Corrado Augias
Biografia
Corrado Augias nasce a Roma il giorno 26 gennaio 1935. All'inizio degli anni Sessanta partecipa al movimento dell'avanguardia teatrale romana con il "Teatro del 101", diretto da Antonio Calenda; per il Teatro del 101 scrive "Direzione Memorie" e "Riflessi di conoscenza", interpretati da Gigi Proietti. Torna poi a scrivere ancora per il teatro nel 1984 con "L'Onesto Jago", messo in scena dal teatro stabile di Genova (regia di Marco Sciaccaluga, con Eros Pagni nel ruolo di Jago).
Durante la carriera di giornalista Corrado Augias ha modo di trascorrere diversi anni all'estero: prima a Parigi e poi a New York; nella grande metropoli statunitense è corrispondente del settimanale "L'Espresso" e del quotidiano "la Repubblica". Ha lavorato inoltre come inviato speciale per "Panorama". Nel 1968, il giorno 6 giugno, si trova presso l'Hotel Ambassador di Los Angeles quando Robert Kennedy viene assassinato e ne dà in diretta la notizia. Vive ed è testimone in questi anni del cambiamento epocale che trova il suo culmine nel movimento cosiddetto "del Sessantotto". Torna ancora a New York verso la metà degli anni '70 per preparare l'ufficio di corrispondenza dagli U.S.A. di "Repubblica", che sarebbe arrivato in edicola il 14 gennaio 1976.
Augias è autore e conduttore di programmi televisivi di divulgazione culturale, alcuni di buon successo: tra questi ci sono "Telefono giallo" (dal 1987 al 1992), dal quale ha tratto un libro, un'omonima raccolta dei casi trattati in trasmissione, ed il programma culturale "Babele", dedicato interamente ai libri. Per TMC nel 1994 scrive e conduce "Domino". Insieme a Luciano Rispoli, Sandro Curzi e Federico Fazzuoli, conduce una serie di trasmissioni tv a cui partecipano i maggiori leader politici, durante una campagna elettorale. Conduce per diverse stagioni su Rai Tre la striscia della durata di circa 30 minuti "Le Storie - diario italiano", che costituisce un approfondimento culturale quotidiano sugli argomenti più disparati, dalla musica, alla letteratura, fino alla storia recente e alle arti figurative. Sempre su Rai Tre dal 2005 conduce periodicamente "Enigma", trasmissione dedicata a fatti e personaggi del passato. Infine conduce la rubrica "Le storie" all'interno di "Cominciamo bene", in onda la mattina.
In qualità di scrittore giallista, Corrado Augias è autore di una trilogia ambientata nei primi decenni del Novecento e avente come protagonista Giovanni Sperelli (fratellastro di Andrea, protagonista de "Il piacere", di Gabriele D'Annunzio); i titoli che compongono la trilogia sono "Quel treno da Vienna" (1981), "Il fazzoletto azzurro" (1983), "L'ultima primavera" (1985). Altri suoi romanzi sono "Sette delitti quasi perfetti" (1989), "Una ragazza per la notte" (1992), "Quella mattina di luglio" (1995) e "Tre colonne in cronaca" (1987, scritto assieme alla moglie Daniela Pasti). Augias scrive inoltre nel 1983 il libro "Giornali e spie. Faccendieri internazionali, giornalisti corrotti e società segrete nell'Italia della grande guerra", nel quale ricostruisce una vicenda di spionaggio realmente avvenuta nel 1917.
Ha scritto e pubblicato anche alcuni saggi nei quali affronta temi culturali ed artistici approfondendo particolari poco noti relativi alla storia, al costume, ed al fascino di alcune fra le principali metropoli mondiali: "I segreti di Parigi" (1996), "I segreti di New York" (2000), "I segreti di Londra" (2003) e "I segreti di Roma" (2005).
Nel 1998 scrive un saggio-racconto intitolato "Il viaggiatore alato", incentrato sulla vita del pittore livornese Amedeo Modigliani; il titolo è tratto da un verso di una poesia di Baudelaire, "L'albatros", che Modigliani amava e che spesso ripeteva.
Nel 2006, in collaborazione con il docente bolognese Mauro Pesce, pubblica il libro "Inchiesta su Gesù" nel quale affronta, nella forma di un dialogo fra i due coautori, i molti aspetti più o meno noti della persona e del personaggio centrale della religione cristiana. Il libro vende molte copie e alimenta molte polemiche tra le comunità cattoliche, tanto che Peter John Ciavarella e Valerio Bernardi a distanza di un anno scrivono un altro libro dal titolo "Una risposta a Inchiesta su Gesù".
Titoli successivi sono: "Leggere. Perché i libri ci rendono migliori, più allegri e più liberi" (2007), un'appassionata ed argomentata difesa della lettura; "Inchiesta sul Cristianesimo. Come si costruisce una religione" (2008), nel quale dialoga sullo sviluppo del Cristianesimo nella storia con Remo Cacitti, docente di Letteratura cristiana antica e Storia del cristianesimo antico all'Università di Milano; "Disputa su Dio e dintorni" (2009, coautore insieme a Vito Mancuso), volume su cui sono state avanzate accuse di plagio nei confronti del saggio "La Creazione" di Edward Osborne Wilson; "I segreti del Vaticano. Storie, luoghi, personaggi di un potere millenario" (2010), libro nel quale affronta attraverso le vicende più significative della lunga storia della Chiesa il problema del rapporto fra potere spirituale e potere temporale.
Nella lunga carriera giornalistica, letteraria e televisiva di Corrado Augias, trova spazio anche una parentesi di impegno politico: candidato alle elezioni europee del 1994 come indipendente nelle liste del Partito Democratico della Sinistra, viene eletto deputato al Parlamento europeo, ruolo che ha ricoperto fino al 1999.
Tra i vari riconoscimenti ricevuti in carriera spiccano su tutti l'Ordine al Merito della Repubblica Italiana (2002), il titolo di Cavaliere di Gran Croce (2006) e la Legion d'onore della Repubblica Francese (2007).
Dal 2015 al 2019 scrive e conduce la trasmissione di Rai 3 "Quante storie", che raccoglie l'eredità di Le storie - Diario italiano. Il programma dal 2019 prosegue: a condurlo, dopo Corrado Augias, è il giornalista Giorgio Zanchini.
Alla fine del 2020 restituisce decide di restituire la Legion d'Onore in occasione di un fatto che disonorerebbe la memoria di Giulio Regeni.
Muore all'età di 91 anni a Roma, il giorno 19 novembre 2026.
Frasi di Corrado Augias
La prima esperienza significativa da giornalista è stata nel 1966, quando per la prima volta sono andato a vivere a New York. Scrivevo corrispondenze, soprattutto culturali, per il settimanale "L'Espresso", Mauro Calamandrei curava la parte propriamente politica. New York e gli Stati Uniti attraversavano allora una fase critica: Kennedy era appena stato ucciso, suo fratello Robert sarebbe stato assassinato di lì a poco durante la campagna presidenziale. Nel 1967 cominciava la rivolta dei "figli dei fiori" in California, con profonde modificazioni del costume che sarebbero arrivate anche in Europa. Si verificò in quegli anni un grande cambiamento di massa (riassunto nel movimento detto "il Sessantotto") al quale credo che noi italiani in particolare dobbiamo alcuni passaggi verso la modernità, per esempio la conquista del divorzio. Ritengo un privilegio aver visto da vicino la nascita di questi mutamenti.
La comunicazione di ciò che sta accadendo, il presente dovunque si verifichi, è l'essenza della televisione, tutto il resto sono accessori.
Mi interessa il presente come un racconto la cui conclusione viene continuamente rinviata, un romanzo di grande suspense di cui sfuggono quasi sempre gli sviluppi, con un finale imprevedibile, la cui sola certezza è che qualunque cosa in ogni momento può accadere.
Il grande scrittore americano Ray Bradbury ha detto di guardare il mondo come una meraviglia, come una storia ininterrotta. È esattamente il mio sentimento nei confronti di ciò che tutti i giorni succede sotto i nostri occhi.
L'esperienza televisiva mi ha fatto toccare con mano le straordinarie capacità narrative che quello strumento possiede se usato sfruttandone le specifiche qualità.
Quando la TV impiega, in una diretta, tutte le sue potenzialità e cioè contributi registrati, collegamenti esterni, telefonate, filmati d'archivio, ospiti in studio, si rivela per ciò che è: vale a dire il più potente mezzo comunicativo mai concepito. Trasmette messaggi ad una fascia vastissima di pubblico, dà al presente istantaneo evidenza e velocità senza precedenti.
Mi interessa il passato. Non tanto il mio passato, un passato semplicemente biografico.
Mi appassiona il passato delle collettività, di noi italiani per esempio, il modo in cui i grandi avvenimenti ci hanno formato, come ci siamo rivelati sotto la spinta dei grandi avvenimenti: debolezze, viltà, eroismo, costanza, il comportamento dei romani sotto l'occupazione nazista, l'Italia liquefatta dell'8 settembre 1943, il boom degli anni Cinquanta, quella disperata energia.
Leggendo il passato si capisce meglio come siamo arrivati ad essere ciò che oggi siamo.
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Foto e immagini di Corrado Augias
Video Corrado Augias
Commenti
Proposta di partecipazione a incontro culturale a Bassano del Grappa (VI)
Gentile Dott. Augias,
Le scrivo a nome di [Focus, PD] con il vivo desiderio di invitarLa a Bassano del Grappa per una serata di approfondimento culturale e civile.
Seguiamo da tempo con profonda stima il Suo lavoro di analisi e divulgazione. In questo particolare momento storico, saremmo onorati di averLa nostra ospite per una riflessione dedicata alla riforma della giustizia, un tema complesso che necessita di quella chiarezza e di quel rigore critico che contraddistinguono da sempre il Suo pensiero.
L’evento si inserisce in un ciclo di incontri volto a sensibilizzare la cittadinanza sui pilastri dello Stato di diritto e si terrà nella cornice di del Teatro Jacopo da Ponte, un luogo simbolo della nostra città.
A tal proposito, restiamo in attesa di un Suo gentile riscontro per valutare la Sua disponibilità nel periodo compreso tra Febbraio e Marzo.
