 2002 viene ordinato Cavaliere di Gran Croce.

La stima e l'alta considerazione che Silvio Berlusconi ha di Gianni Letta (nel 1990 è uno dei testimoni al matrimonio di Berlusconi con Veronica Lario) si riscontra anche nel 2006 alla fine del mandato presidenziale di Carlo Azeglio Ciampi, quando il Cavaliere propone la candidatura di Letta alla Presidenza della Repubblica Italiana; verrà però eletto Giorgio Napolitano.

Nel 2007 Letta entra a far parte del team internazionale di consulenti della banca d'affari americana Goldman Sachs, considerata una delle banche d'investimento più potenti al mondo, che offre servizi finanziari e di consulenza a grandi gruppi industriali, istituzioni finanziarie e governi. Nel suo team di consiglieri e consulenti annovera uomini di primo piano sia della politica economica sia della finanza a livello mondiale; altri italiani coinvolti prima di Gianni Letta sono stati Mario Monti e Mario Draghi (governatore di Bankitalia).

Dopo le elezioni politiche del 2008 vinte dal Popolo della Libertà, Gianni Letta sarà sottosegretario alla presidenza del Consiglio con tutte le deleghe. Nell'occasione, parlando del talento di Gianni Letta, Berlusconi ha avuto modo di sottolineare: "C'è una sola persona indispensabile a Palazzo Chigi. Pensate sia Silvio Berlusconi? No, è Gianni Letta. E' lui che ha chiesto di non fare il vicepremier perché avrebbe potuto aiutarmi di meno. Gianni Letta è un regalo di Dio agli italiani".