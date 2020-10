Biografia • Magìe sempreverdi

Nata il giorno 1 ottobre 1935 a Walton-on-Thames, Julie Andrews mostra fin da piccola un talento innato nel canto e nella recitazione. L'esordio in teatro avviene a Broadway con lo spettacolo "The Boy Friend", poi interpreta anche altri classici come "Camelot" e "My Fair Lady".

Il film che la rende famosa e popolare è "Mary Poppins" girato come protagonista (insieme a Dick Van Dyke) all'età di ventisette anni, e la successiva pellicola "Tutti insieme appassionatamente" la consacra come una delle attrici più richieste degli anni Sessanta. In questo film la Andrews interpreta il personaggio di Maria.

Per il film "Mary Poppins" riceve l'Oscar come migliore attrice protagonista. Nel 1966 viene scritturata dal regista Alfred Hitchcock per il film "Il sipario strappato", insieme a Paul Newman. Ma non è solo il cinema ad appassionare la versatile ed eclettica Julie Andrews: ingaggiata dalla casa editrice "Harper Collins", scrive storie per bambini ed i suoi sono best-seller molto apprezzati.

Negli anni Novanta subisce un intervento alle corde vocali (tra l'altro non riuscito) e per un periodo di tempo deve rinunciare a cantare. Dopo il recupero della sua straordinaria voce, torna ad interpretare commedie al cinema, come "Principe azzurro cercasi" e "Pretty Princess".

Nel 1959 convola a nozze con il costumista e scenografo Tony Walton, dal quale divorzia nel 1967. I due hanno una figlia di nome Emma Walton Hamilton. Due anni dopo, nel 1969, sposa in seconde nozze il regista americano Blake Edwards, con il quale condivide sia la vita privata che il lavoro.

Il primo film realizzato insieme è un musical, intitolato "Operazione Crepes Suzette", che però non riscuote successo. Il sodalizio artistico tra i due raggiunge risultati strepitosi con il film "10",una commedia in cui Julie Andrews recita con Bo Derek e Dudley Moore (nel 1979).

Nel film "Victor/Victoria" la Andrews interpreta il difficile ruolo di una donna che si esibisce come drag queen nei locali parigini degli anni Trenta. Questa pellicola è considerato uno dei capolavori realizzati da Blake Edwards. L'ultimo lavoro condiviso tra marito e moglie risale al 1995.

Julie Andrews non è solo un'attrice molto famosa e apprezzata dal pubblico di tutte le età, ma rappresenta una vera e propria icona culturale. Il suo personaggio riecheggia spesso nella cultura popolare, soprattutto nei Paesi anglosassoni. L'immagine di Julie è spesso legata alle comunità gay inglesi, e l'attrice, in un'intervista, ha dichiarato di esserne lusingata.

Studiosi di cultura femminista e omosessuale hanno approfondito questo aspetto, giungendo a conclusioni alquanto interessanti e curiose. La forte personalità della Andrews conquista gli spettatori gay, che vedono in lei una "Mary Poppins" anarchica, indipendente e al di fuori di ogni schema prestabilito.

Ecco qualche altre curiosità riguardante questa famosa attrice: pare che la rockstar Michael Jackson avesse una predilezione per il brano cantato da Julie Andrews, intitolato "My favorite things"; inoltre la calda voce di Julie è stata utilizzata per dare il benvenuto ai passeggeri negli aerei della linea British Airways; l'attrice è apparsa parecchie volte in televisione per chiedere sostegno alle popolazioni di Haiti.