Saremmo inoltre grati se potesse indicarci le condizioni necessarie per la Sua partecipazione, con particolare riferimento al cachet previsto e alle modalità organizzative (viaggio e ospitalità).
Certi che la Sua presenza rappresenterebbe un momento di altissimo valore per la nostra comunità, Resto a Sua completa disposizione per ogni ulteriore dettaglio o per un colloquio telefonico di approfondimento.
Con i sensi della mia più alta stima,
F. to Arch. Mario Antonio Gabrieli. cell. +39 335-------
Musica per Lei
La invito a sentire musica classica contemporanea con base tonale di giovani compositori entro i 30 anni vincitori della Brusa Foundation Award, una Charity internazionale che ho creato a Londra l'anno scorso. E se ha anche altro tempo uno dei miei lavori Florestan per orchestra che si può trovare su Youtube o Spotify.
Grazie
Buona notte sig, Augias vorrei propore una strategia di comunicazione x la sinistra campo largo, lo scritto laltro giorno dopo aver ascolta la signora meloni, o cercato di scrivere ad altri ma fin ora no answer: Analisi e Strategia di Comunicazione per il campo largo della SINISTRA.
1. Dati di Voto e Contesto Attuale
• Astensione: Il 40% degli italiani non ha partecipato all'ultima elezione.
• Consenso Meloni: Giorgia Meloni è stata la più votata, ottenendo il 26, 4% dei consensi totali. (La maggioranza degli Italian non l'ha votata.)
2. Osservazione sulla Sinistra
La situazione attuale è che la Sinistra si limita a criticare Giorgia Meloni senza offrire in cambio una propria strategia di intento chiara e un motivo unico e inconfondibile per cui gli elettori dovrebbero votarla.
• Mancanza di Unità: Non esiste un messaggio unico che tenga insieme tutti i partiti del "campo largo" (Centro-Sinistra, Sinistra, Verdi, ecc.), la cui unica affinità percepita è l'essere genericamente "di Sinistra".
3. Punto Debole di Meloni da Sfruttare
Il vero punto debole di Meloni, che può essere ribaltato a favore del campo largo, è che lei:
1. Parla solo ai suoi elettori di Fratelli d'Italia (FDI).
2. Critica e attacca costantemente i politici e gli elettori di Sinistra.
Questo comportamento rafforza l'idea che non sia la Presidente di tutti gli italiani, un concetto che i politici di Sinistra tendono già a ribadire nei talk show.
4. Temi Sociali Chiave
È cruciale evidenziare i problemi che colpiscono la totalità degli italiani, non solo la base di riferimento della Sinistra:
• Salario Minimo: Mancanza di un salario minimo dignitoso.
• Stipendi da Fame: Aumento dell'occupazione con retribuzioni insufficienti.
• Fuga di Talenti: Molti giovani laureati lasciano l'Italia per l'estero.
• Sanita: lunghe attese e molti altri temi che toccano tutti gli italiani
5. Proposta di Strategia di Comunicazione
Creare una strategia che generi unicità e un messaggio unificante per tutti i partiti, pur lasciando a ogni singola forza politica la libertà di muoversi in modo indipendente.
MESSAGGIO PRINCIPALE.
Questo messaggio è credibile e tiene insieme il campo largo, contrastando direttamente il punto debole di Meloni:
NOI PENSIAMO AL BENESSERE DI TUTTI GLI ITALIANI, NON SOLO DI CHI CI VOTA.
Payoff: ISTITUZIONALE Semplice e d'impatto, comunica stabilità e inclusività:
ABBIAMO LE SPALLE LARGHE.
Uso: Questo va inserito (ad esempio, sotto i marchi dei diversi partiti, alla fine di un video o di un manifesto) per costruire una percezione di un'unica forza coesa. ps nn mi interessa i soldi: ht ts: //haylex. eu/
Commento sui fatti del 7/10/23
Caro Augias, ho letto il Suo commento, la Sua opinione sui fatti del 7/10 di sue anni fa. Apparentemente non fa una grinza ma vorrei ricordarLe che, purtroppo, non tutto è BIANCO o NERO. Io sono abituato a riflettere e pensare con la mia testa. Noi siamo cresciuti nel mito degli eroi del Risorgimento che si ribellavano agli Austro-ungarici; celebriamo ancora gli attentati dei partigiani contro i tedeschi PERCHE' OGNI POPOLO OPPRESSO HA IL DIRITTO DI FARE TUTTO CIO' CHE E' IN SUO POTERE PER LIBERARSI DAL'OPPRESSORE.
Prima di dare un giudizio sul 7/10/2023 sto cercando ancora di dare una risposta alla domanda: IL PALESTINESE, E' UN POPOLO OPPRESSO?
Storie di guerra
Buongiorno, seguo da tanto tempo Corrado Augias, e lo ammiro molto.
Nei suoi programmi televisivi tratta molte volte storie di guerra, mia figlia di 15 anni ha partecipato a un concorso indetto dalla scuola con titolo, la guerra, ha scelto un fatto realmente accaduto, ha scritto la storia, e montato il video da lei girato.
Il concorso lo ha vinto, ed è stato molto apprezzato.
Avrei piacere di farlo vedere al signor Augias.
Cordiali saluti
Roberto Piccolin
Due osservazioni critiche
Gentile dott. Augias,
Ho seguito con grande interesse la sua trasmissione La torre di Babele con l’intervista a Romano Prodi: come sempre un’ottima occasione per ascoltare riflessioni di alto livello.
Mi permetto però due osservazioni critiche:
Prodi ha giustamente sottolineato che la chiave del futuro europeo sta nel superamento dell’unanimità nei processi decisionali. Ma allora mi chiedo: perché, durante il suo mandato, non colse l’occasione unica di revocare l’unanimità in vista dell’allargamento a numerosi paesi ex URSS? Sarebbe stata una svolta cruciale.
Nel servizio sull’evoluzione dello Stato di Israele dal 1948 ad oggi, non si è ricordato che Israele è stato ripetutamente attaccato militarmente e, difendendosi, ha conquistato nuovi territori. Non sarebbe stato più semplice, allora, accettare la risoluzione ONU del 1948, che Israele aveva accolto fin dall’inizio? Con questo, sia chiaro, non intendo certo difendere le scelte di Netanjahu, che negli ultimi vent’anni hanno minato gli equilibri faticosamente raggiunti, fino al drammatico caso di Gaza.
La ringrazio ancora per la qualità del suo lavoro e per la capacità di stimolare riflessioni sempre profonde.
Cordiali saluti
Israele e la Terra Promessa
Milano, 20 Settembre 2025
Caro Corrado
Non credo che Israele, oggi, sia davvero nella Terra Promessa.
Mosè è assente, in viaggio verso “la montagna” (Esodo 32). Il popolo è smarrito, privo di guida morale, e si affolla intorno ad Aronne: “Facci un Dio che cammini alla nostra testa, perché a quel Mosè, l’uomo che ci ha fatto uscire dal paese d’Egitto, non sappiamo cosa sia accaduto” (Esodo 32, 1-3). Aronne raccoglie i gioielli e ne forgia un vitello d’oro. Allora il popolo esclama: “Ecco il tuo Dio, o Israele, colui che ti ha fatto uscire dal paese d’Egitto” (Esodo 32, 4).
Quel vitello d’oro non è solo un idolo antico: oggi ha preso le forme del potere cieco, del denaro elevato a divinità, della tecnologia che disumanizza, del nazionalismo che esclude.
Israele si allontana dalla sua vocazione quando smette di ascoltare i profeti della giustizia. Ma dov’è il rispetto per la vedova, l’orfano, lo straniero? Dov’è la remissione dei debiti, la compassione, l’equità, la dignità umana? Non è Terra Promessa un luogo che non sa più ascoltare i profeti — quelli veri — che parlano di giustizia e misericordia. Israele è una terra avvelenata da un rancore così radicato da tenere Mosè lontano, intento a supplicare il perdono di Dio. L’Esodo si è fermato al capitolo 32: “Il Signore percosse il popolo, perché aveva fatto il vitello fabbricato da Aronne”.
Non è solo Israele a smarrire la via: ogni popolo che dimentica la compassione, ogni società che costruisce idoli e ignora la voce dei profeti, si allontana dalla Terra Promessa.
La Terra Promessa non è un luogo geografico, ma uno stato dell’anima collettiva. Finché l’umanità non saprà riconoscere l’altro come parte di sé, Mosè resterà lontano e il vitello d’oro continuerà a trionfare.
Prof Umberto Cornelli
Loyola University School of Medicine-Chicago
Caro prof. Augias,
Ho seguito la puntata de ‘ la torre di Babele’ dedicata a Bernini e Borromini e vorrei fare alcune importanti precisazioni sulla torre di Sant’ Ivo alla Sapienza, e farle avere un mio libro con presentazione del prof. Portoghesi, se mi può comunicare un recapito, grazie, cordialità
Alla cortese attenzione di Corrado Augias
Gent. mo Corrado Augias,
Ho seguito con la consueta attenzione la puntata dal titolo 'Cosa sta uccidendo i nostri giovani'. Io giovane non lo sono più, ma ricordo che quando avevo vent'anni non mi sarei mai immaginato una realta come queste: guerre, genocidi, crimini di guerrra, massacri, autocrazie, gente e regimi innominabile alla 'guida' (se così si può chiamarla) di questo paese. Non ho figli, ma mi soffermo spesso a contemplare i bambini e a chiedermi: "Quale futuro - se ci sarà un futuro - gli stiamo lasciando in eredità", o "Potranno mai 'perdonarci?". Vista la mia sensibilità (ipersensibilità) e i drammi personali che ho vissuto, e alla luce della situazione attuale, la domanda che mi pongo è "Chi sta uccidendo il futuro delle future generazioni? ": Non Le nascondo che soffro di depressione maggiore, di una nuova forma d'ansia, chiamata ansia climatica, o eco-ansia, che condiziona il mio povero esistere, che ho persino una pensione d'invalidità dell'80%. Ma aggiungo anche che nella mia carriera di traduttore (vedi ostranslations. it) ho tradotto premi Nobel, saggi come il Dalai Lama e Matthieu Ricard (che considero il mio mentore) e in totale oltre 115 volumi, e molti altri ancora. Non sono un illetterato, insomma, ed ho fatto molta attività ambientalista e politica, sono obiettore di coscienza (non si smette mai di esserlo, neppure 40 anni dopo il servizio civile obbligatorio - formazione di cui penso i giovani d'oggi avrebbero bisogno, visto che dominano, lo si vede dai social, a cui non partecipo ma leggo occasionalmente) narcisismo, egomania e ignoranza, nel senso più proprio del termine (non-conoscenza). Insommam pensare al futuro mi fa cadere le braccia e mi toglie il sonno... Proporrei quindi una puntata dal titolo: "Cosa sta minacciando il futuro dell'umanità?". Cordialissimi saluti e complimenti (d'obbligo).
Input per il Dott. Augias
Esimio Dott. Augias, mi chiamo Francesco Diodati e sono un Colonnello dell'Esercito italiano in pensione. Mi permetto di scriverle per portare alla sua attenzione una cosa che cerco, o meglio ho cercato di far emergere nella coscienza di quante più persone possibile fin dal 2015. Ho deciso di cercare di farle arrivare il mio messaggio dopo aver ascoltato, in occasione del suo intervento a "RepIdee 25", quanto lei ha avuto l'ardire di ipotizzare in maniera sibillina sebbene con la solita arguzia. E cioè, come sia stato possibile che servizi segreti di eccellenza quali quelli israeliani, capaci di arrivare ovunque e di mettere in campo strategie a dir poco strabilianti, si siano fatte sorprendere dall'attacco del 7 ottobre.
Bene, questo è proprio quello che io ipotizzo nel libro dal titolo "La linea verde" pubblicato nell'ormai lontano 2015 da Feltrinelli editore. Su come sia stato possibile che Feltrinelli abbia pubblicato il libro di un esordiente magari ne parleremo eventualmente in un altro momento. Il mio è apparentemente un romanzo d'amore e di spionaggio ma questo è stato il falso scopo per il mio intento principale che era quello di accendere un faro su quanto avviene in una terra, quella di Palestina, ormai da più di 80 anni e cioè da quando, il 14 maggio 1948, fu proclamato la nascita dello stato di Israele all'apice della "Nakba".
Non sto a dilungarmi su particolari che potrebbero non essere al momento pertinenti, ma voglio solo dirle che, se dovesse interessarle quello che ho detto sono disponibile ad essere contattato per qualsiasi motivo lei intenda farlo perché il mio intento resta quello, del tutto immutato rispetto a quando ho scritto il libro, di far conoscere alla maggior parte delle persone possibile quello che accade "realmente" in quella terra bella, santa e martoriata fin dal 1948. Come sono disponibile, qualora avesse voglia di leggerlo, di inviarle una copia del mio libro.
Probabilmente questa mia email rimarrà lettera morta così come il mio libro ma ho voluto tentare anche questa carta.
La ringrazio comunque per l'attenzione e porgo cordiali saluti,
Francesco Diodati
P. S. il mio contatto telefonoco è 366-------
Complimenti per il libro "La musica per me"
Sono rimasto entusiasta del libro in oggetto. Essendo appassionato di Musica classica da sempre e in particolare di Beethoven e Bach mi sono piaciuti molto i paragrafi a questi ultimi dedicati. Premetto che sono nato nel 1945 e alcuni miei antenati erano di origine austriaca.
Essendo particolarmente appassionato alla musica di Beethoven mi sono divertito a fare qualcosa cxhe mi ricordi Lui in particolare.
Ho creato e stampato, naturalmente per mio esclusivo uso personale, una serie di segnalibri dedicati a questo compositore.
Ora, premesso che non conosco il modo di farne omaggio a Lei (poichè giustamente non si conosce il suo indirizzo) le chiedo se in qualche maniera potrei farglieli avere.
Resto in attesa di un Suo eventuale cenno di saluto, se questo è un modo per raggiungerla. Rinnovo i miei complimenti per la Sua recente pubblicazione e Le invio i miei più distinti saluti.
Roberto Corbelletti
Suggerimento per “LA TORRE DI BABELE”
Stimato dott. AUGIAS
OGGETTO: Suggerimento per “ LA TORRE DI BABELE ”.
Seguo con molto interesse e ammirazione la Sua trasmissione poiché, in un mondo malato di sciatteria, è l’unica a porsi fondamentali domande esistenziali, purtroppo però senza sortire adeguate risposte. Ebbene, è per cercare di spiegare tale limitatezza, che da sempre affligge l’umanità, che Le scrivo facendo conoscere il mio modesto pensiero in merito. Prendo lo spunto dai temi trattati nella sua ultima puntata inerenti vari accadimenti, in particolare la guerra, nonchè l’insegnamento fondamentale che ci proviene dalla BIBBIA.
Il pur preparato e bravo interlocutore ivi intervenuto, Aldo Cazzullo, ha dato alle Sue intelligenti domande risposte generiche, come d’altro canto danno tutti, perché secondo me si ignora l’a, b, c… cioè la logica dell’Universo e quindi della Vita. Premesso che:
- la semplicità è la regola che governa l’Universo ed a insegnarcelo c’è Einstein con la sua celeberrima formula E= mxcxc, la quale insegna pure che l’Universo è energia ;
- oggi abbiamo capito che un Universo infinito, com’è quello in cui siamo immersi, può essere gestito con semplicità solo introducendo il concetto di PROGRAMMAZIONE, che ha condotto alle moderne nostre APP, per mezzo delle quali riusciamo a gestire sistemi complessi come banche, aereoporti, sanità etc.
- ogni cosa di questo nostro mondo ed in particolare la nostra esistenza segue una precisa App, che ci viene attivata al momento della nascita:
- tutte le invenzioni umane traggono la loro esistenza dalle scoperte di fenomeni naturali, gestiti con App come insegna, per esempio, la creazione della bomba atomica potuta farsi per la scoperta e non come comunemente si afferma, per l’invenzione di Einstein;
Da quanto premesso, discende che:
1°- siamo App, figli di un’APP primordiale, per cui il tanto rivendicato diritto all’autodeterminazione è solo una legittima illusione umana. Una prova di ciò, per esempio, è la guerra che da sempre affligge l’umanità, ma che nessuno vorrebbe, attese le sue disastrose conseguenze, ben note a tutti, che la stessa determina. Invero questa, eguagliando il terremoto poiché ha gli stessi effetti di tale calamità naturale, ci insegna che, come il terremoto, non dipende dalla nostra volontà ;
2° - siamo quindi strumenti, con i quali il COSMO, insieme ai fenomeni naturali, guida da sempre in particolare la Vita di questa nostra Terra ;
3° - a compensazione di questa nostra subordinazione, siamo stati destinati alla vita eterna, attesa la nostra discendenza Cosmica ;
4°- ogni cosa del Cosmo, ognuno di noi e ogni cosa del mondo è descrivibile razionalmente come una medaglia che reca sulle due sue facce il programma della propria vita, immodificabile in quanto scritto con caratteri indelebili ;
5 ° - La Bibbia, oltre ad essere un capolavoro di letteratura mondiale, è il faro per l’umanità perché insegna il suddetto alfabetto a, b, c… che ci consente di comprendere la nostra esistenza. Infatti essa ci conferma:
- che siamo stati creati a immagine e somiglianza della predetta APP primordiale ;
- che razionalmente siamo descrivibili come una medaglia, con una faccia programmata a vivere da CAINO e l’altra a vivere da ABELE;
- da ultimo, che la morte arriva quando le esperienze cainiche pesano come quelle abeliche.
Se vuole approfondire quando precede, può consultare il mio, non politicamente corretto, saggio “ L’ingiustizia è la fonte della Vita”, pubblicato da Book Sprint Edizioni..
Sperando di non fare cosa sgradita per quanto sopra mi sono permesso, saluto augurando LUNGA VITA, a Lei e alla Sua preziosa trasmissione
Gabriele Di Nicola
L'inefficacia dei movimenti progressisti
Caro e gentilissimo Dottor Augias
Sono un apicoltore di 63 anni
Volevo condividere con lei una mia riflessione sull'inefficacia dei movimenti progressisti
Mi scuso per la scontata premessa enciclopedica tratta da Wikipedia
Il vizio dell’Aventino
La secessione dell'Aventino fu un atto di protesta attuato a partire dal 27 giugno[1] 1924 dalla Camera dei deputati del Regno d'Italia nei confronti del governo Mussolini in seguito al delitto Matteotti avvenuto il 10 giugno dello stesso anno.
Alcuni parlamentari dell'opposizione mentre discutono sulla proposta di secessione detta dell'Aventino
L'iniziativa, che consisteva nell'astensione dai lavori parlamentari fino a che i responsabili del rapimento Matteotti non fossero stati processati, prese il nome del colle Aventino dove, secondo la storia romana, si ritiravano i plebei nei periodi di acuto conflitto con i patrizi (secessio plebis). La protesta non ebbe successo e, dopo due anni, il 9 novembre 1926 la Camera dei deputati deliberò la decadenza dei 123 deputati aventiniani.
Mi ricollego a questo evento drammatico della nostra storia per fare autocritica come membro dei movimenti “progressisti” o di sinistra, e della chiesa che finalmente ha posizioni precise in tutti i campi!
L'azione di abbandono del parlamento era finalizzata al blocco dei lavori, quindi di ostruzionismo.
Ma Falli.
E diede forse l'occasione attesa, al fascismo, per iniziare la svolta totalitaria?
Quando sento, davvero troppo spesso, di membri della sinistra che, discutendo su qualunque tema, rimarcano le differenze provocando spaccature, temo unicamente a fini di orticello elettorale, o ancora peggio, ambizioni individuali, non capisco come non siano consapevoli del danno che stanno facendo.
Se non si riesce a superare questa stoltezza, saremo sempre perdenti e scontenti.
Prendiamo ad esempio le destre, che tengono insieme accozzaglie animate da profonde divergenze, con il fine di governare, per riuscire ad incidere sulla realtà per raggiungere i loro obiettivi.
Se non si impara a fare questo, rischiamo di rimanere sempre in un angolo, impotenti
Forse impropriamente paragono alla secessione dell' Aventino ogni spaccatura o abbandono del DIALOGO che ci rende di fatto inefficaci, dicendo per esempio la frase nefasta:
Io, con quelli non parlo
La saluto con affetto e riconoscenza per come
è presente.
Aldo Bustaffa
America
Caro Corrado
La prima volta che sono andato in America è stato per un congresso a San Diego dove si parlava di eparine.
Ne sapevo abbastanza sul tema e discutendo con alcuni partecipanti al congresso, che erano dei laboratori della Loyola University di Chicago, mi chiesero di andare a visitarli per scambiare più a fondo le nostre conoscenze. Ci andai e scoprii una specie di paradiso; se serviva uno strumento, in due massimo tre giorni lo avevi a disposizione, facevano tutti a gara per mettermi a mio agio e si preoccupavano che non fossi solo durante il fine settimana. E’ servita tutta questa stima e collaborazione? Si, certo. Ne è venuto fuori un farmaco salva vita, in particolare per i bambini (ma anche per adulti) che sono costretti a fare dei trapianti di midollo. Se non c’erano i colleghi della Loyola questo non avrebbe mai potuto accadere. Quindi ricordiamoci il bene e cerchiamo di ricomporre le ragioni di questa frattura che sta emergendo. L’America si deve comprendere e prima di bruciare le bandiere bisogna pensarci molto bene.
L’America è quella che quando ha scoperto la sofferenza dei bambini Vietnamiti che scappavano piangendo, nudi e bruciati dal napalm ha fatto smettere la guerra. L’America è quella che quando ha visto Saddam accarezzare un bambino che era suo ostaggio ha deciso di annientarlo. L’America è quella della Rapsodia in Blues, che è la colonna sonora della libertà. L’America ha lasciato decine di migliaia di morti sulla nostra Italia, per liberarci dai nazisti e dai fascisti poi che ci ha dato il pane per sollevarci dalle nostre miserie del dopoguerra. Tutto dimenticato. Chiediamo scusa e se dobbiamo farlo all’attuale Presidente facciamolo e basta. Solo dopo potremo pretendere del rispetto reciproco.
Certo, quello che avviene ora sembra faccia parte di un altro mondo, ma non credo affatto che sia il volto dell’America, ma solo un periodo molto problematico, frutto più di una grave errore dell’Europa; non più la Vecchia Europa ma un’ Europa Vecchia e maledettamente egoista, carica di perbenismo.
Noi Italiani abbiamo inviato nel suo Parlamento quello che sembrava il meglio dei nostri politici navigati, per fare cosa? Nessuno lo sa.
Vogliamo una vera Europa unita? Mandiamoci i nostri giovani, quelli che escono dall’Erasmus, per sostituire politici adatti solo a chiacchiere e distinguo. Siano loro a decidere sul riarmo perché è loro compito e non facciamo finta di pensare al loro futuro perché è profondamente falso. Stiamo pensando solo ai fatti nostri.
Prof Umberto Cornelli
Loyola University School of Medicine -Chicago
J. D. Vance
Durante lo scontro tra Trump e Zelenski, si è fatto notare, e non é la prima volta, il vicepresidente Vance, che è più volte intervenuto anche sopra lo stesso Trump nella foga contro Zelenski,
Allora vediamo chi è costui, chiaramente destinato ad essere l'erede di Trump.
Vance, quello degli insulti all'Europa, ha un riferimento preciso a livello di pensiero, e cioè Peter Thiel, fondatore di PayPal, laureato a Stanford in filosofia e legato al filosofo francese Rene'Girard, uno dei cosidetti filosofi della modernità, in cui si fondono informatica, finanza e pensiero politico. persino il Futurismo di Marinetti fa parte del suo bagaglio ideologico, Quali sono i punti chiave del suo pensiero:
Eliminazione dei monopoli statali dalla moneta, alla sicurezza fino alla giustizia
Punto centrale la tecnologia che dovrà guidare il futuro e non il commercio mondiale, il potere e l'innovazione devono essere affidati a una élite di pensatori liberi da eccessivi vincoli democratici, ne deriva l'altro punto centrale: DEMOCRAZIA E LIBERTÀ SONO INCOMPATIBILI, troppa partecipazione tende a limitare la capacità di decisione. Si parla di critica al liberalismo e, ispirandosi a Carl Schmit filosofo di simpatie naziste tedesco, si arriva all'ultima affermazione:
il potere si colloca oltre la legge per liberare l'imprenditore creativo così che possa esercitare la sua volontà sulla società senza regole imposte da governi o politiche di redistribuzione economica.
Ecco i principi cardini che sorreggono la nuova amministrazione americana. Io penso che non possiamo rimanere inerti di fronte a questo pericolo, ma che occorra reagire, come Europa e come popoli, sperando in un risveglio dei democratici americani e di quei repubblicani travolti dal trampismo ma che cominciano ad avere dubbi. Ho come la sensazione che le ragioni della guerra di secessione ritornino come fase della storia americana incompiuta
Gianfranco Isetta
Al di là di Trump, quale futuro?
I cambiamenti in atto nel mondo sono precedenti a Trump, che è solo l'acceleratore della situazione.
Sostanzialmente l'Occidente, nato dopo la sconfitta del nazifascismo e come contraltare all'Unione Sovietica con la nascita della Nato e la conseguente guerra fredda, è da tempo in caduta libera come entità. Con la fine dell'impero sovietico molte di quelle ragioni stanno venendo meno, tenendo conto che nuove aree geopolitiche, economiche, culturali e militari nel frattempo sono entrate a comporre il quadro globale, dai paesi del Brics cui si aggiungono anche la potente Nigeria e altri paesi.
La vicenda Ucraina, così come la questione Israeli palestinese e quella di varie altre guerre in giro per il mondo, non sono che effetti di questi mutamenti in atto.
In realtà, dopo il comunismo è anche in crisi il sistema di mercato, come lo abbiamo conosciuto negli ultimi tre secoli con i cambiamenti profondi avvenuti. Questo meccanismo, quando si amplia la platea dei popoli, diventando globale, non regge più, non è più in grado di garantire una equa distribuzione delle risorse e tende a produrre crescenti diseguaglianze sia all’interno dei singoli paesi che a livello internazionale.
Le crescenti enormi ricchezze a scapito della maggioranza dei popoli non è solo una questione etica, ma economica destinata a deflagrare. I popoli dell'Occidente hanno goduto di un benessere per 80 anni, con lo stato sociale e la garanzia di diritti fondamentali vecchi e nuovi. Oggi queste condizioni tendono a ridursi e anche la questione migranti si colloca dentro queste problematiche.
Oggi i nodi vengono al pettine e sempre più pare chiaro che l'Occidente, cioè sostanzialmente l’asse tra Europa e USA più alcuni altri paesi sviluppati Canada, Australia, Giappone e altri, tende a non avere più basi che ne giustificano l'esistenza in un mondo globale che vede la presenza crescente di molti altri attori.
Il problema attuale dell'Europa si colloca dentro questa enorme mutazione globale e oggi si pongono domande cruciali a cui rispondere, anche al di là degli atteggiamenti dell'attuale amministrazione americana o almeno in parte.
Punto uno, ha ancora senso l'idea di Europa come area geopolitica, economica, culturale e sociale, dentro questi cambiamenti? Io dico di sì e con cambiamenti profondi da apportare, intanto prendendo atto della necessità di giostrare in campo aperto e non più vincolati in modo stretto da legami che non tengono più, lo ripeto a prescindere anche da Trump.
L’Europa ha bisogno di una nuova autonomia capace però fi mantenere e sviluppare rapporti con tutte le aree geopolitiche vecchie e nuove.
io penso ad una Europa più ristretta, con paesi più uniti ed europeisti, e con voto a maggioranza sulle decisioni,
Inoltre l'elezione diretta della commissione europea da parte dei cittadini europei, infine la ricerca di rapporti anche con altre aree del mondo emergenti, penso ad esempio ai paesi del Brics, non più un rapporto esclusivo con gli USA, infine il progressivo superamento della Nato, da sostituire con un patto di difesa europeo, più molto altro ma occorrerebbe più spazio.
Il problema del riarmo europeo è forse un falso problema mi pare che Francia e Gran Bretagna dispongono di un arsenale nucleare che potrebbe fare da scudo e deterrenza, perché dobbiamo puntare ad un rapporto armonico a livello globale organizzato su una competizione economica che non veda avversari ma compartecipanti alla produzione e distribuzione delle merci, dei servizi, delle tecnologie e dell’informazione, tenendo presente che l'organizzazione economica mondiale è destinata a cambiare anche con effetti sulle organizzazioni statali e persino sulla ridefinizione dei diritti nelle varie aree del mondo. Probabilmente arriveranno cambiamenti inediti su questi terreni, la politica avrà il compito di accompagnarli e in qualche modo governarli. Il punto centrale per il futuro della nostra specie è, lo ripeto, la necessità di fondare i rapporti tra stati e persone sulla base del vecchio concetto della tradizione spirituale cinese dell’armonia.
Ingenua utopia? Può darsi, l'alternativa può essere l’autoestinzione della specie e, quel che è grave, per stupidità umana.
Un'inesattezza storica di Luciano Canfora
Ho seguito una delle ultime puntate della Torre di Babele, con intervista al Prof. Luciano Canfora. Durante l'intervista il prof. Canfora ha citato lo storico inglese Denis Mac Smith, dicendo che suscitò molto scalpore quando disse (o scrisse) che i famosi mille della spedizione di Garibaldi erano degli "scappati di casa" (o espressione dal significato equivalente. A me risulta invece che lo Smith abbia sottolineato che i partecipanti a quella impresa (e alle diverse altre nel processo di unificazione nazionale) provenivano per lo più dalla media o alta borghesia, erano persone istruite e non prive di mezzi economici (Mameli era di famiglia aristocratica, ad esempio). In altre parole al processo di unificazione nazionale parteciparono attivamente esponenti della buona borghesio e o un'élite di intellettuali ispiratori (Mazzini etc) Fu invece estraneo il popolo minuto e le classi meno abbienti, come il contado (se non adddirittura avversi) Garibaldi incontrò opposizioi in Sicilia proprio dai contadini. La grave inesattezza storica di Canfora mi lascia perplesso. Cordiali saluti
Suggerimento per invito alla Torre di Babele
Egregio Dott. Augias,
Ci tengo innanzitutto ad esprimerle la mia stima e ammirazione per il suo programma. Apprezzo molto il modo in cui affronta temi complessi e attuali con profondità e chiarezza.
Vorrei gentilmente suggerirle di considerare l’invito di Marco Guzzi nel programma. Le sue riflessioni sulla realtà odierna sono estremamente interessanti e ritengo che potrebbero arricchire ulteriormente la discussione su temi di grande rilevanza. Sono certo che il suo pubblico apprezzerebbe molto un intervento simile.
La ringrazio per la cortese attenzione.
Un cordiale saluto.
Vino e tumori
Miano, 7 Gennaio 2025
Vino e dintorni
Spettabile Biografiaonline,
spero che la Redazione si trovi in buona salute dopo le vacanze tra Natale e l’Epifania, passate consolandosi con buona ed allegra tavola.
Non vi sarà sfuggito l’allarme di alcuni ricercatori sul tema del vino e/o dell’alcool in generale come sospetta causa di tumori. E’ ovvio che la gente si chieda quanto ci sia di vero in tutto questo o se si tratti di un allarmismo improprio.
Purtroppo, in Italia, il vino emerge come concausa per i tumori al seno, prosata, colon-retto, pancreas e utero. Questo è quanto riporta l’articolo pubblicato nel 2023 su European Journal Applied Sciences dal titolo: Mediterranean diet and cancer in Italy: stochastic and non stochastic analysis). Sono dati raccolti da ricercatori dell’Università di Milano, Pavia e Chicago, competenti nel settore alimentare e nella relativa valutazione biometrica.
Ma attenzione, questo vale solo per l’Italia, che ha una tipologia di dieta diversa da quella di moltissimi altri Paesi. La cosiddetta Dieta Mediterranea. Infatti, essa è una combinazione di vari alimenti che determinerebbero un quadro complessivo relativamente salutistico, compreso il vino.
Il danno di quest’ultimo è da riferirsi all’alcool o a qualche cosa di diverso in esso contenuto?
In effetti, le correlazioni non sussistono per la birra, che si consuma annualmente in quantità molto simile a quella del vino ma ha un contenuto solitamente molto inferiore di alcool.
E noto che un metabolita dell’alcool, l’acetaldeide, sia potenzialmente cancerogeno e il rischio dipende dalla dose assunta, ovvero; dosis facit venenum (è la dose che fa il veleno: Paracelso).
l’italia è il principale produttore di vino al mondo, la qual cosa è importante sia sul piano economico che del lavoro. Tuttavia, le coltivazioni intensive di uva usano molti pesticidi, i quali non danneggiano solo le api.
Nel vino hanno rinvenuto diversi pesticidi, non uno solo. Anche se presi singolarmente questi sono ritenuti tollerabili, messi insieme possono avere un’azione tossica (per sinergia).
Cristianamente ricordo le nozze di Cana; poteva il Cristo tramutare l’acqua in un cancerogeno? No di certo. Tuttavia, il miracolo non lo faceva tutti i giorni, anche se l’affermazione della Madonna agli addetti è stata ”fate quello che vi dirà”, la qual cosa potrebbe far sospettare che in casa di Giuseppe non fosse necessario andare a comperare il vino. Comunque, al tempo non esistevano i pesticidi di sintesi.
Allora, alla luce di quanto riportato, cosa si potrebbe fare?
Il modo più logico per “salvare capra e cavoli” sarebbe quello di produrre il vino con il minor quantitativo possibile di pesticidi, oltre che berne di meno. Quanto ? Diciamo, non più di 3 unità alcoliche alla settimana (360 mL ovvero 3 bicchieri) e saggiamente non tutto insieme, per evitare le attuali sanzioni automobilistiche. Per il genere femminile la dose dovrebbe essere inferiore, In ragione di un minor volume di distribuzione e un metabolismo più rallentato rispetto al genere maschile.
Purtroppo o per fortuna, alla fine, dopo la svendita delle scorte, il vino ci costerà molto di più.
Che dire del resto delle bevande alcoliche più utilizzate? “Chi beve birra campa 100 anni” vi ricordate?
Ma sinceramente preferirei il vino… pazienza.
Un caro saluto alla Redazione
Prof Umberto Cornelli Loyola University School of Medicine.
Ieri sera non ho voluto ascoltare il messaggio natalizio del presidente Mattarella, i soliti nobilissimi ragionamenti sui valori, i princìpi e la rettitudine che devono muovere le nostre scelte e le nostre azioni. Vedo ormai Mattarella (degnissima persona) come un bel tappo di cristallo che si ostina a coprire gli odori pestilenziali e nocivi di un contenitore che vogliono far passare per profumo. Mi domando come si sarebbe comportato Pertini messo di fronte alla scelta di firmare e avallare leggi e proposte di un governo che ha palesemente dimostrato di mirare alla disgregazione sociale. Rottamazione di cartelle delle tasse, abolizione del peculato, autonomie regionali che non hanno più ragione di essere nemmeno per le regioni attualmente interessate. Mancava poi la combinazione astrale degli attuali capi di stato nel mondo, uno più disturbato dell’altro per togliere la serenità e il sonno anche alla persona più equilibrata e matura. (cosa che io non credo di essere).
Gaza
Biografiaonline
Gentili Signori,
Grazie innanzitutto per la Vostra collaborazione, che dona voce alle osservazioni su alcuni eventi.
In particolare, mi riferisco a quelli di Gaza, che hanno una valenza tragica a partire da Sansone, il primo “kamikaze” biblico al grido di “muoia Sansone con tutti i Filistei”.
Rammento che i Palestinesi, nella lingua locale, sono chiamati “Filistins” con una chiara assonanza ai Filistei (abitanti della Filistia o Palestina).
Gaza la ritroviamo ancora, più di mille anni dopo, come luogo del massacro dei Templari, anche se quest’ultimo episodio faceva parte di una guerra dove gli invasori erano i cosiddetti Cristiani.
Mi è capitato, in occasione di qualche Congresso Internazionale, di incontrare dei colleghi Universitari Israeliani, quindi persone certamente evolute.
Ebbene, quando si parlava dei Palestinesi questi erano da loro apostrofati come se fossero dei vermi o degli scarafaggi e i colleghi cambiavano addirittura faccia, da cordiale a risentita.
Non c’è da meravigliarsi che tale opinione non sia affatto radicata in una minoranza, anzi, consente di comprendere come il loro attuale presidente Netanyahu abbia un largo seguito.
Umanamente, l’odio degli Israeliani è più che comprensibile, in quanto hanno visto ammazzare barbaramente i figli e violare le figlie, oltre a sapere che molti di loro sono ostaggi dei Palestinesi di Hamas (sunniti, dallo spirito combattente, atrocemente ed insipientemente anti Israeliano).
Affermo che, se fossi uno di loro, non sarei capace di alcun perdono.
Tuttavia, per gli esseri umani esiste un limite antropologico, invalicabile e biblico ovvero: occhio per occhio e dente per dente” che, seppur implichi una reazione, significa anche ”non più di un occhio per un occhio e non più di un dente per un dente”.
Da questa misconosciuta interpretazione del Levitico, una buona parte degli Israeliani è giunta a far tracimare l’odio, lasciando massacrare dei bambini innocenti. Proprio, come fece a suo tempo Erode, ben conosciuto a Roma dove spesso frequentava la corte di Ottaviano Augusto, il quale di lui diceva: “meglio essere il suo maiale (sus) che uno dei suoi figli (uios) ”.
Tutto questo massacro è avvenuto con il supporto dei generosi finanziamenti Filoisraeliani, principalmente da parte di chi non si è mai fatto scrupolo di perpetrare identici massacri in passato, ovviamente, in nome delle esigenze di libertà e democrazia.
I tempi, come si dice, cambiano ben poco con attori che svolgono sempre gli stessi ruoli.
Forse, Il presidente Netanhyau, abitante con il suo seguito della cosiddetta Terra dei Padri, dovrebbe riflettere per nemesi storica sulla fine che fece Erode, dilaniato probabilmente da una necrosi scrotale, complicata da un’arteriopatia periferica che gli devastava gli arti inferiori, sui quali poi le mosche depositavano delle larve, che presto si trasformavano in vermi. Proprio simili agli apostrofati Palestinesi.
Cosa che mi limito a constatare e che, ovviamente, non auguro a nessuno, nemmeno a chi gli vende le armi e fa finta di non sapere.
Prof Umberto Cornelli
Loyola University School of Medicine-Chicago
PS
Buon Anno a tutti Voi
Cure della Sofferenza
Caro Dott. Corrado Augias
Avendo ben presente la sua delicatezza ed accuratezza nel modo di curare le proprie produzioni giornalistiche e culturali,
la investo di una problematica importante, che forse sinora non ha avuto occasione di affrontare.
SI tratta del tema della sofferenza, ancora non sufficientemente controllata nel nostro SSN (salvo ovviamente virtuosi esempi), nonostante gli sforzi prodotti da molti anni (in particolare ricordo quanto voluto dal Prof Veronesi (ospedale senza dolore sin dal 2001), poi dalla legge 38/2010, ecc), anche a causa di persistenti carenze normative, in particolare applicative e regolamentari.
Eppure la prima cosa che qualunque malato chiede è senz’altro la cessazione o limitazione della sofferenza, unitamente e non disgiuntamente ad ogni altra cura necessaria erogabile, volta alla risoluzione od almeno al controllo della problematica patologica che lo affligge,
Mi occupo della tematica dei vulnus normativi in tale ambito da molti anni, in particolare della diffusa assenza negli ospedali, ma anche in molti atri ambiti (RSA ecc).
Le invio un recente articolo (ultimo di una lunga serie quasi tutti pubblicati su QS), in qualche modo riepilogativo, scritto sul tema dopo i recenti interventi assai espliciti del nostro Presidente della Repubblica On. Sergio Mattarella e di Papa Francesco.
Link ht t / w. quotidianosanita. it/ lettere-al-direttore /articolo. php? articolo_id=126221
Se per caso ne avesse interesse, resto disponibile per qualsiasi chiarimento od approfondimento.
Intanto le invio un saluto cordiale e l’augurio sempre di un proficuo lavoro,
Marco Ceresa
In Fleming ed Alfredo Pizzoni
Molto interessante la sua conferenza su l'operazione Mincemeat! In Fleming fa anche capolino nel libro di Dusko Popov: "Spia contro spia". Straordinario racconto della guerra tra i servizi di spionaggio. A proposito dell'ultima guerra mondiale (speriamo), mi sembrerebbe del più alto interesse riportare alla luce la figura di Alfredo Pizzoni, il "banchiere della resistenza". Personaggio tanto importante quanto dimenticato. Sono amico e compagno di scuola del figlio Pietro che cerca di tener vivo il ricordo del padre. Che sia in atto una "Damnazio memoriae"?
Grazie dell'attenzione e buon lavoro!
Piccola delusione
Buongiorno Dottor Augiad, ho sempre ammirato la sua classe e compostezza anche quando non condividevo appieno le sue analisi. Per me è stata una delusione vedere fare il gesto “dell’alzare il gomito” riferito a Nordio durante i programma di Formigli. Lei è un raro esempio di classe e di civiltà per i nostri giovani, per favore non insegua facili applausi.
Con immutata stima
Farmaci oncologici ad alto costo e sostenibilità del SSN
Buongiorno dottor Augias,
sono un oncologo parmigiano. Mi piacerebbe condividere con lei alcune riflessioni che ho scritto in un breve articolo sul tema dei nuovi farmaci oncologici ad alto costo in rapporto ai profitti esagerati dell'industria farmaceutica, i conflitti d'interesse e i riflessi negativi sulla tossicità finanziaria delle famiglie, l'ingiustizia distributiva e l'insostenibilità del nostro SSN. Innanzitutto mi piacerebbe il suo parere sull'argomento e poi, se lo riterrà meritevole d'interesse per un pubblico dibattito, sarei onorato se vorrà pubblicarlo. Nel caso mi dica come fare ad inviarlo. La ringrazio comunque della sua attenzione e del suo tempo prezioso e spero di incontrarla presto. Cordiali saluti. Vittorio Franciosi, Medico Oncologo, Parma
Fantasia Shubert
Buongiorno professore, le ricordo che per me Lei è un riferimento, seguendo la trasmissione in altre parole alla fine ha suggerito al prof. Gustavo Zagrebelsky (altro mio riferimento) di esercitarsi sulla fantasia in FA maggiore a 4 mani,. .. credo volesse dire "FA minore"... tutto qua.
Conosco poche persone con la sua preparazione, ogni volta che l'ascolto ho solo da imparare.
Vorrei che rimanesse sempre con noi
Carissimo, mi sono sotto ad un intervento importante lo scorso martedi. In questi giorni dato il mio stato di salute ho evitato programmi con argomenti "importanti", questa sera nonostante l'argomento da lei trattato "il duce" è stato lieve e intenso il sentimento che mi ha sprigionato. Se la nostra politica avesse il 10% della sua coscienza sociale, l'Italia sarebbe un paese meraviglioso. Grazie di tutto, mi preoccupa solo il futuro senza la sua televisione. Buone cose
Milano 20 Settembre 2024
Caro Dr Augias,
Ancora una volta mi rivolgo a lei per parteciparLe alcuni pensieri che derivano dall’osservazione degli eventi di questi ultimi anni.
Le guerre, o per essere più precisi, gli eventi di violenza, hanno una ricorrenza che risale alla comparsa dell’uomo sul nostro pianeta Terra. Ovviamente, tutto questo non giustifica alcunché, ma ci si chiede cosa mai si potrebbe fare per evitare tutto questo. L’assioma che per essere rispettati bisogna innanzitutto rispettare gli altri sembra che valga ben poco, ma resta per me l’unico baluardo possibile.
Ho girato una buona parte del mondo, rendendomi conto che la quasi totalità delle persone che ho incontrato desideravano vivere in pace, ricchi o poveri. Non mi è parso affatto che il benessere di alcuni, fosse un motivo per scatenare l’odio dei meno abbienti.
Allora mi chiedo: quale può essere il germe del risentimento e dell’odio? La mia risposta è: l’ideologia, ovvero il credere di essere nel giusto con la pretesa di che la verità stia da una parte sola, la mia.
Poi si ammanta il tutto con il credo: Dio è nel popolo eletto (quello di Abramo), Dio è nell’uomo (quello del Cristo), Dio è dove gli pare (quello di Maometto) ; per altri Dio non esiste, oppure fattelo come meglio credi.
Dr Corrado, alla fine, siamo costretti a vivere alla giornata, sperando che qualcuno che ci vuole bene ci prepari una bella pastasciutta.
Prof Umberto Cornelli
Loyola University School of Medicine
Gentilissimo Dr. Corrado Augias,
la ns. associazione riconoscendo e ammirando il Suo amore per Roma e la romanità, dimostrato in anni di attività; considerando il nostro lavoro di studio, conoscenza e divulgazione della cultura romana e romanesca, vorrebbe annoverare la Sua persona tra i Soci Onorari della nostra Accademia Romanesca.
L’accettazione della proposta non comporterebbe per il Socio Onorario nessun obbligo o impegno personale, salvo ricevere informazioni sull’attività sociale o l’eventuale partecipazione a eventi straordinari riguardanti il dialetto e la cultura la nostra città.
Saremmo veramente orgogliosi di poter ufficializzare la Sua adesione durante un evento dedicato che abbiamo organizzato per il 15 novembre in Campidoglio, dove presenteremo i nuovi Soci Onorari (personaggi illustri della cultura, sport e spettacolo) e il programma delle prossime iniziative dell’associazione.
Certi della benevola accettazione di questa proposta, rimaniamo a disposizione per ogni chiarimento e precisazione.
Con i migliori saluti.
Il Presidente
Maurizio Marcelli
L'infinito dei disperati
Caro Augias, sono certo che Lei comprenderà.
L'infinito dei disperati
Afose, calde sere d'estate
riflettono nella mente
deserti spietati,
percorsi da creature come noi,
in cerca di una vita meno infame.
Eppure raggiungono solo la morte,
che li attende
come l'unico porto dove approdare.
Ti chiedi allora
se quel Dio misericordioso
ha rivolto lo sguardo altrove,
o forse perché alfine
la vita è solo un punto nell'infinito.
Cornelius
Prof Umberto Cornelli
Loyola University School of Medicine-Chicago
Olimpiadi, momento di riflessione
Abbiamo assistito, con piacere anche se con qualche delusione, agli eventi delle Olimpiadi di Parigi.
Viene naturale una riflessione.
Se calcoliamo il numero di medaglie delle nazioni componenti l'Unione Europea, scopriamo che queste sono perlomeno il doppio di tutti gli altri continenti.
Questo sottolinea il ruolo che l'UE può svolgere nel contesto mondiale,
Dovremmo svegliarci per creare la pace.
Prof Umberto Cornelli
Loyola University Medical School -Chicago
Suggerimento di studio
Caro dott. Augias, considerando il suo interesse nei confronti della storia del Cristianesimo, mi permetto di suggerirle un nuovo studio focalizzato su un elemento a mio parere cruciale nel determinarne la successiva evoluzione: il linguaggio quale veicolo del potere all’interno della Chiesa. Le lettere di Paolo trasferiscono i contenuti dell’ideologia dal ristretto ambito aramaico all’ampio bacino culturale ellenistico, che in qualche modo racchiude potenzialmente la stessa Roma. Successivamente, la scelta del latino consolida l’identità e il potere della Chiesa romana: con l’adozione della Vulgata come versione ufficiale della Bibbia, il latino diviene la lingua predominante per la liturgia e gli studi teologici nell’Occidente cristiano portando ad una diminuzione significativa dell’uso del greco in queste aree.
Nel ringraziarla per l’eventuale attenzione concessa a queste righe, porgo i miei più cordiali saluti.
Ennio Del Giudice/ -------. it
Liberazione di Roma
Buongiorno Dott. Augias,
ho visto in tv nei giorni scorsi la sua puntata sulla liberazione di Roma. Mi aspettavo anche di trovarvi un cenno ad un singolare episodio di callidita italica dei comandi dell'esercito del re, cobelligerante degli alleati, narrato dallo storico Alfio Caruso nel volume "In cerca di una Patria", ossia l'imbucata di un reparto di soldati italiani che entrarono a Roma nonostante il generale Clark (che si ink... parecchio per la beffa) non volesse il loro ingresso nel primi giorni della liberazione. Addirittura andarono a montare la guardia nei palazzi istituzionali. Non se ne parla mai quando si irievoca la liberazione della Capitale ma il prof. Caruso, da me interpellato via mail, mi ha confermato la verificità dei fatti da lui narrati e l'esistenza di documenti d'archivio che li attesterebbero. Preciso che il prof. Caruso è solo un mio omonino, nessuna parentela, abbiamo in comune soltanto i natali etnei: -) Un cordiale saluto.
Nei panni di un neofascista
Due piccole note al testo di Augias di oggi su Repubblica
1 Trovo bizzarra, difficile da capire o forse un po' sciocca la domanda che si pone: Vale di più la libertà o la serenità ?
2 La citazione delle 8 righe dei Saggi mancano delle 4 righe successive che chiariscono meglio il pensiero di Montaigne e in parte si distinguono dal "pistolotto" assai lungo che precede nel testo dell'Augiad
Tra i pochissimi che vale la pena di ascoltare
Caro e stimato Dr. Corrado Augias
Le scrivo in quanto ritengo che Lei possa comprendere le mie perplessità per quanto sta avvenendo in Italia.
Sono oramai mesi che si discute su temi che nel complesso, come proposti, sono svolti in modo più distrattivo che costruttivo.
La cosiddetta “opinione pubblica” è monopolizzata su questioni come l’antifascismo, l’aborto, il pnrr ecc. Temi ovviamente importanti, ma posti maliziosamente.
Il tutto, purtroppo, mi pare proprio sia solamente nelle mani di “alcuni”.
Mi riferisco alla presidente Meloni, la segretaria del PD Schlein, le presidenti Von der Leyen e Metsola, a scendere poi alla giornalista Gruber e il suo team dei soliti Saccenti o Travagliati (seguaci di Travaglio) oppure Gramellati (ovvio) o Florizzati fino a sprofondare nell’influencer Ferragni e amichetti.
Il resto d’Italia è formato dagli ascoltatori, identificabili in massa con lo “share” e che servono per vendere loro formaggi, pizzette, creme varie, biancheria intima, olio extravergine taroccato (lo dico da esperto di tossicologia alimentare) e via di seguito.
Ascoltatori, che non fanno mai parte dei salotti televisivi, se non quando sono coagulati in specie di pollai vocianti.
Alla fine siamo nella vastissima maggioranza “quelli del Marchese del Grillo”.
Verba volant
Liberté, Egalité, Fraternité, oppure Dio, Patria e Famiglia (che chi lo dichiara è single o divorziato), pane e lavoro ecc. ecc. Il tutto ha ben scarsa credibilità a causa di chi lo propone.
In una piccola edicola della Virgencita a Valparaiso, prospicente al mare, quasi nascosta, leggevo:
rispetto, lavoro e un poco di allegria. Forse la più appropriata richiesta antropologica.
Addirittura fa notizia, quasi scandalosa oppure osannata, il richiamo alla libertà simboleggiato dal 25 Aprile 1945, quando nessuno di costoro era ancora nato o al massimo poppante, come lo scrivente che ha 80 anni.
Il resto è un contesto di cacicchi, furbastri e millantatori.
Lei, a mio parere, è tra i pochissimi che vale la pena di ascoltare, perché apre un dialogo pacato con chi le sta di fronte e soprattutto, prima di parlare, si documenta.
A pensarci bene, questa nostra Italia è un bell’aquilone colorato che non potrà mai volare, con personaggi portanti nei quali è molto difficile riconoscersi.
Per questo non andrò a votare come circa il 35-40 % degli Italiani, sperando che prima o poi si mandi in Parlamento “random” la relativa rappresentanza, come se fosse una specie di giuria.
Con stima e Buon primo Maggio.
Umberto Cornelli
Prof Emerito Loyola University Medical School-Chicago
Libertà e democrazia
Gentilissimo dottor Augias, volevo esprimere un giudizio sulla sua trasmissione. le confesso che attendevo con ansia il suo debutto su la7. Poi forse perché distratto da altro, magari troppo stanco essendo un insonne cronico che, pur trovando la sua massima ispirazione man mano che ci si inoltra verso la notte, con l'età comincia a perdere colpi, avevo giudicato un po' noiosa la prima puntata. In realtà confesso di non ricordare nemmeno il tema della serata. Ma è bastato sentire il titolo della seconda e poi della terza e così via per innamorarmene. I temi sono drammaticamente attuali. Gli ospiti gli altissimo livello e mai banali. L'ultima puntata dedicata alla democrazia è stata tanto interessante quanto deprimente. Non so se ricorderà una trasmissione, andata in onda il 18 novembre 2003 in un'unica puntata e poi censurata, di Sabina Guzzanti. La trasmissione era Raihot ed era tutta incentrata su una feroce satira del governo Berlusconi dell'epoca. Notai, tra le altre cose comunque ficcanti, uno straordinario pezzo di Roberto Herlitska. Non so come altro chiamarlo. Gag mi pare riduttivo. Una volta si sarebbe detto una scenetta. Ma qui il tema era troppo serio sia pure trattato in modo spietatamente ironico. Un intervistatore fintamente pungente intervistava un politico della maggioranza in carica allora. Era l'epoca del famoso "editto bulgaro" e il giornalista chiedeva sommessamente al politico se non gli paresse che il paese stessa cadendo verso una deriva antidemocratica. La risposta fu: "ma che vuole che importi agli italiani della libertà". Questa frase mi colpì moltissimo. Perché e' esattamente cosi'. Allora come oggi. Per "capire" la libertà bisognerebbe conoscere la storia e i processi dolorosi attraverso cui questa è stata faticosamente conquistata e riconquistata. E, come si diceva in trasmissione, quanto questa abbia rappresentato nel corso dei secoli piuttosto un'eccezione che non la regola. E che, soprattutto, la democrazia e la libertà non sono cose assolutamente scontate, da dare per acquisite. E arrivo al punto. Chi si aspetta che guardi le sue trasmissioni? Naturalmente quelli come me, che sanno bene di che cosa si stia parlando e ove fosse necessario si consolidano nelle proprie idee. Ma io non ho alcun bisogno di essere convinto della bontà delle tesi sostenute sulla necessità e sull'urgenza di democrazia. È l'enorme gregge di ignoranti e presuntuosi e compiaciuti della loro ignoranza, quelli che andrebbero convinti. A parte chi ha biechi e pericolosi interessi economici o puramente politici a precipitare il paese verso un baratro nero che sembra oramai inevitabile. Anche se associare l'avverbio "puramente" alla politica mi pare davvero un ossimoro. Un baratro nero. Nero come il fascismo ancora mascherato da democrazia che stiamo vivendo e che sta soltanto facendo le prove generali per riaffermarsi, sia pure con modalità differenti visti i tempi, in tutta la sua drammatica pienezza. E allora cui prodest? A chi giova questo tipo di messaggio. Trasmissioni forse un po' partigiane - non la sua, che esprime concetti tanto ovvi da non poter essere (ma solo teoricamente) contestabili - ma che comunque stanno dalla parte giusta, che poi è la stessa di ottanta anni fa, quando pareva non ci fossero dubbi su quale fosse la parte giusta, non fanno che rafforzare le opinioni grette di almeno mezza Italia. Un po' come le inchieste giudiziarie sui potenti, lungi dal creare dubbi su l'integrità degli indagati, li rafforza nella loro acritica convinzione di congiure e persecuzioni. L' abbiamo visto con Berlusconi e la sua classe politica e lo vediamo oggi con il governo Meloni, che mai avrei immaginato capace di esprimere una classe dirigente ancora più scadente di quella per buona parte squallida e corrotta berlusconiana e in alcuni casi addirittura scandalosa. Non so come possa essere Marsilio, appena rieletto governatore in Abruzzo, come amministratore, ma la questione dei tre mari da i brividi. E allora? Mi viene in mente una frase famosa di Mark Twain. “Non discutere mai con un idiota: ti trascina al suo livello e ti batte con l’esperienza. ” L' ho letta da qualche parte perché non mi picco di avere una cultura neanche lontanamente avvicinabile al minimo sindacale. Questo, come spesso dico se il livello delle conoscenze viene misurato su una scala assoluta ammesso che se ne possa immaginare una. Dopodiché quando mi giro intorno mi rendo conto di essere quasi un genio e questo da la misura del livello pietoso in cui versa il nostro paese. Sono di Caserta, due passi da Napoli e la filosofia è quella partenopea. Da noi, per descrivere una situazione come la mia si dice " chill' fa' o vall' n'copp a monnezza". La colorita descrizione si riferisce a colui che emerge per la pochezza di cui è circondato. Ecco forse la chiave per cercare di portare dalla parte giusta tanti irresponsabili che non hanno piena consapevolezza di quello che sta accadendo, della posta in gioco, bisognerebbe smentire, sovvertire la frase di Twain. Ossia scendere al loro livello con personaggi avvezzi a farlo, ma saggiamente utilizzati per indurre costoro al ragionamento. Immagino un programma come "Il Grande Fratello", forse il precursore dell'immondizia televisiva importata in Italia e che però tanti ingenui ed ignoranti attrae, utilizzato per virtuosi fini di proselitismo democratico. Se pensiamo che il bacino elettorale di questa maggioranza non è composto solo dalle categorie prima indicate, ripeto, coloro che hanno interessi economici a sostenere chi ogni giorno offre loro un nuovo salvacondotto e favori di ogni genere e quelli "neri dentro", ma anche da giovani completamente privi di ogni e qualsiasi conoscenza storica e politica, forse un "Grande fratello" con degli "infiltrati" che si facessero carico di veicolare messaggi di liberta' e democrazia usando lo stesso linguaggio potrebbe essere un'idea. Sarebbe forse subdolo, ma il nobile fine giustificherebbe i mezzi...
Negazionismo
Buonasera dott. Augias. Ho seguito con attenzione la puntata di stasera di "La torre di Babele". Mi permetto di dissentire dal suo giudizio secondo cui i negazionisti sono in fondo dei poveretti sostanzialmente ignoranti che, pur facendo fracasso, sono abbastanza marginali. Io ho insegnato Storia in un Istituto Tecnico di Roma fino al 2007 e il mio collega di matematica, più giovane di me, era un negazionista pervicace: si permetteva di correggere ciò che insegnavo ai ragazzi, sostenendo addirittura che il Museo Storico della Liberazione di via Tasso (locali, celle, documenti) è una costruzione a posteriori totalmente inventata. Ciò era corredato, mi si diceva, da visite pomeridiane al balconcino di piazza Venezia. Questo professore non era certo un ignorante ma, purtroppo, un educatore.
Anna Doria
Negazionismo
Signore Augias, anche se non sono italiano, rimango sempre appeso a le cose che dice e come le dice. Chapeau!
Mi piacerebbe avere la sua opinione sul tema che a sollevato nella puntata sulla memoria. Mi riferisco al negazionismo.
Se non mi sbaglio, lei considera che i negazionisti sono una piccola minoranza di poveri di mente che ripresentano un “pericolo” molto limitato.
A me sembra che tutti negazionisti non ripresentano lo stesso pericolo. I negazionisti che pretendono la terra piata, anche se sono 100.000, non potranno appiattire la terra. Invece UN negazionista che pretende che i campi di concentramento non abbiano esistito, rischia di creare un gruppo di futuri sterminatori. No?
Grazie per le sue puntate!
Guillermo
Una richiesta imbarazzante
Come lei sa molte delle principali vie e piazze italiane sono dedicate da 80 anni a Matteotti, di cui ricorre il centenario della barbara uccisione il 10. 06 pv da parte di una squadra fascista a seguito di un discorso in Parlamento sgradito a Mussolini ed amici un giorno prima. Sentiamo in tv ricostruzioni storiche affini: da delitto Moro, Acca Larenzia, via Rasella, le foibe ma mai nessuno (da Augias a Cazzullo a Floris a Formigli o la Gruber o Report) osa toccare questo fatto eppure da quella " giornata particolare" nasce il vero fascismo e muore l'antifascismo ancor oggi da taluni parola innominabile. Fortunatamente per ora le piazze e le vie restano. Perché Matteotti e' episodio tabù non degno di una seria ricostruzione storica per tutti i palinsesti tv?
Trasmissione su intelligenza artificiale
Grazie per la puntata di oggi, seguita in rete essendo momentaneamente a Parigi, piacevole, istruttiva e serena come al solito.
Meno male che esiste la7 che ci permette di continuare ad usufruire di un vero servizio pubblico.
Che errore ha fatto la rete pubblica ad interrompere il rapporto di lavoro con lei, e poi dobbiamo anche pagare il canone annuo!
Un cordiale saluto
Vittorio Rizzo
Resurrezione Rai tre
MI ha colpito, in un Suo intervento a “ Quante storie” quel Suo “sorrisino” di fronte alle convinzioni religiose sulla Resurrezione.
E la Sua domanda: “ ma non vorrà mica credere alla favola della resurrezione?
Sono credente e praticante ma mi rendo conto che, una certa narrazione cristiana possa indurre un non credente come Lei a sorridere.
Però Le pongo io una domanda: come possiamo pensare che tutto quello che ciascuno di noi vive, pensa, ricerca, conosce e desidera conoscere, muoia davvero in una decomposizione corporea?
Siamo dotati di una mente capace di esplorare infiniti mondi esteriori ed interiori e di sbattere contro le porte dell’inconosciuto portando dentro però la netta percezione che oltre c’è Altro.
Possono davvero morire con noi tutte le indagini che la nostra mente riesce a condurre in ogni campo ma soprattutto nell’infinitamente piccolo, alla ricerca della provenienza di Tutto e nell’infinitamente Grande nella speranza di capirne la destinazione.
Queste domande:
- come si è formata davvero la materia e
- dove finisce l’Universo,
non troveranno mai risposta e noi sprofonderemo nel Nulla con tutta questa vitale esigenza di capire?
Non proviamo forse una particolare ma indescrivibile emozione quando spingiamo la nostra mente verso l’infinito e alle porte dell’Eterno? E’ una emozione che fa paura e che ci obbliga a fermarci e tornare indietro. Solo la descrizione di un buco nero può minimamente avvicinarsi per aiutarci a descrivere e comprendere quel mancato salto nel precipizio abissale dell’ignoto che ci sembra di aver avuto di fronte.
Io non so se esista davvero una “Resurrezione”, avere una fede è sempre un salto nel buio, è un rischio che uno decide di correre, quello che so è che mi rifiuto di pensare che tutta la meraviglia si cui siamo costituiti, tutte le capacità che ci ritroviamo, tutta la potenza della nostra sfera interiore, finisca nel Nulla.
Non riesco a restare nell’infinito ma lo intuisco nelle dimensioni dell’Universo, non riesco ad accedere all’Eterno ma la mia mente sa arrivare in tempi inesplorati; quello che trovo assurdo, impossibile, diabolico e. (. non esistono aggettivi nel linguaggio umano), è che esista (ossimoro) IL NULLA.
Ecco desideravo EsprimerLe i sentimenti che ho provato ascoltandoLa, perché mi sono ritrovata a riandare spesso al ricordo di quel Suo “irresistibile” ed eloquente sorrisino.
Credo non ci siano risposte alle mie domande, la Verità che cerchiamo o morirà incompiuta con ciascuno di noi oppure… ci ritroveremo… e sorriderò io.
Intelligenza artificiale
Buon giorno Dr Augias,
La ho udito dire di avere timore della IA, mi sembra di poter opporre due cose:
1) é la medesima cosa che negare l'invenzione del fuoco e della ruota ;
2) i robots non hanno immaginazione né sono visionari come lo era Leonardo da Vinci.
Rimango in attesa di un Suo pensiero in merito. Grazie Marco Remigio
Accento corretto
È "SCANDINA'VI" e non " SCANDI'NAVI"
Grazie infinite per 'la gioia della musica' 2023
Carissimo Corrado Augias,
è sempre stato un piacere ascoltarla, questo programma però è speciale, un raggio di luce che penetra nelle nostre case tutte le sere, alleggerendo le giornate e portando un momento di gioia.
Lei, i bravissimi direttori d'orchestra e i maestri riuscite a farci apprezzare elementi della musica sconosciuti ai non esperti, generando inaspettate emozioni. Io e la mia famiglia ci riuniamo tutte le sere per ascoltarvi e, quando non riusciamo, vediamo la puntata in replica, imperdibile appuntamento! !
Grazie davvero, Luisa Perini
Parere, anche in forma del tutto anonima, sulla validità di un saggio spirituale sulla Religione cristiana, edito nell’estate scorsa e divenuto dirompente dopo la morte del Papa emerito
Gentile Corrado Augias,
sono un anziano telespettatore che segue da anni i suoi programmi, apprezzandoli per l’onestà intellettuale unita alla profondità di pensiero, il quale ha sentito il bisogno di comunicare con un Pensatore come Lei perché, assistendo in questi giorni alle trasmissioni dedicate al defunto Papa emerito, mi sono reso conto che un mio saggio alquanto rivoluzionario sul Cristianesimo dei primi secoli d. C., scaturito da un’appassionata ricerca personale di Dio attraverso una [fede ragionata], entra a gamba tesa nelle attuali polemiche sulla divisione della Chiesa.
La mia piccola opera, messa nero su bianco da uno scrittore principiante in pensione che voleva solo immortalare la propria interpretazione degli insegnamenti di Gesù di Nazareth, è stata pubblicata nello scontato silenzio dell’estate scorsa, ma oggi - dopo la morte del Papa emerito - quell’autore improvvisato sente la necessità di una forza che scaturisca dal parere qualificato, anche in forma del tutto anonima, di un Uomo disinteressato capace di pensare. Per leggere il mio libro sono sufficienti due giorni al massimo ed io vorrei farlo giungere a Lei qualora lo ritenesse interessante e mi fornisse quindi un modo per inviarlo; a tal fine, aggiungo speranzoso il contenuto della “quarta di copertina”:
[Osvaldo David è un cattolico credente che non si è fermato all’interpretazione che delle Sacre Scritture ne danno i padri della Chiesa, convinto che essa sia lontana dalle certezze degli apostoli, testimoni ispirati dallo Spirito Santo. L’autore ha ripreso i testi sacri, il Vecchio e Nuovo Testamento, ha ripercorso gli avvenimenti storici e confrontato le dottrine antiche invitando il credente di ogni religione a riflettere sulle parole di Gesù di Nazareth, capaci di far fiorire una fede in Dio genuina, intimamente sentita e lucidamente ragionata, che dal Messia è posta a fondamento della salvezza di ogni singolo essere umano, a prescindere dai peccati che abbia commesso. Un interessante excursus e un’ancor più interessante conclusione rivolti a tutti coloro che mostrano curiosità per una dottrina che da duemila anni è offuscata dall’amore del cristiano verso l’uomo crocifisso. Chiunque abbia però compreso gli insegnamenti volutamente criptici del Figlio di Dio, sa che la verità consiste nel fatto che il Cristo non si fece uomo tra gli uomini pensando di dar vita a un’ennesima religione da contrapporre a quelle esistenti, ma per portare a compimento il processo di fusione in un’unica teoria di tutte le credenze umane, un’impresa possibile solo al Messaggero di Dio-Padre. Ciò potrà essere appreso e compreso da chi percorrerà insieme all’autore la Quarta Via].
Grazie
Osvaldo David
Elveda Istanbul
Elveda Istanbul
Addio Istanbul, terra di conquista e di dolore
Terra di spezie antiche e di carovane moderne
Terra di organi rubati e vite spezzate
Addio Istanbul, gola ardente di passione soffocata
Terra dalle mille religioni e di nessuna fede
Addio Istanbul meretrice eternamente vergine
Addio Istanbul, speranza d’oriente e terrore d’occidente
Addio Istanbul, pagana, ortodossa, musulmana
Addio Istanbul, mare dentro mari
Addio Istanbul, terra di menti blindate
In clichè inculcati da lupi privi di colore
Degli Ataturk usati come oppio di menti intontite
Addio Istiklal Caddesi, addio fiumi di carne vogliosa
Addio Salhep, çay di mela, caldarroste fumanti
Addio vita mia, vita mia fuggita tra un caffe’ ed un cinema
Addio Bab-ı Ali, eunuchi, omosessuali e travestiti
Addio terra della mescola separata e della falsa ospitalità
Terra degli yabanci e dei gatti di cihangir...
La gioia della musica
Gentile Dott. Augias,
sapesse quanto ho apprezzato il suo programma sulla gioia delle musica! Ho adorato ogni singola puntata una gioia per la vista e per le mie orecchie. Chissà mai se Le giungerà questa mia missiva. Ricordo un giorno di qualche anno fà dove ebbi il privilegio di incrociarla per strada ma la mia grande timidezza unita al rispetto per la sua privacy mi impedirono di accostarmi per stringerle la mano. Se un giorno fortunato mi ricapiterà mi farò coraggio e la fermerò per dimostrale anche con un semplice grazie l'immenso piacere che i suoi programmi e anche i suoi libri riescono ad infondermi.
Con sincera ammirazione Stefania
Il nostro governo vuole mettere un tetto al prezzo del gas, ma si degnassero di spigarci cosa vol dire. Se è come immagino io, cioè stabilire noi il prezzo da pagare alla russia, mi sembra che non sia una grande trovata, perché se alla russia quel prezzo non gli va bene, chiude il rubinetto, poi le nostre aziende cosa fanno, e questo inverno con cosa ci scaldiamo.
Poesia sulla Luna
Buongiorno Corrado,
Le vorrei dedicare una poesia sulla luna che ho scritto, avendo letto del suo recente incontro a Bologna. Sperando di farle un piccolo regalo, ricevendone in continuo dal suo impegno culturale, musicale, sociale e politico, cordialmente
Linda Barlassina
22. 06. 22
Luna che dividi
Luna che dividi ancor più
chiesa e campanile
perché, signora,
del sorgere del sole
e del tramontare si sa,
mentre di te s’ignora
inizio e fine?
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